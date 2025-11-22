Etherex Liquid Staking Token (REX33) Kainos prognozavimas (USD)

Gaukite Etherex Liquid Staking Token kainų prognozes 2026, 2027, 2028, 2030 ir kt. Numatykite, kiek REX33 augs per ateinančius 5 metus ar ilgiau. Akimirksniu prognozuokite būsimus kainų scenarijus, remdamiesi rinkos tendencijomis ir nuotaikomis.

Įveskite skaičių nuo -100 iki 1,000, kad nuspėtumėte Etherex Liquid Staking Token kainą
%

*Atsakomybės apribojimas: Visos kainų prognozės yra pagrįstos naudotojo įvestimis.

Etherex Liquid Staking Token kainos prognozė
--
----
0.00%
USD
Faktinis
Prognozė
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-11-22 23:18:08(UTC+8)

Etherex Liquid Staking Token Kainų prognozė 2025–2050 m. (USD)

Etherex Liquid Staking Token (REX33) Kainų prognozė 2025 m. (šiais metais)

Remiantis jūsų prognoze, Etherex Liquid Staking Token galėtų augti 0.00%. Ji gali pasiekti $ 0.066215 prekybos kainą 2025 m.

Etherex Liquid Staking Token (REX33) Kainų prognozė 2026 m. (kitiems metams)

Remiantis jūsų prognoze, Etherex Liquid Staking Token galėtų augti 5.00%. Ji gali pasiekti $ 0.069525 prekybos kainą 2026 m.

Etherex Liquid Staking Token (REX33) Kainų prognozė 2027 m. (po 2 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2027 m. REX33 ateities kaina yra $ 0.073002 su 10.25% augimo norma.

Etherex Liquid Staking Token (REX33) Kainų prognozė 2028 m. (po 3 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2028 m. REX33 ateities kaina yra $ 0.076652 su 15.76% augimo norma.

Etherex Liquid Staking Token (REX33) Kainų prognozė 2029 m. (po 4 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, REX33 2029 m. tikslinė kaina yra $ 0.080484, o augimo norma – 21.55%.

Etherex Liquid Staking Token (REX33) Kainų prognozė 2030 m. (po 5 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, REX33 2030 m. tikslinė kaina yra $ 0.084508, o augimo norma – 27.63%.

Etherex Liquid Staking Token (REX33) Kainų prognozė 2040 m. (po 15 metų)

2040 m. Etherex Liquid Staking Token kaina galėtų išaugti 107.89%. Ji gali pasiekti $ 0.137656 prekybos kainą.

Etherex Liquid Staking Token (REX33) Kainų prognozė 2050 m. (po 25 metų)

2050 m. Etherex Liquid Staking Token kaina galėtų išaugti 238.64%. Ji gali pasiekti $ 0.224227 prekybos kainą.

Metai
Kaina
Augimas
  • 2025
    $ 0.066215
    0.00%
  • 2026
    $ 0.069525
    5.00%
  • 2027
    $ 0.073002
    10.25%
  • 2028
    $ 0.076652
    15.76%
  • 2029
    $ 0.080484
    21.55%
  • 2030
    $ 0.084508
    27.63%
  • 2031
    $ 0.088734
    34.01%
  • 2032
    $ 0.093171
    40.71%
Metai
Kaina
Augimas
  • 2033
    $ 0.097829
    47.75%
  • 2034
    $ 0.102721
    55.13%
  • 2035
    $ 0.107857
    62.89%
  • 2036
    $ 0.113250
    71.03%
  • 2037
    $ 0.118912
    79.59%
  • 2038
    $ 0.124858
    88.56%
  • 2039
    $ 0.131101
    97.99%
  • 2040
    $ 0.137656
    107.89%
Rodyti daugiau

Trumpalaikės Etherex Liquid Staking Token kainos prognozė šiandien, rytoj, šią savaitę ir 30 dienų

Data
Kainos prognozė
Augimas
  • November 22, 2025(Šiandien)
    $ 0.066215
    0.00%
  • November 23, 2025(Rytoj)
    $ 0.066224
    0.01%
  • November 29, 2025(Šią savaitę)
    $ 0.066278
    0.10%
  • December 22, 2025(30 dienų)
    $ 0.066487
    0.41%
Etherex Liquid Staking Token (REX33) Kainų prognozė šiandien

November 22, 2025(Šiandien) numatoma REX33 kaina yra $0.066215. Ši projekcija atspindi apskaičiuotą pateikto augimo procento rezultatą, todėl naudotojai gali susidaryti vaizdą apie galimą šiandienos kainų judėjimą.

Etherex Liquid Staking Token (REX33) Kainos prognozavimas rytoj

November 23, 2025(Rytoj), kainos prognozė REX33, naudojant 5% metinio augimo įvestį, yra $0.066224. Šie rezultatai suteikia apytikslę tokeno vertės perspektyvą, pagrįstą pasirinktais parametrais.

Etherex Liquid Staking Token (REX33) Kainos prognozė šią savaitę

Pagal November 29, 2025(Šią savaitę), kainos prognozė REX33, naudojant 5% metinį augimo normą, yra $0.066278. Ši savaitės prognozė apskaičiuojama remiantis tuo pačiu augimo procentu, kad būtų galima susidaryti idėją apie galimas kainų tendencijas artimiausiomis dienomis.

Etherex Liquid Staking Token (REX33) Kainos numatymas 30 dienų

Žvelgiant 30 dienų į priekį, numatoma REX33 kaina yra $0.066487. Ši prognozė gaunama naudojant 5% metinio augimo įvestį, siekiant įvertinti, kur tokeno vertė galėtų būti po mėnesio.

Dabartinė Etherex Liquid Staking Token kainų statistika

--
----

--

$ 5.55M
$ 5.55M$ 5.55M

83.82M
83.82M 83.82M

--
----

--

Naujausia REX33 kaina yra --. Per 24 valandas jo vertė pasikeitė 0.00%, o 24 valandų prekybos apimtis pasiekė --.
Be to, REX33 turi 83.82M apyvartą ir $ 5.55M bendrą rinkos kapitalizaciją.

Etherex Liquid Staking Token istorinė kaina

Pagal naujausius duomenis, surinktus tiesioginiame kainų puslapyje Etherex Liquid Staking Token, dabartinė Etherex Liquid Staking Token kaina yra 0.066215USD. Apyvartinė Etherex Liquid Staking Token (REX33) pasiūla yra 83.82M REX33, todėl jos rinkos kapitalizacija yra $5,549,691.

Laikotarpis
Keisti(%)
Keisti(USD)
Aukšta
Žemas
  • 24 valandos
    3.76%
    $ 0.002398
    $ 0.066489
    $ 0.063275
  • 7 dienos
    -20.31%
    $ -0.013448
    $ 0.236492
    $ 0.061392
  • 30 dienų
    -71.99%
    $ -0.047674
    $ 0.236492
    $ 0.061392
24 valandų pasirodymas

Per pastarąsias 24 valandas Etherex Liquid Staking Token kaina pasikeitė $0.002398, atspindinti 3.76% vertės pasikeitimą.

7 dienų našumas

Per paskutines 7 dienas Etherex Liquid Staking Token buvo prekiaujama aukščiausia $0.236492 ir žemiausia $0.061392. Kainos pokytis buvo -20.31%. Ši naujausia tendencija parodo REX33 potencialą tolesniam judėjimui rinkoje.

30 dienų pasirodymas

Per pastarąjį mėnesį Etherex Liquid Staking Token įvyko -71.99%pasikeitimų, atspindinčių maždaug $-0.047674 vertę. Tai rodo, kad REX33 artimiausiu metu kainos gali keistis.

Kaip veikia Etherex Liquid Staking Token (REX33) kainų prognozės modulis?

Etherex Liquid Staking Token Kainų prognozės modulis yra patogus įrankis, skirtas padėti įvertinti galimas būsimas REX33 kainas, remiantis jūsų augimo prielaidomis. Nesvarbu, ar esate patyręs prekiautojas, ar smalsus investuotojas, šis modulis siūlo paprastą ir interaktyvų būdą prognozuoti būsimą tokeno vertę.

1. Įveskite savo augimo prognozę

Pradėkite įvesdami norimą augimo procentą, kuris gali būti teigiamas arba neigiamas, atsižvelgiant į jūsų rinkos perspektyvas. Tai gali atspindėti jūsų lūkesčius Etherex Liquid Staking Token ateinantiems metams, penkeriems metams ar net dešimtmečiams į ateitį.

2. Apskaičiuokite būsimą kainą

Įvedę augimo tempą, spustelėkite mygtuką „Apskaičiuoti“. Modulis akimirksniu apskaičiuos numatomą REX33 būsimą kainą ir aiškiai parodys, kaip jūsų prognozė paveiks tokeno vertę laikui bėgant.

3. Susipažinkite su skirtingais scenarijais

Galite eksperimentuoti su įvairiais augimo tempais, kad sužinotumėte, kaip skirtingos rinkos sąlygos gali paveikti Etherex Liquid Staking Token kainą. Šis lankstumas leidžia analizuoti tiek optimistines, tiek konservatyvias prognozes, o tai padeda priimti labiau pagrįstus sprendimus.

4. Naudotojų nuotaikos ir bendruomenės įžvalgos

Modulis taip pat integruoja naudotojų nuotaikų duomenis, leidžiančius palyginti savo prognozes su kitų naudotojų prognozėmis. Šis bendras indėlis suteikia vertingų žinių apie tai, kaip bendruomenė įsivaizduoja REX33 ateitį.

Techniniai kainų prognozavimo rodikliai

Siekiant padidinti prognozės tikslumą, modulis naudoja įvairius techninius rodiklius ir rinkos duomenis. Tai apima:

Eksponentiniai slankusis vidurkiai (EMA): Padeda sekti tokeno kainų tendenciją išlygindama svyravimus ir suteikdama įžvalgų apie galimus tendencijų pasikeitimus.

Bolingerio juostos: Matuoja rinkos nepastovumą ir nustato galimas perpirkimo ar perpardavimo sąlygas.

Santykinio stiprumo indeksas (RSI): Įvertina REX33 pagreitį, kad nustatytų, ar jis yra didėjimo ar kritimo fazėje.

Slankiojo vidurkio konvergencijos skirtumai (MACD): Įvertina kainų svyravimų stiprumą ir kryptį, kad nustatytų galimus įėjimo ir išėjimo taškus. Sujungus šiuos rodiklius su realaus laiko rinkos duomenimis, modulis pateikia dinamišką kainų prognozę, padedančią gauti gilesnių įžvalgų apie būsimą Etherex Liquid Staking Token potencialą.

Kodėl REX33 kainų prognozė yra svarbi?

REX33 kainų prognozės svarbios dėl kelių priežasčių, investuotojai jas naudoja įvairiais tikslais:

Investavimo strategijos kūrimas: Prognozės padeda investuotojams suformuluoti strategijas. Įvertinę būsimas kainas, jie gali nuspręsti, kada pirkti, parduoti ar laikyti kriptovaliutą.

Rizikos vertinimas: Suprasdami galimus kainų pokyčius, investuotojai gali įvertinti riziką, susijusią su konkrečiu kriptovaliutų turtu. Tai būtina norint valdyti ir sumažinti galimus nuostolius.

Rinkos analizė: Prognozės dažnai apima rinkos tendencijų, naujienų ir istorinių duomenų analizę. Ši išsami analizė padeda investuotojams suprasti rinkos dinamiką ir veiksnius, turinčius įtakos kainų pokyčiams.

Portfelio diversifikavimas: Prognozuodami perspektyvias kriptovaliutas, investuotojai gali diversifikuoti portfelius ir paskirstyti riziką tarp skirtingo turto.

Ilgalaikis planavimas: Investuotojai, ieškantys ilgalaikės naudos, pasikliauja prognozėmis, kad nustatytų kriptovaliutas, turinčias augimo potencialą ateityje.

Psichologinis pasirengimas: Žinodami galimus kainų scenarijus, investuotojai būna geriau pasiruošę emociškai ir finansiškai rinkos svyravimams.

Bendruomenės įsitraukimas: Kriptovaliutų kainų prognozės skatina diskusijas investuotojų bendruomenėje, plečia supratimą ir kuria bendrą išmintį apie rinkos tendencijas.

Dažnai užduodami klausimai (DUK):

Ar verta investuoti į REX33 dabar?
Pagal jūsų prognozes, REX33 pasieks -- undefined, todėl tai bus vertas dėmesio tokenas.
Kokia kito mėnesio REX33 kainų prognozė?
Remiantis Etherex Liquid Staking Token (REX33) kainos prognozavimo įrankiu, prognozuojama REX33 kaina undefined pasieks --.
Kiek kainuos 1 REX33 2026 m.?
1 vieneto Etherex Liquid Staking Token (REX33) kaina šiandien yra --. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, REX33 padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2026 m.
Kokia prognozuojama REX33 kaina 2027 m.?
Etherex Liquid Staking Token (REX33) prognozuojama, kad kasmet bus 0.00%, o iki 2027 m. 1 REX33 kaina pasieks --.
Kokia numatoma tikslinė REX33 kaina 2028 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, Etherex Liquid Staking Token (REX33) augs 0.00%, o numatoma kaina 2028 m. bus --.
Kokia numatoma tikslinė REX33 kaina 2029 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, Etherex Liquid Staking Token (REX33) augs 0.00%, o numatoma kaina 2029 m. bus --.
Kiek kainuos 1 REX33 2030 m.?
1 vieneto Etherex Liquid Staking Token (REX33) kaina šiandien yra --. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, REX33 padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2030 m.
Kokia REX33 kainų prognozė 2040 metams?
Etherex Liquid Staking Token (REX33) prognozuojama, kad kasmet padidės 0.00%, o iki 2040 m. 1 REX33 kaina pasieks --.
Atsakomybės apribojimas

Turinys mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose pagrįstas MEXC naudotojų ir (arba) kitų trečiųjų šalių pateikta informacija ir atsiliepimais. Jis pateikiamas „toks, koks yra“ informaciniais ir pavyzdiniais tikslais, be jokių garantijų. Svarbu pažymėti, kad pateiktos kainų prognozės gali būti netikslios ir neturėtų būti tokiomis laikomos. Ateities kainos gali labai skirtis nuo pateiktų prognozių ir jomis nereikėtų pasikliauti priimant investavimo sprendimus.

Šis turinys nėra finansinė konsultacija ir neskirtas rekomenduoti jokių konkrečių produktų ar paslaugų pirkimo. MEXC neprisiima atsakomybės už nuostolius, patirtus remiantis, naudojant ir (arba) pasikliaujant bet kokiu turiniu, paskelbtu mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose. Svarbu žinoti, kad skaitmeninio turto kainos yra susijusios su didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Jūsų investicijos vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir nėra garantijos, kad atgausite iš pradžių investuotą sumą. Galiausiai tik jūs esate atsakingi už savo investicinius sprendimus, o MEXC neatsako už jokius jūsų galimus nuostolius. Atminkite – ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Turėtumėte investuoti tik į produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš priimdami investavimo sprendimus gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu.