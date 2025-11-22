ESV Capital (ESVC) Kainos prognozavimas (USD)

Gaukite ESV Capital kainų prognozes 2026, 2027, 2028, 2030 ir kt. Numatykite, kiek ESVC augs per ateinančius 5 metus ar ilgiau. Akimirksniu prognozuokite būsimus kainų scenarijus, remdamiesi rinkos tendencijomis ir nuotaikomis.

Įveskite skaičių nuo -100 iki 1,000, kad nuspėtumėte ESV Capital kainą
%

*Atsakomybės apribojimas: Visos kainų prognozės yra pagrįstos naudotojo įvestimis.

ESV Capital kainos prognozė
--
----
0.00%
USD
Faktinis
Prognozė
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-11-22 23:42:59(UTC+8)

ESV Capital Kainų prognozė 2025–2050 m. (USD)

ESV Capital (ESVC) Kainų prognozė 2025 m. (šiais metais)

Remiantis jūsų prognoze, ESV Capital galėtų augti 0.00%. Ji gali pasiekti $ 0.003115 prekybos kainą 2025 m.

ESV Capital (ESVC) Kainų prognozė 2026 m. (kitiems metams)

Remiantis jūsų prognoze, ESV Capital galėtų augti 5.00%. Ji gali pasiekti $ 0.003271 prekybos kainą 2026 m.

ESV Capital (ESVC) Kainų prognozė 2027 m. (po 2 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2027 m. ESVC ateities kaina yra $ 0.003434 su 10.25% augimo norma.

ESV Capital (ESVC) Kainų prognozė 2028 m. (po 3 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2028 m. ESVC ateities kaina yra $ 0.003606 su 15.76% augimo norma.

ESV Capital (ESVC) Kainų prognozė 2029 m. (po 4 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, ESVC 2029 m. tikslinė kaina yra $ 0.003787, o augimo norma – 21.55%.

ESV Capital (ESVC) Kainų prognozė 2030 m. (po 5 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, ESVC 2030 m. tikslinė kaina yra $ 0.003976, o augimo norma – 27.63%.

ESV Capital (ESVC) Kainų prognozė 2040 m. (po 15 metų)

2040 m. ESV Capital kaina galėtų išaugti 107.89%. Ji gali pasiekti $ 0.006477 prekybos kainą.

ESV Capital (ESVC) Kainų prognozė 2050 m. (po 25 metų)

2050 m. ESV Capital kaina galėtų išaugti 238.64%. Ji gali pasiekti $ 0.010550 prekybos kainą.

Metai
Kaina
Augimas
  • 2025
    $ 0.003115
    0.00%
  • 2026
    $ 0.003271
    5.00%
  • 2027
    $ 0.003434
    10.25%
  • 2028
    $ 0.003606
    15.76%
  • 2029
    $ 0.003787
    21.55%
  • 2030
    $ 0.003976
    27.63%
  • 2031
    $ 0.004175
    34.01%
  • 2032
    $ 0.004383
    40.71%
Metai
Kaina
Augimas
  • 2033
    $ 0.004603
    47.75%
  • 2034
    $ 0.004833
    55.13%
  • 2035
    $ 0.005075
    62.89%
  • 2036
    $ 0.005328
    71.03%
  • 2037
    $ 0.005595
    79.59%
  • 2038
    $ 0.005874
    88.56%
  • 2039
    $ 0.006168
    97.99%
  • 2040
    $ 0.006477
    107.89%
Rodyti daugiau

Trumpalaikės ESV Capital kainos prognozė šiandien, rytoj, šią savaitę ir 30 dienų

Data
Kainos prognozė
Augimas
  • November 22, 2025(Šiandien)
    $ 0.003115
    0.00%
  • November 23, 2025(Rytoj)
    $ 0.003116
    0.01%
  • November 29, 2025(Šią savaitę)
    $ 0.003118
    0.10%
  • December 22, 2025(30 dienų)
    $ 0.003128
    0.41%
ESV Capital (ESVC) Kainų prognozė šiandien

November 22, 2025(Šiandien) numatoma ESVC kaina yra $0.003115. Ši projekcija atspindi apskaičiuotą pateikto augimo procento rezultatą, todėl naudotojai gali susidaryti vaizdą apie galimą šiandienos kainų judėjimą.

ESV Capital (ESVC) Kainos prognozavimas rytoj

November 23, 2025(Rytoj), kainos prognozė ESVC, naudojant 5% metinio augimo įvestį, yra $0.003116. Šie rezultatai suteikia apytikslę tokeno vertės perspektyvą, pagrįstą pasirinktais parametrais.

ESV Capital (ESVC) Kainos prognozė šią savaitę

Pagal November 29, 2025(Šią savaitę), kainos prognozė ESVC, naudojant 5% metinį augimo normą, yra $0.003118. Ši savaitės prognozė apskaičiuojama remiantis tuo pačiu augimo procentu, kad būtų galima susidaryti idėją apie galimas kainų tendencijas artimiausiomis dienomis.

ESV Capital (ESVC) Kainos numatymas 30 dienų

Žvelgiant 30 dienų į priekį, numatoma ESVC kaina yra $0.003128. Ši prognozė gaunama naudojant 5% metinio augimo įvestį, siekiant įvertinti, kur tokeno vertė galėtų būti po mėnesio.

Dabartinė ESV Capital kainų statistika

--
----

--

$ 311.56K
$ 311.56K$ 311.56K

100.00M
100.00M 100.00M

--
----

--

Naujausia ESVC kaina yra --. Per 24 valandas jo vertė pasikeitė 0.00%, o 24 valandų prekybos apimtis pasiekė --.
Be to, ESVC turi 100.00M apyvartą ir $ 311.56K bendrą rinkos kapitalizaciją.

ESV Capital istorinė kaina

Pagal naujausius duomenis, surinktus tiesioginiame kainų puslapyje ESV Capital, dabartinė ESV Capital kaina yra 0.003115USD. Apyvartinė ESV Capital (ESVC) pasiūla yra 100.00M ESVC, todėl jos rinkos kapitalizacija yra $311,561.

Laikotarpis
Keisti(%)
Keisti(USD)
Aukšta
Žemas
  • 24 valandos
    -12.13%
    $ -0.000430
    $ 0.004176
    $ 0.003453
  • 7 dienos
    -4.30%
    $ -0.000134
    $ 0.018578
    $ 0.003122
  • 30 dienų
    -83.23%
    $ -0.002593
    $ 0.018578
    $ 0.003122
24 valandų pasirodymas

Per pastarąsias 24 valandas ESV Capital kaina pasikeitė $-0.000430, atspindinti -12.13% vertės pasikeitimą.

7 dienų našumas

Per paskutines 7 dienas ESV Capital buvo prekiaujama aukščiausia $0.018578 ir žemiausia $0.003122. Kainos pokytis buvo -4.30%. Ši naujausia tendencija parodo ESVC potencialą tolesniam judėjimui rinkoje.

30 dienų pasirodymas

Per pastarąjį mėnesį ESV Capital įvyko -83.23%pasikeitimų, atspindinčių maždaug $-0.002593 vertę. Tai rodo, kad ESVC artimiausiu metu kainos gali keistis.

Kaip veikia ESV Capital (ESVC) kainų prognozės modulis?

ESV Capital Kainų prognozės modulis yra patogus įrankis, skirtas padėti įvertinti galimas būsimas ESVC kainas, remiantis jūsų augimo prielaidomis. Nesvarbu, ar esate patyręs prekiautojas, ar smalsus investuotojas, šis modulis siūlo paprastą ir interaktyvų būdą prognozuoti būsimą tokeno vertę.

1. Įveskite savo augimo prognozę

Pradėkite įvesdami norimą augimo procentą, kuris gali būti teigiamas arba neigiamas, atsižvelgiant į jūsų rinkos perspektyvas. Tai gali atspindėti jūsų lūkesčius ESV Capital ateinantiems metams, penkeriems metams ar net dešimtmečiams į ateitį.

2. Apskaičiuokite būsimą kainą

Įvedę augimo tempą, spustelėkite mygtuką „Apskaičiuoti“. Modulis akimirksniu apskaičiuos numatomą ESVC būsimą kainą ir aiškiai parodys, kaip jūsų prognozė paveiks tokeno vertę laikui bėgant.

3. Susipažinkite su skirtingais scenarijais

Galite eksperimentuoti su įvairiais augimo tempais, kad sužinotumėte, kaip skirtingos rinkos sąlygos gali paveikti ESV Capital kainą. Šis lankstumas leidžia analizuoti tiek optimistines, tiek konservatyvias prognozes, o tai padeda priimti labiau pagrįstus sprendimus.

4. Naudotojų nuotaikos ir bendruomenės įžvalgos

Modulis taip pat integruoja naudotojų nuotaikų duomenis, leidžiančius palyginti savo prognozes su kitų naudotojų prognozėmis. Šis bendras indėlis suteikia vertingų žinių apie tai, kaip bendruomenė įsivaizduoja ESVC ateitį.

Techniniai kainų prognozavimo rodikliai

Siekiant padidinti prognozės tikslumą, modulis naudoja įvairius techninius rodiklius ir rinkos duomenis. Tai apima:

Eksponentiniai slankusis vidurkiai (EMA): Padeda sekti tokeno kainų tendenciją išlygindama svyravimus ir suteikdama įžvalgų apie galimus tendencijų pasikeitimus.

Bolingerio juostos: Matuoja rinkos nepastovumą ir nustato galimas perpirkimo ar perpardavimo sąlygas.

Santykinio stiprumo indeksas (RSI): Įvertina ESVC pagreitį, kad nustatytų, ar jis yra didėjimo ar kritimo fazėje.

Slankiojo vidurkio konvergencijos skirtumai (MACD): Įvertina kainų svyravimų stiprumą ir kryptį, kad nustatytų galimus įėjimo ir išėjimo taškus. Sujungus šiuos rodiklius su realaus laiko rinkos duomenimis, modulis pateikia dinamišką kainų prognozę, padedančią gauti gilesnių įžvalgų apie būsimą ESV Capital potencialą.

Kodėl ESVC kainų prognozė yra svarbi?

ESVC kainų prognozės svarbios dėl kelių priežasčių, investuotojai jas naudoja įvairiais tikslais:

Investavimo strategijos kūrimas: Prognozės padeda investuotojams suformuluoti strategijas. Įvertinę būsimas kainas, jie gali nuspręsti, kada pirkti, parduoti ar laikyti kriptovaliutą.

Rizikos vertinimas: Suprasdami galimus kainų pokyčius, investuotojai gali įvertinti riziką, susijusią su konkrečiu kriptovaliutų turtu. Tai būtina norint valdyti ir sumažinti galimus nuostolius.

Rinkos analizė: Prognozės dažnai apima rinkos tendencijų, naujienų ir istorinių duomenų analizę. Ši išsami analizė padeda investuotojams suprasti rinkos dinamiką ir veiksnius, turinčius įtakos kainų pokyčiams.

Portfelio diversifikavimas: Prognozuodami perspektyvias kriptovaliutas, investuotojai gali diversifikuoti portfelius ir paskirstyti riziką tarp skirtingo turto.

Ilgalaikis planavimas: Investuotojai, ieškantys ilgalaikės naudos, pasikliauja prognozėmis, kad nustatytų kriptovaliutas, turinčias augimo potencialą ateityje.

Psichologinis pasirengimas: Žinodami galimus kainų scenarijus, investuotojai būna geriau pasiruošę emociškai ir finansiškai rinkos svyravimams.

Bendruomenės įsitraukimas: Kriptovaliutų kainų prognozės skatina diskusijas investuotojų bendruomenėje, plečia supratimą ir kuria bendrą išmintį apie rinkos tendencijas.

Dažnai užduodami klausimai (DUK):

Ar verta investuoti į ESVC dabar?
Pagal jūsų prognozes, ESVC pasieks -- undefined, todėl tai bus vertas dėmesio tokenas.
Kokia kito mėnesio ESVC kainų prognozė?
Remiantis ESV Capital (ESVC) kainos prognozavimo įrankiu, prognozuojama ESVC kaina undefined pasieks --.
Kiek kainuos 1 ESVC 2026 m.?
1 vieneto ESV Capital (ESVC) kaina šiandien yra --. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, ESVC padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2026 m.
Kokia prognozuojama ESVC kaina 2027 m.?
ESV Capital (ESVC) prognozuojama, kad kasmet bus 0.00%, o iki 2027 m. 1 ESVC kaina pasieks --.
Kokia numatoma tikslinė ESVC kaina 2028 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, ESV Capital (ESVC) augs 0.00%, o numatoma kaina 2028 m. bus --.
Kokia numatoma tikslinė ESVC kaina 2029 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, ESV Capital (ESVC) augs 0.00%, o numatoma kaina 2029 m. bus --.
Kiek kainuos 1 ESVC 2030 m.?
1 vieneto ESV Capital (ESVC) kaina šiandien yra --. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, ESVC padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2030 m.
Kokia ESVC kainų prognozė 2040 metams?
ESV Capital (ESVC) prognozuojama, kad kasmet padidės 0.00%, o iki 2040 m. 1 ESVC kaina pasieks --.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-11-22 23:42:59(UTC+8)

Atsakomybės apribojimas

Turinys mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose pagrįstas MEXC naudotojų ir (arba) kitų trečiųjų šalių pateikta informacija ir atsiliepimais. Jis pateikiamas „toks, koks yra“ informaciniais ir pavyzdiniais tikslais, be jokių garantijų. Svarbu pažymėti, kad pateiktos kainų prognozės gali būti netikslios ir neturėtų būti tokiomis laikomos. Ateities kainos gali labai skirtis nuo pateiktų prognozių ir jomis nereikėtų pasikliauti priimant investavimo sprendimus.

Šis turinys nėra finansinė konsultacija ir neskirtas rekomenduoti jokių konkrečių produktų ar paslaugų pirkimo. MEXC neprisiima atsakomybės už nuostolius, patirtus remiantis, naudojant ir (arba) pasikliaujant bet kokiu turiniu, paskelbtu mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose. Svarbu žinoti, kad skaitmeninio turto kainos yra susijusios su didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Jūsų investicijos vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir nėra garantijos, kad atgausite iš pradžių investuotą sumą. Galiausiai tik jūs esate atsakingi už savo investicinius sprendimus, o MEXC neatsako už jokius jūsų galimus nuostolius. Atminkite – ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Turėtumėte investuoti tik į produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš priimdami investavimo sprendimus gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu.