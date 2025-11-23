ErectusDAO (YUGE) Kainos prognozavimas (USD)

Gaukite ErectusDAO kainų prognozes 2026, 2027, 2028, 2030 ir kt. Numatykite, kiek YUGE augs per ateinančius 5 metus ar ilgiau. Akimirksniu prognozuokite būsimus kainų scenarijus, remdamiesi rinkos tendencijomis ir nuotaikomis.

Įveskite skaičių nuo -100 iki 1,000, kad nuspėtumėte ErectusDAO kainą
%

*Atsakomybės apribojimas: Visos kainų prognozės yra pagrįstos naudotojo įvestimis.

ErectusDAO kainos prognozė
--
----
0.00%
USD
Faktinis
Prognozė
ErectusDAO Kainų prognozė 2025–2050 m. (USD)

ErectusDAO (YUGE) Kainų prognozė 2025 m. (šiais metais)

Remiantis jūsų prognoze, ErectusDAO galėtų augti 0.00%. Ji gali pasiekti $ 0.141992 prekybos kainą 2025 m.

ErectusDAO (YUGE) Kainų prognozė 2026 m. (kitiems metams)

Remiantis jūsų prognoze, ErectusDAO galėtų augti 5.00%. Ji gali pasiekti $ 0.149091 prekybos kainą 2026 m.

ErectusDAO (YUGE) Kainų prognozė 2027 m. (po 2 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2027 m. YUGE ateities kaina yra $ 0.156546 su 10.25% augimo norma.

ErectusDAO (YUGE) Kainų prognozė 2028 m. (po 3 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2028 m. YUGE ateities kaina yra $ 0.164373 su 15.76% augimo norma.

ErectusDAO (YUGE) Kainų prognozė 2029 m. (po 4 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, YUGE 2029 m. tikslinė kaina yra $ 0.172592, o augimo norma – 21.55%.

ErectusDAO (YUGE) Kainų prognozė 2030 m. (po 5 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, YUGE 2030 m. tikslinė kaina yra $ 0.181221, o augimo norma – 27.63%.

ErectusDAO (YUGE) Kainų prognozė 2040 m. (po 15 metų)

2040 m. ErectusDAO kaina galėtų išaugti 107.89%. Ji gali pasiekti $ 0.295191 prekybos kainą.

ErectusDAO (YUGE) Kainų prognozė 2050 m. (po 25 metų)

2050 m. ErectusDAO kaina galėtų išaugti 238.64%. Ji gali pasiekti $ 0.480835 prekybos kainą.

Metai
Kaina
Augimas
  • 2025
    $ 0.141992
    0.00%
  • 2026
    $ 0.149091
    5.00%
  • 2027
    $ 0.156546
    10.25%
  • 2028
    $ 0.164373
    15.76%
  • 2029
    $ 0.172592
    21.55%
  • 2030
    $ 0.181221
    27.63%
  • 2031
    $ 0.190282
    34.01%
  • 2032
    $ 0.199797
    40.71%
Metai
Kaina
Augimas
  • 2033
    $ 0.209786
    47.75%
  • 2034
    $ 0.220276
    55.13%
  • 2035
    $ 0.231290
    62.89%
  • 2036
    $ 0.242854
    71.03%
  • 2037
    $ 0.254997
    79.59%
  • 2038
    $ 0.267747
    88.56%
  • 2039
    $ 0.281134
    97.99%
  • 2040
    $ 0.295191
    107.89%
Rodyti daugiau

Trumpalaikės ErectusDAO kainos prognozė šiandien, rytoj, šią savaitę ir 30 dienų

Data
Kainos prognozė
Augimas
  • November 23, 2025(Šiandien)
    $ 0.141992
    0.00%
  • November 24, 2025(Rytoj)
    $ 0.142011
    0.01%
  • November 30, 2025(Šią savaitę)
    $ 0.142128
    0.10%
  • December 23, 2025(30 dienų)
    $ 0.142575
    0.41%
ErectusDAO (YUGE) Kainų prognozė šiandien

November 23, 2025(Šiandien) numatoma YUGE kaina yra $0.141992. Ši projekcija atspindi apskaičiuotą pateikto augimo procento rezultatą, todėl naudotojai gali susidaryti vaizdą apie galimą šiandienos kainų judėjimą.

ErectusDAO (YUGE) Kainos prognozavimas rytoj

November 24, 2025(Rytoj), kainos prognozė YUGE, naudojant 5% metinio augimo įvestį, yra $0.142011. Šie rezultatai suteikia apytikslę tokeno vertės perspektyvą, pagrįstą pasirinktais parametrais.

ErectusDAO (YUGE) Kainos prognozė šią savaitę

Pagal November 30, 2025(Šią savaitę), kainos prognozė YUGE, naudojant 5% metinį augimo normą, yra $0.142128. Ši savaitės prognozė apskaičiuojama remiantis tuo pačiu augimo procentu, kad būtų galima susidaryti idėją apie galimas kainų tendencijas artimiausiomis dienomis.

ErectusDAO (YUGE) Kainos numatymas 30 dienų

Žvelgiant 30 dienų į priekį, numatoma YUGE kaina yra $0.142575. Ši prognozė gaunama naudojant 5% metinio augimo įvestį, siekiant įvertinti, kur tokeno vertė galėtų būti po mėnesio.

Dabartinė ErectusDAO kainų statistika

--
----

--

$ 226.60K
$ 226.60K$ 226.60K

1.60M
1.60M 1.60M

--
----

--

Naujausia YUGE kaina yra --. Per 24 valandas jo vertė pasikeitė 0.00%, o 24 valandų prekybos apimtis pasiekė --.
Be to, YUGE turi 1.60M apyvartą ir $ 226.60K bendrą rinkos kapitalizaciją.

ErectusDAO istorinė kaina

Pagal naujausius duomenis, surinktus tiesioginiame kainų puslapyje ErectusDAO, dabartinė ErectusDAO kaina yra 0.141992USD. Apyvartinė ErectusDAO (YUGE) pasiūla yra 1.60M YUGE, todėl jos rinkos kapitalizacija yra $226,602.

Laikotarpis
Keisti(%)
Keisti(USD)
Aukšta
Žemas
  • 24 valandos
    1.25%
    $ 0.001759
    $ 0.145261
    $ 0.139481
  • 7 dienos
    -13.28%
    $ -0.018860
    $ 0.186701
    $ 0.139703
  • 30 dienų
    -23.09%
    $ -0.032799
    $ 0.186701
    $ 0.139703
24 valandų pasirodymas

Per pastarąsias 24 valandas ErectusDAO kaina pasikeitė $0.001759, atspindinti 1.25% vertės pasikeitimą.

7 dienų našumas

Per paskutines 7 dienas ErectusDAO buvo prekiaujama aukščiausia $0.186701 ir žemiausia $0.139703. Kainos pokytis buvo -13.28%. Ši naujausia tendencija parodo YUGE potencialą tolesniam judėjimui rinkoje.

30 dienų pasirodymas

Per pastarąjį mėnesį ErectusDAO įvyko -23.09%pasikeitimų, atspindinčių maždaug $-0.032799 vertę. Tai rodo, kad YUGE artimiausiu metu kainos gali keistis.

Kaip veikia ErectusDAO (YUGE) kainų prognozės modulis?

ErectusDAO Kainų prognozės modulis yra patogus įrankis, skirtas padėti įvertinti galimas būsimas YUGE kainas, remiantis jūsų augimo prielaidomis. Nesvarbu, ar esate patyręs prekiautojas, ar smalsus investuotojas, šis modulis siūlo paprastą ir interaktyvų būdą prognozuoti būsimą tokeno vertę.

1. Įveskite savo augimo prognozę

Pradėkite įvesdami norimą augimo procentą, kuris gali būti teigiamas arba neigiamas, atsižvelgiant į jūsų rinkos perspektyvas. Tai gali atspindėti jūsų lūkesčius ErectusDAO ateinantiems metams, penkeriems metams ar net dešimtmečiams į ateitį.

2. Apskaičiuokite būsimą kainą

Įvedę augimo tempą, spustelėkite mygtuką „Apskaičiuoti“. Modulis akimirksniu apskaičiuos numatomą YUGE būsimą kainą ir aiškiai parodys, kaip jūsų prognozė paveiks tokeno vertę laikui bėgant.

3. Susipažinkite su skirtingais scenarijais

Galite eksperimentuoti su įvairiais augimo tempais, kad sužinotumėte, kaip skirtingos rinkos sąlygos gali paveikti ErectusDAO kainą. Šis lankstumas leidžia analizuoti tiek optimistines, tiek konservatyvias prognozes, o tai padeda priimti labiau pagrįstus sprendimus.

4. Naudotojų nuotaikos ir bendruomenės įžvalgos

Modulis taip pat integruoja naudotojų nuotaikų duomenis, leidžiančius palyginti savo prognozes su kitų naudotojų prognozėmis. Šis bendras indėlis suteikia vertingų žinių apie tai, kaip bendruomenė įsivaizduoja YUGE ateitį.

Techniniai kainų prognozavimo rodikliai

Siekiant padidinti prognozės tikslumą, modulis naudoja įvairius techninius rodiklius ir rinkos duomenis. Tai apima:

Eksponentiniai slankusis vidurkiai (EMA): Padeda sekti tokeno kainų tendenciją išlygindama svyravimus ir suteikdama įžvalgų apie galimus tendencijų pasikeitimus.

Bolingerio juostos: Matuoja rinkos nepastovumą ir nustato galimas perpirkimo ar perpardavimo sąlygas.

Santykinio stiprumo indeksas (RSI): Įvertina YUGE pagreitį, kad nustatytų, ar jis yra didėjimo ar kritimo fazėje.

Slankiojo vidurkio konvergencijos skirtumai (MACD): Įvertina kainų svyravimų stiprumą ir kryptį, kad nustatytų galimus įėjimo ir išėjimo taškus. Sujungus šiuos rodiklius su realaus laiko rinkos duomenimis, modulis pateikia dinamišką kainų prognozę, padedančią gauti gilesnių įžvalgų apie būsimą ErectusDAO potencialą.

Kodėl YUGE kainų prognozė yra svarbi?

YUGE kainų prognozės svarbios dėl kelių priežasčių, investuotojai jas naudoja įvairiais tikslais:

Investavimo strategijos kūrimas: Prognozės padeda investuotojams suformuluoti strategijas. Įvertinę būsimas kainas, jie gali nuspręsti, kada pirkti, parduoti ar laikyti kriptovaliutą.

Rizikos vertinimas: Suprasdami galimus kainų pokyčius, investuotojai gali įvertinti riziką, susijusią su konkrečiu kriptovaliutų turtu. Tai būtina norint valdyti ir sumažinti galimus nuostolius.

Rinkos analizė: Prognozės dažnai apima rinkos tendencijų, naujienų ir istorinių duomenų analizę. Ši išsami analizė padeda investuotojams suprasti rinkos dinamiką ir veiksnius, turinčius įtakos kainų pokyčiams.

Portfelio diversifikavimas: Prognozuodami perspektyvias kriptovaliutas, investuotojai gali diversifikuoti portfelius ir paskirstyti riziką tarp skirtingo turto.

Ilgalaikis planavimas: Investuotojai, ieškantys ilgalaikės naudos, pasikliauja prognozėmis, kad nustatytų kriptovaliutas, turinčias augimo potencialą ateityje.

Psichologinis pasirengimas: Žinodami galimus kainų scenarijus, investuotojai būna geriau pasiruošę emociškai ir finansiškai rinkos svyravimams.

Bendruomenės įsitraukimas: Kriptovaliutų kainų prognozės skatina diskusijas investuotojų bendruomenėje, plečia supratimą ir kuria bendrą išmintį apie rinkos tendencijas.

Dažnai užduodami klausimai (DUK):

Ar verta investuoti į YUGE dabar?
Pagal jūsų prognozes, YUGE pasieks -- undefined, todėl tai bus vertas dėmesio tokenas.
Kokia kito mėnesio YUGE kainų prognozė?
Remiantis ErectusDAO (YUGE) kainos prognozavimo įrankiu, prognozuojama YUGE kaina undefined pasieks --.
Kiek kainuos 1 YUGE 2026 m.?
1 vieneto ErectusDAO (YUGE) kaina šiandien yra --. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, YUGE padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2026 m.
Kokia prognozuojama YUGE kaina 2027 m.?
ErectusDAO (YUGE) prognozuojama, kad kasmet bus 0.00%, o iki 2027 m. 1 YUGE kaina pasieks --.
Kokia numatoma tikslinė YUGE kaina 2028 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, ErectusDAO (YUGE) augs 0.00%, o numatoma kaina 2028 m. bus --.
Kokia numatoma tikslinė YUGE kaina 2029 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, ErectusDAO (YUGE) augs 0.00%, o numatoma kaina 2029 m. bus --.
Kiek kainuos 1 YUGE 2030 m.?
1 vieneto ErectusDAO (YUGE) kaina šiandien yra --. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, YUGE padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2030 m.
Kokia YUGE kainų prognozė 2040 metams?
ErectusDAO (YUGE) prognozuojama, kad kasmet padidės 0.00%, o iki 2040 m. 1 YUGE kaina pasieks --.
Atsakomybės apribojimas

Turinys mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose pagrįstas MEXC naudotojų ir (arba) kitų trečiųjų šalių pateikta informacija ir atsiliepimais. Jis pateikiamas „toks, koks yra“ informaciniais ir pavyzdiniais tikslais, be jokių garantijų. Svarbu pažymėti, kad pateiktos kainų prognozės gali būti netikslios ir neturėtų būti tokiomis laikomos. Ateities kainos gali labai skirtis nuo pateiktų prognozių ir jomis nereikėtų pasikliauti priimant investavimo sprendimus.

Šis turinys nėra finansinė konsultacija ir neskirtas rekomenduoti jokių konkrečių produktų ar paslaugų pirkimo. MEXC neprisiima atsakomybės už nuostolius, patirtus remiantis, naudojant ir (arba) pasikliaujant bet kokiu turiniu, paskelbtu mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose. Svarbu žinoti, kad skaitmeninio turto kainos yra susijusios su didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Jūsų investicijos vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir nėra garantijos, kad atgausite iš pradžių investuotą sumą. Galiausiai tik jūs esate atsakingi už savo investicinius sprendimus, o MEXC neatsako už jokius jūsų galimus nuostolius. Atminkite – ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Turėtumėte investuoti tik į produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš priimdami investavimo sprendimus gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu.