Equilibria Finance ePENDLE (EPENDLE) Kainos prognozavimas (USD)

Gaukite Equilibria Finance ePENDLE kainų prognozes 2026, 2027, 2028, 2030 ir kt. Numatykite, kiek EPENDLE augs per ateinančius 5 metus ar ilgiau. Akimirksniu prognozuokite būsimus kainų scenarijus, remdamiesi rinkos tendencijomis ir nuotaikomis.

Įveskite skaičių nuo -100 iki 1,000, kad nuspėtumėte Equilibria Finance ePENDLE kainą
%

*Atsakomybės apribojimas: Visos kainų prognozės yra pagrįstos naudotojo įvestimis.

Equilibria Finance ePENDLE kainos prognozė
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 21:04:40(UTC+8)

Equilibria Finance ePENDLE Kainų prognozė 2025–2050 m. (USD)

Equilibria Finance ePENDLE (EPENDLE) Kainų prognozė 2025 m. (šiais metais)

Remiantis jūsų prognoze, Equilibria Finance ePENDLE galėtų augti 0.00%. Ji gali pasiekti $ 2.81 prekybos kainą 2025 m.

Equilibria Finance ePENDLE (EPENDLE) Kainų prognozė 2026 m. (kitiems metams)

Remiantis jūsų prognoze, Equilibria Finance ePENDLE galėtų augti 5.00%. Ji gali pasiekti $ 2.9505 prekybos kainą 2026 m.

Equilibria Finance ePENDLE (EPENDLE) Kainų prognozė 2027 m. (po 2 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2027 m. EPENDLE ateities kaina yra $ 3.0980 su 10.25% augimo norma.

Equilibria Finance ePENDLE (EPENDLE) Kainų prognozė 2028 m. (po 3 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2028 m. EPENDLE ateities kaina yra $ 3.2529 su 15.76% augimo norma.

Equilibria Finance ePENDLE (EPENDLE) Kainų prognozė 2029 m. (po 4 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, EPENDLE 2029 m. tikslinė kaina yra $ 3.4155, o augimo norma – 21.55%.

Equilibria Finance ePENDLE (EPENDLE) Kainų prognozė 2030 m. (po 5 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, EPENDLE 2030 m. tikslinė kaina yra $ 3.5863, o augimo norma – 27.63%.

Equilibria Finance ePENDLE (EPENDLE) Kainų prognozė 2040 m. (po 15 metų)

2040 m. Equilibria Finance ePENDLE kaina galėtų išaugti 107.89%. Ji gali pasiekti $ 5.8417 prekybos kainą.

Equilibria Finance ePENDLE (EPENDLE) Kainų prognozė 2050 m. (po 25 metų)

2050 m. Equilibria Finance ePENDLE kaina galėtų išaugti 238.64%. Ji gali pasiekti $ 9.5156 prekybos kainą.

Metai
Kaina
Augimas
  • 2025
    $ 2.81
    0.00%
  • 2026
    $ 2.9505
    5.00%
  • 2027
    $ 3.0980
    10.25%
  • 2028
    $ 3.2529
    15.76%
  • 2029
    $ 3.4155
    21.55%
  • 2030
    $ 3.5863
    27.63%
  • 2031
    $ 3.7656
    34.01%
  • 2032
    $ 3.9539
    40.71%
  • 2033
    $ 4.1516
    47.75%
  • 2034
    $ 4.3592
    55.13%
  • 2035
    $ 4.5771
    62.89%
  • 2036
    $ 4.8060
    71.03%
  • 2037
    $ 5.0463
    79.59%
  • 2038
    $ 5.2986
    88.56%
  • 2039
    $ 5.5636
    97.99%
  • 2040
    $ 5.8417
    107.89%
Trumpalaikės Equilibria Finance ePENDLE kainos prognozė šiandien, rytoj, šią savaitę ir 30 dienų

Data
Kainos prognozė
Augimas
  • September 12, 2025(Šiandien)
    $ 2.81
    0.00%
  • September 13, 2025(Rytoj)
    $ 2.8103
    0.01%
  • September 19, 2025(Šią savaitę)
    $ 2.8126
    0.10%
  • October 12, 2025(30 dienų)
    $ 2.8215
    0.41%
Equilibria Finance ePENDLE (EPENDLE) Kainų prognozė šiandien

September 12, 2025(Šiandien) numatoma EPENDLE kaina yra $2.81. Ši projekcija atspindi apskaičiuotą pateikto augimo procento rezultatą, todėl naudotojai gali susidaryti vaizdą apie galimą šiandienos kainų judėjimą.

Equilibria Finance ePENDLE (EPENDLE) Kainos prognozavimas rytoj

September 13, 2025(Rytoj), kainos prognozė EPENDLE, naudojant 5% metinio augimo įvestį, yra $2.8103. Šie rezultatai suteikia apytikslę tokeno vertės perspektyvą, pagrįstą pasirinktais parametrais.

Equilibria Finance ePENDLE (EPENDLE) Kainos prognozė šią savaitę

Pagal September 19, 2025(Šią savaitę), kainos prognozė EPENDLE, naudojant 5% metinį augimo normą, yra $2.8126. Ši savaitės prognozė apskaičiuojama remiantis tuo pačiu augimo procentu, kad būtų galima susidaryti idėją apie galimas kainų tendencijas artimiausiomis dienomis.

Equilibria Finance ePENDLE (EPENDLE) Kainos numatymas 30 dienų

Žvelgiant 30 dienų į priekį, numatoma EPENDLE kaina yra $2.8215. Ši prognozė gaunama naudojant 5% metinio augimo įvestį, siekiant įvertinti, kur tokeno vertė galėtų būti po mėnesio.

Dabartinė Equilibria Finance ePENDLE kainų statistika

$ 23.77M
$ 23.77M$ 23.77M

8.47M
8.47M 8.47M

Naujausia EPENDLE kaina yra --. Per 24 valandas jo vertė pasikeitė 0.00%, o 24 valandų prekybos apimtis pasiekė --.
Be to, EPENDLE turi 8.47M apyvartą ir $ 23.77M bendrą rinkos kapitalizaciją.

Equilibria Finance ePENDLE istorinė kaina

Pagal naujausius duomenis, surinktus tiesioginiame kainų puslapyje Equilibria Finance ePENDLE, dabartinė Equilibria Finance ePENDLE kaina yra 2.81USD. Apyvartinė Equilibria Finance ePENDLE (EPENDLE) pasiūla yra 8.47M EPENDLE, todėl jos rinkos kapitalizacija yra $23,769,607.

Laikotarpis
Keisti(%)
Keisti(USD)
Aukšta
Žemas
  • 24 valandos
    0.00%
    $ 0
    $ 0
    $ 0
  • 7 dienos
    0.00%
    $ 0
    $ 2.6187
    $ 2.6187
  • 30 dienų
    13.18%
    $ 0.370275
    $ 2.8084
    $ 2.6187
24 valandų pasirodymas

Per pastarąsias 24 valandas Equilibria Finance ePENDLE kaina pasikeitė $0, atspindinti 0.00% vertės pasikeitimą.

7 dienų našumas

Per paskutines 7 dienas Equilibria Finance ePENDLE buvo prekiaujama aukščiausia $2.6187 ir žemiausia $2.6187. Kainos pokytis buvo 0.00%. Ši naujausia tendencija parodo EPENDLE potencialą tolesniam judėjimui rinkoje.

30 dienų pasirodymas

Per pastarąjį mėnesį Equilibria Finance ePENDLE įvyko 13.18%pasikeitimų, atspindinčių maždaug $0.370275 vertę. Tai rodo, kad EPENDLE artimiausiu metu kainos gali keistis.

Kaip veikia Equilibria Finance ePENDLE (EPENDLE) kainų prognozės modulis?

Equilibria Finance ePENDLE Kainų prognozės modulis yra patogus įrankis, skirtas padėti įvertinti galimas būsimas EPENDLE kainas, remiantis jūsų augimo prielaidomis. Nesvarbu, ar esate patyręs prekiautojas, ar smalsus investuotojas, šis modulis siūlo paprastą ir interaktyvų būdą prognozuoti būsimą tokeno vertę.

1. Įveskite savo augimo prognozę

Pradėkite įvesdami norimą augimo procentą, kuris gali būti teigiamas arba neigiamas, atsižvelgiant į jūsų rinkos perspektyvas. Tai gali atspindėti jūsų lūkesčius Equilibria Finance ePENDLE ateinantiems metams, penkeriems metams ar net dešimtmečiams į ateitį.

2. Apskaičiuokite būsimą kainą

Įvedę augimo tempą, spustelėkite mygtuką „Apskaičiuoti“. Modulis akimirksniu apskaičiuos numatomą EPENDLE būsimą kainą ir aiškiai parodys, kaip jūsų prognozė paveiks tokeno vertę laikui bėgant.

3. Susipažinkite su skirtingais scenarijais

Galite eksperimentuoti su įvairiais augimo tempais, kad sužinotumėte, kaip skirtingos rinkos sąlygos gali paveikti Equilibria Finance ePENDLE kainą. Šis lankstumas leidžia analizuoti tiek optimistines, tiek konservatyvias prognozes, o tai padeda priimti labiau pagrįstus sprendimus.

4. Naudotojų nuotaikos ir bendruomenės įžvalgos

Modulis taip pat integruoja naudotojų nuotaikų duomenis, leidžiančius palyginti savo prognozes su kitų naudotojų prognozėmis. Šis bendras indėlis suteikia vertingų žinių apie tai, kaip bendruomenė įsivaizduoja EPENDLE ateitį.

Techniniai kainų prognozavimo rodikliai

Siekiant padidinti prognozės tikslumą, modulis naudoja įvairius techninius rodiklius ir rinkos duomenis. Tai apima:

Eksponentiniai slankusis vidurkiai (EMA): Padeda sekti tokeno kainų tendenciją išlygindama svyravimus ir suteikdama įžvalgų apie galimus tendencijų pasikeitimus.

Bolingerio juostos: Matuoja rinkos nepastovumą ir nustato galimas perpirkimo ar perpardavimo sąlygas.

Santykinio stiprumo indeksas (RSI): Įvertina EPENDLE pagreitį, kad nustatytų, ar jis yra didėjimo ar kritimo fazėje.

Slankiojo vidurkio konvergencijos skirtumai (MACD): Įvertina kainų svyravimų stiprumą ir kryptį, kad nustatytų galimus įėjimo ir išėjimo taškus. Sujungus šiuos rodiklius su realaus laiko rinkos duomenimis, modulis pateikia dinamišką kainų prognozę, padedančią gauti gilesnių įžvalgų apie būsimą Equilibria Finance ePENDLE potencialą.

Kodėl EPENDLE kainų prognozė yra svarbi?

EPENDLE kainų prognozės svarbios dėl kelių priežasčių, investuotojai jas naudoja įvairiais tikslais:

Investavimo strategijos kūrimas: Prognozės padeda investuotojams suformuluoti strategijas. Įvertinę būsimas kainas, jie gali nuspręsti, kada pirkti, parduoti ar laikyti kriptovaliutą.

Rizikos vertinimas: Suprasdami galimus kainų pokyčius, investuotojai gali įvertinti riziką, susijusią su konkrečiu kriptovaliutų turtu. Tai būtina norint valdyti ir sumažinti galimus nuostolius.

Rinkos analizė: Prognozės dažnai apima rinkos tendencijų, naujienų ir istorinių duomenų analizę. Ši išsami analizė padeda investuotojams suprasti rinkos dinamiką ir veiksnius, turinčius įtakos kainų pokyčiams.

Portfelio diversifikavimas: Prognozuodami perspektyvias kriptovaliutas, investuotojai gali diversifikuoti portfelius ir paskirstyti riziką tarp skirtingo turto.

Ilgalaikis planavimas: Investuotojai, ieškantys ilgalaikės naudos, pasikliauja prognozėmis, kad nustatytų kriptovaliutas, turinčias augimo potencialą ateityje.

Psichologinis pasirengimas: Žinodami galimus kainų scenarijus, investuotojai būna geriau pasiruošę emociškai ir finansiškai rinkos svyravimams.

Bendruomenės įsitraukimas: Kriptovaliutų kainų prognozės skatina diskusijas investuotojų bendruomenėje, plečia supratimą ir kuria bendrą išmintį apie rinkos tendencijas.

Dažnai užduodami klausimai (DUK):

Ar verta investuoti į EPENDLE dabar?
Pagal jūsų prognozes, EPENDLE pasieks -- undefined, todėl tai bus vertas dėmesio tokenas.
Kokia kito mėnesio EPENDLE kainų prognozė?
Remiantis Equilibria Finance ePENDLE (EPENDLE) kainos prognozavimo įrankiu, prognozuojama EPENDLE kaina undefined pasieks --.
Kiek kainuos 1 EPENDLE 2026 m.?
1 vieneto Equilibria Finance ePENDLE (EPENDLE) kaina šiandien yra --. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, EPENDLE padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2026 m.
Kokia prognozuojama EPENDLE kaina 2027 m.?
Equilibria Finance ePENDLE (EPENDLE) prognozuojama, kad kasmet bus 0.00%, o iki 2027 m. 1 EPENDLE kaina pasieks --.
Kokia numatoma tikslinė EPENDLE kaina 2028 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, Equilibria Finance ePENDLE (EPENDLE) augs 0.00%, o numatoma kaina 2028 m. bus --.
Kokia numatoma tikslinė EPENDLE kaina 2029 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, Equilibria Finance ePENDLE (EPENDLE) augs 0.00%, o numatoma kaina 2029 m. bus --.
Kiek kainuos 1 EPENDLE 2030 m.?
1 vieneto Equilibria Finance ePENDLE (EPENDLE) kaina šiandien yra --. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, EPENDLE padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2030 m.
Kokia EPENDLE kainų prognozė 2040 metams?
Equilibria Finance ePENDLE (EPENDLE) prognozuojama, kad kasmet padidės 0.00%, o iki 2040 m. 1 EPENDLE kaina pasieks --.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 21:04:40(UTC+8)

Atsakomybės apribojimas

Turinys mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose pagrįstas MEXC naudotojų ir (arba) kitų trečiųjų šalių pateikta informacija ir atsiliepimais. Jis pateikiamas „toks, koks yra“ informaciniais ir pavyzdiniais tikslais, be jokių garantijų. Svarbu pažymėti, kad pateiktos kainų prognozės gali būti netikslios ir neturėtų būti tokiomis laikomos. Ateities kainos gali labai skirtis nuo pateiktų prognozių ir jomis nereikėtų pasikliauti priimant investavimo sprendimus.

Šis turinys nėra finansinė konsultacija ir neskirtas rekomenduoti jokių konkrečių produktų ar paslaugų pirkimo. MEXC neprisiima atsakomybės už nuostolius, patirtus remiantis, naudojant ir (arba) pasikliaujant bet kokiu turiniu, paskelbtu mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose. Svarbu žinoti, kad skaitmeninio turto kainos yra susijusios su didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Jūsų investicijos vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir nėra garantijos, kad atgausite iš pradžių investuotą sumą. Galiausiai tik jūs esate atsakingi už savo investicinius sprendimus, o MEXC neatsako už jokius jūsų galimus nuostolius. Atminkite – ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Turėtumėte investuoti tik į produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš priimdami investavimo sprendimus gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu.