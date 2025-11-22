Eggle Energy (ENG) Kainos prognozavimas (USD)

Gaukite Eggle Energy kainų prognozes 2026, 2027, 2028, 2030 ir kt. Numatykite, kiek ENG augs per ateinančius 5 metus ar ilgiau. Akimirksniu prognozuokite būsimus kainų scenarijus, remdamiesi rinkos tendencijomis ir nuotaikomis.

Įveskite skaičių nuo -100 iki 1,000, kad nuspėtumėte Eggle Energy kainą
%

*Atsakomybės apribojimas: Visos kainų prognozės yra pagrįstos naudotojo įvestimis.

Eggle Energy kainos prognozė
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-11-22 23:42:24(UTC+8)

Eggle Energy Kainų prognozė 2025–2050 m. (USD)

Eggle Energy (ENG) Kainų prognozė 2025 m. (šiais metais)

Remiantis jūsų prognoze, Eggle Energy galėtų augti 0.00%. Ji gali pasiekti $ 0.017818 prekybos kainą 2025 m.

Eggle Energy (ENG) Kainų prognozė 2026 m. (kitiems metams)

Remiantis jūsų prognoze, Eggle Energy galėtų augti 5.00%. Ji gali pasiekti $ 0.018709 prekybos kainą 2026 m.

Eggle Energy (ENG) Kainų prognozė 2027 m. (po 2 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2027 m. ENG ateities kaina yra $ 0.019644 su 10.25% augimo norma.

Eggle Energy (ENG) Kainų prognozė 2028 m. (po 3 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2028 m. ENG ateities kaina yra $ 0.020626 su 15.76% augimo norma.

Eggle Energy (ENG) Kainų prognozė 2029 m. (po 4 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, ENG 2029 m. tikslinė kaina yra $ 0.021658, o augimo norma – 21.55%.

Eggle Energy (ENG) Kainų prognozė 2030 m. (po 5 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, ENG 2030 m. tikslinė kaina yra $ 0.022741, o augimo norma – 27.63%.

Eggle Energy (ENG) Kainų prognozė 2040 m. (po 15 metų)

2040 m. Eggle Energy kaina galėtų išaugti 107.89%. Ji gali pasiekti $ 0.037042 prekybos kainą.

Eggle Energy (ENG) Kainų prognozė 2050 m. (po 25 metų)

2050 m. Eggle Energy kaina galėtų išaugti 238.64%. Ji gali pasiekti $ 0.060338 prekybos kainą.

Metai
Kaina
Augimas
  • 2025
    $ 0.017818
    0.00%
  • 2026
    $ 0.018709
    5.00%
  • 2027
    $ 0.019644
    10.25%
  • 2028
    $ 0.020626
    15.76%
  • 2029
    $ 0.021658
    21.55%
  • 2030
    $ 0.022741
    27.63%
  • 2031
    $ 0.023878
    34.01%
  • 2032
    $ 0.025072
    40.71%
Metai
Kaina
Augimas
  • 2033
    $ 0.026325
    47.75%
  • 2034
    $ 0.027641
    55.13%
  • 2035
    $ 0.029024
    62.89%
  • 2036
    $ 0.030475
    71.03%
  • 2037
    $ 0.031998
    79.59%
  • 2038
    $ 0.033598
    88.56%
  • 2039
    $ 0.035278
    97.99%
  • 2040
    $ 0.037042
    107.89%
Rodyti daugiau

Trumpalaikės Eggle Energy kainos prognozė šiandien, rytoj, šią savaitę ir 30 dienų

Data
Kainos prognozė
Augimas
  • November 22, 2025(Šiandien)
    $ 0.017818
    0.00%
  • November 23, 2025(Rytoj)
    $ 0.017820
    0.01%
  • November 29, 2025(Šią savaitę)
    $ 0.017835
    0.10%
  • December 22, 2025(30 dienų)
    $ 0.017891
    0.41%
Eggle Energy (ENG) Kainų prognozė šiandien

November 22, 2025(Šiandien) numatoma ENG kaina yra $0.017818. Ši projekcija atspindi apskaičiuotą pateikto augimo procento rezultatą, todėl naudotojai gali susidaryti vaizdą apie galimą šiandienos kainų judėjimą.

Eggle Energy (ENG) Kainos prognozavimas rytoj

November 23, 2025(Rytoj), kainos prognozė ENG, naudojant 5% metinio augimo įvestį, yra $0.017820. Šie rezultatai suteikia apytikslę tokeno vertės perspektyvą, pagrįstą pasirinktais parametrais.

Eggle Energy (ENG) Kainos prognozė šią savaitę

Pagal November 29, 2025(Šią savaitę), kainos prognozė ENG, naudojant 5% metinį augimo normą, yra $0.017835. Ši savaitės prognozė apskaičiuojama remiantis tuo pačiu augimo procentu, kad būtų galima susidaryti idėją apie galimas kainų tendencijas artimiausiomis dienomis.

Eggle Energy (ENG) Kainos numatymas 30 dienų

Žvelgiant 30 dienų į priekį, numatoma ENG kaina yra $0.017891. Ši prognozė gaunama naudojant 5% metinio augimo įvestį, siekiant įvertinti, kur tokeno vertė galėtų būti po mėnesio.

Dabartinė Eggle Energy kainų statistika

$ 10.95M
$ 10.95M$ 10.95M

601.79M
601.79M 601.79M

Naujausia ENG kaina yra --. Per 24 valandas jo vertė pasikeitė 0.00%, o 24 valandų prekybos apimtis pasiekė --.
Be to, ENG turi 601.79M apyvartą ir $ 10.95M bendrą rinkos kapitalizaciją.

Eggle Energy istorinė kaina

Pagal naujausius duomenis, surinktus tiesioginiame kainų puslapyje Eggle Energy, dabartinė Eggle Energy kaina yra 0.017818USD. Apyvartinė Eggle Energy (ENG) pasiūla yra 601.79M ENG, todėl jos rinkos kapitalizacija yra $10,946,655.

Laikotarpis
Keisti(%)
Keisti(USD)
Aukšta
Žemas
  • 24 valandos
    8.04%
    $ 0.001326
    $ 0.018197
    $ 0.016166
  • 7 dienos
    -35.93%
    $ -0.006402
    $ 0.034904
    $ 0.016212
  • 30 dienų
    -48.56%
    $ -0.008652
    $ 0.034904
    $ 0.016212
24 valandų pasirodymas

Per pastarąsias 24 valandas Eggle Energy kaina pasikeitė $0.001326, atspindinti 8.04% vertės pasikeitimą.

7 dienų našumas

Per paskutines 7 dienas Eggle Energy buvo prekiaujama aukščiausia $0.034904 ir žemiausia $0.016212. Kainos pokytis buvo -35.93%. Ši naujausia tendencija parodo ENG potencialą tolesniam judėjimui rinkoje.

30 dienų pasirodymas

Per pastarąjį mėnesį Eggle Energy įvyko -48.56%pasikeitimų, atspindinčių maždaug $-0.008652 vertę. Tai rodo, kad ENG artimiausiu metu kainos gali keistis.

Kaip veikia Eggle Energy (ENG) kainų prognozės modulis?

Eggle Energy Kainų prognozės modulis yra patogus įrankis, skirtas padėti įvertinti galimas būsimas ENG kainas, remiantis jūsų augimo prielaidomis. Nesvarbu, ar esate patyręs prekiautojas, ar smalsus investuotojas, šis modulis siūlo paprastą ir interaktyvų būdą prognozuoti būsimą tokeno vertę.

1. Įveskite savo augimo prognozę

Pradėkite įvesdami norimą augimo procentą, kuris gali būti teigiamas arba neigiamas, atsižvelgiant į jūsų rinkos perspektyvas. Tai gali atspindėti jūsų lūkesčius Eggle Energy ateinantiems metams, penkeriems metams ar net dešimtmečiams į ateitį.

2. Apskaičiuokite būsimą kainą

Įvedę augimo tempą, spustelėkite mygtuką „Apskaičiuoti“. Modulis akimirksniu apskaičiuos numatomą ENG būsimą kainą ir aiškiai parodys, kaip jūsų prognozė paveiks tokeno vertę laikui bėgant.

3. Susipažinkite su skirtingais scenarijais

Galite eksperimentuoti su įvairiais augimo tempais, kad sužinotumėte, kaip skirtingos rinkos sąlygos gali paveikti Eggle Energy kainą. Šis lankstumas leidžia analizuoti tiek optimistines, tiek konservatyvias prognozes, o tai padeda priimti labiau pagrįstus sprendimus.

4. Naudotojų nuotaikos ir bendruomenės įžvalgos

Modulis taip pat integruoja naudotojų nuotaikų duomenis, leidžiančius palyginti savo prognozes su kitų naudotojų prognozėmis. Šis bendras indėlis suteikia vertingų žinių apie tai, kaip bendruomenė įsivaizduoja ENG ateitį.

Techniniai kainų prognozavimo rodikliai

Siekiant padidinti prognozės tikslumą, modulis naudoja įvairius techninius rodiklius ir rinkos duomenis. Tai apima:

Eksponentiniai slankusis vidurkiai (EMA): Padeda sekti tokeno kainų tendenciją išlygindama svyravimus ir suteikdama įžvalgų apie galimus tendencijų pasikeitimus.

Bolingerio juostos: Matuoja rinkos nepastovumą ir nustato galimas perpirkimo ar perpardavimo sąlygas.

Santykinio stiprumo indeksas (RSI): Įvertina ENG pagreitį, kad nustatytų, ar jis yra didėjimo ar kritimo fazėje.

Slankiojo vidurkio konvergencijos skirtumai (MACD): Įvertina kainų svyravimų stiprumą ir kryptį, kad nustatytų galimus įėjimo ir išėjimo taškus. Sujungus šiuos rodiklius su realaus laiko rinkos duomenimis, modulis pateikia dinamišką kainų prognozę, padedančią gauti gilesnių įžvalgų apie būsimą Eggle Energy potencialą.

Kodėl ENG kainų prognozė yra svarbi?

ENG kainų prognozės svarbios dėl kelių priežasčių, investuotojai jas naudoja įvairiais tikslais:

Investavimo strategijos kūrimas: Prognozės padeda investuotojams suformuluoti strategijas. Įvertinę būsimas kainas, jie gali nuspręsti, kada pirkti, parduoti ar laikyti kriptovaliutą.

Rizikos vertinimas: Suprasdami galimus kainų pokyčius, investuotojai gali įvertinti riziką, susijusią su konkrečiu kriptovaliutų turtu. Tai būtina norint valdyti ir sumažinti galimus nuostolius.

Rinkos analizė: Prognozės dažnai apima rinkos tendencijų, naujienų ir istorinių duomenų analizę. Ši išsami analizė padeda investuotojams suprasti rinkos dinamiką ir veiksnius, turinčius įtakos kainų pokyčiams.

Portfelio diversifikavimas: Prognozuodami perspektyvias kriptovaliutas, investuotojai gali diversifikuoti portfelius ir paskirstyti riziką tarp skirtingo turto.

Ilgalaikis planavimas: Investuotojai, ieškantys ilgalaikės naudos, pasikliauja prognozėmis, kad nustatytų kriptovaliutas, turinčias augimo potencialą ateityje.

Psichologinis pasirengimas: Žinodami galimus kainų scenarijus, investuotojai būna geriau pasiruošę emociškai ir finansiškai rinkos svyravimams.

Bendruomenės įsitraukimas: Kriptovaliutų kainų prognozės skatina diskusijas investuotojų bendruomenėje, plečia supratimą ir kuria bendrą išmintį apie rinkos tendencijas.

Dažnai užduodami klausimai (DUK):

Ar verta investuoti į ENG dabar?
Pagal jūsų prognozes, ENG pasieks -- undefined, todėl tai bus vertas dėmesio tokenas.
Kokia kito mėnesio ENG kainų prognozė?
Remiantis Eggle Energy (ENG) kainos prognozavimo įrankiu, prognozuojama ENG kaina undefined pasieks --.
Kiek kainuos 1 ENG 2026 m.?
1 vieneto Eggle Energy (ENG) kaina šiandien yra --. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, ENG padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2026 m.
Kokia prognozuojama ENG kaina 2027 m.?
Eggle Energy (ENG) prognozuojama, kad kasmet bus 0.00%, o iki 2027 m. 1 ENG kaina pasieks --.
Kokia numatoma tikslinė ENG kaina 2028 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, Eggle Energy (ENG) augs 0.00%, o numatoma kaina 2028 m. bus --.
Kokia numatoma tikslinė ENG kaina 2029 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, Eggle Energy (ENG) augs 0.00%, o numatoma kaina 2029 m. bus --.
Kiek kainuos 1 ENG 2030 m.?
1 vieneto Eggle Energy (ENG) kaina šiandien yra --. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, ENG padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2030 m.
Kokia ENG kainų prognozė 2040 metams?
Eggle Energy (ENG) prognozuojama, kad kasmet padidės 0.00%, o iki 2040 m. 1 ENG kaina pasieks --.
Atsakomybės apribojimas

Turinys mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose pagrįstas MEXC naudotojų ir (arba) kitų trečiųjų šalių pateikta informacija ir atsiliepimais. Jis pateikiamas „toks, koks yra“ informaciniais ir pavyzdiniais tikslais, be jokių garantijų. Svarbu pažymėti, kad pateiktos kainų prognozės gali būti netikslios ir neturėtų būti tokiomis laikomos. Ateities kainos gali labai skirtis nuo pateiktų prognozių ir jomis nereikėtų pasikliauti priimant investavimo sprendimus.

Šis turinys nėra finansinė konsultacija ir neskirtas rekomenduoti jokių konkrečių produktų ar paslaugų pirkimo. MEXC neprisiima atsakomybės už nuostolius, patirtus remiantis, naudojant ir (arba) pasikliaujant bet kokiu turiniu, paskelbtu mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose. Svarbu žinoti, kad skaitmeninio turto kainos yra susijusios su didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Jūsų investicijos vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir nėra garantijos, kad atgausite iš pradžių investuotą sumą. Galiausiai tik jūs esate atsakingi už savo investicinius sprendimus, o MEXC neatsako už jokius jūsų galimus nuostolius. Atminkite – ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Turėtumėte investuoti tik į produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš priimdami investavimo sprendimus gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu.