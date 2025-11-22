Edu3Games (EGN) Kainos prognozavimas (USD)

Gaukite Edu3Games kainų prognozes 2026, 2027, 2028, 2030 ir kt. Numatykite, kiek EGN augs per ateinančius 5 metus ar ilgiau. Akimirksniu prognozuokite būsimus kainų scenarijus, remdamiesi rinkos tendencijomis ir nuotaikomis.

Įveskite skaičių nuo -100 iki 1,000, kad nuspėtumėte Edu3Games kainą
%

*Atsakomybės apribojimas: Visos kainų prognozės yra pagrįstos naudotojo įvestimis.

Edu3Games kainos prognozė
--
----
0.00%
USD
Faktinis
Prognozė
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-11-22 23:42:17(UTC+8)

Edu3Games Kainų prognozė 2025–2050 m. (USD)

Edu3Games (EGN) Kainų prognozė 2025 m. (šiais metais)

Remiantis jūsų prognoze, Edu3Games galėtų augti 0.00%. Ji gali pasiekti $ 0.008456 prekybos kainą 2025 m.

Edu3Games (EGN) Kainų prognozė 2026 m. (kitiems metams)

Remiantis jūsų prognoze, Edu3Games galėtų augti 5.00%. Ji gali pasiekti $ 0.008879 prekybos kainą 2026 m.

Edu3Games (EGN) Kainų prognozė 2027 m. (po 2 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2027 m. EGN ateities kaina yra $ 0.009323 su 10.25% augimo norma.

Edu3Games (EGN) Kainų prognozė 2028 m. (po 3 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2028 m. EGN ateities kaina yra $ 0.009789 su 15.76% augimo norma.

Edu3Games (EGN) Kainų prognozė 2029 m. (po 4 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, EGN 2029 m. tikslinė kaina yra $ 0.010279, o augimo norma – 21.55%.

Edu3Games (EGN) Kainų prognozė 2030 m. (po 5 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, EGN 2030 m. tikslinė kaina yra $ 0.010793, o augimo norma – 27.63%.

Edu3Games (EGN) Kainų prognozė 2040 m. (po 15 metų)

2040 m. Edu3Games kaina galėtų išaugti 107.89%. Ji gali pasiekti $ 0.017581 prekybos kainą.

Edu3Games (EGN) Kainų prognozė 2050 m. (po 25 metų)

2050 m. Edu3Games kaina galėtų išaugti 238.64%. Ji gali pasiekti $ 0.028637 prekybos kainą.

Metai
Kaina
Augimas
  • 2025
    $ 0.008456
    0.00%
  • 2026
    $ 0.008879
    5.00%
  • 2027
    $ 0.009323
    10.25%
  • 2028
    $ 0.009789
    15.76%
  • 2029
    $ 0.010279
    21.55%
  • 2030
    $ 0.010793
    27.63%
  • 2031
    $ 0.011332
    34.01%
  • 2032
    $ 0.011899
    40.71%
Metai
Kaina
Augimas
  • 2033
    $ 0.012494
    47.75%
  • 2034
    $ 0.013119
    55.13%
  • 2035
    $ 0.013775
    62.89%
  • 2036
    $ 0.014464
    71.03%
  • 2037
    $ 0.015187
    79.59%
  • 2038
    $ 0.015946
    88.56%
  • 2039
    $ 0.016743
    97.99%
  • 2040
    $ 0.017581
    107.89%
Rodyti daugiau

Trumpalaikės Edu3Games kainos prognozė šiandien, rytoj, šią savaitę ir 30 dienų

Data
Kainos prognozė
Augimas
  • November 22, 2025(Šiandien)
    $ 0.008456
    0.00%
  • November 23, 2025(Rytoj)
    $ 0.008457
    0.01%
  • November 29, 2025(Šią savaitę)
    $ 0.008464
    0.10%
  • December 22, 2025(30 dienų)
    $ 0.008491
    0.41%
Edu3Games (EGN) Kainų prognozė šiandien

November 22, 2025(Šiandien) numatoma EGN kaina yra $0.008456. Ši projekcija atspindi apskaičiuotą pateikto augimo procento rezultatą, todėl naudotojai gali susidaryti vaizdą apie galimą šiandienos kainų judėjimą.

Edu3Games (EGN) Kainos prognozavimas rytoj

November 23, 2025(Rytoj), kainos prognozė EGN, naudojant 5% metinio augimo įvestį, yra $0.008457. Šie rezultatai suteikia apytikslę tokeno vertės perspektyvą, pagrįstą pasirinktais parametrais.

Edu3Games (EGN) Kainos prognozė šią savaitę

Pagal November 29, 2025(Šią savaitę), kainos prognozė EGN, naudojant 5% metinį augimo normą, yra $0.008464. Ši savaitės prognozė apskaičiuojama remiantis tuo pačiu augimo procentu, kad būtų galima susidaryti idėją apie galimas kainų tendencijas artimiausiomis dienomis.

Edu3Games (EGN) Kainos numatymas 30 dienų

Žvelgiant 30 dienų į priekį, numatoma EGN kaina yra $0.008491. Ši prognozė gaunama naudojant 5% metinio augimo įvestį, siekiant įvertinti, kur tokeno vertė galėtų būti po mėnesio.

Dabartinė Edu3Games kainų statistika

--
----

--

$ 8.48M
$ 8.48M$ 8.48M

1000.00M
1000.00M 1000.00M

--
----

--

Naujausia EGN kaina yra --. Per 24 valandas jo vertė pasikeitė 0.00%, o 24 valandų prekybos apimtis pasiekė --.
Be to, EGN turi 1000.00M apyvartą ir $ 8.48M bendrą rinkos kapitalizaciją.

Edu3Games istorinė kaina

Pagal naujausius duomenis, surinktus tiesioginiame kainų puslapyje Edu3Games, dabartinė Edu3Games kaina yra 0.008456USD. Apyvartinė Edu3Games (EGN) pasiūla yra 1000.00M EGN, todėl jos rinkos kapitalizacija yra $8,481,230.

Laikotarpis
Keisti(%)
Keisti(USD)
Aukšta
Žemas
  • 24 valandos
    -0.16%
    $ 0
    $ 0.008770
    $ 0.008363
  • 7 dienos
    -23.62%
    $ -0.001998
    $ 0.018498
    $ 0.008381
  • 30 dienų
    -51.58%
    $ -0.004362
    $ 0.018498
    $ 0.008381
24 valandų pasirodymas

Per pastarąsias 24 valandas Edu3Games kaina pasikeitė $0, atspindinti -0.16% vertės pasikeitimą.

7 dienų našumas

Per paskutines 7 dienas Edu3Games buvo prekiaujama aukščiausia $0.018498 ir žemiausia $0.008381. Kainos pokytis buvo -23.62%. Ši naujausia tendencija parodo EGN potencialą tolesniam judėjimui rinkoje.

30 dienų pasirodymas

Per pastarąjį mėnesį Edu3Games įvyko -51.58%pasikeitimų, atspindinčių maždaug $-0.004362 vertę. Tai rodo, kad EGN artimiausiu metu kainos gali keistis.

Kaip veikia Edu3Games (EGN) kainų prognozės modulis?

Edu3Games Kainų prognozės modulis yra patogus įrankis, skirtas padėti įvertinti galimas būsimas EGN kainas, remiantis jūsų augimo prielaidomis. Nesvarbu, ar esate patyręs prekiautojas, ar smalsus investuotojas, šis modulis siūlo paprastą ir interaktyvų būdą prognozuoti būsimą tokeno vertę.

1. Įveskite savo augimo prognozę

Pradėkite įvesdami norimą augimo procentą, kuris gali būti teigiamas arba neigiamas, atsižvelgiant į jūsų rinkos perspektyvas. Tai gali atspindėti jūsų lūkesčius Edu3Games ateinantiems metams, penkeriems metams ar net dešimtmečiams į ateitį.

2. Apskaičiuokite būsimą kainą

Įvedę augimo tempą, spustelėkite mygtuką „Apskaičiuoti“. Modulis akimirksniu apskaičiuos numatomą EGN būsimą kainą ir aiškiai parodys, kaip jūsų prognozė paveiks tokeno vertę laikui bėgant.

3. Susipažinkite su skirtingais scenarijais

Galite eksperimentuoti su įvairiais augimo tempais, kad sužinotumėte, kaip skirtingos rinkos sąlygos gali paveikti Edu3Games kainą. Šis lankstumas leidžia analizuoti tiek optimistines, tiek konservatyvias prognozes, o tai padeda priimti labiau pagrįstus sprendimus.

4. Naudotojų nuotaikos ir bendruomenės įžvalgos

Modulis taip pat integruoja naudotojų nuotaikų duomenis, leidžiančius palyginti savo prognozes su kitų naudotojų prognozėmis. Šis bendras indėlis suteikia vertingų žinių apie tai, kaip bendruomenė įsivaizduoja EGN ateitį.

Techniniai kainų prognozavimo rodikliai

Siekiant padidinti prognozės tikslumą, modulis naudoja įvairius techninius rodiklius ir rinkos duomenis. Tai apima:

Eksponentiniai slankusis vidurkiai (EMA): Padeda sekti tokeno kainų tendenciją išlygindama svyravimus ir suteikdama įžvalgų apie galimus tendencijų pasikeitimus.

Bolingerio juostos: Matuoja rinkos nepastovumą ir nustato galimas perpirkimo ar perpardavimo sąlygas.

Santykinio stiprumo indeksas (RSI): Įvertina EGN pagreitį, kad nustatytų, ar jis yra didėjimo ar kritimo fazėje.

Slankiojo vidurkio konvergencijos skirtumai (MACD): Įvertina kainų svyravimų stiprumą ir kryptį, kad nustatytų galimus įėjimo ir išėjimo taškus. Sujungus šiuos rodiklius su realaus laiko rinkos duomenimis, modulis pateikia dinamišką kainų prognozę, padedančią gauti gilesnių įžvalgų apie būsimą Edu3Games potencialą.

Kodėl EGN kainų prognozė yra svarbi?

EGN kainų prognozės svarbios dėl kelių priežasčių, investuotojai jas naudoja įvairiais tikslais:

Investavimo strategijos kūrimas: Prognozės padeda investuotojams suformuluoti strategijas. Įvertinę būsimas kainas, jie gali nuspręsti, kada pirkti, parduoti ar laikyti kriptovaliutą.

Rizikos vertinimas: Suprasdami galimus kainų pokyčius, investuotojai gali įvertinti riziką, susijusią su konkrečiu kriptovaliutų turtu. Tai būtina norint valdyti ir sumažinti galimus nuostolius.

Rinkos analizė: Prognozės dažnai apima rinkos tendencijų, naujienų ir istorinių duomenų analizę. Ši išsami analizė padeda investuotojams suprasti rinkos dinamiką ir veiksnius, turinčius įtakos kainų pokyčiams.

Portfelio diversifikavimas: Prognozuodami perspektyvias kriptovaliutas, investuotojai gali diversifikuoti portfelius ir paskirstyti riziką tarp skirtingo turto.

Ilgalaikis planavimas: Investuotojai, ieškantys ilgalaikės naudos, pasikliauja prognozėmis, kad nustatytų kriptovaliutas, turinčias augimo potencialą ateityje.

Psichologinis pasirengimas: Žinodami galimus kainų scenarijus, investuotojai būna geriau pasiruošę emociškai ir finansiškai rinkos svyravimams.

Bendruomenės įsitraukimas: Kriptovaliutų kainų prognozės skatina diskusijas investuotojų bendruomenėje, plečia supratimą ir kuria bendrą išmintį apie rinkos tendencijas.

Dažnai užduodami klausimai (DUK):

Ar verta investuoti į EGN dabar?
Pagal jūsų prognozes, EGN pasieks -- undefined, todėl tai bus vertas dėmesio tokenas.
Kokia kito mėnesio EGN kainų prognozė?
Remiantis Edu3Games (EGN) kainos prognozavimo įrankiu, prognozuojama EGN kaina undefined pasieks --.
Kiek kainuos 1 EGN 2026 m.?
1 vieneto Edu3Games (EGN) kaina šiandien yra --. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, EGN padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2026 m.
Kokia prognozuojama EGN kaina 2027 m.?
Edu3Games (EGN) prognozuojama, kad kasmet bus 0.00%, o iki 2027 m. 1 EGN kaina pasieks --.
Kokia numatoma tikslinė EGN kaina 2028 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, Edu3Games (EGN) augs 0.00%, o numatoma kaina 2028 m. bus --.
Kokia numatoma tikslinė EGN kaina 2029 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, Edu3Games (EGN) augs 0.00%, o numatoma kaina 2029 m. bus --.
Kiek kainuos 1 EGN 2030 m.?
1 vieneto Edu3Games (EGN) kaina šiandien yra --. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, EGN padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2030 m.
Kokia EGN kainų prognozė 2040 metams?
Edu3Games (EGN) prognozuojama, kad kasmet padidės 0.00%, o iki 2040 m. 1 EGN kaina pasieks --.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-11-22 23:42:17(UTC+8)

Atsakomybės apribojimas

Turinys mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose pagrįstas MEXC naudotojų ir (arba) kitų trečiųjų šalių pateikta informacija ir atsiliepimais. Jis pateikiamas „toks, koks yra“ informaciniais ir pavyzdiniais tikslais, be jokių garantijų. Svarbu pažymėti, kad pateiktos kainų prognozės gali būti netikslios ir neturėtų būti tokiomis laikomos. Ateities kainos gali labai skirtis nuo pateiktų prognozių ir jomis nereikėtų pasikliauti priimant investavimo sprendimus.

Šis turinys nėra finansinė konsultacija ir neskirtas rekomenduoti jokių konkrečių produktų ar paslaugų pirkimo. MEXC neprisiima atsakomybės už nuostolius, patirtus remiantis, naudojant ir (arba) pasikliaujant bet kokiu turiniu, paskelbtu mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose. Svarbu žinoti, kad skaitmeninio turto kainos yra susijusios su didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Jūsų investicijos vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir nėra garantijos, kad atgausite iš pradžių investuotą sumą. Galiausiai tik jūs esate atsakingi už savo investicinius sprendimus, o MEXC neatsako už jokius jūsų galimus nuostolius. Atminkite – ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Turėtumėte investuoti tik į produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš priimdami investavimo sprendimus gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu.