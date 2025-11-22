Ecoreal Estate (ECOREAL) Kainos prognozavimas (USD)

Gaukite Ecoreal Estate kainų prognozes 2026, 2027, 2028, 2030 ir kt. Numatykite, kiek ECOREAL augs per ateinančius 5 metus ar ilgiau. Akimirksniu prognozuokite būsimus kainų scenarijus, remdamiesi rinkos tendencijomis ir nuotaikomis.

Įveskite skaičių nuo -100 iki 1,000, kad nuspėtumėte Ecoreal Estate kainą
%

*Atsakomybės apribojimas: Visos kainų prognozės yra pagrįstos naudotojo įvestimis.

Ecoreal Estate kainos prognozė
--
----
0.00%
USD
Faktinis
Prognozė
Ecoreal Estate Kainų prognozė 2025–2050 m. (USD)

Ecoreal Estate (ECOREAL) Kainų prognozė 2025 m. (šiais metais)

Remiantis jūsų prognoze, Ecoreal Estate galėtų augti 0.00%. Ji gali pasiekti $ 0.266849 prekybos kainą 2025 m.

Ecoreal Estate (ECOREAL) Kainų prognozė 2026 m. (kitiems metams)

Remiantis jūsų prognoze, Ecoreal Estate galėtų augti 5.00%. Ji gali pasiekti $ 0.280191 prekybos kainą 2026 m.

Ecoreal Estate (ECOREAL) Kainų prognozė 2027 m. (po 2 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2027 m. ECOREAL ateities kaina yra $ 0.294201 su 10.25% augimo norma.

Ecoreal Estate (ECOREAL) Kainų prognozė 2028 m. (po 3 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2028 m. ECOREAL ateities kaina yra $ 0.308911 su 15.76% augimo norma.

Ecoreal Estate (ECOREAL) Kainų prognozė 2029 m. (po 4 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, ECOREAL 2029 m. tikslinė kaina yra $ 0.324356, o augimo norma – 21.55%.

Ecoreal Estate (ECOREAL) Kainų prognozė 2030 m. (po 5 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, ECOREAL 2030 m. tikslinė kaina yra $ 0.340574, o augimo norma – 27.63%.

Ecoreal Estate (ECOREAL) Kainų prognozė 2040 m. (po 15 metų)

2040 m. Ecoreal Estate kaina galėtų išaugti 107.89%. Ji gali pasiekti $ 0.554759 prekybos kainą.

Ecoreal Estate (ECOREAL) Kainų prognozė 2050 m. (po 25 metų)

2050 m. Ecoreal Estate kaina galėtų išaugti 238.64%. Ji gali pasiekti $ 0.903645 prekybos kainą.

Metai
Kaina
Augimas
  • 2025
    $ 0.266849
    0.00%
  • 2026
    $ 0.280191
    5.00%
  • 2027
    $ 0.294201
    10.25%
  • 2028
    $ 0.308911
    15.76%
  • 2029
    $ 0.324356
    21.55%
  • 2030
    $ 0.340574
    27.63%
  • 2031
    $ 0.357603
    34.01%
  • 2032
    $ 0.375483
    40.71%
Metai
Kaina
Augimas
  • 2033
    $ 0.394257
    47.75%
  • 2034
    $ 0.413970
    55.13%
  • 2035
    $ 0.434668
    62.89%
  • 2036
    $ 0.456402
    71.03%
  • 2037
    $ 0.479222
    79.59%
  • 2038
    $ 0.503183
    88.56%
  • 2039
    $ 0.528342
    97.99%
  • 2040
    $ 0.554759
    107.89%
Rodyti daugiau

Trumpalaikės Ecoreal Estate kainos prognozė šiandien, rytoj, šią savaitę ir 30 dienų

Data
Kainos prognozė
Augimas
  • November 22, 2025(Šiandien)
    $ 0.266849
    0.00%
  • November 23, 2025(Rytoj)
    $ 0.266885
    0.01%
  • November 29, 2025(Šią savaitę)
    $ 0.267104
    0.10%
  • December 22, 2025(30 dienų)
    $ 0.267945
    0.41%
Ecoreal Estate (ECOREAL) Kainų prognozė šiandien

November 22, 2025(Šiandien) numatoma ECOREAL kaina yra $0.266849. Ši projekcija atspindi apskaičiuotą pateikto augimo procento rezultatą, todėl naudotojai gali susidaryti vaizdą apie galimą šiandienos kainų judėjimą.

Ecoreal Estate (ECOREAL) Kainos prognozavimas rytoj

November 23, 2025(Rytoj), kainos prognozė ECOREAL, naudojant 5% metinio augimo įvestį, yra $0.266885. Šie rezultatai suteikia apytikslę tokeno vertės perspektyvą, pagrįstą pasirinktais parametrais.

Ecoreal Estate (ECOREAL) Kainos prognozė šią savaitę

Pagal November 29, 2025(Šią savaitę), kainos prognozė ECOREAL, naudojant 5% metinį augimo normą, yra $0.267104. Ši savaitės prognozė apskaičiuojama remiantis tuo pačiu augimo procentu, kad būtų galima susidaryti idėją apie galimas kainų tendencijas artimiausiomis dienomis.

Ecoreal Estate (ECOREAL) Kainos numatymas 30 dienų

Žvelgiant 30 dienų į priekį, numatoma ECOREAL kaina yra $0.267945. Ši prognozė gaunama naudojant 5% metinio augimo įvestį, siekiant įvertinti, kur tokeno vertė galėtų būti po mėnesio.

Dabartinė Ecoreal Estate kainų statistika

--
----

--

$ 151.22M
$ 151.22M$ 151.22M

566.62M
566.62M 566.62M

--
----

--

Naujausia ECOREAL kaina yra --. Per 24 valandas jo vertė pasikeitė 0.00%, o 24 valandų prekybos apimtis pasiekė --.
Be to, ECOREAL turi 566.62M apyvartą ir $ 151.22M bendrą rinkos kapitalizaciją.

Ecoreal Estate istorinė kaina

Pagal naujausius duomenis, surinktus tiesioginiame kainų puslapyje Ecoreal Estate, dabartinė Ecoreal Estate kaina yra 0.266849USD. Apyvartinė Ecoreal Estate (ECOREAL) pasiūla yra 566.62M ECOREAL, todėl jos rinkos kapitalizacija yra $151,221,697.

Laikotarpis
Keisti(%)
Keisti(USD)
Aukšta
Žemas
  • 24 valandos
    -6.47%
    $ -0.018476
    $ 0.318121
    $ 0.242542
  • 7 dienos
    -16.86%
    $ -0.045008
    $ 0.324050
    $ 0.242542
  • 30 dienų
    -16.14%
    $ -0.043082
    $ 0.324050
    $ 0.242542
24 valandų pasirodymas

Per pastarąsias 24 valandas Ecoreal Estate kaina pasikeitė $-0.018476, atspindinti -6.47% vertės pasikeitimą.

7 dienų našumas

Per paskutines 7 dienas Ecoreal Estate buvo prekiaujama aukščiausia $0.324050 ir žemiausia $0.242542. Kainos pokytis buvo -16.86%. Ši naujausia tendencija parodo ECOREAL potencialą tolesniam judėjimui rinkoje.

30 dienų pasirodymas

Per pastarąjį mėnesį Ecoreal Estate įvyko -16.14%pasikeitimų, atspindinčių maždaug $-0.043082 vertę. Tai rodo, kad ECOREAL artimiausiu metu kainos gali keistis.

Kaip veikia Ecoreal Estate (ECOREAL) kainų prognozės modulis?

Ecoreal Estate Kainų prognozės modulis yra patogus įrankis, skirtas padėti įvertinti galimas būsimas ECOREAL kainas, remiantis jūsų augimo prielaidomis. Nesvarbu, ar esate patyręs prekiautojas, ar smalsus investuotojas, šis modulis siūlo paprastą ir interaktyvų būdą prognozuoti būsimą tokeno vertę.

1. Įveskite savo augimo prognozę

Pradėkite įvesdami norimą augimo procentą, kuris gali būti teigiamas arba neigiamas, atsižvelgiant į jūsų rinkos perspektyvas. Tai gali atspindėti jūsų lūkesčius Ecoreal Estate ateinantiems metams, penkeriems metams ar net dešimtmečiams į ateitį.

2. Apskaičiuokite būsimą kainą

Įvedę augimo tempą, spustelėkite mygtuką „Apskaičiuoti“. Modulis akimirksniu apskaičiuos numatomą ECOREAL būsimą kainą ir aiškiai parodys, kaip jūsų prognozė paveiks tokeno vertę laikui bėgant.

3. Susipažinkite su skirtingais scenarijais

Galite eksperimentuoti su įvairiais augimo tempais, kad sužinotumėte, kaip skirtingos rinkos sąlygos gali paveikti Ecoreal Estate kainą. Šis lankstumas leidžia analizuoti tiek optimistines, tiek konservatyvias prognozes, o tai padeda priimti labiau pagrįstus sprendimus.

4. Naudotojų nuotaikos ir bendruomenės įžvalgos

Modulis taip pat integruoja naudotojų nuotaikų duomenis, leidžiančius palyginti savo prognozes su kitų naudotojų prognozėmis. Šis bendras indėlis suteikia vertingų žinių apie tai, kaip bendruomenė įsivaizduoja ECOREAL ateitį.

Techniniai kainų prognozavimo rodikliai

Siekiant padidinti prognozės tikslumą, modulis naudoja įvairius techninius rodiklius ir rinkos duomenis. Tai apima:

Eksponentiniai slankusis vidurkiai (EMA): Padeda sekti tokeno kainų tendenciją išlygindama svyravimus ir suteikdama įžvalgų apie galimus tendencijų pasikeitimus.

Bolingerio juostos: Matuoja rinkos nepastovumą ir nustato galimas perpirkimo ar perpardavimo sąlygas.

Santykinio stiprumo indeksas (RSI): Įvertina ECOREAL pagreitį, kad nustatytų, ar jis yra didėjimo ar kritimo fazėje.

Slankiojo vidurkio konvergencijos skirtumai (MACD): Įvertina kainų svyravimų stiprumą ir kryptį, kad nustatytų galimus įėjimo ir išėjimo taškus. Sujungus šiuos rodiklius su realaus laiko rinkos duomenimis, modulis pateikia dinamišką kainų prognozę, padedančią gauti gilesnių įžvalgų apie būsimą Ecoreal Estate potencialą.

Kodėl ECOREAL kainų prognozė yra svarbi?

ECOREAL kainų prognozės svarbios dėl kelių priežasčių, investuotojai jas naudoja įvairiais tikslais:

Investavimo strategijos kūrimas: Prognozės padeda investuotojams suformuluoti strategijas. Įvertinę būsimas kainas, jie gali nuspręsti, kada pirkti, parduoti ar laikyti kriptovaliutą.

Rizikos vertinimas: Suprasdami galimus kainų pokyčius, investuotojai gali įvertinti riziką, susijusią su konkrečiu kriptovaliutų turtu. Tai būtina norint valdyti ir sumažinti galimus nuostolius.

Rinkos analizė: Prognozės dažnai apima rinkos tendencijų, naujienų ir istorinių duomenų analizę. Ši išsami analizė padeda investuotojams suprasti rinkos dinamiką ir veiksnius, turinčius įtakos kainų pokyčiams.

Portfelio diversifikavimas: Prognozuodami perspektyvias kriptovaliutas, investuotojai gali diversifikuoti portfelius ir paskirstyti riziką tarp skirtingo turto.

Ilgalaikis planavimas: Investuotojai, ieškantys ilgalaikės naudos, pasikliauja prognozėmis, kad nustatytų kriptovaliutas, turinčias augimo potencialą ateityje.

Psichologinis pasirengimas: Žinodami galimus kainų scenarijus, investuotojai būna geriau pasiruošę emociškai ir finansiškai rinkos svyravimams.

Bendruomenės įsitraukimas: Kriptovaliutų kainų prognozės skatina diskusijas investuotojų bendruomenėje, plečia supratimą ir kuria bendrą išmintį apie rinkos tendencijas.

Dažnai užduodami klausimai (DUK):

Ar verta investuoti į ECOREAL dabar?
Pagal jūsų prognozes, ECOREAL pasieks -- undefined, todėl tai bus vertas dėmesio tokenas.
Kokia kito mėnesio ECOREAL kainų prognozė?
Remiantis Ecoreal Estate (ECOREAL) kainos prognozavimo įrankiu, prognozuojama ECOREAL kaina undefined pasieks --.
Kiek kainuos 1 ECOREAL 2026 m.?
1 vieneto Ecoreal Estate (ECOREAL) kaina šiandien yra --. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, ECOREAL padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2026 m.
Kokia prognozuojama ECOREAL kaina 2027 m.?
Ecoreal Estate (ECOREAL) prognozuojama, kad kasmet bus 0.00%, o iki 2027 m. 1 ECOREAL kaina pasieks --.
Kokia numatoma tikslinė ECOREAL kaina 2028 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, Ecoreal Estate (ECOREAL) augs 0.00%, o numatoma kaina 2028 m. bus --.
Kokia numatoma tikslinė ECOREAL kaina 2029 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, Ecoreal Estate (ECOREAL) augs 0.00%, o numatoma kaina 2029 m. bus --.
Kiek kainuos 1 ECOREAL 2030 m.?
1 vieneto Ecoreal Estate (ECOREAL) kaina šiandien yra --. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, ECOREAL padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2030 m.
Kokia ECOREAL kainų prognozė 2040 metams?
Ecoreal Estate (ECOREAL) prognozuojama, kad kasmet padidės 0.00%, o iki 2040 m. 1 ECOREAL kaina pasieks --.
Atsakomybės apribojimas

Turinys mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose pagrįstas MEXC naudotojų ir (arba) kitų trečiųjų šalių pateikta informacija ir atsiliepimais. Jis pateikiamas „toks, koks yra“ informaciniais ir pavyzdiniais tikslais, be jokių garantijų. Svarbu pažymėti, kad pateiktos kainų prognozės gali būti netikslios ir neturėtų būti tokiomis laikomos. Ateities kainos gali labai skirtis nuo pateiktų prognozių ir jomis nereikėtų pasikliauti priimant investavimo sprendimus.

Šis turinys nėra finansinė konsultacija ir neskirtas rekomenduoti jokių konkrečių produktų ar paslaugų pirkimo. MEXC neprisiima atsakomybės už nuostolius, patirtus remiantis, naudojant ir (arba) pasikliaujant bet kokiu turiniu, paskelbtu mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose. Svarbu žinoti, kad skaitmeninio turto kainos yra susijusios su didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Jūsų investicijos vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir nėra garantijos, kad atgausite iš pradžių investuotą sumą. Galiausiai tik jūs esate atsakingi už savo investicinius sprendimus, o MEXC neatsako už jokius jūsų galimus nuostolius. Atminkite – ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Turėtumėte investuoti tik į produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš priimdami investavimo sprendimus gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu.