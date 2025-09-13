Dyad (DYAD) Kainos prognozavimas (USD)

Gaukite Dyad kainų prognozes 2026, 2027, 2028, 2030 ir kt. Numatykite, kiek DYAD augs per ateinančius 5 metus ar ilgiau. Akimirksniu prognozuokite būsimus kainų scenarijus, remdamiesi rinkos tendencijomis ir nuotaikomis.

Įveskite skaičių nuo -100 iki 1,000, kad nuspėtumėte Dyad kainą
%

Dyad kainos prognozė
--
----
0.00%
USD
Faktinis
Prognozė
Dyad Kainų prognozė 2025–2050 m. (USD)

Dyad (DYAD) Kainų prognozė 2025 m. (šiais metais)

Remiantis jūsų prognoze, Dyad galėtų augti 0.00%. Ji gali pasiekti $ 1.95 prekybos kainą 2025 m.

Dyad (DYAD) Kainų prognozė 2026 m. (kitiems metams)

Remiantis jūsų prognoze, Dyad galėtų augti 5.00%. Ji gali pasiekti $ 2.0475 prekybos kainą 2026 m.

Dyad (DYAD) Kainų prognozė 2027 m. (po 2 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2027 m. DYAD ateities kaina yra $ 2.1498 su 10.25% augimo norma.

Dyad (DYAD) Kainų prognozė 2028 m. (po 3 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2028 m. DYAD ateities kaina yra $ 2.2573 su 15.76% augimo norma.

Dyad (DYAD) Kainų prognozė 2029 m. (po 4 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, DYAD 2029 m. tikslinė kaina yra $ 2.3702, o augimo norma – 21.55%.

Dyad (DYAD) Kainų prognozė 2030 m. (po 5 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, DYAD 2030 m. tikslinė kaina yra $ 2.4887, o augimo norma – 27.63%.

Dyad (DYAD) Kainų prognozė 2040 m. (po 15 metų)

2040 m. Dyad kaina galėtų išaugti 107.89%. Ji gali pasiekti $ 4.0539 prekybos kainą.

Dyad (DYAD) Kainų prognozė 2050 m. (po 25 metų)

2050 m. Dyad kaina galėtų išaugti 238.64%. Ji gali pasiekti $ 6.6033 prekybos kainą.

Metai
Kaina
Augimas
  • 2025
    $ 1.95
    0.00%
  • 2026
    $ 2.0475
    5.00%
  • 2027
    $ 2.1498
    10.25%
  • 2028
    $ 2.2573
    15.76%
  • 2029
    $ 2.3702
    21.55%
  • 2030
    $ 2.4887
    27.63%
  • 2031
    $ 2.6131
    34.01%
  • 2032
    $ 2.7438
    40.71%
Metai
Kaina
Augimas
  • 2033
    $ 2.8810
    47.75%
  • 2034
    $ 3.0250
    55.13%
  • 2035
    $ 3.1763
    62.89%
  • 2036
    $ 3.3351
    71.03%
  • 2037
    $ 3.5019
    79.59%
  • 2038
    $ 3.6770
    88.56%
  • 2039
    $ 3.8608
    97.99%
  • 2040
    $ 4.0539
    107.89%
Rodyti daugiau

Trumpalaikės Dyad kainos prognozė šiandien, rytoj, šią savaitę ir 30 dienų

Data
Kainos prognozė
Augimas
  • September 13, 2025(Šiandien)
    $ 1.95
    0.00%
  • September 14, 2025(Rytoj)
    $ 1.9502
    0.01%
  • September 20, 2025(Šią savaitę)
    $ 1.9518
    0.10%
  • October 13, 2025(30 dienų)
    $ 1.9580
    0.41%
Dyad (DYAD) Kainų prognozė šiandien

September 13, 2025(Šiandien) numatoma DYAD kaina yra $1.95. Ši projekcija atspindi apskaičiuotą pateikto augimo procento rezultatą, todėl naudotojai gali susidaryti vaizdą apie galimą šiandienos kainų judėjimą.

Dyad (DYAD) Kainos prognozavimas rytoj

September 14, 2025(Rytoj), kainos prognozė DYAD, naudojant 5% metinio augimo įvestį, yra $1.9502. Šie rezultatai suteikia apytikslę tokeno vertės perspektyvą, pagrįstą pasirinktais parametrais.

Dyad (DYAD) Kainos prognozė šią savaitę

Pagal September 20, 2025(Šią savaitę), kainos prognozė DYAD, naudojant 5% metinį augimo normą, yra $1.9518. Ši savaitės prognozė apskaičiuojama remiantis tuo pačiu augimo procentu, kad būtų galima susidaryti idėją apie galimas kainų tendencijas artimiausiomis dienomis.

Dyad (DYAD) Kainos numatymas 30 dienų

Žvelgiant 30 dienų į priekį, numatoma DYAD kaina yra $1.9580. Ši prognozė gaunama naudojant 5% metinio augimo įvestį, siekiant įvertinti, kur tokeno vertė galėtų būti po mėnesio.

Dabartinė Dyad kainų statistika

--
----

--

$ 32.39K
$ 32.39K$ 32.39K

16.64K
16.64K 16.64K

--
----

--

Naujausia DYAD kaina yra --. Per 24 valandas jo vertė pasikeitė 0.00%, o 24 valandų prekybos apimtis pasiekė --.
Be to, DYAD turi 16.64K apyvartą ir $ 32.39K bendrą rinkos kapitalizaciją.

Dyad istorinė kaina

Pagal naujausius duomenis, surinktus tiesioginiame kainų puslapyje Dyad, dabartinė Dyad kaina yra 1.95USD. Apyvartinė Dyad (DYAD) pasiūla yra 16.64K DYAD, todėl jos rinkos kapitalizacija yra $32,385.

Laikotarpis
Keisti(%)
Keisti(USD)
Aukšta
Žemas
  • 24 valandos
    0.00%
    $ 0
    $ 0
    $ 0
  • 7 dienos
    -6.46%
    $ -0.126146
    $ 2.0051
    $ 1.5385
  • 30 dienų
    40.44%
    $ 0.788653
    $ 2.0051
    $ 1.5385
24 valandų pasirodymas

Per pastarąsias 24 valandas Dyad kaina pasikeitė $0, atspindinti 0.00% vertės pasikeitimą.

7 dienų našumas

Per paskutines 7 dienas Dyad buvo prekiaujama aukščiausia $2.0051 ir žemiausia $1.5385. Kainos pokytis buvo -6.46%. Ši naujausia tendencija parodo DYAD potencialą tolesniam judėjimui rinkoje.

30 dienų pasirodymas

Per pastarąjį mėnesį Dyad įvyko 40.44%pasikeitimų, atspindinčių maždaug $0.788653 vertę. Tai rodo, kad DYAD artimiausiu metu kainos gali keistis.

Kaip veikia Dyad (DYAD) kainų prognozės modulis?

Dyad Kainų prognozės modulis yra patogus įrankis, skirtas padėti įvertinti galimas būsimas DYAD kainas, remiantis jūsų augimo prielaidomis. Nesvarbu, ar esate patyręs prekiautojas, ar smalsus investuotojas, šis modulis siūlo paprastą ir interaktyvų būdą prognozuoti būsimą tokeno vertę.

1. Įveskite savo augimo prognozę

Pradėkite įvesdami norimą augimo procentą, kuris gali būti teigiamas arba neigiamas, atsižvelgiant į jūsų rinkos perspektyvas. Tai gali atspindėti jūsų lūkesčius Dyad ateinantiems metams, penkeriems metams ar net dešimtmečiams į ateitį.

2. Apskaičiuokite būsimą kainą

Įvedę augimo tempą, spustelėkite mygtuką „Apskaičiuoti“. Modulis akimirksniu apskaičiuos numatomą DYAD būsimą kainą ir aiškiai parodys, kaip jūsų prognozė paveiks tokeno vertę laikui bėgant.

3. Susipažinkite su skirtingais scenarijais

Galite eksperimentuoti su įvairiais augimo tempais, kad sužinotumėte, kaip skirtingos rinkos sąlygos gali paveikti Dyad kainą. Šis lankstumas leidžia analizuoti tiek optimistines, tiek konservatyvias prognozes, o tai padeda priimti labiau pagrįstus sprendimus.

4. Naudotojų nuotaikos ir bendruomenės įžvalgos

Modulis taip pat integruoja naudotojų nuotaikų duomenis, leidžiančius palyginti savo prognozes su kitų naudotojų prognozėmis. Šis bendras indėlis suteikia vertingų žinių apie tai, kaip bendruomenė įsivaizduoja DYAD ateitį.

Techniniai kainų prognozavimo rodikliai

Siekiant padidinti prognozės tikslumą, modulis naudoja įvairius techninius rodiklius ir rinkos duomenis. Tai apima:

Eksponentiniai slankusis vidurkiai (EMA): Padeda sekti tokeno kainų tendenciją išlygindama svyravimus ir suteikdama įžvalgų apie galimus tendencijų pasikeitimus.

Bolingerio juostos: Matuoja rinkos nepastovumą ir nustato galimas perpirkimo ar perpardavimo sąlygas.

Santykinio stiprumo indeksas (RSI): Įvertina DYAD pagreitį, kad nustatytų, ar jis yra didėjimo ar kritimo fazėje.

Slankiojo vidurkio konvergencijos skirtumai (MACD): Įvertina kainų svyravimų stiprumą ir kryptį, kad nustatytų galimus įėjimo ir išėjimo taškus. Sujungus šiuos rodiklius su realaus laiko rinkos duomenimis, modulis pateikia dinamišką kainų prognozę, padedančią gauti gilesnių įžvalgų apie būsimą Dyad potencialą.

Kodėl DYAD kainų prognozė yra svarbi?

DYAD kainų prognozės svarbios dėl kelių priežasčių, investuotojai jas naudoja įvairiais tikslais:

Investavimo strategijos kūrimas: Prognozės padeda investuotojams suformuluoti strategijas. Įvertinę būsimas kainas, jie gali nuspręsti, kada pirkti, parduoti ar laikyti kriptovaliutą.

Rizikos vertinimas: Suprasdami galimus kainų pokyčius, investuotojai gali įvertinti riziką, susijusią su konkrečiu kriptovaliutų turtu. Tai būtina norint valdyti ir sumažinti galimus nuostolius.

Rinkos analizė: Prognozės dažnai apima rinkos tendencijų, naujienų ir istorinių duomenų analizę. Ši išsami analizė padeda investuotojams suprasti rinkos dinamiką ir veiksnius, turinčius įtakos kainų pokyčiams.

Portfelio diversifikavimas: Prognozuodami perspektyvias kriptovaliutas, investuotojai gali diversifikuoti portfelius ir paskirstyti riziką tarp skirtingo turto.

Ilgalaikis planavimas: Investuotojai, ieškantys ilgalaikės naudos, pasikliauja prognozėmis, kad nustatytų kriptovaliutas, turinčias augimo potencialą ateityje.

Psichologinis pasirengimas: Žinodami galimus kainų scenarijus, investuotojai būna geriau pasiruošę emociškai ir finansiškai rinkos svyravimams.

Bendruomenės įsitraukimas: Kriptovaliutų kainų prognozės skatina diskusijas investuotojų bendruomenėje, plečia supratimą ir kuria bendrą išmintį apie rinkos tendencijas.

Dažnai užduodami klausimai (DUK):

Ar verta investuoti į DYAD dabar?
Pagal jūsų prognozes, DYAD pasieks -- undefined, todėl tai bus vertas dėmesio tokenas.
Kokia kito mėnesio DYAD kainų prognozė?
Remiantis Dyad (DYAD) kainos prognozavimo įrankiu, prognozuojama DYAD kaina undefined pasieks --.
Kiek kainuos 1 DYAD 2026 m.?
1 vieneto Dyad (DYAD) kaina šiandien yra --. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, DYAD padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2026 m.
Kokia prognozuojama DYAD kaina 2027 m.?
Dyad (DYAD) prognozuojama, kad kasmet bus 0.00%, o iki 2027 m. 1 DYAD kaina pasieks --.
Kokia numatoma tikslinė DYAD kaina 2028 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, Dyad (DYAD) augs 0.00%, o numatoma kaina 2028 m. bus --.
Kokia numatoma tikslinė DYAD kaina 2029 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, Dyad (DYAD) augs 0.00%, o numatoma kaina 2029 m. bus --.
Kiek kainuos 1 DYAD 2030 m.?
1 vieneto Dyad (DYAD) kaina šiandien yra --. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, DYAD padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2030 m.
Kokia DYAD kainų prognozė 2040 metams?
Dyad (DYAD) prognozuojama, kad kasmet padidės 0.00%, o iki 2040 m. 1 DYAD kaina pasieks --.
Atsakomybės apribojimas

Turinys mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose pagrįstas MEXC naudotojų ir (arba) kitų trečiųjų šalių pateikta informacija ir atsiliepimais. Jis pateikiamas „toks, koks yra“ informaciniais ir pavyzdiniais tikslais, be jokių garantijų. Svarbu pažymėti, kad pateiktos kainų prognozės gali būti netikslios ir neturėtų būti tokiomis laikomos. Ateities kainos gali labai skirtis nuo pateiktų prognozių ir jomis nereikėtų pasikliauti priimant investavimo sprendimus.

Šis turinys nėra finansinė konsultacija ir neskirtas rekomenduoti jokių konkrečių produktų ar paslaugų pirkimo. MEXC neprisiima atsakomybės už nuostolius, patirtus remiantis, naudojant ir (arba) pasikliaujant bet kokiu turiniu, paskelbtu mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose. Svarbu žinoti, kad skaitmeninio turto kainos yra susijusios su didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Jūsų investicijos vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir nėra garantijos, kad atgausite iš pradžių investuotą sumą. Galiausiai tik jūs esate atsakingi už savo investicinius sprendimus, o MEXC neatsako už jokius jūsų galimus nuostolius. Atminkite – ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Turėtumėte investuoti tik į produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš priimdami investavimo sprendimus gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu.