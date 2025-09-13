Dragon Crypto Aurum (DCAU) Kainos prognozavimas (USD)

Gaukite Dragon Crypto Aurum kainų prognozes 2026, 2027, 2028, 2030 ir kt. Numatykite, kiek DCAU augs per ateinančius 5 metus ar ilgiau. Akimirksniu prognozuokite būsimus kainų scenarijus, remdamiesi rinkos tendencijomis ir nuotaikomis.

Įveskite skaičių nuo -100 iki 1,000, kad nuspėtumėte Dragon Crypto Aurum kainą
%

*Atsakomybės apribojimas: Visos kainų prognozės yra pagrįstos naudotojo įvestimis.

Dragon Crypto Aurum kainos prognozė
--
----
0.00%
USD
Faktinis
Prognozė
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-13 03:08:10(UTC+8)

Dragon Crypto Aurum Kainų prognozė 2025–2050 m. (USD)

Dragon Crypto Aurum (DCAU) Kainų prognozė 2025 m. (šiais metais)

Remiantis jūsų prognoze, Dragon Crypto Aurum galėtų augti 0.00%. Ji gali pasiekti $ 0.894688 prekybos kainą 2025 m.

Dragon Crypto Aurum (DCAU) Kainų prognozė 2026 m. (kitiems metams)

Remiantis jūsų prognoze, Dragon Crypto Aurum galėtų augti 5.00%. Ji gali pasiekti $ 0.939422 prekybos kainą 2026 m.

Dragon Crypto Aurum (DCAU) Kainų prognozė 2027 m. (po 2 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2027 m. DCAU ateities kaina yra $ 0.986393 su 10.25% augimo norma.

Dragon Crypto Aurum (DCAU) Kainų prognozė 2028 m. (po 3 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2028 m. DCAU ateities kaina yra $ 1.0357 su 15.76% augimo norma.

Dragon Crypto Aurum (DCAU) Kainų prognozė 2029 m. (po 4 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, DCAU 2029 m. tikslinė kaina yra $ 1.0874, o augimo norma – 21.55%.

Dragon Crypto Aurum (DCAU) Kainų prognozė 2030 m. (po 5 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, DCAU 2030 m. tikslinė kaina yra $ 1.1418, o augimo norma – 27.63%.

Dragon Crypto Aurum (DCAU) Kainų prognozė 2040 m. (po 15 metų)

2040 m. Dragon Crypto Aurum kaina galėtų išaugti 107.89%. Ji gali pasiekti $ 1.8599 prekybos kainą.

Dragon Crypto Aurum (DCAU) Kainų prognozė 2050 m. (po 25 metų)

2050 m. Dragon Crypto Aurum kaina galėtų išaugti 238.64%. Ji gali pasiekti $ 3.0297 prekybos kainą.

Metai
Kaina
Augimas
  • 2025
    $ 0.894688
    0.00%
  • 2026
    $ 0.939422
    5.00%
  • 2027
    $ 0.986393
    10.25%
  • 2028
    $ 1.0357
    15.76%
  • 2029
    $ 1.0874
    21.55%
  • 2030
    $ 1.1418
    27.63%
  • 2031
    $ 1.1989
    34.01%
  • 2032
    $ 1.2589
    40.71%
Metai
Kaina
Augimas
  • 2033
    $ 1.3218
    47.75%
  • 2034
    $ 1.3879
    55.13%
  • 2035
    $ 1.4573
    62.89%
  • 2036
    $ 1.5302
    71.03%
  • 2037
    $ 1.6067
    79.59%
  • 2038
    $ 1.6870
    88.56%
  • 2039
    $ 1.7714
    97.99%
  • 2040
    $ 1.8599
    107.89%
Rodyti daugiau

Trumpalaikės Dragon Crypto Aurum kainos prognozė šiandien, rytoj, šią savaitę ir 30 dienų

Data
Kainos prognozė
Augimas
  • September 13, 2025(Šiandien)
    $ 0.894688
    0.00%
  • September 14, 2025(Rytoj)
    $ 0.894810
    0.01%
  • September 20, 2025(Šią savaitę)
    $ 0.895545
    0.10%
  • October 13, 2025(30 dienų)
    $ 0.898364
    0.41%
Dragon Crypto Aurum (DCAU) Kainų prognozė šiandien

September 13, 2025(Šiandien) numatoma DCAU kaina yra $0.894688. Ši projekcija atspindi apskaičiuotą pateikto augimo procento rezultatą, todėl naudotojai gali susidaryti vaizdą apie galimą šiandienos kainų judėjimą.

Dragon Crypto Aurum (DCAU) Kainos prognozavimas rytoj

September 14, 2025(Rytoj), kainos prognozė DCAU, naudojant 5% metinio augimo įvestį, yra $0.894810. Šie rezultatai suteikia apytikslę tokeno vertės perspektyvą, pagrįstą pasirinktais parametrais.

Dragon Crypto Aurum (DCAU) Kainos prognozė šią savaitę

Pagal September 20, 2025(Šią savaitę), kainos prognozė DCAU, naudojant 5% metinį augimo normą, yra $0.895545. Ši savaitės prognozė apskaičiuojama remiantis tuo pačiu augimo procentu, kad būtų galima susidaryti idėją apie galimas kainų tendencijas artimiausiomis dienomis.

Dragon Crypto Aurum (DCAU) Kainos numatymas 30 dienų

Žvelgiant 30 dienų į priekį, numatoma DCAU kaina yra $0.898364. Ši prognozė gaunama naudojant 5% metinio augimo įvestį, siekiant įvertinti, kur tokeno vertė galėtų būti po mėnesio.

Dabartinė Dragon Crypto Aurum kainų statistika

--
----

--

$ 135.73K
$ 135.73K$ 135.73K

151.70K
151.70K 151.70K

--
----

--

Naujausia DCAU kaina yra --. Per 24 valandas jo vertė pasikeitė 0.00%, o 24 valandų prekybos apimtis pasiekė --.
Be to, DCAU turi 151.70K apyvartą ir $ 135.73K bendrą rinkos kapitalizaciją.

Dragon Crypto Aurum istorinė kaina

Pagal naujausius duomenis, surinktus tiesioginiame kainų puslapyje Dragon Crypto Aurum, dabartinė Dragon Crypto Aurum kaina yra 0.894688USD. Apyvartinė Dragon Crypto Aurum (DCAU) pasiūla yra 151.70K DCAU, todėl jos rinkos kapitalizacija yra $135,727.

Laikotarpis
Keisti(%)
Keisti(USD)
Aukšta
Žemas
  • 24 valandos
    -0.37%
    $ -0.003342
    $ 0.905056
    $ 0.885762
  • 7 dienos
    5.20%
    $ 0.046532
    $ 0.913604
    $ 0.845014
  • 30 dienų
    1.77%
    $ 0.015794
    $ 0.913604
    $ 0.845014
24 valandų pasirodymas

Per pastarąsias 24 valandas Dragon Crypto Aurum kaina pasikeitė $-0.003342, atspindinti -0.37% vertės pasikeitimą.

7 dienų našumas

Per paskutines 7 dienas Dragon Crypto Aurum buvo prekiaujama aukščiausia $0.913604 ir žemiausia $0.845014. Kainos pokytis buvo 5.20%. Ši naujausia tendencija parodo DCAU potencialą tolesniam judėjimui rinkoje.

30 dienų pasirodymas

Per pastarąjį mėnesį Dragon Crypto Aurum įvyko 1.77%pasikeitimų, atspindinčių maždaug $0.015794 vertę. Tai rodo, kad DCAU artimiausiu metu kainos gali keistis.

Kaip veikia Dragon Crypto Aurum (DCAU) kainų prognozės modulis?

Dragon Crypto Aurum Kainų prognozės modulis yra patogus įrankis, skirtas padėti įvertinti galimas būsimas DCAU kainas, remiantis jūsų augimo prielaidomis. Nesvarbu, ar esate patyręs prekiautojas, ar smalsus investuotojas, šis modulis siūlo paprastą ir interaktyvų būdą prognozuoti būsimą tokeno vertę.

1. Įveskite savo augimo prognozę

Pradėkite įvesdami norimą augimo procentą, kuris gali būti teigiamas arba neigiamas, atsižvelgiant į jūsų rinkos perspektyvas. Tai gali atspindėti jūsų lūkesčius Dragon Crypto Aurum ateinantiems metams, penkeriems metams ar net dešimtmečiams į ateitį.

2. Apskaičiuokite būsimą kainą

Įvedę augimo tempą, spustelėkite mygtuką „Apskaičiuoti“. Modulis akimirksniu apskaičiuos numatomą DCAU būsimą kainą ir aiškiai parodys, kaip jūsų prognozė paveiks tokeno vertę laikui bėgant.

3. Susipažinkite su skirtingais scenarijais

Galite eksperimentuoti su įvairiais augimo tempais, kad sužinotumėte, kaip skirtingos rinkos sąlygos gali paveikti Dragon Crypto Aurum kainą. Šis lankstumas leidžia analizuoti tiek optimistines, tiek konservatyvias prognozes, o tai padeda priimti labiau pagrįstus sprendimus.

4. Naudotojų nuotaikos ir bendruomenės įžvalgos

Modulis taip pat integruoja naudotojų nuotaikų duomenis, leidžiančius palyginti savo prognozes su kitų naudotojų prognozėmis. Šis bendras indėlis suteikia vertingų žinių apie tai, kaip bendruomenė įsivaizduoja DCAU ateitį.

Techniniai kainų prognozavimo rodikliai

Siekiant padidinti prognozės tikslumą, modulis naudoja įvairius techninius rodiklius ir rinkos duomenis. Tai apima:

Eksponentiniai slankusis vidurkiai (EMA): Padeda sekti tokeno kainų tendenciją išlygindama svyravimus ir suteikdama įžvalgų apie galimus tendencijų pasikeitimus.

Bolingerio juostos: Matuoja rinkos nepastovumą ir nustato galimas perpirkimo ar perpardavimo sąlygas.

Santykinio stiprumo indeksas (RSI): Įvertina DCAU pagreitį, kad nustatytų, ar jis yra didėjimo ar kritimo fazėje.

Slankiojo vidurkio konvergencijos skirtumai (MACD): Įvertina kainų svyravimų stiprumą ir kryptį, kad nustatytų galimus įėjimo ir išėjimo taškus. Sujungus šiuos rodiklius su realaus laiko rinkos duomenimis, modulis pateikia dinamišką kainų prognozę, padedančią gauti gilesnių įžvalgų apie būsimą Dragon Crypto Aurum potencialą.

Kodėl DCAU kainų prognozė yra svarbi?

DCAU kainų prognozės svarbios dėl kelių priežasčių, investuotojai jas naudoja įvairiais tikslais:

Investavimo strategijos kūrimas: Prognozės padeda investuotojams suformuluoti strategijas. Įvertinę būsimas kainas, jie gali nuspręsti, kada pirkti, parduoti ar laikyti kriptovaliutą.

Rizikos vertinimas: Suprasdami galimus kainų pokyčius, investuotojai gali įvertinti riziką, susijusią su konkrečiu kriptovaliutų turtu. Tai būtina norint valdyti ir sumažinti galimus nuostolius.

Rinkos analizė: Prognozės dažnai apima rinkos tendencijų, naujienų ir istorinių duomenų analizę. Ši išsami analizė padeda investuotojams suprasti rinkos dinamiką ir veiksnius, turinčius įtakos kainų pokyčiams.

Portfelio diversifikavimas: Prognozuodami perspektyvias kriptovaliutas, investuotojai gali diversifikuoti portfelius ir paskirstyti riziką tarp skirtingo turto.

Ilgalaikis planavimas: Investuotojai, ieškantys ilgalaikės naudos, pasikliauja prognozėmis, kad nustatytų kriptovaliutas, turinčias augimo potencialą ateityje.

Psichologinis pasirengimas: Žinodami galimus kainų scenarijus, investuotojai būna geriau pasiruošę emociškai ir finansiškai rinkos svyravimams.

Bendruomenės įsitraukimas: Kriptovaliutų kainų prognozės skatina diskusijas investuotojų bendruomenėje, plečia supratimą ir kuria bendrą išmintį apie rinkos tendencijas.

Dažnai užduodami klausimai (DUK):

Ar verta investuoti į DCAU dabar?
Pagal jūsų prognozes, DCAU pasieks -- undefined, todėl tai bus vertas dėmesio tokenas.
Kokia kito mėnesio DCAU kainų prognozė?
Remiantis Dragon Crypto Aurum (DCAU) kainos prognozavimo įrankiu, prognozuojama DCAU kaina undefined pasieks --.
Kiek kainuos 1 DCAU 2026 m.?
1 vieneto Dragon Crypto Aurum (DCAU) kaina šiandien yra --. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, DCAU padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2026 m.
Kokia prognozuojama DCAU kaina 2027 m.?
Dragon Crypto Aurum (DCAU) prognozuojama, kad kasmet bus 0.00%, o iki 2027 m. 1 DCAU kaina pasieks --.
Kokia numatoma tikslinė DCAU kaina 2028 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, Dragon Crypto Aurum (DCAU) augs 0.00%, o numatoma kaina 2028 m. bus --.
Kokia numatoma tikslinė DCAU kaina 2029 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, Dragon Crypto Aurum (DCAU) augs 0.00%, o numatoma kaina 2029 m. bus --.
Kiek kainuos 1 DCAU 2030 m.?
1 vieneto Dragon Crypto Aurum (DCAU) kaina šiandien yra --. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, DCAU padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2030 m.
Kokia DCAU kainų prognozė 2040 metams?
Dragon Crypto Aurum (DCAU) prognozuojama, kad kasmet padidės 0.00%, o iki 2040 m. 1 DCAU kaina pasieks --.
Atsakomybės apribojimas

Turinys mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose pagrįstas MEXC naudotojų ir (arba) kitų trečiųjų šalių pateikta informacija ir atsiliepimais. Jis pateikiamas „toks, koks yra“ informaciniais ir pavyzdiniais tikslais, be jokių garantijų. Svarbu pažymėti, kad pateiktos kainų prognozės gali būti netikslios ir neturėtų būti tokiomis laikomos. Ateities kainos gali labai skirtis nuo pateiktų prognozių ir jomis nereikėtų pasikliauti priimant investavimo sprendimus.

Šis turinys nėra finansinė konsultacija ir neskirtas rekomenduoti jokių konkrečių produktų ar paslaugų pirkimo. MEXC neprisiima atsakomybės už nuostolius, patirtus remiantis, naudojant ir (arba) pasikliaujant bet kokiu turiniu, paskelbtu mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose. Svarbu žinoti, kad skaitmeninio turto kainos yra susijusios su didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Jūsų investicijos vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir nėra garantijos, kad atgausite iš pradžių investuotą sumą. Galiausiai tik jūs esate atsakingi už savo investicinius sprendimus, o MEXC neatsako už jokius jūsų galimus nuostolius. Atminkite – ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Turėtumėte investuoti tik į produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš priimdami investavimo sprendimus gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu.