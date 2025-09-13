Dogius Maximus (DOGIUS) Kainos prognozavimas (USD)

Gaukite Dogius Maximus kainų prognozes 2026, 2027, 2028, 2030 ir kt. Numatykite, kiek DOGIUS augs per ateinančius 5 metus ar ilgiau. Akimirksniu prognozuokite būsimus kainų scenarijus, remdamiesi rinkos tendencijomis ir nuotaikomis.

Įveskite skaičių nuo -100 iki 1,000, kad nuspėtumėte Dogius Maximus kainą
%

*Atsakomybės apribojimas: Visos kainų prognozės yra pagrįstos naudotojo įvestimis.

Dogius Maximus kainos prognozė
--
----
0.00%
USD
Faktinis
Prognozė
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-13 06:45:39(UTC+8)

Dogius Maximus Kainų prognozė 2025–2050 m. (USD)

Dogius Maximus (DOGIUS) Kainų prognozė 2025 m. (šiais metais)

Remiantis jūsų prognoze, Dogius Maximus galėtų augti 0.00%. Ji gali pasiekti $ 0 prekybos kainą 2025 m.

Dogius Maximus (DOGIUS) Kainų prognozė 2026 m. (kitiems metams)

Remiantis jūsų prognoze, Dogius Maximus galėtų augti 5.00%. Ji gali pasiekti $ 0 prekybos kainą 2026 m.

Dogius Maximus (DOGIUS) Kainų prognozė 2027 m. (po 2 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2027 m. DOGIUS ateities kaina yra $ 0 su 10.25% augimo norma.

Dogius Maximus (DOGIUS) Kainų prognozė 2028 m. (po 3 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2028 m. DOGIUS ateities kaina yra $ 0 su 15.76% augimo norma.

Dogius Maximus (DOGIUS) Kainų prognozė 2029 m. (po 4 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, DOGIUS 2029 m. tikslinė kaina yra $ 0, o augimo norma – 21.55%.

Dogius Maximus (DOGIUS) Kainų prognozė 2030 m. (po 5 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, DOGIUS 2030 m. tikslinė kaina yra $ 0, o augimo norma – 27.63%.

Dogius Maximus (DOGIUS) Kainų prognozė 2040 m. (po 15 metų)

2040 m. Dogius Maximus kaina galėtų išaugti 107.89%. Ji gali pasiekti $ 0 prekybos kainą.

Dogius Maximus (DOGIUS) Kainų prognozė 2050 m. (po 25 metų)

2050 m. Dogius Maximus kaina galėtų išaugti 238.64%. Ji gali pasiekti $ 0 prekybos kainą.

Metai
Kaina
Augimas
  • 2025
    $ 0
    0.00%
  • 2026
    $ 0
    5.00%
  • 2027
    $ 0
    10.25%
  • 2028
    $ 0
    15.76%
  • 2029
    $ 0
    21.55%
  • 2030
    $ 0
    27.63%
  • 2031
    $ 0
    34.01%
  • 2032
    $ 0
    40.71%
Metai
Kaina
Augimas
  • 2033
    $ 0
    47.75%
  • 2034
    $ 0
    55.13%
  • 2035
    $ 0
    62.89%
  • 2036
    $ 0
    71.03%
  • 2037
    $ 0
    79.59%
  • 2038
    $ 0
    88.56%
  • 2039
    $ 0
    97.99%
  • 2040
    $ 0
    107.89%
Rodyti daugiau

Trumpalaikės Dogius Maximus kainos prognozė šiandien, rytoj, šią savaitę ir 30 dienų

Data
Kainos prognozė
Augimas
  • September 13, 2025(Šiandien)
    $ 0
    0.00%
  • September 14, 2025(Rytoj)
    $ 0
    0.01%
  • September 20, 2025(Šią savaitę)
    $ 0
    0.10%
  • October 13, 2025(30 dienų)
    $ 0
    0.41%
Dogius Maximus (DOGIUS) Kainų prognozė šiandien

September 13, 2025(Šiandien) numatoma DOGIUS kaina yra $0. Ši projekcija atspindi apskaičiuotą pateikto augimo procento rezultatą, todėl naudotojai gali susidaryti vaizdą apie galimą šiandienos kainų judėjimą.

Dogius Maximus (DOGIUS) Kainos prognozavimas rytoj

September 14, 2025(Rytoj), kainos prognozė DOGIUS, naudojant 5% metinio augimo įvestį, yra $0. Šie rezultatai suteikia apytikslę tokeno vertės perspektyvą, pagrįstą pasirinktais parametrais.

Dogius Maximus (DOGIUS) Kainos prognozė šią savaitę

Pagal September 20, 2025(Šią savaitę), kainos prognozė DOGIUS, naudojant 5% metinį augimo normą, yra $0. Ši savaitės prognozė apskaičiuojama remiantis tuo pačiu augimo procentu, kad būtų galima susidaryti idėją apie galimas kainų tendencijas artimiausiomis dienomis.

Dogius Maximus (DOGIUS) Kainos numatymas 30 dienų

Žvelgiant 30 dienų į priekį, numatoma DOGIUS kaina yra $0. Ši prognozė gaunama naudojant 5% metinio augimo įvestį, siekiant įvertinti, kur tokeno vertė galėtų būti po mėnesio.

Dabartinė Dogius Maximus kainų statistika

--
----

--

$ 34.02K
$ 34.02K$ 34.02K

1.00B
1.00B 1.00B

--
----

--

Naujausia DOGIUS kaina yra --. Per 24 valandas jo vertė pasikeitė 0.00%, o 24 valandų prekybos apimtis pasiekė --.
Be to, DOGIUS turi 1.00B apyvartą ir $ 34.02K bendrą rinkos kapitalizaciją.

Dogius Maximus istorinė kaina

Pagal naujausius duomenis, surinktus tiesioginiame kainų puslapyje Dogius Maximus, dabartinė Dogius Maximus kaina yra 0USD. Apyvartinė Dogius Maximus (DOGIUS) pasiūla yra 1.00B DOGIUS, todėl jos rinkos kapitalizacija yra $34,024.

Laikotarpis
Keisti(%)
Keisti(USD)
Aukšta
Žemas
  • 24 valandos
    5.62%
    $ 0
    $ 0
    $ 0
  • 7 dienos
    4.41%
    $ 0
    $ 0.000042
    $ 0.000030
  • 30 dienų
    -19.08%
    $ 0
    $ 0.000042
    $ 0.000030
24 valandų pasirodymas

Per pastarąsias 24 valandas Dogius Maximus kaina pasikeitė $0, atspindinti 5.62% vertės pasikeitimą.

7 dienų našumas

Per paskutines 7 dienas Dogius Maximus buvo prekiaujama aukščiausia $0.000042 ir žemiausia $0.000030. Kainos pokytis buvo 4.41%. Ši naujausia tendencija parodo DOGIUS potencialą tolesniam judėjimui rinkoje.

30 dienų pasirodymas

Per pastarąjį mėnesį Dogius Maximus įvyko -19.08%pasikeitimų, atspindinčių maždaug $0 vertę. Tai rodo, kad DOGIUS artimiausiu metu kainos gali keistis.

Kaip veikia Dogius Maximus (DOGIUS) kainų prognozės modulis?

Dogius Maximus Kainų prognozės modulis yra patogus įrankis, skirtas padėti įvertinti galimas būsimas DOGIUS kainas, remiantis jūsų augimo prielaidomis. Nesvarbu, ar esate patyręs prekiautojas, ar smalsus investuotojas, šis modulis siūlo paprastą ir interaktyvų būdą prognozuoti būsimą tokeno vertę.

1. Įveskite savo augimo prognozę

Pradėkite įvesdami norimą augimo procentą, kuris gali būti teigiamas arba neigiamas, atsižvelgiant į jūsų rinkos perspektyvas. Tai gali atspindėti jūsų lūkesčius Dogius Maximus ateinantiems metams, penkeriems metams ar net dešimtmečiams į ateitį.

2. Apskaičiuokite būsimą kainą

Įvedę augimo tempą, spustelėkite mygtuką „Apskaičiuoti“. Modulis akimirksniu apskaičiuos numatomą DOGIUS būsimą kainą ir aiškiai parodys, kaip jūsų prognozė paveiks tokeno vertę laikui bėgant.

3. Susipažinkite su skirtingais scenarijais

Galite eksperimentuoti su įvairiais augimo tempais, kad sužinotumėte, kaip skirtingos rinkos sąlygos gali paveikti Dogius Maximus kainą. Šis lankstumas leidžia analizuoti tiek optimistines, tiek konservatyvias prognozes, o tai padeda priimti labiau pagrįstus sprendimus.

4. Naudotojų nuotaikos ir bendruomenės įžvalgos

Modulis taip pat integruoja naudotojų nuotaikų duomenis, leidžiančius palyginti savo prognozes su kitų naudotojų prognozėmis. Šis bendras indėlis suteikia vertingų žinių apie tai, kaip bendruomenė įsivaizduoja DOGIUS ateitį.

Techniniai kainų prognozavimo rodikliai

Siekiant padidinti prognozės tikslumą, modulis naudoja įvairius techninius rodiklius ir rinkos duomenis. Tai apima:

Eksponentiniai slankusis vidurkiai (EMA): Padeda sekti tokeno kainų tendenciją išlygindama svyravimus ir suteikdama įžvalgų apie galimus tendencijų pasikeitimus.

Bolingerio juostos: Matuoja rinkos nepastovumą ir nustato galimas perpirkimo ar perpardavimo sąlygas.

Santykinio stiprumo indeksas (RSI): Įvertina DOGIUS pagreitį, kad nustatytų, ar jis yra didėjimo ar kritimo fazėje.

Slankiojo vidurkio konvergencijos skirtumai (MACD): Įvertina kainų svyravimų stiprumą ir kryptį, kad nustatytų galimus įėjimo ir išėjimo taškus. Sujungus šiuos rodiklius su realaus laiko rinkos duomenimis, modulis pateikia dinamišką kainų prognozę, padedančią gauti gilesnių įžvalgų apie būsimą Dogius Maximus potencialą.

Kodėl DOGIUS kainų prognozė yra svarbi?

DOGIUS kainų prognozės svarbios dėl kelių priežasčių, investuotojai jas naudoja įvairiais tikslais:

Investavimo strategijos kūrimas: Prognozės padeda investuotojams suformuluoti strategijas. Įvertinę būsimas kainas, jie gali nuspręsti, kada pirkti, parduoti ar laikyti kriptovaliutą.

Rizikos vertinimas: Suprasdami galimus kainų pokyčius, investuotojai gali įvertinti riziką, susijusią su konkrečiu kriptovaliutų turtu. Tai būtina norint valdyti ir sumažinti galimus nuostolius.

Rinkos analizė: Prognozės dažnai apima rinkos tendencijų, naujienų ir istorinių duomenų analizę. Ši išsami analizė padeda investuotojams suprasti rinkos dinamiką ir veiksnius, turinčius įtakos kainų pokyčiams.

Portfelio diversifikavimas: Prognozuodami perspektyvias kriptovaliutas, investuotojai gali diversifikuoti portfelius ir paskirstyti riziką tarp skirtingo turto.

Ilgalaikis planavimas: Investuotojai, ieškantys ilgalaikės naudos, pasikliauja prognozėmis, kad nustatytų kriptovaliutas, turinčias augimo potencialą ateityje.

Psichologinis pasirengimas: Žinodami galimus kainų scenarijus, investuotojai būna geriau pasiruošę emociškai ir finansiškai rinkos svyravimams.

Bendruomenės įsitraukimas: Kriptovaliutų kainų prognozės skatina diskusijas investuotojų bendruomenėje, plečia supratimą ir kuria bendrą išmintį apie rinkos tendencijas.

Dažnai užduodami klausimai (DUK):

Ar verta investuoti į DOGIUS dabar?
Pagal jūsų prognozes, DOGIUS pasieks -- undefined, todėl tai bus vertas dėmesio tokenas.
Kokia kito mėnesio DOGIUS kainų prognozė?
Remiantis Dogius Maximus (DOGIUS) kainos prognozavimo įrankiu, prognozuojama DOGIUS kaina undefined pasieks --.
Kiek kainuos 1 DOGIUS 2026 m.?
1 vieneto Dogius Maximus (DOGIUS) kaina šiandien yra --. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, DOGIUS padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2026 m.
Kokia prognozuojama DOGIUS kaina 2027 m.?
Dogius Maximus (DOGIUS) prognozuojama, kad kasmet bus 0.00%, o iki 2027 m. 1 DOGIUS kaina pasieks --.
Kokia numatoma tikslinė DOGIUS kaina 2028 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, Dogius Maximus (DOGIUS) augs 0.00%, o numatoma kaina 2028 m. bus --.
Kokia numatoma tikslinė DOGIUS kaina 2029 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, Dogius Maximus (DOGIUS) augs 0.00%, o numatoma kaina 2029 m. bus --.
Kiek kainuos 1 DOGIUS 2030 m.?
1 vieneto Dogius Maximus (DOGIUS) kaina šiandien yra --. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, DOGIUS padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2030 m.
Kokia DOGIUS kainų prognozė 2040 metams?
Dogius Maximus (DOGIUS) prognozuojama, kad kasmet padidės 0.00%, o iki 2040 m. 1 DOGIUS kaina pasieks --.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-13 06:45:39(UTC+8)

Atsakomybės apribojimas

Turinys mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose pagrįstas MEXC naudotojų ir (arba) kitų trečiųjų šalių pateikta informacija ir atsiliepimais. Jis pateikiamas „toks, koks yra“ informaciniais ir pavyzdiniais tikslais, be jokių garantijų. Svarbu pažymėti, kad pateiktos kainų prognozės gali būti netikslios ir neturėtų būti tokiomis laikomos. Ateities kainos gali labai skirtis nuo pateiktų prognozių ir jomis nereikėtų pasikliauti priimant investavimo sprendimus.

Šis turinys nėra finansinė konsultacija ir neskirtas rekomenduoti jokių konkrečių produktų ar paslaugų pirkimo. MEXC neprisiima atsakomybės už nuostolius, patirtus remiantis, naudojant ir (arba) pasikliaujant bet kokiu turiniu, paskelbtu mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose. Svarbu žinoti, kad skaitmeninio turto kainos yra susijusios su didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Jūsų investicijos vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir nėra garantijos, kad atgausite iš pradžių investuotą sumą. Galiausiai tik jūs esate atsakingi už savo investicinius sprendimus, o MEXC neatsako už jokius jūsų galimus nuostolius. Atminkite – ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Turėtumėte investuoti tik į produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš priimdami investavimo sprendimus gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu.