Digital Fitness (DEFIT) Kainos prognozavimas (USD)

Gaukite Digital Fitness kainų prognozes 2026, 2027, 2028, 2030 ir kt. Numatykite, kiek DEFIT augs per ateinančius 5 metus ar ilgiau. Akimirksniu prognozuokite būsimus kainų scenarijus, remdamiesi rinkos tendencijomis ir nuotaikomis.

Įveskite skaičių nuo -100 iki 1,000, kad nuspėtumėte Digital Fitness kainą
%

*Atsakomybės apribojimas: Visos kainų prognozės yra pagrįstos naudotojo įvestimis.

Digital Fitness kainos prognozė
--
----
0.00%
USD
Faktinis
Prognozė
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 23:20:37(UTC+8)

Digital Fitness Kainų prognozė 2025–2050 m. (USD)

Digital Fitness (DEFIT) Kainų prognozė 2025 m. (šiais metais)

Remiantis jūsų prognoze, Digital Fitness galėtų augti 0.00%. Ji gali pasiekti $ 0.069405 prekybos kainą 2025 m.

Digital Fitness (DEFIT) Kainų prognozė 2026 m. (kitiems metams)

Remiantis jūsų prognoze, Digital Fitness galėtų augti 5.00%. Ji gali pasiekti $ 0.072875 prekybos kainą 2026 m.

Digital Fitness (DEFIT) Kainų prognozė 2027 m. (po 2 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2027 m. DEFIT ateities kaina yra $ 0.076519 su 10.25% augimo norma.

Digital Fitness (DEFIT) Kainų prognozė 2028 m. (po 3 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2028 m. DEFIT ateities kaina yra $ 0.080344 su 15.76% augimo norma.

Digital Fitness (DEFIT) Kainų prognozė 2029 m. (po 4 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, DEFIT 2029 m. tikslinė kaina yra $ 0.084362, o augimo norma – 21.55%.

Digital Fitness (DEFIT) Kainų prognozė 2030 m. (po 5 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, DEFIT 2030 m. tikslinė kaina yra $ 0.088580, o augimo norma – 27.63%.

Digital Fitness (DEFIT) Kainų prognozė 2040 m. (po 15 metų)

2040 m. Digital Fitness kaina galėtų išaugti 107.89%. Ji gali pasiekti $ 0.144288 prekybos kainą.

Digital Fitness (DEFIT) Kainų prognozė 2050 m. (po 25 metų)

2050 m. Digital Fitness kaina galėtų išaugti 238.64%. Ji gali pasiekti $ 0.235029 prekybos kainą.

Metai
Kaina
Augimas
  • 2025
    $ 0.069405
    0.00%
  • 2026
    $ 0.072875
    5.00%
  • 2027
    $ 0.076519
    10.25%
  • 2028
    $ 0.080344
    15.76%
  • 2029
    $ 0.084362
    21.55%
  • 2030
    $ 0.088580
    27.63%
  • 2031
    $ 0.093009
    34.01%
  • 2032
    $ 0.097659
    40.71%
Metai
Kaina
Augimas
  • 2033
    $ 0.102542
    47.75%
  • 2034
    $ 0.107669
    55.13%
  • 2035
    $ 0.113053
    62.89%
  • 2036
    $ 0.118706
    71.03%
  • 2037
    $ 0.124641
    79.59%
  • 2038
    $ 0.130873
    88.56%
  • 2039
    $ 0.137417
    97.99%
  • 2040
    $ 0.144288
    107.89%
Rodyti daugiau

Trumpalaikės Digital Fitness kainos prognozė šiandien, rytoj, šią savaitę ir 30 dienų

Data
Kainos prognozė
Augimas
  • September 12, 2025(Šiandien)
    $ 0.069405
    0.00%
  • September 13, 2025(Rytoj)
    $ 0.069414
    0.01%
  • September 19, 2025(Šią savaitę)
    $ 0.069471
    0.10%
  • October 12, 2025(30 dienų)
    $ 0.069690
    0.41%
Digital Fitness (DEFIT) Kainų prognozė šiandien

September 12, 2025(Šiandien) numatoma DEFIT kaina yra $0.069405. Ši projekcija atspindi apskaičiuotą pateikto augimo procento rezultatą, todėl naudotojai gali susidaryti vaizdą apie galimą šiandienos kainų judėjimą.

Digital Fitness (DEFIT) Kainos prognozavimas rytoj

September 13, 2025(Rytoj), kainos prognozė DEFIT, naudojant 5% metinio augimo įvestį, yra $0.069414. Šie rezultatai suteikia apytikslę tokeno vertės perspektyvą, pagrįstą pasirinktais parametrais.

Digital Fitness (DEFIT) Kainos prognozė šią savaitę

Pagal September 19, 2025(Šią savaitę), kainos prognozė DEFIT, naudojant 5% metinį augimo normą, yra $0.069471. Ši savaitės prognozė apskaičiuojama remiantis tuo pačiu augimo procentu, kad būtų galima susidaryti idėją apie galimas kainų tendencijas artimiausiomis dienomis.

Digital Fitness (DEFIT) Kainos numatymas 30 dienų

Žvelgiant 30 dienų į priekį, numatoma DEFIT kaina yra $0.069690. Ši prognozė gaunama naudojant 5% metinio augimo įvestį, siekiant įvertinti, kur tokeno vertė galėtų būti po mėnesio.

Dabartinė Digital Fitness kainų statistika

--
----

--

$ 2.18M
$ 2.18M$ 2.18M

31.37M
31.37M 31.37M

--
----

--

Naujausia DEFIT kaina yra --. Per 24 valandas jo vertė pasikeitė 0.00%, o 24 valandų prekybos apimtis pasiekė --.
Be to, DEFIT turi 31.37M apyvartą ir $ 2.18M bendrą rinkos kapitalizaciją.

Digital Fitness istorinė kaina

Pagal naujausius duomenis, surinktus tiesioginiame kainų puslapyje Digital Fitness, dabartinė Digital Fitness kaina yra 0.069405USD. Apyvartinė Digital Fitness (DEFIT) pasiūla yra 31.37M DEFIT, todėl jos rinkos kapitalizacija yra $2,177,406.

Laikotarpis
Keisti(%)
Keisti(USD)
Aukšta
Žemas
  • 24 valandos
    2.53%
    $ 0.001711
    $ 0.070119
    $ 0.067267
  • 7 dienos
    3.70%
    $ 0.002568
    $ 0.085439
    $ 0.065581
  • 30 dienų
    -18.24%
    $ -0.012660
    $ 0.085439
    $ 0.065581
24 valandų pasirodymas

Per pastarąsias 24 valandas Digital Fitness kaina pasikeitė $0.001711, atspindinti 2.53% vertės pasikeitimą.

7 dienų našumas

Per paskutines 7 dienas Digital Fitness buvo prekiaujama aukščiausia $0.085439 ir žemiausia $0.065581. Kainos pokytis buvo 3.70%. Ši naujausia tendencija parodo DEFIT potencialą tolesniam judėjimui rinkoje.

30 dienų pasirodymas

Per pastarąjį mėnesį Digital Fitness įvyko -18.24%pasikeitimų, atspindinčių maždaug $-0.012660 vertę. Tai rodo, kad DEFIT artimiausiu metu kainos gali keistis.

Kaip veikia Digital Fitness (DEFIT) kainų prognozės modulis?

Digital Fitness Kainų prognozės modulis yra patogus įrankis, skirtas padėti įvertinti galimas būsimas DEFIT kainas, remiantis jūsų augimo prielaidomis. Nesvarbu, ar esate patyręs prekiautojas, ar smalsus investuotojas, šis modulis siūlo paprastą ir interaktyvų būdą prognozuoti būsimą tokeno vertę.

1. Įveskite savo augimo prognozę

Pradėkite įvesdami norimą augimo procentą, kuris gali būti teigiamas arba neigiamas, atsižvelgiant į jūsų rinkos perspektyvas. Tai gali atspindėti jūsų lūkesčius Digital Fitness ateinantiems metams, penkeriems metams ar net dešimtmečiams į ateitį.

2. Apskaičiuokite būsimą kainą

Įvedę augimo tempą, spustelėkite mygtuką „Apskaičiuoti“. Modulis akimirksniu apskaičiuos numatomą DEFIT būsimą kainą ir aiškiai parodys, kaip jūsų prognozė paveiks tokeno vertę laikui bėgant.

3. Susipažinkite su skirtingais scenarijais

Galite eksperimentuoti su įvairiais augimo tempais, kad sužinotumėte, kaip skirtingos rinkos sąlygos gali paveikti Digital Fitness kainą. Šis lankstumas leidžia analizuoti tiek optimistines, tiek konservatyvias prognozes, o tai padeda priimti labiau pagrįstus sprendimus.

4. Naudotojų nuotaikos ir bendruomenės įžvalgos

Modulis taip pat integruoja naudotojų nuotaikų duomenis, leidžiančius palyginti savo prognozes su kitų naudotojų prognozėmis. Šis bendras indėlis suteikia vertingų žinių apie tai, kaip bendruomenė įsivaizduoja DEFIT ateitį.

Techniniai kainų prognozavimo rodikliai

Siekiant padidinti prognozės tikslumą, modulis naudoja įvairius techninius rodiklius ir rinkos duomenis. Tai apima:

Eksponentiniai slankusis vidurkiai (EMA): Padeda sekti tokeno kainų tendenciją išlygindama svyravimus ir suteikdama įžvalgų apie galimus tendencijų pasikeitimus.

Bolingerio juostos: Matuoja rinkos nepastovumą ir nustato galimas perpirkimo ar perpardavimo sąlygas.

Santykinio stiprumo indeksas (RSI): Įvertina DEFIT pagreitį, kad nustatytų, ar jis yra didėjimo ar kritimo fazėje.

Slankiojo vidurkio konvergencijos skirtumai (MACD): Įvertina kainų svyravimų stiprumą ir kryptį, kad nustatytų galimus įėjimo ir išėjimo taškus. Sujungus šiuos rodiklius su realaus laiko rinkos duomenimis, modulis pateikia dinamišką kainų prognozę, padedančią gauti gilesnių įžvalgų apie būsimą Digital Fitness potencialą.

Kodėl DEFIT kainų prognozė yra svarbi?

DEFIT kainų prognozės svarbios dėl kelių priežasčių, investuotojai jas naudoja įvairiais tikslais:

Investavimo strategijos kūrimas: Prognozės padeda investuotojams suformuluoti strategijas. Įvertinę būsimas kainas, jie gali nuspręsti, kada pirkti, parduoti ar laikyti kriptovaliutą.

Rizikos vertinimas: Suprasdami galimus kainų pokyčius, investuotojai gali įvertinti riziką, susijusią su konkrečiu kriptovaliutų turtu. Tai būtina norint valdyti ir sumažinti galimus nuostolius.

Rinkos analizė: Prognozės dažnai apima rinkos tendencijų, naujienų ir istorinių duomenų analizę. Ši išsami analizė padeda investuotojams suprasti rinkos dinamiką ir veiksnius, turinčius įtakos kainų pokyčiams.

Portfelio diversifikavimas: Prognozuodami perspektyvias kriptovaliutas, investuotojai gali diversifikuoti portfelius ir paskirstyti riziką tarp skirtingo turto.

Ilgalaikis planavimas: Investuotojai, ieškantys ilgalaikės naudos, pasikliauja prognozėmis, kad nustatytų kriptovaliutas, turinčias augimo potencialą ateityje.

Psichologinis pasirengimas: Žinodami galimus kainų scenarijus, investuotojai būna geriau pasiruošę emociškai ir finansiškai rinkos svyravimams.

Bendruomenės įsitraukimas: Kriptovaliutų kainų prognozės skatina diskusijas investuotojų bendruomenėje, plečia supratimą ir kuria bendrą išmintį apie rinkos tendencijas.

Dažnai užduodami klausimai (DUK):

Ar verta investuoti į DEFIT dabar?
Pagal jūsų prognozes, DEFIT pasieks -- undefined, todėl tai bus vertas dėmesio tokenas.
Kokia kito mėnesio DEFIT kainų prognozė?
Remiantis Digital Fitness (DEFIT) kainos prognozavimo įrankiu, prognozuojama DEFIT kaina undefined pasieks --.
Kiek kainuos 1 DEFIT 2026 m.?
1 vieneto Digital Fitness (DEFIT) kaina šiandien yra --. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, DEFIT padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2026 m.
Kokia prognozuojama DEFIT kaina 2027 m.?
Digital Fitness (DEFIT) prognozuojama, kad kasmet bus 0.00%, o iki 2027 m. 1 DEFIT kaina pasieks --.
Kokia numatoma tikslinė DEFIT kaina 2028 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, Digital Fitness (DEFIT) augs 0.00%, o numatoma kaina 2028 m. bus --.
Kokia numatoma tikslinė DEFIT kaina 2029 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, Digital Fitness (DEFIT) augs 0.00%, o numatoma kaina 2029 m. bus --.
Kiek kainuos 1 DEFIT 2030 m.?
1 vieneto Digital Fitness (DEFIT) kaina šiandien yra --. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, DEFIT padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2030 m.
Kokia DEFIT kainų prognozė 2040 metams?
Digital Fitness (DEFIT) prognozuojama, kad kasmet padidės 0.00%, o iki 2040 m. 1 DEFIT kaina pasieks --.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 23:20:37(UTC+8)

Atsakomybės apribojimas

Turinys mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose pagrįstas MEXC naudotojų ir (arba) kitų trečiųjų šalių pateikta informacija ir atsiliepimais. Jis pateikiamas „toks, koks yra“ informaciniais ir pavyzdiniais tikslais, be jokių garantijų. Svarbu pažymėti, kad pateiktos kainų prognozės gali būti netikslios ir neturėtų būti tokiomis laikomos. Ateities kainos gali labai skirtis nuo pateiktų prognozių ir jomis nereikėtų pasikliauti priimant investavimo sprendimus.

Šis turinys nėra finansinė konsultacija ir neskirtas rekomenduoti jokių konkrečių produktų ar paslaugų pirkimo. MEXC neprisiima atsakomybės už nuostolius, patirtus remiantis, naudojant ir (arba) pasikliaujant bet kokiu turiniu, paskelbtu mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose. Svarbu žinoti, kad skaitmeninio turto kainos yra susijusios su didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Jūsų investicijos vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir nėra garantijos, kad atgausite iš pradžių investuotą sumą. Galiausiai tik jūs esate atsakingi už savo investicinius sprendimus, o MEXC neatsako už jokius jūsų galimus nuostolius. Atminkite – ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Turėtumėte investuoti tik į produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš priimdami investavimo sprendimus gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu.