Didi Bam Bam (DDBAM) Kainos prognozavimas (USD)

Gaukite Didi Bam Bam kainų prognozes 2026, 2027, 2028, 2030 ir kt. Numatykite, kiek DDBAM augs per ateinančius 5 metus ar ilgiau. Akimirksniu prognozuokite būsimus kainų scenarijus, remdamiesi rinkos tendencijomis ir nuotaikomis.

Įveskite skaičių nuo -100 iki 1,000, kad nuspėtumėte Didi Bam Bam kainą
%

*Atsakomybės apribojimas: Visos kainų prognozės yra pagrįstos naudotojo įvestimis.

Didi Bam Bam kainos prognozė
--
----
0.00%
USD
Faktinis
Prognozė
Didi Bam Bam Kainų prognozė 2025–2050 m. (USD)

Didi Bam Bam (DDBAM) Kainų prognozė 2025 m. (šiais metais)

Remiantis jūsų prognoze, Didi Bam Bam galėtų augti 0.00%. Ji gali pasiekti $ 0.077552 prekybos kainą 2025 m.

Didi Bam Bam (DDBAM) Kainų prognozė 2026 m. (kitiems metams)

Remiantis jūsų prognoze, Didi Bam Bam galėtų augti 5.00%. Ji gali pasiekti $ 0.081429 prekybos kainą 2026 m.

Didi Bam Bam (DDBAM) Kainų prognozė 2027 m. (po 2 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2027 m. DDBAM ateities kaina yra $ 0.085501 su 10.25% augimo norma.

Didi Bam Bam (DDBAM) Kainų prognozė 2028 m. (po 3 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2028 m. DDBAM ateities kaina yra $ 0.089776 su 15.76% augimo norma.

Didi Bam Bam (DDBAM) Kainų prognozė 2029 m. (po 4 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, DDBAM 2029 m. tikslinė kaina yra $ 0.094264, o augimo norma – 21.55%.

Didi Bam Bam (DDBAM) Kainų prognozė 2030 m. (po 5 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, DDBAM 2030 m. tikslinė kaina yra $ 0.098978, o augimo norma – 27.63%.

Didi Bam Bam (DDBAM) Kainų prognozė 2040 m. (po 15 metų)

2040 m. Didi Bam Bam kaina galėtų išaugti 107.89%. Ji gali pasiekti $ 0.161225 prekybos kainą.

Didi Bam Bam (DDBAM) Kainų prognozė 2050 m. (po 25 metų)

2050 m. Didi Bam Bam kaina galėtų išaugti 238.64%. Ji gali pasiekti $ 0.262618 prekybos kainą.

Metai
Kaina
Augimas
  • 2025
    $ 0.077552
    0.00%
  • 2026
    $ 0.081429
    5.00%
  • 2027
    $ 0.085501
    10.25%
  • 2028
    $ 0.089776
    15.76%
  • 2029
    $ 0.094264
    21.55%
  • 2030
    $ 0.098978
    27.63%
  • 2031
    $ 0.103927
    34.01%
  • 2032
    $ 0.109123
    40.71%
Metai
Kaina
Augimas
  • 2033
    $ 0.114579
    47.75%
  • 2034
    $ 0.120308
    55.13%
  • 2035
    $ 0.126324
    62.89%
  • 2036
    $ 0.132640
    71.03%
  • 2037
    $ 0.139272
    79.59%
  • 2038
    $ 0.146235
    88.56%
  • 2039
    $ 0.153547
    97.99%
  • 2040
    $ 0.161225
    107.89%
Rodyti daugiau

Trumpalaikės Didi Bam Bam kainos prognozė šiandien, rytoj, šią savaitę ir 30 dienų

Data
Kainos prognozė
Augimas
  • September 12, 2025(Šiandien)
    $ 0.077552
    0.00%
  • September 13, 2025(Rytoj)
    $ 0.077562
    0.01%
  • September 19, 2025(Šią savaitę)
    $ 0.077626
    0.10%
  • October 12, 2025(30 dienų)
    $ 0.077870
    0.41%
Didi Bam Bam (DDBAM) Kainų prognozė šiandien

September 12, 2025(Šiandien) numatoma DDBAM kaina yra $0.077552. Ši projekcija atspindi apskaičiuotą pateikto augimo procento rezultatą, todėl naudotojai gali susidaryti vaizdą apie galimą šiandienos kainų judėjimą.

Didi Bam Bam (DDBAM) Kainos prognozavimas rytoj

September 13, 2025(Rytoj), kainos prognozė DDBAM, naudojant 5% metinio augimo įvestį, yra $0.077562. Šie rezultatai suteikia apytikslę tokeno vertės perspektyvą, pagrįstą pasirinktais parametrais.

Didi Bam Bam (DDBAM) Kainos prognozė šią savaitę

Pagal September 19, 2025(Šią savaitę), kainos prognozė DDBAM, naudojant 5% metinį augimo normą, yra $0.077626. Ši savaitės prognozė apskaičiuojama remiantis tuo pačiu augimo procentu, kad būtų galima susidaryti idėją apie galimas kainų tendencijas artimiausiomis dienomis.

Didi Bam Bam (DDBAM) Kainos numatymas 30 dienų

Žvelgiant 30 dienų į priekį, numatoma DDBAM kaina yra $0.077870. Ši prognozė gaunama naudojant 5% metinio augimo įvestį, siekiant įvertinti, kur tokeno vertė galėtų būti po mėnesio.

Dabartinė Didi Bam Bam kainų statistika

--
----

--

$ 1.63M
$ 1.63M$ 1.63M

21.00M
21.00M 21.00M

--
----

--

Naujausia DDBAM kaina yra --. Per 24 valandas jo vertė pasikeitė 0.00%, o 24 valandų prekybos apimtis pasiekė --.
Be to, DDBAM turi 21.00M apyvartą ir $ 1.63M bendrą rinkos kapitalizaciją.

Didi Bam Bam istorinė kaina

Pagal naujausius duomenis, surinktus tiesioginiame kainų puslapyje Didi Bam Bam, dabartinė Didi Bam Bam kaina yra 0.077552USD. Apyvartinė Didi Bam Bam (DDBAM) pasiūla yra 21.00M DDBAM, todėl jos rinkos kapitalizacija yra $1,628,596.

Laikotarpis
Keisti(%)
Keisti(USD)
Aukšta
Žemas
  • 24 valandos
    0.00%
    $ 0
    $ 0
    $ 0
  • 7 dienos
    -3.06%
    $ -0.002377
    $ 0.092697
    $ 0.076088
  • 30 dienų
    -21.80%
    $ -0.016912
    $ 0.092697
    $ 0.076088
24 valandų pasirodymas

Per pastarąsias 24 valandas Didi Bam Bam kaina pasikeitė $0, atspindinti 0.00% vertės pasikeitimą.

7 dienų našumas

Per paskutines 7 dienas Didi Bam Bam buvo prekiaujama aukščiausia $0.092697 ir žemiausia $0.076088. Kainos pokytis buvo -3.06%. Ši naujausia tendencija parodo DDBAM potencialą tolesniam judėjimui rinkoje.

30 dienų pasirodymas

Per pastarąjį mėnesį Didi Bam Bam įvyko -21.80%pasikeitimų, atspindinčių maždaug $-0.016912 vertę. Tai rodo, kad DDBAM artimiausiu metu kainos gali keistis.

Kaip veikia Didi Bam Bam (DDBAM) kainų prognozės modulis?

Didi Bam Bam Kainų prognozės modulis yra patogus įrankis, skirtas padėti įvertinti galimas būsimas DDBAM kainas, remiantis jūsų augimo prielaidomis. Nesvarbu, ar esate patyręs prekiautojas, ar smalsus investuotojas, šis modulis siūlo paprastą ir interaktyvų būdą prognozuoti būsimą tokeno vertę.

1. Įveskite savo augimo prognozę

Pradėkite įvesdami norimą augimo procentą, kuris gali būti teigiamas arba neigiamas, atsižvelgiant į jūsų rinkos perspektyvas. Tai gali atspindėti jūsų lūkesčius Didi Bam Bam ateinantiems metams, penkeriems metams ar net dešimtmečiams į ateitį.

2. Apskaičiuokite būsimą kainą

Įvedę augimo tempą, spustelėkite mygtuką „Apskaičiuoti“. Modulis akimirksniu apskaičiuos numatomą DDBAM būsimą kainą ir aiškiai parodys, kaip jūsų prognozė paveiks tokeno vertę laikui bėgant.

3. Susipažinkite su skirtingais scenarijais

Galite eksperimentuoti su įvairiais augimo tempais, kad sužinotumėte, kaip skirtingos rinkos sąlygos gali paveikti Didi Bam Bam kainą. Šis lankstumas leidžia analizuoti tiek optimistines, tiek konservatyvias prognozes, o tai padeda priimti labiau pagrįstus sprendimus.

4. Naudotojų nuotaikos ir bendruomenės įžvalgos

Modulis taip pat integruoja naudotojų nuotaikų duomenis, leidžiančius palyginti savo prognozes su kitų naudotojų prognozėmis. Šis bendras indėlis suteikia vertingų žinių apie tai, kaip bendruomenė įsivaizduoja DDBAM ateitį.

Techniniai kainų prognozavimo rodikliai

Siekiant padidinti prognozės tikslumą, modulis naudoja įvairius techninius rodiklius ir rinkos duomenis. Tai apima:

Eksponentiniai slankusis vidurkiai (EMA): Padeda sekti tokeno kainų tendenciją išlygindama svyravimus ir suteikdama įžvalgų apie galimus tendencijų pasikeitimus.

Bolingerio juostos: Matuoja rinkos nepastovumą ir nustato galimas perpirkimo ar perpardavimo sąlygas.

Santykinio stiprumo indeksas (RSI): Įvertina DDBAM pagreitį, kad nustatytų, ar jis yra didėjimo ar kritimo fazėje.

Slankiojo vidurkio konvergencijos skirtumai (MACD): Įvertina kainų svyravimų stiprumą ir kryptį, kad nustatytų galimus įėjimo ir išėjimo taškus. Sujungus šiuos rodiklius su realaus laiko rinkos duomenimis, modulis pateikia dinamišką kainų prognozę, padedančią gauti gilesnių įžvalgų apie būsimą Didi Bam Bam potencialą.

Kodėl DDBAM kainų prognozė yra svarbi?

DDBAM kainų prognozės svarbios dėl kelių priežasčių, investuotojai jas naudoja įvairiais tikslais:

Investavimo strategijos kūrimas: Prognozės padeda investuotojams suformuluoti strategijas. Įvertinę būsimas kainas, jie gali nuspręsti, kada pirkti, parduoti ar laikyti kriptovaliutą.

Rizikos vertinimas: Suprasdami galimus kainų pokyčius, investuotojai gali įvertinti riziką, susijusią su konkrečiu kriptovaliutų turtu. Tai būtina norint valdyti ir sumažinti galimus nuostolius.

Rinkos analizė: Prognozės dažnai apima rinkos tendencijų, naujienų ir istorinių duomenų analizę. Ši išsami analizė padeda investuotojams suprasti rinkos dinamiką ir veiksnius, turinčius įtakos kainų pokyčiams.

Portfelio diversifikavimas: Prognozuodami perspektyvias kriptovaliutas, investuotojai gali diversifikuoti portfelius ir paskirstyti riziką tarp skirtingo turto.

Ilgalaikis planavimas: Investuotojai, ieškantys ilgalaikės naudos, pasikliauja prognozėmis, kad nustatytų kriptovaliutas, turinčias augimo potencialą ateityje.

Psichologinis pasirengimas: Žinodami galimus kainų scenarijus, investuotojai būna geriau pasiruošę emociškai ir finansiškai rinkos svyravimams.

Bendruomenės įsitraukimas: Kriptovaliutų kainų prognozės skatina diskusijas investuotojų bendruomenėje, plečia supratimą ir kuria bendrą išmintį apie rinkos tendencijas.

Dažnai užduodami klausimai (DUK):

Ar verta investuoti į DDBAM dabar?
Pagal jūsų prognozes, DDBAM pasieks -- undefined, todėl tai bus vertas dėmesio tokenas.
Kokia kito mėnesio DDBAM kainų prognozė?
Remiantis Didi Bam Bam (DDBAM) kainos prognozavimo įrankiu, prognozuojama DDBAM kaina undefined pasieks --.
Kiek kainuos 1 DDBAM 2026 m.?
1 vieneto Didi Bam Bam (DDBAM) kaina šiandien yra --. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, DDBAM padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2026 m.
Kokia prognozuojama DDBAM kaina 2027 m.?
Didi Bam Bam (DDBAM) prognozuojama, kad kasmet bus 0.00%, o iki 2027 m. 1 DDBAM kaina pasieks --.
Kokia numatoma tikslinė DDBAM kaina 2028 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, Didi Bam Bam (DDBAM) augs 0.00%, o numatoma kaina 2028 m. bus --.
Kokia numatoma tikslinė DDBAM kaina 2029 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, Didi Bam Bam (DDBAM) augs 0.00%, o numatoma kaina 2029 m. bus --.
Kiek kainuos 1 DDBAM 2030 m.?
1 vieneto Didi Bam Bam (DDBAM) kaina šiandien yra --. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, DDBAM padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2030 m.
Kokia DDBAM kainų prognozė 2040 metams?
Didi Bam Bam (DDBAM) prognozuojama, kad kasmet padidės 0.00%, o iki 2040 m. 1 DDBAM kaina pasieks --.
Atsakomybės apribojimas

Turinys mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose pagrįstas MEXC naudotojų ir (arba) kitų trečiųjų šalių pateikta informacija ir atsiliepimais. Jis pateikiamas „toks, koks yra“ informaciniais ir pavyzdiniais tikslais, be jokių garantijų. Svarbu pažymėti, kad pateiktos kainų prognozės gali būti netikslios ir neturėtų būti tokiomis laikomos. Ateities kainos gali labai skirtis nuo pateiktų prognozių ir jomis nereikėtų pasikliauti priimant investavimo sprendimus.

Šis turinys nėra finansinė konsultacija ir neskirtas rekomenduoti jokių konkrečių produktų ar paslaugų pirkimo. MEXC neprisiima atsakomybės už nuostolius, patirtus remiantis, naudojant ir (arba) pasikliaujant bet kokiu turiniu, paskelbtu mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose. Svarbu žinoti, kad skaitmeninio turto kainos yra susijusios su didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Jūsų investicijos vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir nėra garantijos, kad atgausite iš pradžių investuotą sumą. Galiausiai tik jūs esate atsakingi už savo investicinius sprendimus, o MEXC neatsako už jokius jūsų galimus nuostolius. Atminkite – ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Turėtumėte investuoti tik į produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš priimdami investavimo sprendimus gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu.