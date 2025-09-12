dHEDGE DAO (DHT) Kainos prognozavimas (USD)

Gaukite dHEDGE DAO kainų prognozes 2026, 2027, 2028, 2030 ir kt. Numatykite, kiek DHT augs per ateinančius 5 metus ar ilgiau. Akimirksniu prognozuokite būsimus kainų scenarijus, remdamiesi rinkos tendencijomis ir nuotaikomis.

Įveskite skaičių nuo -100 iki 1,000, kad nuspėtumėte dHEDGE DAO kainą
%

*Atsakomybės apribojimas: Visos kainų prognozės yra pagrįstos naudotojo įvestimis.

dHEDGE DAO kainos prognozė
--
----
0.00%
USD
Faktinis
Prognozė
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 22:08:20(UTC+8)

dHEDGE DAO Kainų prognozė 2025–2050 m. (USD)

dHEDGE DAO (DHT) Kainų prognozė 2025 m. (šiais metais)

Remiantis jūsų prognoze, dHEDGE DAO galėtų augti 0.00%. Ji gali pasiekti $ 0.180868 prekybos kainą 2025 m.

dHEDGE DAO (DHT) Kainų prognozė 2026 m. (kitiems metams)

Remiantis jūsų prognoze, dHEDGE DAO galėtų augti 5.00%. Ji gali pasiekti $ 0.189911 prekybos kainą 2026 m.

dHEDGE DAO (DHT) Kainų prognozė 2027 m. (po 2 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2027 m. DHT ateities kaina yra $ 0.199406 su 10.25% augimo norma.

dHEDGE DAO (DHT) Kainų prognozė 2028 m. (po 3 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2028 m. DHT ateities kaina yra $ 0.209377 su 15.76% augimo norma.

dHEDGE DAO (DHT) Kainų prognozė 2029 m. (po 4 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, DHT 2029 m. tikslinė kaina yra $ 0.219846, o augimo norma – 21.55%.

dHEDGE DAO (DHT) Kainų prognozė 2030 m. (po 5 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, DHT 2030 m. tikslinė kaina yra $ 0.230838, o augimo norma – 27.63%.

dHEDGE DAO (DHT) Kainų prognozė 2040 m. (po 15 metų)

2040 m. dHEDGE DAO kaina galėtų išaugti 107.89%. Ji gali pasiekti $ 0.376011 prekybos kainą.

dHEDGE DAO (DHT) Kainų prognozė 2050 m. (po 25 metų)

2050 m. dHEDGE DAO kaina galėtų išaugti 238.64%. Ji gali pasiekti $ 0.612483 prekybos kainą.

Metai
Kaina
Augimas
  • 2025
    $ 0.180868
    0.00%
  • 2026
    $ 0.189911
    5.00%
  • 2027
    $ 0.199406
    10.25%
  • 2028
    $ 0.209377
    15.76%
  • 2029
    $ 0.219846
    21.55%
  • 2030
    $ 0.230838
    27.63%
  • 2031
    $ 0.242380
    34.01%
  • 2032
    $ 0.254499
    40.71%
Metai
Kaina
Augimas
  • 2033
    $ 0.267224
    47.75%
  • 2034
    $ 0.280585
    55.13%
  • 2035
    $ 0.294614
    62.89%
  • 2036
    $ 0.309345
    71.03%
  • 2037
    $ 0.324812
    79.59%
  • 2038
    $ 0.341053
    88.56%
  • 2039
    $ 0.358106
    97.99%
  • 2040
    $ 0.376011
    107.89%
Rodyti daugiau

Trumpalaikės dHEDGE DAO kainos prognozė šiandien, rytoj, šią savaitę ir 30 dienų

Data
Kainos prognozė
Augimas
  • September 12, 2025(Šiandien)
    $ 0.180868
    0.00%
  • September 13, 2025(Rytoj)
    $ 0.180892
    0.01%
  • September 19, 2025(Šią savaitę)
    $ 0.181041
    0.10%
  • October 12, 2025(30 dienų)
    $ 0.181611
    0.41%
dHEDGE DAO (DHT) Kainų prognozė šiandien

September 12, 2025(Šiandien) numatoma DHT kaina yra $0.180868. Ši projekcija atspindi apskaičiuotą pateikto augimo procento rezultatą, todėl naudotojai gali susidaryti vaizdą apie galimą šiandienos kainų judėjimą.

dHEDGE DAO (DHT) Kainos prognozavimas rytoj

September 13, 2025(Rytoj), kainos prognozė DHT, naudojant 5% metinio augimo įvestį, yra $0.180892. Šie rezultatai suteikia apytikslę tokeno vertės perspektyvą, pagrįstą pasirinktais parametrais.

dHEDGE DAO (DHT) Kainos prognozė šią savaitę

Pagal September 19, 2025(Šią savaitę), kainos prognozė DHT, naudojant 5% metinį augimo normą, yra $0.181041. Ši savaitės prognozė apskaičiuojama remiantis tuo pačiu augimo procentu, kad būtų galima susidaryti idėją apie galimas kainų tendencijas artimiausiomis dienomis.

dHEDGE DAO (DHT) Kainos numatymas 30 dienų

Žvelgiant 30 dienų į priekį, numatoma DHT kaina yra $0.181611. Ši prognozė gaunama naudojant 5% metinio augimo įvestį, siekiant įvertinti, kur tokeno vertė galėtų būti po mėnesio.

Dabartinė dHEDGE DAO kainų statistika

--
----

--

$ 9.77M
$ 9.77M$ 9.77M

54.37M
54.37M 54.37M

--
----

--

Naujausia DHT kaina yra --. Per 24 valandas jo vertė pasikeitė 0.00%, o 24 valandų prekybos apimtis pasiekė --.
Be to, DHT turi 54.37M apyvartą ir $ 9.77M bendrą rinkos kapitalizaciją.

dHEDGE DAO istorinė kaina

Pagal naujausius duomenis, surinktus tiesioginiame kainų puslapyje dHEDGE DAO, dabartinė dHEDGE DAO kaina yra 0.180868USD. Apyvartinė dHEDGE DAO (DHT) pasiūla yra 54.37M DHT, todėl jos rinkos kapitalizacija yra $9,772,603.

Laikotarpis
Keisti(%)
Keisti(USD)
Aukšta
Žemas
  • 24 valandos
    1.79%
    $ 0.003188
    $ 0.188791
    $ 0.173607
  • 7 dienos
    5.89%
    $ 0.010650
    $ 0.188633
    $ 0.165857
  • 30 dienų
    -0.85%
    $ -0.001542
    $ 0.188633
    $ 0.165857
24 valandų pasirodymas

Per pastarąsias 24 valandas dHEDGE DAO kaina pasikeitė $0.003188, atspindinti 1.79% vertės pasikeitimą.

7 dienų našumas

Per paskutines 7 dienas dHEDGE DAO buvo prekiaujama aukščiausia $0.188633 ir žemiausia $0.165857. Kainos pokytis buvo 5.89%. Ši naujausia tendencija parodo DHT potencialą tolesniam judėjimui rinkoje.

30 dienų pasirodymas

Per pastarąjį mėnesį dHEDGE DAO įvyko -0.85%pasikeitimų, atspindinčių maždaug $-0.001542 vertę. Tai rodo, kad DHT artimiausiu metu kainos gali keistis.

Kaip veikia dHEDGE DAO (DHT) kainų prognozės modulis?

dHEDGE DAO Kainų prognozės modulis yra patogus įrankis, skirtas padėti įvertinti galimas būsimas DHT kainas, remiantis jūsų augimo prielaidomis. Nesvarbu, ar esate patyręs prekiautojas, ar smalsus investuotojas, šis modulis siūlo paprastą ir interaktyvų būdą prognozuoti būsimą tokeno vertę.

1. Įveskite savo augimo prognozę

Pradėkite įvesdami norimą augimo procentą, kuris gali būti teigiamas arba neigiamas, atsižvelgiant į jūsų rinkos perspektyvas. Tai gali atspindėti jūsų lūkesčius dHEDGE DAO ateinantiems metams, penkeriems metams ar net dešimtmečiams į ateitį.

2. Apskaičiuokite būsimą kainą

Įvedę augimo tempą, spustelėkite mygtuką „Apskaičiuoti“. Modulis akimirksniu apskaičiuos numatomą DHT būsimą kainą ir aiškiai parodys, kaip jūsų prognozė paveiks tokeno vertę laikui bėgant.

3. Susipažinkite su skirtingais scenarijais

Galite eksperimentuoti su įvairiais augimo tempais, kad sužinotumėte, kaip skirtingos rinkos sąlygos gali paveikti dHEDGE DAO kainą. Šis lankstumas leidžia analizuoti tiek optimistines, tiek konservatyvias prognozes, o tai padeda priimti labiau pagrįstus sprendimus.

4. Naudotojų nuotaikos ir bendruomenės įžvalgos

Modulis taip pat integruoja naudotojų nuotaikų duomenis, leidžiančius palyginti savo prognozes su kitų naudotojų prognozėmis. Šis bendras indėlis suteikia vertingų žinių apie tai, kaip bendruomenė įsivaizduoja DHT ateitį.

Techniniai kainų prognozavimo rodikliai

Siekiant padidinti prognozės tikslumą, modulis naudoja įvairius techninius rodiklius ir rinkos duomenis. Tai apima:

Eksponentiniai slankusis vidurkiai (EMA): Padeda sekti tokeno kainų tendenciją išlygindama svyravimus ir suteikdama įžvalgų apie galimus tendencijų pasikeitimus.

Bolingerio juostos: Matuoja rinkos nepastovumą ir nustato galimas perpirkimo ar perpardavimo sąlygas.

Santykinio stiprumo indeksas (RSI): Įvertina DHT pagreitį, kad nustatytų, ar jis yra didėjimo ar kritimo fazėje.

Slankiojo vidurkio konvergencijos skirtumai (MACD): Įvertina kainų svyravimų stiprumą ir kryptį, kad nustatytų galimus įėjimo ir išėjimo taškus. Sujungus šiuos rodiklius su realaus laiko rinkos duomenimis, modulis pateikia dinamišką kainų prognozę, padedančią gauti gilesnių įžvalgų apie būsimą dHEDGE DAO potencialą.

Kodėl DHT kainų prognozė yra svarbi?

DHT kainų prognozės svarbios dėl kelių priežasčių, investuotojai jas naudoja įvairiais tikslais:

Investavimo strategijos kūrimas: Prognozės padeda investuotojams suformuluoti strategijas. Įvertinę būsimas kainas, jie gali nuspręsti, kada pirkti, parduoti ar laikyti kriptovaliutą.

Rizikos vertinimas: Suprasdami galimus kainų pokyčius, investuotojai gali įvertinti riziką, susijusią su konkrečiu kriptovaliutų turtu. Tai būtina norint valdyti ir sumažinti galimus nuostolius.

Rinkos analizė: Prognozės dažnai apima rinkos tendencijų, naujienų ir istorinių duomenų analizę. Ši išsami analizė padeda investuotojams suprasti rinkos dinamiką ir veiksnius, turinčius įtakos kainų pokyčiams.

Portfelio diversifikavimas: Prognozuodami perspektyvias kriptovaliutas, investuotojai gali diversifikuoti portfelius ir paskirstyti riziką tarp skirtingo turto.

Ilgalaikis planavimas: Investuotojai, ieškantys ilgalaikės naudos, pasikliauja prognozėmis, kad nustatytų kriptovaliutas, turinčias augimo potencialą ateityje.

Psichologinis pasirengimas: Žinodami galimus kainų scenarijus, investuotojai būna geriau pasiruošę emociškai ir finansiškai rinkos svyravimams.

Bendruomenės įsitraukimas: Kriptovaliutų kainų prognozės skatina diskusijas investuotojų bendruomenėje, plečia supratimą ir kuria bendrą išmintį apie rinkos tendencijas.

Dažnai užduodami klausimai (DUK):

Ar verta investuoti į DHT dabar?
Pagal jūsų prognozes, DHT pasieks -- undefined, todėl tai bus vertas dėmesio tokenas.
Kokia kito mėnesio DHT kainų prognozė?
Remiantis dHEDGE DAO (DHT) kainos prognozavimo įrankiu, prognozuojama DHT kaina undefined pasieks --.
Kiek kainuos 1 DHT 2026 m.?
1 vieneto dHEDGE DAO (DHT) kaina šiandien yra --. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, DHT padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2026 m.
Kokia prognozuojama DHT kaina 2027 m.?
dHEDGE DAO (DHT) prognozuojama, kad kasmet bus 0.00%, o iki 2027 m. 1 DHT kaina pasieks --.
Kokia numatoma tikslinė DHT kaina 2028 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, dHEDGE DAO (DHT) augs 0.00%, o numatoma kaina 2028 m. bus --.
Kokia numatoma tikslinė DHT kaina 2029 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, dHEDGE DAO (DHT) augs 0.00%, o numatoma kaina 2029 m. bus --.
Kiek kainuos 1 DHT 2030 m.?
1 vieneto dHEDGE DAO (DHT) kaina šiandien yra --. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, DHT padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2030 m.
Kokia DHT kainų prognozė 2040 metams?
dHEDGE DAO (DHT) prognozuojama, kad kasmet padidės 0.00%, o iki 2040 m. 1 DHT kaina pasieks --.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 22:08:20(UTC+8)

Atsakomybės apribojimas

Turinys mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose pagrįstas MEXC naudotojų ir (arba) kitų trečiųjų šalių pateikta informacija ir atsiliepimais. Jis pateikiamas „toks, koks yra“ informaciniais ir pavyzdiniais tikslais, be jokių garantijų. Svarbu pažymėti, kad pateiktos kainų prognozės gali būti netikslios ir neturėtų būti tokiomis laikomos. Ateities kainos gali labai skirtis nuo pateiktų prognozių ir jomis nereikėtų pasikliauti priimant investavimo sprendimus.

Šis turinys nėra finansinė konsultacija ir neskirtas rekomenduoti jokių konkrečių produktų ar paslaugų pirkimo. MEXC neprisiima atsakomybės už nuostolius, patirtus remiantis, naudojant ir (arba) pasikliaujant bet kokiu turiniu, paskelbtu mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose. Svarbu žinoti, kad skaitmeninio turto kainos yra susijusios su didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Jūsų investicijos vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir nėra garantijos, kad atgausite iš pradžių investuotą sumą. Galiausiai tik jūs esate atsakingi už savo investicinius sprendimus, o MEXC neatsako už jokius jūsų galimus nuostolius. Atminkite – ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Turėtumėte investuoti tik į produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš priimdami investavimo sprendimus gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu.