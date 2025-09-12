DGI Game (DGI) Kainos prognozavimas (USD)

Gaukite DGI Game kainų prognozes 2026, 2027, 2028, 2030 ir kt. Numatykite, kiek DGI augs per ateinančius 5 metus ar ilgiau. Akimirksniu prognozuokite būsimus kainų scenarijus, remdamiesi rinkos tendencijomis ir nuotaikomis.

Įveskite skaičių nuo -100 iki 1,000, kad nuspėtumėte DGI Game kainą
%

*Atsakomybės apribojimas: Visos kainų prognozės yra pagrįstos naudotojo įvestimis.

DGI Game kainos prognozė
--
----
0.00%
USD
Faktinis
Prognozė
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 23:20:11(UTC+8)

DGI Game Kainų prognozė 2025–2050 m. (USD)

DGI Game (DGI) Kainų prognozė 2025 m. (šiais metais)

Remiantis jūsų prognoze, DGI Game galėtų augti 0.00%. Ji gali pasiekti $ 0.001487 prekybos kainą 2025 m.

DGI Game (DGI) Kainų prognozė 2026 m. (kitiems metams)

Remiantis jūsų prognoze, DGI Game galėtų augti 5.00%. Ji gali pasiekti $ 0.001562 prekybos kainą 2026 m.

DGI Game (DGI) Kainų prognozė 2027 m. (po 2 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2027 m. DGI ateities kaina yra $ 0.001640 su 10.25% augimo norma.

DGI Game (DGI) Kainų prognozė 2028 m. (po 3 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2028 m. DGI ateities kaina yra $ 0.001722 su 15.76% augimo norma.

DGI Game (DGI) Kainų prognozė 2029 m. (po 4 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, DGI 2029 m. tikslinė kaina yra $ 0.001808, o augimo norma – 21.55%.

DGI Game (DGI) Kainų prognozė 2030 m. (po 5 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, DGI 2030 m. tikslinė kaina yra $ 0.001898, o augimo norma – 27.63%.

DGI Game (DGI) Kainų prognozė 2040 m. (po 15 metų)

2040 m. DGI Game kaina galėtų išaugti 107.89%. Ji gali pasiekti $ 0.003093 prekybos kainą.

DGI Game (DGI) Kainų prognozė 2050 m. (po 25 metų)

2050 m. DGI Game kaina galėtų išaugti 238.64%. Ji gali pasiekti $ 0.005038 prekybos kainą.

Metai
Kaina
Augimas
  • 2025
    $ 0.001487
    0.00%
  • 2026
    $ 0.001562
    5.00%
  • 2027
    $ 0.001640
    10.25%
  • 2028
    $ 0.001722
    15.76%
  • 2029
    $ 0.001808
    21.55%
  • 2030
    $ 0.001898
    27.63%
  • 2031
    $ 0.001993
    34.01%
  • 2032
    $ 0.002093
    40.71%
Metai
Kaina
Augimas
  • 2033
    $ 0.002198
    47.75%
  • 2034
    $ 0.002308
    55.13%
  • 2035
    $ 0.002423
    62.89%
  • 2036
    $ 0.002544
    71.03%
  • 2037
    $ 0.002672
    79.59%
  • 2038
    $ 0.002805
    88.56%
  • 2039
    $ 0.002945
    97.99%
  • 2040
    $ 0.003093
    107.89%
Rodyti daugiau

Trumpalaikės DGI Game kainos prognozė šiandien, rytoj, šią savaitę ir 30 dienų

Data
Kainos prognozė
Augimas
  • September 12, 2025(Šiandien)
    $ 0.001487
    0.00%
  • September 13, 2025(Rytoj)
    $ 0.001488
    0.01%
  • September 19, 2025(Šią savaitę)
    $ 0.001489
    0.10%
  • October 12, 2025(30 dienų)
    $ 0.001493
    0.41%
DGI Game (DGI) Kainų prognozė šiandien

September 12, 2025(Šiandien) numatoma DGI kaina yra $0.001487. Ši projekcija atspindi apskaičiuotą pateikto augimo procento rezultatą, todėl naudotojai gali susidaryti vaizdą apie galimą šiandienos kainų judėjimą.

DGI Game (DGI) Kainos prognozavimas rytoj

September 13, 2025(Rytoj), kainos prognozė DGI, naudojant 5% metinio augimo įvestį, yra $0.001488. Šie rezultatai suteikia apytikslę tokeno vertės perspektyvą, pagrįstą pasirinktais parametrais.

DGI Game (DGI) Kainos prognozė šią savaitę

Pagal September 19, 2025(Šią savaitę), kainos prognozė DGI, naudojant 5% metinį augimo normą, yra $0.001489. Ši savaitės prognozė apskaičiuojama remiantis tuo pačiu augimo procentu, kad būtų galima susidaryti idėją apie galimas kainų tendencijas artimiausiomis dienomis.

DGI Game (DGI) Kainos numatymas 30 dienų

Žvelgiant 30 dienų į priekį, numatoma DGI kaina yra $0.001493. Ši prognozė gaunama naudojant 5% metinio augimo įvestį, siekiant įvertinti, kur tokeno vertė galėtų būti po mėnesio.

Dabartinė DGI Game kainų statistika

--
----

--

$ 1.42M
$ 1.42M$ 1.42M

957.59M
957.59M 957.59M

--
----

--

Naujausia DGI kaina yra --. Per 24 valandas jo vertė pasikeitė 0.00%, o 24 valandų prekybos apimtis pasiekė --.
Be to, DGI turi 957.59M apyvartą ir $ 1.42M bendrą rinkos kapitalizaciją.

DGI Game istorinė kaina

Pagal naujausius duomenis, surinktus tiesioginiame kainų puslapyje DGI Game, dabartinė DGI Game kaina yra 0.001487USD. Apyvartinė DGI Game (DGI) pasiūla yra 957.59M DGI, todėl jos rinkos kapitalizacija yra $1,424,787.

Laikotarpis
Keisti(%)
Keisti(USD)
Aukšta
Žemas
  • 24 valandos
    0.00%
    $ 0
    $ 0
    $ 0
  • 7 dienos
    0.00%
    $ 0
    $ 0.001567
    $ 0.001567
  • 30 dienų
    15.53%
    $ 0.000231
    $ 0.001567
    $ 0.001567
24 valandų pasirodymas

Per pastarąsias 24 valandas DGI Game kaina pasikeitė $0, atspindinti 0.00% vertės pasikeitimą.

7 dienų našumas

Per paskutines 7 dienas DGI Game buvo prekiaujama aukščiausia $0.001567 ir žemiausia $0.001567. Kainos pokytis buvo 0.00%. Ši naujausia tendencija parodo DGI potencialą tolesniam judėjimui rinkoje.

30 dienų pasirodymas

Per pastarąjį mėnesį DGI Game įvyko 15.53%pasikeitimų, atspindinčių maždaug $0.000231 vertę. Tai rodo, kad DGI artimiausiu metu kainos gali keistis.

Kaip veikia DGI Game (DGI) kainų prognozės modulis?

DGI Game Kainų prognozės modulis yra patogus įrankis, skirtas padėti įvertinti galimas būsimas DGI kainas, remiantis jūsų augimo prielaidomis. Nesvarbu, ar esate patyręs prekiautojas, ar smalsus investuotojas, šis modulis siūlo paprastą ir interaktyvų būdą prognozuoti būsimą tokeno vertę.

1. Įveskite savo augimo prognozę

Pradėkite įvesdami norimą augimo procentą, kuris gali būti teigiamas arba neigiamas, atsižvelgiant į jūsų rinkos perspektyvas. Tai gali atspindėti jūsų lūkesčius DGI Game ateinantiems metams, penkeriems metams ar net dešimtmečiams į ateitį.

2. Apskaičiuokite būsimą kainą

Įvedę augimo tempą, spustelėkite mygtuką „Apskaičiuoti“. Modulis akimirksniu apskaičiuos numatomą DGI būsimą kainą ir aiškiai parodys, kaip jūsų prognozė paveiks tokeno vertę laikui bėgant.

3. Susipažinkite su skirtingais scenarijais

Galite eksperimentuoti su įvairiais augimo tempais, kad sužinotumėte, kaip skirtingos rinkos sąlygos gali paveikti DGI Game kainą. Šis lankstumas leidžia analizuoti tiek optimistines, tiek konservatyvias prognozes, o tai padeda priimti labiau pagrįstus sprendimus.

4. Naudotojų nuotaikos ir bendruomenės įžvalgos

Modulis taip pat integruoja naudotojų nuotaikų duomenis, leidžiančius palyginti savo prognozes su kitų naudotojų prognozėmis. Šis bendras indėlis suteikia vertingų žinių apie tai, kaip bendruomenė įsivaizduoja DGI ateitį.

Techniniai kainų prognozavimo rodikliai

Siekiant padidinti prognozės tikslumą, modulis naudoja įvairius techninius rodiklius ir rinkos duomenis. Tai apima:

Eksponentiniai slankusis vidurkiai (EMA): Padeda sekti tokeno kainų tendenciją išlygindama svyravimus ir suteikdama įžvalgų apie galimus tendencijų pasikeitimus.

Bolingerio juostos: Matuoja rinkos nepastovumą ir nustato galimas perpirkimo ar perpardavimo sąlygas.

Santykinio stiprumo indeksas (RSI): Įvertina DGI pagreitį, kad nustatytų, ar jis yra didėjimo ar kritimo fazėje.

Slankiojo vidurkio konvergencijos skirtumai (MACD): Įvertina kainų svyravimų stiprumą ir kryptį, kad nustatytų galimus įėjimo ir išėjimo taškus. Sujungus šiuos rodiklius su realaus laiko rinkos duomenimis, modulis pateikia dinamišką kainų prognozę, padedančią gauti gilesnių įžvalgų apie būsimą DGI Game potencialą.

Kodėl DGI kainų prognozė yra svarbi?

DGI kainų prognozės svarbios dėl kelių priežasčių, investuotojai jas naudoja įvairiais tikslais:

Investavimo strategijos kūrimas: Prognozės padeda investuotojams suformuluoti strategijas. Įvertinę būsimas kainas, jie gali nuspręsti, kada pirkti, parduoti ar laikyti kriptovaliutą.

Rizikos vertinimas: Suprasdami galimus kainų pokyčius, investuotojai gali įvertinti riziką, susijusią su konkrečiu kriptovaliutų turtu. Tai būtina norint valdyti ir sumažinti galimus nuostolius.

Rinkos analizė: Prognozės dažnai apima rinkos tendencijų, naujienų ir istorinių duomenų analizę. Ši išsami analizė padeda investuotojams suprasti rinkos dinamiką ir veiksnius, turinčius įtakos kainų pokyčiams.

Portfelio diversifikavimas: Prognozuodami perspektyvias kriptovaliutas, investuotojai gali diversifikuoti portfelius ir paskirstyti riziką tarp skirtingo turto.

Ilgalaikis planavimas: Investuotojai, ieškantys ilgalaikės naudos, pasikliauja prognozėmis, kad nustatytų kriptovaliutas, turinčias augimo potencialą ateityje.

Psichologinis pasirengimas: Žinodami galimus kainų scenarijus, investuotojai būna geriau pasiruošę emociškai ir finansiškai rinkos svyravimams.

Bendruomenės įsitraukimas: Kriptovaliutų kainų prognozės skatina diskusijas investuotojų bendruomenėje, plečia supratimą ir kuria bendrą išmintį apie rinkos tendencijas.

Dažnai užduodami klausimai (DUK):

Ar verta investuoti į DGI dabar?
Pagal jūsų prognozes, DGI pasieks -- undefined, todėl tai bus vertas dėmesio tokenas.
Kokia kito mėnesio DGI kainų prognozė?
Remiantis DGI Game (DGI) kainos prognozavimo įrankiu, prognozuojama DGI kaina undefined pasieks --.
Kiek kainuos 1 DGI 2026 m.?
1 vieneto DGI Game (DGI) kaina šiandien yra --. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, DGI padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2026 m.
Kokia prognozuojama DGI kaina 2027 m.?
DGI Game (DGI) prognozuojama, kad kasmet bus 0.00%, o iki 2027 m. 1 DGI kaina pasieks --.
Kokia numatoma tikslinė DGI kaina 2028 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, DGI Game (DGI) augs 0.00%, o numatoma kaina 2028 m. bus --.
Kokia numatoma tikslinė DGI kaina 2029 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, DGI Game (DGI) augs 0.00%, o numatoma kaina 2029 m. bus --.
Kiek kainuos 1 DGI 2030 m.?
1 vieneto DGI Game (DGI) kaina šiandien yra --. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, DGI padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2030 m.
Kokia DGI kainų prognozė 2040 metams?
DGI Game (DGI) prognozuojama, kad kasmet padidės 0.00%, o iki 2040 m. 1 DGI kaina pasieks --.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 23:20:11(UTC+8)

Atsakomybės apribojimas

Turinys mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose pagrįstas MEXC naudotojų ir (arba) kitų trečiųjų šalių pateikta informacija ir atsiliepimais. Jis pateikiamas „toks, koks yra“ informaciniais ir pavyzdiniais tikslais, be jokių garantijų. Svarbu pažymėti, kad pateiktos kainų prognozės gali būti netikslios ir neturėtų būti tokiomis laikomos. Ateities kainos gali labai skirtis nuo pateiktų prognozių ir jomis nereikėtų pasikliauti priimant investavimo sprendimus.

Šis turinys nėra finansinė konsultacija ir neskirtas rekomenduoti jokių konkrečių produktų ar paslaugų pirkimo. MEXC neprisiima atsakomybės už nuostolius, patirtus remiantis, naudojant ir (arba) pasikliaujant bet kokiu turiniu, paskelbtu mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose. Svarbu žinoti, kad skaitmeninio turto kainos yra susijusios su didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Jūsų investicijos vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir nėra garantijos, kad atgausite iš pradžių investuotą sumą. Galiausiai tik jūs esate atsakingi už savo investicinius sprendimus, o MEXC neatsako už jokius jūsų galimus nuostolius. Atminkite – ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Turėtumėte investuoti tik į produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš priimdami investavimo sprendimus gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu.