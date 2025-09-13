dexie bucks (DBX) Kainos prognozavimas (USD)

Gaukite dexie bucks kainų prognozes 2026, 2027, 2028, 2030 ir kt. Numatykite, kiek DBX augs per ateinančius 5 metus ar ilgiau. Akimirksniu prognozuokite būsimus kainų scenarijus, remdamiesi rinkos tendencijomis ir nuotaikomis.

Įveskite skaičių nuo -100 iki 1,000, kad nuspėtumėte dexie bucks kainą
%

*Atsakomybės apribojimas: Visos kainų prognozės yra pagrįstos naudotojo įvestimis.

dexie bucks kainos prognozė
--
----
0.00%
USD
Faktinis
Prognozė
dexie bucks Kainų prognozė 2025–2050 m. (USD)

dexie bucks (DBX) Kainų prognozė 2025 m. (šiais metais)

Remiantis jūsų prognoze, dexie bucks galėtų augti 0.00%. Ji gali pasiekti $ 0.083523 prekybos kainą 2025 m.

dexie bucks (DBX) Kainų prognozė 2026 m. (kitiems metams)

Remiantis jūsų prognoze, dexie bucks galėtų augti 5.00%. Ji gali pasiekti $ 0.087699 prekybos kainą 2026 m.

dexie bucks (DBX) Kainų prognozė 2027 m. (po 2 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2027 m. DBX ateities kaina yra $ 0.092084 su 10.25% augimo norma.

dexie bucks (DBX) Kainų prognozė 2028 m. (po 3 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2028 m. DBX ateities kaina yra $ 0.096688 su 15.76% augimo norma.

dexie bucks (DBX) Kainų prognozė 2029 m. (po 4 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, DBX 2029 m. tikslinė kaina yra $ 0.101522, o augimo norma – 21.55%.

dexie bucks (DBX) Kainų prognozė 2030 m. (po 5 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, DBX 2030 m. tikslinė kaina yra $ 0.106598, o augimo norma – 27.63%.

dexie bucks (DBX) Kainų prognozė 2040 m. (po 15 metų)

2040 m. dexie bucks kaina galėtų išaugti 107.89%. Ji gali pasiekti $ 0.173638 prekybos kainą.

dexie bucks (DBX) Kainų prognozė 2050 m. (po 25 metų)

2050 m. dexie bucks kaina galėtų išaugti 238.64%. Ji gali pasiekti $ 0.282838 prekybos kainą.

Metai
Kaina
Augimas
  • 2025
    $ 0.083523
    0.00%
  • 2026
    $ 0.087699
    5.00%
  • 2027
    $ 0.092084
    10.25%
  • 2028
    $ 0.096688
    15.76%
  • 2029
    $ 0.101522
    21.55%
  • 2030
    $ 0.106598
    27.63%
  • 2031
    $ 0.111928
    34.01%
  • 2032
    $ 0.117525
    40.71%
Metai
Kaina
Augimas
  • 2033
    $ 0.123401
    47.75%
  • 2034
    $ 0.129571
    55.13%
  • 2035
    $ 0.136050
    62.89%
  • 2036
    $ 0.142852
    71.03%
  • 2037
    $ 0.149995
    79.59%
  • 2038
    $ 0.157495
    88.56%
  • 2039
    $ 0.165369
    97.99%
  • 2040
    $ 0.173638
    107.89%
Rodyti daugiau

Trumpalaikės dexie bucks kainos prognozė šiandien, rytoj, šią savaitę ir 30 dienų

Data
Kainos prognozė
Augimas
  • September 13, 2025(Šiandien)
    $ 0.083523
    0.00%
  • September 14, 2025(Rytoj)
    $ 0.083534
    0.01%
  • September 20, 2025(Šią savaitę)
    $ 0.083603
    0.10%
  • October 13, 2025(30 dienų)
    $ 0.083866
    0.41%
dexie bucks (DBX) Kainų prognozė šiandien

September 13, 2025(Šiandien) numatoma DBX kaina yra $0.083523. Ši projekcija atspindi apskaičiuotą pateikto augimo procento rezultatą, todėl naudotojai gali susidaryti vaizdą apie galimą šiandienos kainų judėjimą.

dexie bucks (DBX) Kainos prognozavimas rytoj

September 14, 2025(Rytoj), kainos prognozė DBX, naudojant 5% metinio augimo įvestį, yra $0.083534. Šie rezultatai suteikia apytikslę tokeno vertės perspektyvą, pagrįstą pasirinktais parametrais.

dexie bucks (DBX) Kainos prognozė šią savaitę

Pagal September 20, 2025(Šią savaitę), kainos prognozė DBX, naudojant 5% metinį augimo normą, yra $0.083603. Ši savaitės prognozė apskaičiuojama remiantis tuo pačiu augimo procentu, kad būtų galima susidaryti idėją apie galimas kainų tendencijas artimiausiomis dienomis.

dexie bucks (DBX) Kainos numatymas 30 dienų

Žvelgiant 30 dienų į priekį, numatoma DBX kaina yra $0.083866. Ši prognozė gaunama naudojant 5% metinio augimo įvestį, siekiant įvertinti, kur tokeno vertė galėtų būti po mėnesio.

Dabartinė dexie bucks kainų statistika

--
----

--

$ 850.29K
$ 850.29K$ 850.29K

10.19M
10.19M 10.19M

--
----

--

Naujausia DBX kaina yra --. Per 24 valandas jo vertė pasikeitė 0.00%, o 24 valandų prekybos apimtis pasiekė --.
Be to, DBX turi 10.19M apyvartą ir $ 850.29K bendrą rinkos kapitalizaciją.

dexie bucks istorinė kaina

Pagal naujausius duomenis, surinktus tiesioginiame kainų puslapyje dexie bucks, dabartinė dexie bucks kaina yra 0.083523USD. Apyvartinė dexie bucks (DBX) pasiūla yra 10.19M DBX, todėl jos rinkos kapitalizacija yra $850,288.

Laikotarpis
Keisti(%)
Keisti(USD)
Aukšta
Žemas
  • 24 valandos
    3.34%
    $ 0.002696
    $ 0.085258
    $ 0.080796
  • 7 dienos
    11.08%
    $ 0.009251
    $ 0.085258
    $ 0.070117
  • 30 dienų
    1.63%
    $ 0.001361
    $ 0.085258
    $ 0.070117
24 valandų pasirodymas

Per pastarąsias 24 valandas dexie bucks kaina pasikeitė $0.002696, atspindinti 3.34% vertės pasikeitimą.

7 dienų našumas

Per paskutines 7 dienas dexie bucks buvo prekiaujama aukščiausia $0.085258 ir žemiausia $0.070117. Kainos pokytis buvo 11.08%. Ši naujausia tendencija parodo DBX potencialą tolesniam judėjimui rinkoje.

30 dienų pasirodymas

Per pastarąjį mėnesį dexie bucks įvyko 1.63%pasikeitimų, atspindinčių maždaug $0.001361 vertę. Tai rodo, kad DBX artimiausiu metu kainos gali keistis.

Kaip veikia dexie bucks (DBX) kainų prognozės modulis?

dexie bucks Kainų prognozės modulis yra patogus įrankis, skirtas padėti įvertinti galimas būsimas DBX kainas, remiantis jūsų augimo prielaidomis. Nesvarbu, ar esate patyręs prekiautojas, ar smalsus investuotojas, šis modulis siūlo paprastą ir interaktyvų būdą prognozuoti būsimą tokeno vertę.

1. Įveskite savo augimo prognozę

Pradėkite įvesdami norimą augimo procentą, kuris gali būti teigiamas arba neigiamas, atsižvelgiant į jūsų rinkos perspektyvas. Tai gali atspindėti jūsų lūkesčius dexie bucks ateinantiems metams, penkeriems metams ar net dešimtmečiams į ateitį.

2. Apskaičiuokite būsimą kainą

Įvedę augimo tempą, spustelėkite mygtuką „Apskaičiuoti“. Modulis akimirksniu apskaičiuos numatomą DBX būsimą kainą ir aiškiai parodys, kaip jūsų prognozė paveiks tokeno vertę laikui bėgant.

3. Susipažinkite su skirtingais scenarijais

Galite eksperimentuoti su įvairiais augimo tempais, kad sužinotumėte, kaip skirtingos rinkos sąlygos gali paveikti dexie bucks kainą. Šis lankstumas leidžia analizuoti tiek optimistines, tiek konservatyvias prognozes, o tai padeda priimti labiau pagrįstus sprendimus.

4. Naudotojų nuotaikos ir bendruomenės įžvalgos

Modulis taip pat integruoja naudotojų nuotaikų duomenis, leidžiančius palyginti savo prognozes su kitų naudotojų prognozėmis. Šis bendras indėlis suteikia vertingų žinių apie tai, kaip bendruomenė įsivaizduoja DBX ateitį.

Techniniai kainų prognozavimo rodikliai

Siekiant padidinti prognozės tikslumą, modulis naudoja įvairius techninius rodiklius ir rinkos duomenis. Tai apima:

Eksponentiniai slankusis vidurkiai (EMA): Padeda sekti tokeno kainų tendenciją išlygindama svyravimus ir suteikdama įžvalgų apie galimus tendencijų pasikeitimus.

Bolingerio juostos: Matuoja rinkos nepastovumą ir nustato galimas perpirkimo ar perpardavimo sąlygas.

Santykinio stiprumo indeksas (RSI): Įvertina DBX pagreitį, kad nustatytų, ar jis yra didėjimo ar kritimo fazėje.

Slankiojo vidurkio konvergencijos skirtumai (MACD): Įvertina kainų svyravimų stiprumą ir kryptį, kad nustatytų galimus įėjimo ir išėjimo taškus. Sujungus šiuos rodiklius su realaus laiko rinkos duomenimis, modulis pateikia dinamišką kainų prognozę, padedančią gauti gilesnių įžvalgų apie būsimą dexie bucks potencialą.

Kodėl DBX kainų prognozė yra svarbi?

DBX kainų prognozės svarbios dėl kelių priežasčių, investuotojai jas naudoja įvairiais tikslais:

Investavimo strategijos kūrimas: Prognozės padeda investuotojams suformuluoti strategijas. Įvertinę būsimas kainas, jie gali nuspręsti, kada pirkti, parduoti ar laikyti kriptovaliutą.

Rizikos vertinimas: Suprasdami galimus kainų pokyčius, investuotojai gali įvertinti riziką, susijusią su konkrečiu kriptovaliutų turtu. Tai būtina norint valdyti ir sumažinti galimus nuostolius.

Rinkos analizė: Prognozės dažnai apima rinkos tendencijų, naujienų ir istorinių duomenų analizę. Ši išsami analizė padeda investuotojams suprasti rinkos dinamiką ir veiksnius, turinčius įtakos kainų pokyčiams.

Portfelio diversifikavimas: Prognozuodami perspektyvias kriptovaliutas, investuotojai gali diversifikuoti portfelius ir paskirstyti riziką tarp skirtingo turto.

Ilgalaikis planavimas: Investuotojai, ieškantys ilgalaikės naudos, pasikliauja prognozėmis, kad nustatytų kriptovaliutas, turinčias augimo potencialą ateityje.

Psichologinis pasirengimas: Žinodami galimus kainų scenarijus, investuotojai būna geriau pasiruošę emociškai ir finansiškai rinkos svyravimams.

Bendruomenės įsitraukimas: Kriptovaliutų kainų prognozės skatina diskusijas investuotojų bendruomenėje, plečia supratimą ir kuria bendrą išmintį apie rinkos tendencijas.

Dažnai užduodami klausimai (DUK):

Ar verta investuoti į DBX dabar?
Pagal jūsų prognozes, DBX pasieks -- undefined, todėl tai bus vertas dėmesio tokenas.
Kokia kito mėnesio DBX kainų prognozė?
Remiantis dexie bucks (DBX) kainos prognozavimo įrankiu, prognozuojama DBX kaina undefined pasieks --.
Kiek kainuos 1 DBX 2026 m.?
1 vieneto dexie bucks (DBX) kaina šiandien yra --. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, DBX padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2026 m.
Kokia prognozuojama DBX kaina 2027 m.?
dexie bucks (DBX) prognozuojama, kad kasmet bus 0.00%, o iki 2027 m. 1 DBX kaina pasieks --.
Kokia numatoma tikslinė DBX kaina 2028 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, dexie bucks (DBX) augs 0.00%, o numatoma kaina 2028 m. bus --.
Kokia numatoma tikslinė DBX kaina 2029 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, dexie bucks (DBX) augs 0.00%, o numatoma kaina 2029 m. bus --.
Kiek kainuos 1 DBX 2030 m.?
1 vieneto dexie bucks (DBX) kaina šiandien yra --. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, DBX padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2030 m.
Kokia DBX kainų prognozė 2040 metams?
dexie bucks (DBX) prognozuojama, kad kasmet padidės 0.00%, o iki 2040 m. 1 DBX kaina pasieks --.
Atsakomybės apribojimas

Turinys mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose pagrįstas MEXC naudotojų ir (arba) kitų trečiųjų šalių pateikta informacija ir atsiliepimais. Jis pateikiamas „toks, koks yra“ informaciniais ir pavyzdiniais tikslais, be jokių garantijų. Svarbu pažymėti, kad pateiktos kainų prognozės gali būti netikslios ir neturėtų būti tokiomis laikomos. Ateities kainos gali labai skirtis nuo pateiktų prognozių ir jomis nereikėtų pasikliauti priimant investavimo sprendimus.

Šis turinys nėra finansinė konsultacija ir neskirtas rekomenduoti jokių konkrečių produktų ar paslaugų pirkimo. MEXC neprisiima atsakomybės už nuostolius, patirtus remiantis, naudojant ir (arba) pasikliaujant bet kokiu turiniu, paskelbtu mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose. Svarbu žinoti, kad skaitmeninio turto kainos yra susijusios su didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Jūsų investicijos vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir nėra garantijos, kad atgausite iš pradžių investuotą sumą. Galiausiai tik jūs esate atsakingi už savo investicinius sprendimus, o MEXC neatsako už jokius jūsų galimus nuostolius. Atminkite – ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Turėtumėte investuoti tik į produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš priimdami investavimo sprendimus gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu.