Deq Staked AVAIL (STAVAIL) Kainos prognozavimas (USD)

Gaukite Deq Staked AVAIL kainų prognozes 2026, 2027, 2028, 2030 ir kt. Numatykite, kiek STAVAIL augs per ateinančius 5 metus ar ilgiau. Akimirksniu prognozuokite būsimus kainų scenarijus, remdamiesi rinkos tendencijomis ir nuotaikomis.

Įveskite skaičių nuo -100 iki 1,000, kad nuspėtumėte Deq Staked AVAIL kainą
%

*Atsakomybės apribojimas: Visos kainų prognozės yra pagrįstos naudotojo įvestimis.

Deq Staked AVAIL kainos prognozė
--
----
0.00%
USD
Faktinis
Prognozė
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-13 00:37:07(UTC+8)

Deq Staked AVAIL Kainų prognozė 2025–2050 m. (USD)

Deq Staked AVAIL (STAVAIL) Kainų prognozė 2025 m. (šiais metais)

Remiantis jūsų prognoze, Deq Staked AVAIL galėtų augti 0.00%. Ji gali pasiekti $ 0.013653 prekybos kainą 2025 m.

Deq Staked AVAIL (STAVAIL) Kainų prognozė 2026 m. (kitiems metams)

Remiantis jūsų prognoze, Deq Staked AVAIL galėtų augti 5.00%. Ji gali pasiekti $ 0.014335 prekybos kainą 2026 m.

Deq Staked AVAIL (STAVAIL) Kainų prognozė 2027 m. (po 2 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2027 m. STAVAIL ateities kaina yra $ 0.015052 su 10.25% augimo norma.

Deq Staked AVAIL (STAVAIL) Kainų prognozė 2028 m. (po 3 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2028 m. STAVAIL ateities kaina yra $ 0.015805 su 15.76% augimo norma.

Deq Staked AVAIL (STAVAIL) Kainų prognozė 2029 m. (po 4 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, STAVAIL 2029 m. tikslinė kaina yra $ 0.016595, o augimo norma – 21.55%.

Deq Staked AVAIL (STAVAIL) Kainų prognozė 2030 m. (po 5 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, STAVAIL 2030 m. tikslinė kaina yra $ 0.017425, o augimo norma – 27.63%.

Deq Staked AVAIL (STAVAIL) Kainų prognozė 2040 m. (po 15 metų)

2040 m. Deq Staked AVAIL kaina galėtų išaugti 107.89%. Ji gali pasiekti $ 0.028383 prekybos kainą.

Deq Staked AVAIL (STAVAIL) Kainų prognozė 2050 m. (po 25 metų)

2050 m. Deq Staked AVAIL kaina galėtų išaugti 238.64%. Ji gali pasiekti $ 0.046234 prekybos kainą.

Metai
Kaina
Augimas
  • 2025
    $ 0.013653
    0.00%
  • 2026
    $ 0.014335
    5.00%
  • 2027
    $ 0.015052
    10.25%
  • 2028
    $ 0.015805
    15.76%
  • 2029
    $ 0.016595
    21.55%
  • 2030
    $ 0.017425
    27.63%
  • 2031
    $ 0.018296
    34.01%
  • 2032
    $ 0.019211
    40.71%
Metai
Kaina
Augimas
  • 2033
    $ 0.020171
    47.75%
  • 2034
    $ 0.021180
    55.13%
  • 2035
    $ 0.022239
    62.89%
  • 2036
    $ 0.023351
    71.03%
  • 2037
    $ 0.024519
    79.59%
  • 2038
    $ 0.025744
    88.56%
  • 2039
    $ 0.027032
    97.99%
  • 2040
    $ 0.028383
    107.89%
Rodyti daugiau

Trumpalaikės Deq Staked AVAIL kainos prognozė šiandien, rytoj, šią savaitę ir 30 dienų

Data
Kainos prognozė
Augimas
  • September 13, 2025(Šiandien)
    $ 0.013653
    0.00%
  • September 14, 2025(Rytoj)
    $ 0.013654
    0.01%
  • September 20, 2025(Šią savaitę)
    $ 0.013666
    0.10%
  • October 13, 2025(30 dienų)
    $ 0.013709
    0.41%
Deq Staked AVAIL (STAVAIL) Kainų prognozė šiandien

September 13, 2025(Šiandien) numatoma STAVAIL kaina yra $0.013653. Ši projekcija atspindi apskaičiuotą pateikto augimo procento rezultatą, todėl naudotojai gali susidaryti vaizdą apie galimą šiandienos kainų judėjimą.

Deq Staked AVAIL (STAVAIL) Kainos prognozavimas rytoj

September 14, 2025(Rytoj), kainos prognozė STAVAIL, naudojant 5% metinio augimo įvestį, yra $0.013654. Šie rezultatai suteikia apytikslę tokeno vertės perspektyvą, pagrįstą pasirinktais parametrais.

Deq Staked AVAIL (STAVAIL) Kainos prognozė šią savaitę

Pagal September 20, 2025(Šią savaitę), kainos prognozė STAVAIL, naudojant 5% metinį augimo normą, yra $0.013666. Ši savaitės prognozė apskaičiuojama remiantis tuo pačiu augimo procentu, kad būtų galima susidaryti idėją apie galimas kainų tendencijas artimiausiomis dienomis.

Deq Staked AVAIL (STAVAIL) Kainos numatymas 30 dienų

Žvelgiant 30 dienų į priekį, numatoma STAVAIL kaina yra $0.013709. Ši prognozė gaunama naudojant 5% metinio augimo įvestį, siekiant įvertinti, kur tokeno vertė galėtų būti po mėnesio.

Dabartinė Deq Staked AVAIL kainų statistika

--
----

--

$ 396.73K
$ 396.73K$ 396.73K

29.07M
29.07M 29.07M

--
----

--

Naujausia STAVAIL kaina yra --. Per 24 valandas jo vertė pasikeitė 0.00%, o 24 valandų prekybos apimtis pasiekė --.
Be to, STAVAIL turi 29.07M apyvartą ir $ 396.73K bendrą rinkos kapitalizaciją.

Deq Staked AVAIL istorinė kaina

Pagal naujausius duomenis, surinktus tiesioginiame kainų puslapyje Deq Staked AVAIL, dabartinė Deq Staked AVAIL kaina yra 0.013653USD. Apyvartinė Deq Staked AVAIL (STAVAIL) pasiūla yra 29.07M STAVAIL, todėl jos rinkos kapitalizacija yra $396,729.

Laikotarpis
Keisti(%)
Keisti(USD)
Aukšta
Žemas
  • 24 valandos
    0.72%
    $ 0
    $ 0.015736
    $ 0.013535
  • 7 dienos
    11.82%
    $ 0.001613
    $ 0.022269
    $ 0.012162
  • 30 dienų
    -38.06%
    $ -0.005196
    $ 0.022269
    $ 0.012162
24 valandų pasirodymas

Per pastarąsias 24 valandas Deq Staked AVAIL kaina pasikeitė $0, atspindinti 0.72% vertės pasikeitimą.

7 dienų našumas

Per paskutines 7 dienas Deq Staked AVAIL buvo prekiaujama aukščiausia $0.022269 ir žemiausia $0.012162. Kainos pokytis buvo 11.82%. Ši naujausia tendencija parodo STAVAIL potencialą tolesniam judėjimui rinkoje.

30 dienų pasirodymas

Per pastarąjį mėnesį Deq Staked AVAIL įvyko -38.06%pasikeitimų, atspindinčių maždaug $-0.005196 vertę. Tai rodo, kad STAVAIL artimiausiu metu kainos gali keistis.

Kaip veikia Deq Staked AVAIL (STAVAIL) kainų prognozės modulis?

Deq Staked AVAIL Kainų prognozės modulis yra patogus įrankis, skirtas padėti įvertinti galimas būsimas STAVAIL kainas, remiantis jūsų augimo prielaidomis. Nesvarbu, ar esate patyręs prekiautojas, ar smalsus investuotojas, šis modulis siūlo paprastą ir interaktyvų būdą prognozuoti būsimą tokeno vertę.

1. Įveskite savo augimo prognozę

Pradėkite įvesdami norimą augimo procentą, kuris gali būti teigiamas arba neigiamas, atsižvelgiant į jūsų rinkos perspektyvas. Tai gali atspindėti jūsų lūkesčius Deq Staked AVAIL ateinantiems metams, penkeriems metams ar net dešimtmečiams į ateitį.

2. Apskaičiuokite būsimą kainą

Įvedę augimo tempą, spustelėkite mygtuką „Apskaičiuoti“. Modulis akimirksniu apskaičiuos numatomą STAVAIL būsimą kainą ir aiškiai parodys, kaip jūsų prognozė paveiks tokeno vertę laikui bėgant.

3. Susipažinkite su skirtingais scenarijais

Galite eksperimentuoti su įvairiais augimo tempais, kad sužinotumėte, kaip skirtingos rinkos sąlygos gali paveikti Deq Staked AVAIL kainą. Šis lankstumas leidžia analizuoti tiek optimistines, tiek konservatyvias prognozes, o tai padeda priimti labiau pagrįstus sprendimus.

4. Naudotojų nuotaikos ir bendruomenės įžvalgos

Modulis taip pat integruoja naudotojų nuotaikų duomenis, leidžiančius palyginti savo prognozes su kitų naudotojų prognozėmis. Šis bendras indėlis suteikia vertingų žinių apie tai, kaip bendruomenė įsivaizduoja STAVAIL ateitį.

Techniniai kainų prognozavimo rodikliai

Siekiant padidinti prognozės tikslumą, modulis naudoja įvairius techninius rodiklius ir rinkos duomenis. Tai apima:

Eksponentiniai slankusis vidurkiai (EMA): Padeda sekti tokeno kainų tendenciją išlygindama svyravimus ir suteikdama įžvalgų apie galimus tendencijų pasikeitimus.

Bolingerio juostos: Matuoja rinkos nepastovumą ir nustato galimas perpirkimo ar perpardavimo sąlygas.

Santykinio stiprumo indeksas (RSI): Įvertina STAVAIL pagreitį, kad nustatytų, ar jis yra didėjimo ar kritimo fazėje.

Slankiojo vidurkio konvergencijos skirtumai (MACD): Įvertina kainų svyravimų stiprumą ir kryptį, kad nustatytų galimus įėjimo ir išėjimo taškus. Sujungus šiuos rodiklius su realaus laiko rinkos duomenimis, modulis pateikia dinamišką kainų prognozę, padedančią gauti gilesnių įžvalgų apie būsimą Deq Staked AVAIL potencialą.

Kodėl STAVAIL kainų prognozė yra svarbi?

STAVAIL kainų prognozės svarbios dėl kelių priežasčių, investuotojai jas naudoja įvairiais tikslais:

Investavimo strategijos kūrimas: Prognozės padeda investuotojams suformuluoti strategijas. Įvertinę būsimas kainas, jie gali nuspręsti, kada pirkti, parduoti ar laikyti kriptovaliutą.

Rizikos vertinimas: Suprasdami galimus kainų pokyčius, investuotojai gali įvertinti riziką, susijusią su konkrečiu kriptovaliutų turtu. Tai būtina norint valdyti ir sumažinti galimus nuostolius.

Rinkos analizė: Prognozės dažnai apima rinkos tendencijų, naujienų ir istorinių duomenų analizę. Ši išsami analizė padeda investuotojams suprasti rinkos dinamiką ir veiksnius, turinčius įtakos kainų pokyčiams.

Portfelio diversifikavimas: Prognozuodami perspektyvias kriptovaliutas, investuotojai gali diversifikuoti portfelius ir paskirstyti riziką tarp skirtingo turto.

Ilgalaikis planavimas: Investuotojai, ieškantys ilgalaikės naudos, pasikliauja prognozėmis, kad nustatytų kriptovaliutas, turinčias augimo potencialą ateityje.

Psichologinis pasirengimas: Žinodami galimus kainų scenarijus, investuotojai būna geriau pasiruošę emociškai ir finansiškai rinkos svyravimams.

Bendruomenės įsitraukimas: Kriptovaliutų kainų prognozės skatina diskusijas investuotojų bendruomenėje, plečia supratimą ir kuria bendrą išmintį apie rinkos tendencijas.

Dažnai užduodami klausimai (DUK):

Ar verta investuoti į STAVAIL dabar?
Pagal jūsų prognozes, STAVAIL pasieks -- undefined, todėl tai bus vertas dėmesio tokenas.
Kokia kito mėnesio STAVAIL kainų prognozė?
Remiantis Deq Staked AVAIL (STAVAIL) kainos prognozavimo įrankiu, prognozuojama STAVAIL kaina undefined pasieks --.
Kiek kainuos 1 STAVAIL 2026 m.?
1 vieneto Deq Staked AVAIL (STAVAIL) kaina šiandien yra --. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, STAVAIL padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2026 m.
Kokia prognozuojama STAVAIL kaina 2027 m.?
Deq Staked AVAIL (STAVAIL) prognozuojama, kad kasmet bus 0.00%, o iki 2027 m. 1 STAVAIL kaina pasieks --.
Kokia numatoma tikslinė STAVAIL kaina 2028 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, Deq Staked AVAIL (STAVAIL) augs 0.00%, o numatoma kaina 2028 m. bus --.
Kokia numatoma tikslinė STAVAIL kaina 2029 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, Deq Staked AVAIL (STAVAIL) augs 0.00%, o numatoma kaina 2029 m. bus --.
Kiek kainuos 1 STAVAIL 2030 m.?
1 vieneto Deq Staked AVAIL (STAVAIL) kaina šiandien yra --. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, STAVAIL padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2030 m.
Kokia STAVAIL kainų prognozė 2040 metams?
Deq Staked AVAIL (STAVAIL) prognozuojama, kad kasmet padidės 0.00%, o iki 2040 m. 1 STAVAIL kaina pasieks --.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-13 00:37:07(UTC+8)

Atsakomybės apribojimas

Turinys mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose pagrįstas MEXC naudotojų ir (arba) kitų trečiųjų šalių pateikta informacija ir atsiliepimais. Jis pateikiamas „toks, koks yra“ informaciniais ir pavyzdiniais tikslais, be jokių garantijų. Svarbu pažymėti, kad pateiktos kainų prognozės gali būti netikslios ir neturėtų būti tokiomis laikomos. Ateities kainos gali labai skirtis nuo pateiktų prognozių ir jomis nereikėtų pasikliauti priimant investavimo sprendimus.

Šis turinys nėra finansinė konsultacija ir neskirtas rekomenduoti jokių konkrečių produktų ar paslaugų pirkimo. MEXC neprisiima atsakomybės už nuostolius, patirtus remiantis, naudojant ir (arba) pasikliaujant bet kokiu turiniu, paskelbtu mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose. Svarbu žinoti, kad skaitmeninio turto kainos yra susijusios su didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Jūsų investicijos vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir nėra garantijos, kad atgausite iš pradžių investuotą sumą. Galiausiai tik jūs esate atsakingi už savo investicinius sprendimus, o MEXC neatsako už jokius jūsų galimus nuostolius. Atminkite – ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Turėtumėte investuoti tik į produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš priimdami investavimo sprendimus gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu.