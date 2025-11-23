Dephaser JPY (JPYT) Kainos prognozavimas (USD)

Gaukite Dephaser JPY kainų prognozes 2026, 2027, 2028, 2030 ir kt. Numatykite, kiek JPYT augs per ateinančius 5 metus ar ilgiau. Akimirksniu prognozuokite būsimus kainų scenarijus, remdamiesi rinkos tendencijomis ir nuotaikomis.

Įveskite skaičių nuo -100 iki 1,000, kad nuspėtumėte Dephaser JPY kainą
%

*Atsakomybės apribojimas: Visos kainų prognozės yra pagrįstos naudotojo įvestimis.

Dephaser JPY kainos prognozė
--
----
0.00%
USD
Faktinis
Prognozė
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-11-23 01:13:07(UTC+8)

Dephaser JPY Kainų prognozė 2025–2050 m. (USD)

Dephaser JPY (JPYT) Kainų prognozė 2025 m. (šiais metais)

Remiantis jūsų prognoze, Dephaser JPY galėtų augti 0.00%. Ji gali pasiekti $ 0.006333 prekybos kainą 2025 m.

Dephaser JPY (JPYT) Kainų prognozė 2026 m. (kitiems metams)

Remiantis jūsų prognoze, Dephaser JPY galėtų augti 5.00%. Ji gali pasiekti $ 0.006650 prekybos kainą 2026 m.

Dephaser JPY (JPYT) Kainų prognozė 2027 m. (po 2 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2027 m. JPYT ateities kaina yra $ 0.006983 su 10.25% augimo norma.

Dephaser JPY (JPYT) Kainų prognozė 2028 m. (po 3 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2028 m. JPYT ateities kaina yra $ 0.007332 su 15.76% augimo norma.

Dephaser JPY (JPYT) Kainų prognozė 2029 m. (po 4 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, JPYT 2029 m. tikslinė kaina yra $ 0.007698, o augimo norma – 21.55%.

Dephaser JPY (JPYT) Kainų prognozė 2030 m. (po 5 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, JPYT 2030 m. tikslinė kaina yra $ 0.008083, o augimo norma – 27.63%.

Dephaser JPY (JPYT) Kainų prognozė 2040 m. (po 15 metų)

2040 m. Dephaser JPY kaina galėtų išaugti 107.89%. Ji gali pasiekti $ 0.013167 prekybos kainą.

Dephaser JPY (JPYT) Kainų prognozė 2050 m. (po 25 metų)

2050 m. Dephaser JPY kaina galėtų išaugti 238.64%. Ji gali pasiekti $ 0.021448 prekybos kainą.

Metai
Kaina
Augimas
  • 2025
    $ 0.006333
    0.00%
  • 2026
    $ 0.006650
    5.00%
  • 2027
    $ 0.006983
    10.25%
  • 2028
    $ 0.007332
    15.76%
  • 2029
    $ 0.007698
    21.55%
  • 2030
    $ 0.008083
    27.63%
  • 2031
    $ 0.008488
    34.01%
  • 2032
    $ 0.008912
    40.71%
Metai
Kaina
Augimas
  • 2033
    $ 0.009358
    47.75%
  • 2034
    $ 0.009825
    55.13%
  • 2035
    $ 0.010317
    62.89%
  • 2036
    $ 0.010833
    71.03%
  • 2037
    $ 0.011374
    79.59%
  • 2038
    $ 0.011943
    88.56%
  • 2039
    $ 0.012540
    97.99%
  • 2040
    $ 0.013167
    107.89%
Rodyti daugiau

Trumpalaikės Dephaser JPY kainos prognozė šiandien, rytoj, šią savaitę ir 30 dienų

Data
Kainos prognozė
Augimas
  • November 23, 2025(Šiandien)
    $ 0.006333
    0.00%
  • November 24, 2025(Rytoj)
    $ 0.006334
    0.01%
  • November 30, 2025(Šią savaitę)
    $ 0.006339
    0.10%
  • December 23, 2025(30 dienų)
    $ 0.006359
    0.41%
Dephaser JPY (JPYT) Kainų prognozė šiandien

November 23, 2025(Šiandien) numatoma JPYT kaina yra $0.006333. Ši projekcija atspindi apskaičiuotą pateikto augimo procento rezultatą, todėl naudotojai gali susidaryti vaizdą apie galimą šiandienos kainų judėjimą.

Dephaser JPY (JPYT) Kainos prognozavimas rytoj

November 24, 2025(Rytoj), kainos prognozė JPYT, naudojant 5% metinio augimo įvestį, yra $0.006334. Šie rezultatai suteikia apytikslę tokeno vertės perspektyvą, pagrįstą pasirinktais parametrais.

Dephaser JPY (JPYT) Kainos prognozė šią savaitę

Pagal November 30, 2025(Šią savaitę), kainos prognozė JPYT, naudojant 5% metinį augimo normą, yra $0.006339. Ši savaitės prognozė apskaičiuojama remiantis tuo pačiu augimo procentu, kad būtų galima susidaryti idėją apie galimas kainų tendencijas artimiausiomis dienomis.

Dephaser JPY (JPYT) Kainos numatymas 30 dienų

Žvelgiant 30 dienų į priekį, numatoma JPYT kaina yra $0.006359. Ši prognozė gaunama naudojant 5% metinio augimo įvestį, siekiant įvertinti, kur tokeno vertė galėtų būti po mėnesio.

Dabartinė Dephaser JPY kainų statistika

--
----

--

$ 206.25K
$ 206.25K$ 206.25K

32.49M
32.49M 32.49M

--
----

--

Naujausia JPYT kaina yra --. Per 24 valandas jo vertė pasikeitė 0.00%, o 24 valandų prekybos apimtis pasiekė --.
Be to, JPYT turi 32.49M apyvartą ir $ 206.25K bendrą rinkos kapitalizaciją.

Dephaser JPY istorinė kaina

Pagal naujausius duomenis, surinktus tiesioginiame kainų puslapyje Dephaser JPY, dabartinė Dephaser JPY kaina yra 0.006333USD. Apyvartinė Dephaser JPY (JPYT) pasiūla yra 32.49M JPYT, todėl jos rinkos kapitalizacija yra $206,252.

Laikotarpis
Keisti(%)
Keisti(USD)
Aukšta
Žemas
  • 24 valandos
    -0.65%
    $ 0
    $ 0.006409
    $ 0.006306
  • 7 dienos
    -2.04%
    $ -0.000129
    $ 0.006537
    $ 0.006264
  • 30 dienų
    -2.77%
    $ -0.000175
    $ 0.006537
    $ 0.006264
24 valandų pasirodymas

Per pastarąsias 24 valandas Dephaser JPY kaina pasikeitė $0, atspindinti -0.65% vertės pasikeitimą.

7 dienų našumas

Per paskutines 7 dienas Dephaser JPY buvo prekiaujama aukščiausia $0.006537 ir žemiausia $0.006264. Kainos pokytis buvo -2.04%. Ši naujausia tendencija parodo JPYT potencialą tolesniam judėjimui rinkoje.

30 dienų pasirodymas

Per pastarąjį mėnesį Dephaser JPY įvyko -2.77%pasikeitimų, atspindinčių maždaug $-0.000175 vertę. Tai rodo, kad JPYT artimiausiu metu kainos gali keistis.

Kaip veikia Dephaser JPY (JPYT) kainų prognozės modulis?

Dephaser JPY Kainų prognozės modulis yra patogus įrankis, skirtas padėti įvertinti galimas būsimas JPYT kainas, remiantis jūsų augimo prielaidomis. Nesvarbu, ar esate patyręs prekiautojas, ar smalsus investuotojas, šis modulis siūlo paprastą ir interaktyvų būdą prognozuoti būsimą tokeno vertę.

1. Įveskite savo augimo prognozę

Pradėkite įvesdami norimą augimo procentą, kuris gali būti teigiamas arba neigiamas, atsižvelgiant į jūsų rinkos perspektyvas. Tai gali atspindėti jūsų lūkesčius Dephaser JPY ateinantiems metams, penkeriems metams ar net dešimtmečiams į ateitį.

2. Apskaičiuokite būsimą kainą

Įvedę augimo tempą, spustelėkite mygtuką „Apskaičiuoti“. Modulis akimirksniu apskaičiuos numatomą JPYT būsimą kainą ir aiškiai parodys, kaip jūsų prognozė paveiks tokeno vertę laikui bėgant.

3. Susipažinkite su skirtingais scenarijais

Galite eksperimentuoti su įvairiais augimo tempais, kad sužinotumėte, kaip skirtingos rinkos sąlygos gali paveikti Dephaser JPY kainą. Šis lankstumas leidžia analizuoti tiek optimistines, tiek konservatyvias prognozes, o tai padeda priimti labiau pagrįstus sprendimus.

4. Naudotojų nuotaikos ir bendruomenės įžvalgos

Modulis taip pat integruoja naudotojų nuotaikų duomenis, leidžiančius palyginti savo prognozes su kitų naudotojų prognozėmis. Šis bendras indėlis suteikia vertingų žinių apie tai, kaip bendruomenė įsivaizduoja JPYT ateitį.

Techniniai kainų prognozavimo rodikliai

Siekiant padidinti prognozės tikslumą, modulis naudoja įvairius techninius rodiklius ir rinkos duomenis. Tai apima:

Eksponentiniai slankusis vidurkiai (EMA): Padeda sekti tokeno kainų tendenciją išlygindama svyravimus ir suteikdama įžvalgų apie galimus tendencijų pasikeitimus.

Bolingerio juostos: Matuoja rinkos nepastovumą ir nustato galimas perpirkimo ar perpardavimo sąlygas.

Santykinio stiprumo indeksas (RSI): Įvertina JPYT pagreitį, kad nustatytų, ar jis yra didėjimo ar kritimo fazėje.

Slankiojo vidurkio konvergencijos skirtumai (MACD): Įvertina kainų svyravimų stiprumą ir kryptį, kad nustatytų galimus įėjimo ir išėjimo taškus. Sujungus šiuos rodiklius su realaus laiko rinkos duomenimis, modulis pateikia dinamišką kainų prognozę, padedančią gauti gilesnių įžvalgų apie būsimą Dephaser JPY potencialą.

Kodėl JPYT kainų prognozė yra svarbi?

JPYT kainų prognozės svarbios dėl kelių priežasčių, investuotojai jas naudoja įvairiais tikslais:

Investavimo strategijos kūrimas: Prognozės padeda investuotojams suformuluoti strategijas. Įvertinę būsimas kainas, jie gali nuspręsti, kada pirkti, parduoti ar laikyti kriptovaliutą.

Rizikos vertinimas: Suprasdami galimus kainų pokyčius, investuotojai gali įvertinti riziką, susijusią su konkrečiu kriptovaliutų turtu. Tai būtina norint valdyti ir sumažinti galimus nuostolius.

Rinkos analizė: Prognozės dažnai apima rinkos tendencijų, naujienų ir istorinių duomenų analizę. Ši išsami analizė padeda investuotojams suprasti rinkos dinamiką ir veiksnius, turinčius įtakos kainų pokyčiams.

Portfelio diversifikavimas: Prognozuodami perspektyvias kriptovaliutas, investuotojai gali diversifikuoti portfelius ir paskirstyti riziką tarp skirtingo turto.

Ilgalaikis planavimas: Investuotojai, ieškantys ilgalaikės naudos, pasikliauja prognozėmis, kad nustatytų kriptovaliutas, turinčias augimo potencialą ateityje.

Psichologinis pasirengimas: Žinodami galimus kainų scenarijus, investuotojai būna geriau pasiruošę emociškai ir finansiškai rinkos svyravimams.

Bendruomenės įsitraukimas: Kriptovaliutų kainų prognozės skatina diskusijas investuotojų bendruomenėje, plečia supratimą ir kuria bendrą išmintį apie rinkos tendencijas.

Dažnai užduodami klausimai (DUK):

Ar verta investuoti į JPYT dabar?
Pagal jūsų prognozes, JPYT pasieks -- undefined, todėl tai bus vertas dėmesio tokenas.
Kokia kito mėnesio JPYT kainų prognozė?
Remiantis Dephaser JPY (JPYT) kainos prognozavimo įrankiu, prognozuojama JPYT kaina undefined pasieks --.
Kiek kainuos 1 JPYT 2026 m.?
1 vieneto Dephaser JPY (JPYT) kaina šiandien yra --. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, JPYT padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2026 m.
Kokia prognozuojama JPYT kaina 2027 m.?
Dephaser JPY (JPYT) prognozuojama, kad kasmet bus 0.00%, o iki 2027 m. 1 JPYT kaina pasieks --.
Kokia numatoma tikslinė JPYT kaina 2028 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, Dephaser JPY (JPYT) augs 0.00%, o numatoma kaina 2028 m. bus --.
Kokia numatoma tikslinė JPYT kaina 2029 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, Dephaser JPY (JPYT) augs 0.00%, o numatoma kaina 2029 m. bus --.
Kiek kainuos 1 JPYT 2030 m.?
1 vieneto Dephaser JPY (JPYT) kaina šiandien yra --. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, JPYT padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2030 m.
Kokia JPYT kainų prognozė 2040 metams?
Dephaser JPY (JPYT) prognozuojama, kad kasmet padidės 0.00%, o iki 2040 m. 1 JPYT kaina pasieks --.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-11-23 01:13:07(UTC+8)

Atsakomybės apribojimas

Turinys mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose pagrįstas MEXC naudotojų ir (arba) kitų trečiųjų šalių pateikta informacija ir atsiliepimais. Jis pateikiamas „toks, koks yra“ informaciniais ir pavyzdiniais tikslais, be jokių garantijų. Svarbu pažymėti, kad pateiktos kainų prognozės gali būti netikslios ir neturėtų būti tokiomis laikomos. Ateities kainos gali labai skirtis nuo pateiktų prognozių ir jomis nereikėtų pasikliauti priimant investavimo sprendimus.

Šis turinys nėra finansinė konsultacija ir neskirtas rekomenduoti jokių konkrečių produktų ar paslaugų pirkimo. MEXC neprisiima atsakomybės už nuostolius, patirtus remiantis, naudojant ir (arba) pasikliaujant bet kokiu turiniu, paskelbtu mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose. Svarbu žinoti, kad skaitmeninio turto kainos yra susijusios su didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Jūsų investicijos vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir nėra garantijos, kad atgausite iš pradžių investuotą sumą. Galiausiai tik jūs esate atsakingi už savo investicinius sprendimus, o MEXC neatsako už jokius jūsų galimus nuostolius. Atminkite – ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Turėtumėte investuoti tik į produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš priimdami investavimo sprendimus gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu.