Delta Exchange (DETO) Kainos prognozavimas (USD)

Gaukite Delta Exchange kainų prognozes 2026, 2027, 2028, 2030 ir kt. Numatykite, kiek DETO augs per ateinančius 5 metus ar ilgiau. Akimirksniu prognozuokite būsimus kainų scenarijus, remdamiesi rinkos tendencijomis ir nuotaikomis.

Įveskite skaičių nuo -100 iki 1,000, kad nuspėtumėte Delta Exchange kainą
%

*Atsakomybės apribojimas: Visos kainų prognozės yra pagrįstos naudotojo įvestimis.

Delta Exchange kainos prognozė
--
----
0.00%
USD
Faktinis
Prognozė
Delta Exchange Kainų prognozė 2025–2050 m. (USD)

Delta Exchange (DETO) Kainų prognozė 2025 m. (šiais metais)

Remiantis jūsų prognoze, Delta Exchange galėtų augti 0.00%. Ji gali pasiekti $ 0.056338 prekybos kainą 2025 m.

Delta Exchange (DETO) Kainų prognozė 2026 m. (kitiems metams)

Remiantis jūsų prognoze, Delta Exchange galėtų augti 5.00%. Ji gali pasiekti $ 0.059154 prekybos kainą 2026 m.

Delta Exchange (DETO) Kainų prognozė 2027 m. (po 2 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2027 m. DETO ateities kaina yra $ 0.062112 su 10.25% augimo norma.

Delta Exchange (DETO) Kainų prognozė 2028 m. (po 3 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2028 m. DETO ateities kaina yra $ 0.065218 su 15.76% augimo norma.

Delta Exchange (DETO) Kainų prognozė 2029 m. (po 4 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, DETO 2029 m. tikslinė kaina yra $ 0.068479, o augimo norma – 21.55%.

Delta Exchange (DETO) Kainų prognozė 2030 m. (po 5 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, DETO 2030 m. tikslinė kaina yra $ 0.071903, o augimo norma – 27.63%.

Delta Exchange (DETO) Kainų prognozė 2040 m. (po 15 metų)

2040 m. Delta Exchange kaina galėtų išaugti 107.89%. Ji gali pasiekti $ 0.117122 prekybos kainą.

Delta Exchange (DETO) Kainų prognozė 2050 m. (po 25 metų)

2050 m. Delta Exchange kaina galėtų išaugti 238.64%. Ji gali pasiekti $ 0.190780 prekybos kainą.

Metai
Kaina
Augimas
  • 2025
    $ 0.056338
    0.00%
  • 2026
    $ 0.059154
    5.00%
  • 2027
    $ 0.062112
    10.25%
  • 2028
    $ 0.065218
    15.76%
  • 2029
    $ 0.068479
    21.55%
  • 2030
    $ 0.071903
    27.63%
  • 2031
    $ 0.075498
    34.01%
  • 2032
    $ 0.079273
    40.71%
Metai
Kaina
Augimas
  • 2033
    $ 0.083236
    47.75%
  • 2034
    $ 0.087398
    55.13%
  • 2035
    $ 0.091768
    62.89%
  • 2036
    $ 0.096357
    71.03%
  • 2037
    $ 0.101174
    79.59%
  • 2038
    $ 0.106233
    88.56%
  • 2039
    $ 0.111545
    97.99%
  • 2040
    $ 0.117122
    107.89%
Rodyti daugiau

Trumpalaikės Delta Exchange kainos prognozė šiandien, rytoj, šią savaitę ir 30 dienų

Data
Kainos prognozė
Augimas
  • September 12, 2025(Šiandien)
    $ 0.056338
    0.00%
  • September 13, 2025(Rytoj)
    $ 0.056345
    0.01%
  • September 19, 2025(Šią savaitę)
    $ 0.056392
    0.10%
  • October 12, 2025(30 dienų)
    $ 0.056569
    0.41%
Delta Exchange (DETO) Kainų prognozė šiandien

September 12, 2025(Šiandien) numatoma DETO kaina yra $0.056338. Ši projekcija atspindi apskaičiuotą pateikto augimo procento rezultatą, todėl naudotojai gali susidaryti vaizdą apie galimą šiandienos kainų judėjimą.

Delta Exchange (DETO) Kainos prognozavimas rytoj

September 13, 2025(Rytoj), kainos prognozė DETO, naudojant 5% metinio augimo įvestį, yra $0.056345. Šie rezultatai suteikia apytikslę tokeno vertės perspektyvą, pagrįstą pasirinktais parametrais.

Delta Exchange (DETO) Kainos prognozė šią savaitę

Pagal September 19, 2025(Šią savaitę), kainos prognozė DETO, naudojant 5% metinį augimo normą, yra $0.056392. Ši savaitės prognozė apskaičiuojama remiantis tuo pačiu augimo procentu, kad būtų galima susidaryti idėją apie galimas kainų tendencijas artimiausiomis dienomis.

Delta Exchange (DETO) Kainos numatymas 30 dienų

Žvelgiant 30 dienų į priekį, numatoma DETO kaina yra $0.056569. Ši prognozė gaunama naudojant 5% metinio augimo įvestį, siekiant įvertinti, kur tokeno vertė galėtų būti po mėnesio.

Dabartinė Delta Exchange kainų statistika

--
----

--

$ 5.32M
$ 5.32M$ 5.32M

94.42M
94.42M 94.42M

--
----

--

Naujausia DETO kaina yra --. Per 24 valandas jo vertė pasikeitė 0.00%, o 24 valandų prekybos apimtis pasiekė --.
Be to, DETO turi 94.42M apyvartą ir $ 5.32M bendrą rinkos kapitalizaciją.

Delta Exchange istorinė kaina

Pagal naujausius duomenis, surinktus tiesioginiame kainų puslapyje Delta Exchange, dabartinė Delta Exchange kaina yra 0.056338USD. Apyvartinė Delta Exchange (DETO) pasiūla yra 94.42M DETO, todėl jos rinkos kapitalizacija yra $5,319,068.

Laikotarpis
Keisti(%)
Keisti(USD)
Aukšta
Žemas
  • 24 valandos
    -6.43%
    $ -0.003871
    $ 0.061724
    $ 0.055912
  • 7 dienos
    -6.09%
    $ -0.003435
    $ 0.061742
    $ 0.055957
  • 30 dienų
    -5.24%
    $ -0.002956
    $ 0.061742
    $ 0.055957
24 valandų pasirodymas

Per pastarąsias 24 valandas Delta Exchange kaina pasikeitė $-0.003871, atspindinti -6.43% vertės pasikeitimą.

7 dienų našumas

Per paskutines 7 dienas Delta Exchange buvo prekiaujama aukščiausia $0.061742 ir žemiausia $0.055957. Kainos pokytis buvo -6.09%. Ši naujausia tendencija parodo DETO potencialą tolesniam judėjimui rinkoje.

30 dienų pasirodymas

Per pastarąjį mėnesį Delta Exchange įvyko -5.24%pasikeitimų, atspindinčių maždaug $-0.002956 vertę. Tai rodo, kad DETO artimiausiu metu kainos gali keistis.

Kaip veikia Delta Exchange (DETO) kainų prognozės modulis?

Delta Exchange Kainų prognozės modulis yra patogus įrankis, skirtas padėti įvertinti galimas būsimas DETO kainas, remiantis jūsų augimo prielaidomis. Nesvarbu, ar esate patyręs prekiautojas, ar smalsus investuotojas, šis modulis siūlo paprastą ir interaktyvų būdą prognozuoti būsimą tokeno vertę.

1. Įveskite savo augimo prognozę

Pradėkite įvesdami norimą augimo procentą, kuris gali būti teigiamas arba neigiamas, atsižvelgiant į jūsų rinkos perspektyvas. Tai gali atspindėti jūsų lūkesčius Delta Exchange ateinantiems metams, penkeriems metams ar net dešimtmečiams į ateitį.

2. Apskaičiuokite būsimą kainą

Įvedę augimo tempą, spustelėkite mygtuką „Apskaičiuoti“. Modulis akimirksniu apskaičiuos numatomą DETO būsimą kainą ir aiškiai parodys, kaip jūsų prognozė paveiks tokeno vertę laikui bėgant.

3. Susipažinkite su skirtingais scenarijais

Galite eksperimentuoti su įvairiais augimo tempais, kad sužinotumėte, kaip skirtingos rinkos sąlygos gali paveikti Delta Exchange kainą. Šis lankstumas leidžia analizuoti tiek optimistines, tiek konservatyvias prognozes, o tai padeda priimti labiau pagrįstus sprendimus.

4. Naudotojų nuotaikos ir bendruomenės įžvalgos

Modulis taip pat integruoja naudotojų nuotaikų duomenis, leidžiančius palyginti savo prognozes su kitų naudotojų prognozėmis. Šis bendras indėlis suteikia vertingų žinių apie tai, kaip bendruomenė įsivaizduoja DETO ateitį.

Techniniai kainų prognozavimo rodikliai

Siekiant padidinti prognozės tikslumą, modulis naudoja įvairius techninius rodiklius ir rinkos duomenis. Tai apima:

Eksponentiniai slankusis vidurkiai (EMA): Padeda sekti tokeno kainų tendenciją išlygindama svyravimus ir suteikdama įžvalgų apie galimus tendencijų pasikeitimus.

Bolingerio juostos: Matuoja rinkos nepastovumą ir nustato galimas perpirkimo ar perpardavimo sąlygas.

Santykinio stiprumo indeksas (RSI): Įvertina DETO pagreitį, kad nustatytų, ar jis yra didėjimo ar kritimo fazėje.

Slankiojo vidurkio konvergencijos skirtumai (MACD): Įvertina kainų svyravimų stiprumą ir kryptį, kad nustatytų galimus įėjimo ir išėjimo taškus. Sujungus šiuos rodiklius su realaus laiko rinkos duomenimis, modulis pateikia dinamišką kainų prognozę, padedančią gauti gilesnių įžvalgų apie būsimą Delta Exchange potencialą.

Kodėl DETO kainų prognozė yra svarbi?

DETO kainų prognozės svarbios dėl kelių priežasčių, investuotojai jas naudoja įvairiais tikslais:

Investavimo strategijos kūrimas: Prognozės padeda investuotojams suformuluoti strategijas. Įvertinę būsimas kainas, jie gali nuspręsti, kada pirkti, parduoti ar laikyti kriptovaliutą.

Rizikos vertinimas: Suprasdami galimus kainų pokyčius, investuotojai gali įvertinti riziką, susijusią su konkrečiu kriptovaliutų turtu. Tai būtina norint valdyti ir sumažinti galimus nuostolius.

Rinkos analizė: Prognozės dažnai apima rinkos tendencijų, naujienų ir istorinių duomenų analizę. Ši išsami analizė padeda investuotojams suprasti rinkos dinamiką ir veiksnius, turinčius įtakos kainų pokyčiams.

Portfelio diversifikavimas: Prognozuodami perspektyvias kriptovaliutas, investuotojai gali diversifikuoti portfelius ir paskirstyti riziką tarp skirtingo turto.

Ilgalaikis planavimas: Investuotojai, ieškantys ilgalaikės naudos, pasikliauja prognozėmis, kad nustatytų kriptovaliutas, turinčias augimo potencialą ateityje.

Psichologinis pasirengimas: Žinodami galimus kainų scenarijus, investuotojai būna geriau pasiruošę emociškai ir finansiškai rinkos svyravimams.

Bendruomenės įsitraukimas: Kriptovaliutų kainų prognozės skatina diskusijas investuotojų bendruomenėje, plečia supratimą ir kuria bendrą išmintį apie rinkos tendencijas.

Dažnai užduodami klausimai (DUK):

Ar verta investuoti į DETO dabar?
Pagal jūsų prognozes, DETO pasieks -- undefined, todėl tai bus vertas dėmesio tokenas.
Kokia kito mėnesio DETO kainų prognozė?
Remiantis Delta Exchange (DETO) kainos prognozavimo įrankiu, prognozuojama DETO kaina undefined pasieks --.
Kiek kainuos 1 DETO 2026 m.?
1 vieneto Delta Exchange (DETO) kaina šiandien yra --. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, DETO padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2026 m.
Kokia prognozuojama DETO kaina 2027 m.?
Delta Exchange (DETO) prognozuojama, kad kasmet bus 0.00%, o iki 2027 m. 1 DETO kaina pasieks --.
Kokia numatoma tikslinė DETO kaina 2028 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, Delta Exchange (DETO) augs 0.00%, o numatoma kaina 2028 m. bus --.
Kokia numatoma tikslinė DETO kaina 2029 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, Delta Exchange (DETO) augs 0.00%, o numatoma kaina 2029 m. bus --.
Kiek kainuos 1 DETO 2030 m.?
1 vieneto Delta Exchange (DETO) kaina šiandien yra --. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, DETO padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2030 m.
Kokia DETO kainų prognozė 2040 metams?
Delta Exchange (DETO) prognozuojama, kad kasmet padidės 0.00%, o iki 2040 m. 1 DETO kaina pasieks --.
Atsakomybės apribojimas

Turinys mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose pagrįstas MEXC naudotojų ir (arba) kitų trečiųjų šalių pateikta informacija ir atsiliepimais. Jis pateikiamas „toks, koks yra“ informaciniais ir pavyzdiniais tikslais, be jokių garantijų. Svarbu pažymėti, kad pateiktos kainų prognozės gali būti netikslios ir neturėtų būti tokiomis laikomos. Ateities kainos gali labai skirtis nuo pateiktų prognozių ir jomis nereikėtų pasikliauti priimant investavimo sprendimus.

Šis turinys nėra finansinė konsultacija ir neskirtas rekomenduoti jokių konkrečių produktų ar paslaugų pirkimo. MEXC neprisiima atsakomybės už nuostolius, patirtus remiantis, naudojant ir (arba) pasikliaujant bet kokiu turiniu, paskelbtu mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose. Svarbu žinoti, kad skaitmeninio turto kainos yra susijusios su didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Jūsų investicijos vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir nėra garantijos, kad atgausite iš pradžių investuotą sumą. Galiausiai tik jūs esate atsakingi už savo investicinius sprendimus, o MEXC neatsako už jokius jūsų galimus nuostolius. Atminkite – ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Turėtumėte investuoti tik į produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš priimdami investavimo sprendimus gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu.