degenping (DEGENPING) Kainos prognozavimas (USD)

Gaukite degenping kainų prognozes 2026, 2027, 2028, 2030 ir kt. Numatykite, kiek DEGENPING augs per ateinančius 5 metus ar ilgiau. Akimirksniu prognozuokite būsimus kainų scenarijus, remdamiesi rinkos tendencijomis ir nuotaikomis.

Įveskite skaičių nuo -100 iki 1,000, kad nuspėtumėte degenping kainą
%

*Atsakomybės apribojimas: Visos kainų prognozės yra pagrįstos naudotojo įvestimis.

degenping kainos prognozė
0.00%
USD
Faktinis
Prognozė
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-13 03:05:51(UTC+8)

degenping Kainų prognozė 2025–2050 m. (USD)

degenping (DEGENPING) Kainų prognozė 2025 m. (šiais metais)

Remiantis jūsų prognoze, degenping galėtų augti 0.00%. Ji gali pasiekti $ 2.08 prekybos kainą 2025 m.

degenping (DEGENPING) Kainų prognozė 2026 m. (kitiems metams)

Remiantis jūsų prognoze, degenping galėtų augti 5.00%. Ji gali pasiekti $ 2.184 prekybos kainą 2026 m.

degenping (DEGENPING) Kainų prognozė 2027 m. (po 2 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2027 m. DEGENPING ateities kaina yra $ 2.2932 su 10.25% augimo norma.

degenping (DEGENPING) Kainų prognozė 2028 m. (po 3 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2028 m. DEGENPING ateities kaina yra $ 2.4078 su 15.76% augimo norma.

degenping (DEGENPING) Kainų prognozė 2029 m. (po 4 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, DEGENPING 2029 m. tikslinė kaina yra $ 2.5282, o augimo norma – 21.55%.

degenping (DEGENPING) Kainų prognozė 2030 m. (po 5 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, DEGENPING 2030 m. tikslinė kaina yra $ 2.6546, o augimo norma – 27.63%.

degenping (DEGENPING) Kainų prognozė 2040 m. (po 15 metų)

2040 m. degenping kaina galėtų išaugti 107.89%. Ji gali pasiekti $ 4.3241 prekybos kainą.

degenping (DEGENPING) Kainų prognozė 2050 m. (po 25 metų)

2050 m. degenping kaina galėtų išaugti 238.64%. Ji gali pasiekti $ 7.0436 prekybos kainą.

Metai
Kaina
Augimas
  • 2025
    $ 2.08
    0.00%
  • 2026
    $ 2.184
    5.00%
  • 2027
    $ 2.2932
    10.25%
  • 2028
    $ 2.4078
    15.76%
  • 2029
    $ 2.5282
    21.55%
  • 2030
    $ 2.6546
    27.63%
  • 2031
    $ 2.7873
    34.01%
  • 2032
    $ 2.9267
    40.71%
Metai
Kaina
Augimas
  • 2033
    $ 3.0731
    47.75%
  • 2034
    $ 3.2267
    55.13%
  • 2035
    $ 3.3881
    62.89%
  • 2036
    $ 3.5575
    71.03%
  • 2037
    $ 3.7353
    79.59%
  • 2038
    $ 3.9221
    88.56%
  • 2039
    $ 4.1182
    97.99%
  • 2040
    $ 4.3241
    107.89%
Rodyti daugiau

Trumpalaikės degenping kainos prognozė šiandien, rytoj, šią savaitę ir 30 dienų

Data
Kainos prognozė
Augimas
  • September 13, 2025(Šiandien)
    $ 2.08
    0.00%
  • September 14, 2025(Rytoj)
    $ 2.0802
    0.01%
  • September 20, 2025(Šią savaitę)
    $ 2.0819
    0.10%
  • October 13, 2025(30 dienų)
    $ 2.0885
    0.41%
degenping (DEGENPING) Kainų prognozė šiandien

September 13, 2025(Šiandien) numatoma DEGENPING kaina yra $2.08. Ši projekcija atspindi apskaičiuotą pateikto augimo procento rezultatą, todėl naudotojai gali susidaryti vaizdą apie galimą šiandienos kainų judėjimą.

degenping (DEGENPING) Kainos prognozavimas rytoj

September 14, 2025(Rytoj), kainos prognozė DEGENPING, naudojant 5% metinio augimo įvestį, yra $2.0802. Šie rezultatai suteikia apytikslę tokeno vertės perspektyvą, pagrįstą pasirinktais parametrais.

degenping (DEGENPING) Kainos prognozė šią savaitę

Pagal September 20, 2025(Šią savaitę), kainos prognozė DEGENPING, naudojant 5% metinį augimo normą, yra $2.0819. Ši savaitės prognozė apskaičiuojama remiantis tuo pačiu augimo procentu, kad būtų galima susidaryti idėją apie galimas kainų tendencijas artimiausiomis dienomis.

degenping (DEGENPING) Kainos numatymas 30 dienų

Žvelgiant 30 dienų į priekį, numatoma DEGENPING kaina yra $2.0885. Ši prognozė gaunama naudojant 5% metinio augimo įvestį, siekiant įvertinti, kur tokeno vertė galėtų būti po mėnesio.

Dabartinė degenping kainų statistika

--

$ 206.60K
$ 206.60K$ 206.60K

99.33K
99.33K 99.33K

--

Naujausia DEGENPING kaina yra --. Per 24 valandas jo vertė pasikeitė 0.00%, o 24 valandų prekybos apimtis pasiekė --.
Be to, DEGENPING turi 99.33K apyvartą ir $ 206.60K bendrą rinkos kapitalizaciją.

degenping istorinė kaina

Pagal naujausius duomenis, surinktus tiesioginiame kainų puslapyje degenping, dabartinė degenping kaina yra 2.08USD. Apyvartinė degenping (DEGENPING) pasiūla yra 99.33K DEGENPING, todėl jos rinkos kapitalizacija yra $206,596.

Laikotarpis
Keisti(%)
Keisti(USD)
Aukšta
Žemas
  • 24 valandos
    -4.18%
    $ -0.090782
    $ 2.17
    $ 2.02
  • 7 dienos
    1.78%
    $ 0.036995
    $ 3.9665
    $ 1.9592
  • 30 dienų
    -47.56%
    $ -0.989258
    $ 3.9665
    $ 1.9592
24 valandų pasirodymas

Per pastarąsias 24 valandas degenping kaina pasikeitė $-0.090782, atspindinti -4.18% vertės pasikeitimą.

7 dienų našumas

Per paskutines 7 dienas degenping buvo prekiaujama aukščiausia $3.9665 ir žemiausia $1.9592. Kainos pokytis buvo 1.78%. Ši naujausia tendencija parodo DEGENPING potencialą tolesniam judėjimui rinkoje.

30 dienų pasirodymas

Per pastarąjį mėnesį degenping įvyko -47.56%pasikeitimų, atspindinčių maždaug $-0.989258 vertę. Tai rodo, kad DEGENPING artimiausiu metu kainos gali keistis.

Kaip veikia degenping (DEGENPING) kainų prognozės modulis?

degenping Kainų prognozės modulis yra patogus įrankis, skirtas padėti įvertinti galimas būsimas DEGENPING kainas, remiantis jūsų augimo prielaidomis. Nesvarbu, ar esate patyręs prekiautojas, ar smalsus investuotojas, šis modulis siūlo paprastą ir interaktyvų būdą prognozuoti būsimą tokeno vertę.

1. Įveskite savo augimo prognozę

Pradėkite įvesdami norimą augimo procentą, kuris gali būti teigiamas arba neigiamas, atsižvelgiant į jūsų rinkos perspektyvas. Tai gali atspindėti jūsų lūkesčius degenping ateinantiems metams, penkeriems metams ar net dešimtmečiams į ateitį.

2. Apskaičiuokite būsimą kainą

Įvedę augimo tempą, spustelėkite mygtuką „Apskaičiuoti“. Modulis akimirksniu apskaičiuos numatomą DEGENPING būsimą kainą ir aiškiai parodys, kaip jūsų prognozė paveiks tokeno vertę laikui bėgant.

3. Susipažinkite su skirtingais scenarijais

Galite eksperimentuoti su įvairiais augimo tempais, kad sužinotumėte, kaip skirtingos rinkos sąlygos gali paveikti degenping kainą. Šis lankstumas leidžia analizuoti tiek optimistines, tiek konservatyvias prognozes, o tai padeda priimti labiau pagrįstus sprendimus.

4. Naudotojų nuotaikos ir bendruomenės įžvalgos

Modulis taip pat integruoja naudotojų nuotaikų duomenis, leidžiančius palyginti savo prognozes su kitų naudotojų prognozėmis. Šis bendras indėlis suteikia vertingų žinių apie tai, kaip bendruomenė įsivaizduoja DEGENPING ateitį.

Techniniai kainų prognozavimo rodikliai

Siekiant padidinti prognozės tikslumą, modulis naudoja įvairius techninius rodiklius ir rinkos duomenis. Tai apima:

Eksponentiniai slankusis vidurkiai (EMA): Padeda sekti tokeno kainų tendenciją išlygindama svyravimus ir suteikdama įžvalgų apie galimus tendencijų pasikeitimus.

Bolingerio juostos: Matuoja rinkos nepastovumą ir nustato galimas perpirkimo ar perpardavimo sąlygas.

Santykinio stiprumo indeksas (RSI): Įvertina DEGENPING pagreitį, kad nustatytų, ar jis yra didėjimo ar kritimo fazėje.

Slankiojo vidurkio konvergencijos skirtumai (MACD): Įvertina kainų svyravimų stiprumą ir kryptį, kad nustatytų galimus įėjimo ir išėjimo taškus. Sujungus šiuos rodiklius su realaus laiko rinkos duomenimis, modulis pateikia dinamišką kainų prognozę, padedančią gauti gilesnių įžvalgų apie būsimą degenping potencialą.

Kodėl DEGENPING kainų prognozė yra svarbi?

DEGENPING kainų prognozės svarbios dėl kelių priežasčių, investuotojai jas naudoja įvairiais tikslais:

Investavimo strategijos kūrimas: Prognozės padeda investuotojams suformuluoti strategijas. Įvertinę būsimas kainas, jie gali nuspręsti, kada pirkti, parduoti ar laikyti kriptovaliutą.

Rizikos vertinimas: Suprasdami galimus kainų pokyčius, investuotojai gali įvertinti riziką, susijusią su konkrečiu kriptovaliutų turtu. Tai būtina norint valdyti ir sumažinti galimus nuostolius.

Rinkos analizė: Prognozės dažnai apima rinkos tendencijų, naujienų ir istorinių duomenų analizę. Ši išsami analizė padeda investuotojams suprasti rinkos dinamiką ir veiksnius, turinčius įtakos kainų pokyčiams.

Portfelio diversifikavimas: Prognozuodami perspektyvias kriptovaliutas, investuotojai gali diversifikuoti portfelius ir paskirstyti riziką tarp skirtingo turto.

Ilgalaikis planavimas: Investuotojai, ieškantys ilgalaikės naudos, pasikliauja prognozėmis, kad nustatytų kriptovaliutas, turinčias augimo potencialą ateityje.

Psichologinis pasirengimas: Žinodami galimus kainų scenarijus, investuotojai būna geriau pasiruošę emociškai ir finansiškai rinkos svyravimams.

Bendruomenės įsitraukimas: Kriptovaliutų kainų prognozės skatina diskusijas investuotojų bendruomenėje, plečia supratimą ir kuria bendrą išmintį apie rinkos tendencijas.

Dažnai užduodami klausimai (DUK):

Ar verta investuoti į DEGENPING dabar?
Pagal jūsų prognozes, DEGENPING pasieks -- undefined, todėl tai bus vertas dėmesio tokenas.
Kokia kito mėnesio DEGENPING kainų prognozė?
Remiantis degenping (DEGENPING) kainos prognozavimo įrankiu, prognozuojama DEGENPING kaina undefined pasieks --.
Kiek kainuos 1 DEGENPING 2026 m.?
1 vieneto degenping (DEGENPING) kaina šiandien yra --. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, DEGENPING padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2026 m.
Kokia prognozuojama DEGENPING kaina 2027 m.?
degenping (DEGENPING) prognozuojama, kad kasmet bus 0.00%, o iki 2027 m. 1 DEGENPING kaina pasieks --.
Kokia numatoma tikslinė DEGENPING kaina 2028 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, degenping (DEGENPING) augs 0.00%, o numatoma kaina 2028 m. bus --.
Kokia numatoma tikslinė DEGENPING kaina 2029 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, degenping (DEGENPING) augs 0.00%, o numatoma kaina 2029 m. bus --.
Kiek kainuos 1 DEGENPING 2030 m.?
1 vieneto degenping (DEGENPING) kaina šiandien yra --. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, DEGENPING padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2030 m.
Kokia DEGENPING kainų prognozė 2040 metams?
degenping (DEGENPING) prognozuojama, kad kasmet padidės 0.00%, o iki 2040 m. 1 DEGENPING kaina pasieks --.
Atsakomybės apribojimas

Turinys mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose pagrįstas MEXC naudotojų ir (arba) kitų trečiųjų šalių pateikta informacija ir atsiliepimais. Jis pateikiamas „toks, koks yra“ informaciniais ir pavyzdiniais tikslais, be jokių garantijų. Svarbu pažymėti, kad pateiktos kainų prognozės gali būti netikslios ir neturėtų būti tokiomis laikomos. Ateities kainos gali labai skirtis nuo pateiktų prognozių ir jomis nereikėtų pasikliauti priimant investavimo sprendimus.

Šis turinys nėra finansinė konsultacija ir neskirtas rekomenduoti jokių konkrečių produktų ar paslaugų pirkimo. MEXC neprisiima atsakomybės už nuostolius, patirtus remiantis, naudojant ir (arba) pasikliaujant bet kokiu turiniu, paskelbtu mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose. Svarbu žinoti, kad skaitmeninio turto kainos yra susijusios su didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Jūsų investicijos vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir nėra garantijos, kad atgausite iš pradžių investuotą sumą. Galiausiai tik jūs esate atsakingi už savo investicinius sprendimus, o MEXC neatsako už jokius jūsų galimus nuostolius. Atminkite – ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Turėtumėte investuoti tik į produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš priimdami investavimo sprendimus gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu.