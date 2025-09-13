Degen Zoo (DZOO) Kainos prognozavimas (USD)

Gaukite Degen Zoo kainų prognozes 2026, 2027, 2028, 2030 ir kt. Numatykite, kiek DZOO augs per ateinančius 5 metus ar ilgiau. Akimirksniu prognozuokite būsimus kainų scenarijus, remdamiesi rinkos tendencijomis ir nuotaikomis.

Įveskite skaičių nuo -100 iki 1,000, kad nuspėtumėte Degen Zoo kainą
%

*Atsakomybės apribojimas: Visos kainų prognozės yra pagrįstos naudotojo įvestimis.

Degen Zoo kainos prognozė
--
----
0.00%
USD
Faktinis
Prognozė
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-13 00:36:42(UTC+8)

Degen Zoo Kainų prognozė 2025–2050 m. (USD)

Degen Zoo (DZOO) Kainų prognozė 2025 m. (šiais metais)

Remiantis jūsų prognoze, Degen Zoo galėtų augti 0.00%. Ji gali pasiekti $ 0.001349 prekybos kainą 2025 m.

Degen Zoo (DZOO) Kainų prognozė 2026 m. (kitiems metams)

Remiantis jūsų prognoze, Degen Zoo galėtų augti 5.00%. Ji gali pasiekti $ 0.001417 prekybos kainą 2026 m.

Degen Zoo (DZOO) Kainų prognozė 2027 m. (po 2 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2027 m. DZOO ateities kaina yra $ 0.001488 su 10.25% augimo norma.

Degen Zoo (DZOO) Kainų prognozė 2028 m. (po 3 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2028 m. DZOO ateities kaina yra $ 0.001562 su 15.76% augimo norma.

Degen Zoo (DZOO) Kainų prognozė 2029 m. (po 4 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, DZOO 2029 m. tikslinė kaina yra $ 0.001640, o augimo norma – 21.55%.

Degen Zoo (DZOO) Kainų prognozė 2030 m. (po 5 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, DZOO 2030 m. tikslinė kaina yra $ 0.001722, o augimo norma – 27.63%.

Degen Zoo (DZOO) Kainų prognozė 2040 m. (po 15 metų)

2040 m. Degen Zoo kaina galėtų išaugti 107.89%. Ji gali pasiekti $ 0.002805 prekybos kainą.

Degen Zoo (DZOO) Kainų prognozė 2050 m. (po 25 metų)

2050 m. Degen Zoo kaina galėtų išaugti 238.64%. Ji gali pasiekti $ 0.004570 prekybos kainą.

Metai
Kaina
Augimas
  • 2025
    $ 0.001349
    0.00%
  • 2026
    $ 0.001417
    5.00%
  • 2027
    $ 0.001488
    10.25%
  • 2028
    $ 0.001562
    15.76%
  • 2029
    $ 0.001640
    21.55%
  • 2030
    $ 0.001722
    27.63%
  • 2031
    $ 0.001808
    34.01%
  • 2032
    $ 0.001899
    40.71%
Metai
Kaina
Augimas
  • 2033
    $ 0.001994
    47.75%
  • 2034
    $ 0.002093
    55.13%
  • 2035
    $ 0.002198
    62.89%
  • 2036
    $ 0.002308
    71.03%
  • 2037
    $ 0.002423
    79.59%
  • 2038
    $ 0.002545
    88.56%
  • 2039
    $ 0.002672
    97.99%
  • 2040
    $ 0.002805
    107.89%
Rodyti daugiau

Trumpalaikės Degen Zoo kainos prognozė šiandien, rytoj, šią savaitę ir 30 dienų

Data
Kainos prognozė
Augimas
  • September 13, 2025(Šiandien)
    $ 0.001349
    0.00%
  • September 14, 2025(Rytoj)
    $ 0.001349
    0.01%
  • September 20, 2025(Šią savaitę)
    $ 0.001350
    0.10%
  • October 13, 2025(30 dienų)
    $ 0.001355
    0.41%
Degen Zoo (DZOO) Kainų prognozė šiandien

September 13, 2025(Šiandien) numatoma DZOO kaina yra $0.001349. Ši projekcija atspindi apskaičiuotą pateikto augimo procento rezultatą, todėl naudotojai gali susidaryti vaizdą apie galimą šiandienos kainų judėjimą.

Degen Zoo (DZOO) Kainos prognozavimas rytoj

September 14, 2025(Rytoj), kainos prognozė DZOO, naudojant 5% metinio augimo įvestį, yra $0.001349. Šie rezultatai suteikia apytikslę tokeno vertės perspektyvą, pagrįstą pasirinktais parametrais.

Degen Zoo (DZOO) Kainos prognozė šią savaitę

Pagal September 20, 2025(Šią savaitę), kainos prognozė DZOO, naudojant 5% metinį augimo normą, yra $0.001350. Ši savaitės prognozė apskaičiuojama remiantis tuo pačiu augimo procentu, kad būtų galima susidaryti idėją apie galimas kainų tendencijas artimiausiomis dienomis.

Degen Zoo (DZOO) Kainos numatymas 30 dienų

Žvelgiant 30 dienų į priekį, numatoma DZOO kaina yra $0.001355. Ši prognozė gaunama naudojant 5% metinio augimo įvestį, siekiant įvertinti, kur tokeno vertė galėtų būti po mėnesio.

Dabartinė Degen Zoo kainų statistika

--
----

--

$ 567.57K
$ 567.57K$ 567.57K

420.53M
420.53M 420.53M

--
----

--

Naujausia DZOO kaina yra --. Per 24 valandas jo vertė pasikeitė 0.00%, o 24 valandų prekybos apimtis pasiekė --.
Be to, DZOO turi 420.53M apyvartą ir $ 567.57K bendrą rinkos kapitalizaciją.

Degen Zoo istorinė kaina

Pagal naujausius duomenis, surinktus tiesioginiame kainų puslapyje Degen Zoo, dabartinė Degen Zoo kaina yra 0.001349USD. Apyvartinė Degen Zoo (DZOO) pasiūla yra 420.53M DZOO, todėl jos rinkos kapitalizacija yra $567,571.

Laikotarpis
Keisti(%)
Keisti(USD)
Aukšta
Žemas
  • 24 valandos
    0.00%
    $ 0
    $ 0
    $ 0
  • 7 dienos
    4.64%
    $ 0.000062
    $ 0.001370
    $ 0.001278
  • 30 dienų
    5.59%
    $ 0.000075
    $ 0.001370
    $ 0.001278
24 valandų pasirodymas

Per pastarąsias 24 valandas Degen Zoo kaina pasikeitė $0, atspindinti 0.00% vertės pasikeitimą.

7 dienų našumas

Per paskutines 7 dienas Degen Zoo buvo prekiaujama aukščiausia $0.001370 ir žemiausia $0.001278. Kainos pokytis buvo 4.64%. Ši naujausia tendencija parodo DZOO potencialą tolesniam judėjimui rinkoje.

30 dienų pasirodymas

Per pastarąjį mėnesį Degen Zoo įvyko 5.59%pasikeitimų, atspindinčių maždaug $0.000075 vertę. Tai rodo, kad DZOO artimiausiu metu kainos gali keistis.

Kaip veikia Degen Zoo (DZOO) kainų prognozės modulis?

Degen Zoo Kainų prognozės modulis yra patogus įrankis, skirtas padėti įvertinti galimas būsimas DZOO kainas, remiantis jūsų augimo prielaidomis. Nesvarbu, ar esate patyręs prekiautojas, ar smalsus investuotojas, šis modulis siūlo paprastą ir interaktyvų būdą prognozuoti būsimą tokeno vertę.

1. Įveskite savo augimo prognozę

Pradėkite įvesdami norimą augimo procentą, kuris gali būti teigiamas arba neigiamas, atsižvelgiant į jūsų rinkos perspektyvas. Tai gali atspindėti jūsų lūkesčius Degen Zoo ateinantiems metams, penkeriems metams ar net dešimtmečiams į ateitį.

2. Apskaičiuokite būsimą kainą

Įvedę augimo tempą, spustelėkite mygtuką „Apskaičiuoti“. Modulis akimirksniu apskaičiuos numatomą DZOO būsimą kainą ir aiškiai parodys, kaip jūsų prognozė paveiks tokeno vertę laikui bėgant.

3. Susipažinkite su skirtingais scenarijais

Galite eksperimentuoti su įvairiais augimo tempais, kad sužinotumėte, kaip skirtingos rinkos sąlygos gali paveikti Degen Zoo kainą. Šis lankstumas leidžia analizuoti tiek optimistines, tiek konservatyvias prognozes, o tai padeda priimti labiau pagrįstus sprendimus.

4. Naudotojų nuotaikos ir bendruomenės įžvalgos

Modulis taip pat integruoja naudotojų nuotaikų duomenis, leidžiančius palyginti savo prognozes su kitų naudotojų prognozėmis. Šis bendras indėlis suteikia vertingų žinių apie tai, kaip bendruomenė įsivaizduoja DZOO ateitį.

Techniniai kainų prognozavimo rodikliai

Siekiant padidinti prognozės tikslumą, modulis naudoja įvairius techninius rodiklius ir rinkos duomenis. Tai apima:

Eksponentiniai slankusis vidurkiai (EMA): Padeda sekti tokeno kainų tendenciją išlygindama svyravimus ir suteikdama įžvalgų apie galimus tendencijų pasikeitimus.

Bolingerio juostos: Matuoja rinkos nepastovumą ir nustato galimas perpirkimo ar perpardavimo sąlygas.

Santykinio stiprumo indeksas (RSI): Įvertina DZOO pagreitį, kad nustatytų, ar jis yra didėjimo ar kritimo fazėje.

Slankiojo vidurkio konvergencijos skirtumai (MACD): Įvertina kainų svyravimų stiprumą ir kryptį, kad nustatytų galimus įėjimo ir išėjimo taškus. Sujungus šiuos rodiklius su realaus laiko rinkos duomenimis, modulis pateikia dinamišką kainų prognozę, padedančią gauti gilesnių įžvalgų apie būsimą Degen Zoo potencialą.

Kodėl DZOO kainų prognozė yra svarbi?

DZOO kainų prognozės svarbios dėl kelių priežasčių, investuotojai jas naudoja įvairiais tikslais:

Investavimo strategijos kūrimas: Prognozės padeda investuotojams suformuluoti strategijas. Įvertinę būsimas kainas, jie gali nuspręsti, kada pirkti, parduoti ar laikyti kriptovaliutą.

Rizikos vertinimas: Suprasdami galimus kainų pokyčius, investuotojai gali įvertinti riziką, susijusią su konkrečiu kriptovaliutų turtu. Tai būtina norint valdyti ir sumažinti galimus nuostolius.

Rinkos analizė: Prognozės dažnai apima rinkos tendencijų, naujienų ir istorinių duomenų analizę. Ši išsami analizė padeda investuotojams suprasti rinkos dinamiką ir veiksnius, turinčius įtakos kainų pokyčiams.

Portfelio diversifikavimas: Prognozuodami perspektyvias kriptovaliutas, investuotojai gali diversifikuoti portfelius ir paskirstyti riziką tarp skirtingo turto.

Ilgalaikis planavimas: Investuotojai, ieškantys ilgalaikės naudos, pasikliauja prognozėmis, kad nustatytų kriptovaliutas, turinčias augimo potencialą ateityje.

Psichologinis pasirengimas: Žinodami galimus kainų scenarijus, investuotojai būna geriau pasiruošę emociškai ir finansiškai rinkos svyravimams.

Bendruomenės įsitraukimas: Kriptovaliutų kainų prognozės skatina diskusijas investuotojų bendruomenėje, plečia supratimą ir kuria bendrą išmintį apie rinkos tendencijas.

Dažnai užduodami klausimai (DUK):

Ar verta investuoti į DZOO dabar?
Pagal jūsų prognozes, DZOO pasieks -- undefined, todėl tai bus vertas dėmesio tokenas.
Kokia kito mėnesio DZOO kainų prognozė?
Remiantis Degen Zoo (DZOO) kainos prognozavimo įrankiu, prognozuojama DZOO kaina undefined pasieks --.
Kiek kainuos 1 DZOO 2026 m.?
1 vieneto Degen Zoo (DZOO) kaina šiandien yra --. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, DZOO padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2026 m.
Kokia prognozuojama DZOO kaina 2027 m.?
Degen Zoo (DZOO) prognozuojama, kad kasmet bus 0.00%, o iki 2027 m. 1 DZOO kaina pasieks --.
Kokia numatoma tikslinė DZOO kaina 2028 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, Degen Zoo (DZOO) augs 0.00%, o numatoma kaina 2028 m. bus --.
Kokia numatoma tikslinė DZOO kaina 2029 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, Degen Zoo (DZOO) augs 0.00%, o numatoma kaina 2029 m. bus --.
Kiek kainuos 1 DZOO 2030 m.?
1 vieneto Degen Zoo (DZOO) kaina šiandien yra --. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, DZOO padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2030 m.
Kokia DZOO kainų prognozė 2040 metams?
Degen Zoo (DZOO) prognozuojama, kad kasmet padidės 0.00%, o iki 2040 m. 1 DZOO kaina pasieks --.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-13 00:36:42(UTC+8)

Atsakomybės apribojimas

Turinys mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose pagrįstas MEXC naudotojų ir (arba) kitų trečiųjų šalių pateikta informacija ir atsiliepimais. Jis pateikiamas „toks, koks yra“ informaciniais ir pavyzdiniais tikslais, be jokių garantijų. Svarbu pažymėti, kad pateiktos kainų prognozės gali būti netikslios ir neturėtų būti tokiomis laikomos. Ateities kainos gali labai skirtis nuo pateiktų prognozių ir jomis nereikėtų pasikliauti priimant investavimo sprendimus.

Šis turinys nėra finansinė konsultacija ir neskirtas rekomenduoti jokių konkrečių produktų ar paslaugų pirkimo. MEXC neprisiima atsakomybės už nuostolius, patirtus remiantis, naudojant ir (arba) pasikliaujant bet kokiu turiniu, paskelbtu mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose. Svarbu žinoti, kad skaitmeninio turto kainos yra susijusios su didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Jūsų investicijos vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir nėra garantijos, kad atgausite iš pradžių investuotą sumą. Galiausiai tik jūs esate atsakingi už savo investicinius sprendimus, o MEXC neatsako už jokius jūsų galimus nuostolius. Atminkite – ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Turėtumėte investuoti tik į produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš priimdami investavimo sprendimus gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu.