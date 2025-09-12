DeFiChain (DFI) Kainos prognozavimas (USD)

Gaukite DeFiChain kainų prognozes 2026, 2027, 2028, 2030 ir kt. Numatykite, kiek DFI augs per ateinančius 5 metus ar ilgiau. Akimirksniu prognozuokite būsimus kainų scenarijus, remdamiesi rinkos tendencijomis ir nuotaikomis.

Įveskite skaičių nuo -100 iki 1,000, kad nuspėtumėte DeFiChain kainą
%

*Atsakomybės apribojimas: Visos kainų prognozės yra pagrįstos naudotojo įvestimis.

DeFiChain kainos prognozė
--
----
0.00%
USD
Faktinis
Prognozė
DeFiChain Kainų prognozė 2025–2050 m. (USD)

DeFiChain (DFI) Kainų prognozė 2025 m. (šiais metais)

Remiantis jūsų prognoze, DeFiChain galėtų augti 0.00%. Ji gali pasiekti $ 0.001458 prekybos kainą 2025 m.

DeFiChain (DFI) Kainų prognozė 2026 m. (kitiems metams)

Remiantis jūsų prognoze, DeFiChain galėtų augti 5.00%. Ji gali pasiekti $ 0.001531 prekybos kainą 2026 m.

DeFiChain (DFI) Kainų prognozė 2027 m. (po 2 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2027 m. DFI ateities kaina yra $ 0.001607 su 10.25% augimo norma.

DeFiChain (DFI) Kainų prognozė 2028 m. (po 3 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2028 m. DFI ateities kaina yra $ 0.001688 su 15.76% augimo norma.

DeFiChain (DFI) Kainų prognozė 2029 m. (po 4 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, DFI 2029 m. tikslinė kaina yra $ 0.001772, o augimo norma – 21.55%.

DeFiChain (DFI) Kainų prognozė 2030 m. (po 5 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, DFI 2030 m. tikslinė kaina yra $ 0.001861, o augimo norma – 27.63%.

DeFiChain (DFI) Kainų prognozė 2040 m. (po 15 metų)

2040 m. DeFiChain kaina galėtų išaugti 107.89%. Ji gali pasiekti $ 0.003032 prekybos kainą.

DeFiChain (DFI) Kainų prognozė 2050 m. (po 25 metų)

2050 m. DeFiChain kaina galėtų išaugti 238.64%. Ji gali pasiekti $ 0.004938 prekybos kainą.

Metai
Kaina
Augimas
  • 2025
    $ 0.001458
    0.00%
  • 2026
    $ 0.001531
    5.00%
  • 2027
    $ 0.001607
    10.25%
  • 2028
    $ 0.001688
    15.76%
  • 2029
    $ 0.001772
    21.55%
  • 2030
    $ 0.001861
    27.63%
  • 2031
    $ 0.001954
    34.01%
  • 2032
    $ 0.002052
    40.71%
Metai
Kaina
Augimas
  • 2033
    $ 0.002154
    47.75%
  • 2034
    $ 0.002262
    55.13%
  • 2035
    $ 0.002375
    62.89%
  • 2036
    $ 0.002494
    71.03%
  • 2037
    $ 0.002619
    79.59%
  • 2038
    $ 0.002750
    88.56%
  • 2039
    $ 0.002887
    97.99%
  • 2040
    $ 0.003032
    107.89%
Rodyti daugiau

Trumpalaikės DeFiChain kainos prognozė šiandien, rytoj, šią savaitę ir 30 dienų

Data
Kainos prognozė
Augimas
  • September 12, 2025(Šiandien)
    $ 0.001458
    0.00%
  • September 13, 2025(Rytoj)
    $ 0.001458
    0.01%
  • September 19, 2025(Šią savaitę)
    $ 0.001459
    0.10%
  • October 12, 2025(30 dienų)
    $ 0.001464
    0.41%
DeFiChain (DFI) Kainų prognozė šiandien

September 12, 2025(Šiandien) numatoma DFI kaina yra $0.001458. Ši projekcija atspindi apskaičiuotą pateikto augimo procento rezultatą, todėl naudotojai gali susidaryti vaizdą apie galimą šiandienos kainų judėjimą.

DeFiChain (DFI) Kainos prognozavimas rytoj

September 13, 2025(Rytoj), kainos prognozė DFI, naudojant 5% metinio augimo įvestį, yra $0.001458. Šie rezultatai suteikia apytikslę tokeno vertės perspektyvą, pagrįstą pasirinktais parametrais.

DeFiChain (DFI) Kainos prognozė šią savaitę

Pagal September 19, 2025(Šią savaitę), kainos prognozė DFI, naudojant 5% metinį augimo normą, yra $0.001459. Ši savaitės prognozė apskaičiuojama remiantis tuo pačiu augimo procentu, kad būtų galima susidaryti idėją apie galimas kainų tendencijas artimiausiomis dienomis.

DeFiChain (DFI) Kainos numatymas 30 dienų

Žvelgiant 30 dienų į priekį, numatoma DFI kaina yra $0.001464. Ši prognozė gaunama naudojant 5% metinio augimo įvestį, siekiant įvertinti, kur tokeno vertė galėtų būti po mėnesio.

Dabartinė DeFiChain kainų statistika

--
----

--

$ 1.31M
$ 1.31M$ 1.31M

897.86M
897.86M 897.86M

--
----

--

Naujausia DFI kaina yra --. Per 24 valandas jo vertė pasikeitė 0.00%, o 24 valandų prekybos apimtis pasiekė --.
Be to, DFI turi 897.86M apyvartą ir $ 1.31M bendrą rinkos kapitalizaciją.

DeFiChain istorinė kaina

Pagal naujausius duomenis, surinktus tiesioginiame kainų puslapyje DeFiChain, dabartinė DeFiChain kaina yra 0.001458USD. Apyvartinė DeFiChain (DFI) pasiūla yra 897.86M DFI, todėl jos rinkos kapitalizacija yra $1,309,483.

Laikotarpis
Keisti(%)
Keisti(USD)
Aukšta
Žemas
  • 24 valandos
    -2.67%
    $ 0
    $ 0.001818
    $ 0
  • 7 dienos
    73.90%
    $ 0.001077
    $ 0.017109
    $ 0.000550
  • 30 dienų
    -75.09%
    $ -0.001095
    $ 0.017109
    $ 0.000550
24 valandų pasirodymas

Per pastarąsias 24 valandas DeFiChain kaina pasikeitė $0, atspindinti -2.67% vertės pasikeitimą.

7 dienų našumas

Per paskutines 7 dienas DeFiChain buvo prekiaujama aukščiausia $0.017109 ir žemiausia $0.000550. Kainos pokytis buvo 73.90%. Ši naujausia tendencija parodo DFI potencialą tolesniam judėjimui rinkoje.

30 dienų pasirodymas

Per pastarąjį mėnesį DeFiChain įvyko -75.09%pasikeitimų, atspindinčių maždaug $-0.001095 vertę. Tai rodo, kad DFI artimiausiu metu kainos gali keistis.

Kaip veikia DeFiChain (DFI) kainų prognozės modulis?

DeFiChain Kainų prognozės modulis yra patogus įrankis, skirtas padėti įvertinti galimas būsimas DFI kainas, remiantis jūsų augimo prielaidomis. Nesvarbu, ar esate patyręs prekiautojas, ar smalsus investuotojas, šis modulis siūlo paprastą ir interaktyvų būdą prognozuoti būsimą tokeno vertę.

1. Įveskite savo augimo prognozę

Pradėkite įvesdami norimą augimo procentą, kuris gali būti teigiamas arba neigiamas, atsižvelgiant į jūsų rinkos perspektyvas. Tai gali atspindėti jūsų lūkesčius DeFiChain ateinantiems metams, penkeriems metams ar net dešimtmečiams į ateitį.

2. Apskaičiuokite būsimą kainą

Įvedę augimo tempą, spustelėkite mygtuką „Apskaičiuoti“. Modulis akimirksniu apskaičiuos numatomą DFI būsimą kainą ir aiškiai parodys, kaip jūsų prognozė paveiks tokeno vertę laikui bėgant.

3. Susipažinkite su skirtingais scenarijais

Galite eksperimentuoti su įvairiais augimo tempais, kad sužinotumėte, kaip skirtingos rinkos sąlygos gali paveikti DeFiChain kainą. Šis lankstumas leidžia analizuoti tiek optimistines, tiek konservatyvias prognozes, o tai padeda priimti labiau pagrįstus sprendimus.

4. Naudotojų nuotaikos ir bendruomenės įžvalgos

Modulis taip pat integruoja naudotojų nuotaikų duomenis, leidžiančius palyginti savo prognozes su kitų naudotojų prognozėmis. Šis bendras indėlis suteikia vertingų žinių apie tai, kaip bendruomenė įsivaizduoja DFI ateitį.

Techniniai kainų prognozavimo rodikliai

Siekiant padidinti prognozės tikslumą, modulis naudoja įvairius techninius rodiklius ir rinkos duomenis. Tai apima:

Eksponentiniai slankusis vidurkiai (EMA): Padeda sekti tokeno kainų tendenciją išlygindama svyravimus ir suteikdama įžvalgų apie galimus tendencijų pasikeitimus.

Bolingerio juostos: Matuoja rinkos nepastovumą ir nustato galimas perpirkimo ar perpardavimo sąlygas.

Santykinio stiprumo indeksas (RSI): Įvertina DFI pagreitį, kad nustatytų, ar jis yra didėjimo ar kritimo fazėje.

Slankiojo vidurkio konvergencijos skirtumai (MACD): Įvertina kainų svyravimų stiprumą ir kryptį, kad nustatytų galimus įėjimo ir išėjimo taškus. Sujungus šiuos rodiklius su realaus laiko rinkos duomenimis, modulis pateikia dinamišką kainų prognozę, padedančią gauti gilesnių įžvalgų apie būsimą DeFiChain potencialą.

Kodėl DFI kainų prognozė yra svarbi?

DFI kainų prognozės svarbios dėl kelių priežasčių, investuotojai jas naudoja įvairiais tikslais:

Investavimo strategijos kūrimas: Prognozės padeda investuotojams suformuluoti strategijas. Įvertinę būsimas kainas, jie gali nuspręsti, kada pirkti, parduoti ar laikyti kriptovaliutą.

Rizikos vertinimas: Suprasdami galimus kainų pokyčius, investuotojai gali įvertinti riziką, susijusią su konkrečiu kriptovaliutų turtu. Tai būtina norint valdyti ir sumažinti galimus nuostolius.

Rinkos analizė: Prognozės dažnai apima rinkos tendencijų, naujienų ir istorinių duomenų analizę. Ši išsami analizė padeda investuotojams suprasti rinkos dinamiką ir veiksnius, turinčius įtakos kainų pokyčiams.

Portfelio diversifikavimas: Prognozuodami perspektyvias kriptovaliutas, investuotojai gali diversifikuoti portfelius ir paskirstyti riziką tarp skirtingo turto.

Ilgalaikis planavimas: Investuotojai, ieškantys ilgalaikės naudos, pasikliauja prognozėmis, kad nustatytų kriptovaliutas, turinčias augimo potencialą ateityje.

Psichologinis pasirengimas: Žinodami galimus kainų scenarijus, investuotojai būna geriau pasiruošę emociškai ir finansiškai rinkos svyravimams.

Bendruomenės įsitraukimas: Kriptovaliutų kainų prognozės skatina diskusijas investuotojų bendruomenėje, plečia supratimą ir kuria bendrą išmintį apie rinkos tendencijas.

Dažnai užduodami klausimai (DUK):

Ar verta investuoti į DFI dabar?
Pagal jūsų prognozes, DFI pasieks -- undefined, todėl tai bus vertas dėmesio tokenas.
Kokia kito mėnesio DFI kainų prognozė?
Remiantis DeFiChain (DFI) kainos prognozavimo įrankiu, prognozuojama DFI kaina undefined pasieks --.
Kiek kainuos 1 DFI 2026 m.?
1 vieneto DeFiChain (DFI) kaina šiandien yra --. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, DFI padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2026 m.
Kokia prognozuojama DFI kaina 2027 m.?
DeFiChain (DFI) prognozuojama, kad kasmet bus 0.00%, o iki 2027 m. 1 DFI kaina pasieks --.
Kokia numatoma tikslinė DFI kaina 2028 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, DeFiChain (DFI) augs 0.00%, o numatoma kaina 2028 m. bus --.
Kokia numatoma tikslinė DFI kaina 2029 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, DeFiChain (DFI) augs 0.00%, o numatoma kaina 2029 m. bus --.
Kiek kainuos 1 DFI 2030 m.?
1 vieneto DeFiChain (DFI) kaina šiandien yra --. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, DFI padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2030 m.
Kokia DFI kainų prognozė 2040 metams?
DeFiChain (DFI) prognozuojama, kad kasmet padidės 0.00%, o iki 2040 m. 1 DFI kaina pasieks --.
Atsakomybės apribojimas

Turinys mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose pagrįstas MEXC naudotojų ir (arba) kitų trečiųjų šalių pateikta informacija ir atsiliepimais. Jis pateikiamas „toks, koks yra“ informaciniais ir pavyzdiniais tikslais, be jokių garantijų. Svarbu pažymėti, kad pateiktos kainų prognozės gali būti netikslios ir neturėtų būti tokiomis laikomos. Ateities kainos gali labai skirtis nuo pateiktų prognozių ir jomis nereikėtų pasikliauti priimant investavimo sprendimus.

Šis turinys nėra finansinė konsultacija ir neskirtas rekomenduoti jokių konkrečių produktų ar paslaugų pirkimo. MEXC neprisiima atsakomybės už nuostolius, patirtus remiantis, naudojant ir (arba) pasikliaujant bet kokiu turiniu, paskelbtu mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose. Svarbu žinoti, kad skaitmeninio turto kainos yra susijusios su didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Jūsų investicijos vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir nėra garantijos, kad atgausite iš pradžių investuotą sumą. Galiausiai tik jūs esate atsakingi už savo investicinius sprendimus, o MEXC neatsako už jokius jūsų galimus nuostolius. Atminkite – ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Turėtumėte investuoti tik į produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš priimdami investavimo sprendimus gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu.