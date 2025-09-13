DeFi Growth Index (DGI) Kainos prognozavimas (USD)

Gaukite DeFi Growth Index kainų prognozes 2026, 2027, 2028, 2030 ir kt. Numatykite, kiek DGI augs per ateinančius 5 metus ar ilgiau. Akimirksniu prognozuokite būsimus kainų scenarijus, remdamiesi rinkos tendencijomis ir nuotaikomis.

Įveskite skaičių nuo -100 iki 1,000, kad nuspėtumėte DeFi Growth Index kainą
%

*Atsakomybės apribojimas: Visos kainų prognozės yra pagrįstos naudotojo įvestimis.

DeFi Growth Index kainos prognozė
--
----
0.00%
USD
Faktinis
Prognozė
DeFi Growth Index Kainų prognozė 2025–2050 m. (USD)

DeFi Growth Index (DGI) Kainų prognozė 2025 m. (šiais metais)

Remiantis jūsų prognoze, DeFi Growth Index galėtų augti 0.00%. Ji gali pasiekti $ 1.24 prekybos kainą 2025 m.

DeFi Growth Index (DGI) Kainų prognozė 2026 m. (kitiems metams)

Remiantis jūsų prognoze, DeFi Growth Index galėtų augti 5.00%. Ji gali pasiekti $ 1.302 prekybos kainą 2026 m.

DeFi Growth Index (DGI) Kainų prognozė 2027 m. (po 2 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2027 m. DGI ateities kaina yra $ 1.3671 su 10.25% augimo norma.

DeFi Growth Index (DGI) Kainų prognozė 2028 m. (po 3 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2028 m. DGI ateities kaina yra $ 1.4354 su 15.76% augimo norma.

DeFi Growth Index (DGI) Kainų prognozė 2029 m. (po 4 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, DGI 2029 m. tikslinė kaina yra $ 1.5072, o augimo norma – 21.55%.

DeFi Growth Index (DGI) Kainų prognozė 2030 m. (po 5 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, DGI 2030 m. tikslinė kaina yra $ 1.5825, o augimo norma – 27.63%.

DeFi Growth Index (DGI) Kainų prognozė 2040 m. (po 15 metų)

2040 m. DeFi Growth Index kaina galėtų išaugti 107.89%. Ji gali pasiekti $ 2.5778 prekybos kainą.

DeFi Growth Index (DGI) Kainų prognozė 2050 m. (po 25 metų)

2050 m. DeFi Growth Index kaina galėtų išaugti 238.64%. Ji gali pasiekti $ 4.1990 prekybos kainą.

Metai
Kaina
Augimas
  • 2025
    $ 1.24
    0.00%
  • 2026
    $ 1.302
    5.00%
  • 2027
    $ 1.3671
    10.25%
  • 2028
    $ 1.4354
    15.76%
  • 2029
    $ 1.5072
    21.55%
  • 2030
    $ 1.5825
    27.63%
  • 2031
    $ 1.6617
    34.01%
  • 2032
    $ 1.7448
    40.71%
Metai
Kaina
Augimas
  • 2033
    $ 1.8320
    47.75%
  • 2034
    $ 1.9236
    55.13%
  • 2035
    $ 2.0198
    62.89%
  • 2036
    $ 2.1208
    71.03%
  • 2037
    $ 2.2268
    79.59%
  • 2038
    $ 2.3382
    88.56%
  • 2039
    $ 2.4551
    97.99%
  • 2040
    $ 2.5778
    107.89%
Rodyti daugiau

Trumpalaikės DeFi Growth Index kainos prognozė šiandien, rytoj, šią savaitę ir 30 dienų

Data
Kainos prognozė
Augimas
  • September 13, 2025(Šiandien)
    $ 1.24
    0.00%
  • September 14, 2025(Rytoj)
    $ 1.2401
    0.01%
  • September 20, 2025(Šią savaitę)
    $ 1.2411
    0.10%
  • October 13, 2025(30 dienų)
    $ 1.2450
    0.41%
DeFi Growth Index (DGI) Kainų prognozė šiandien

September 13, 2025(Šiandien) numatoma DGI kaina yra $1.24. Ši projekcija atspindi apskaičiuotą pateikto augimo procento rezultatą, todėl naudotojai gali susidaryti vaizdą apie galimą šiandienos kainų judėjimą.

DeFi Growth Index (DGI) Kainos prognozavimas rytoj

September 14, 2025(Rytoj), kainos prognozė DGI, naudojant 5% metinio augimo įvestį, yra $1.2401. Šie rezultatai suteikia apytikslę tokeno vertės perspektyvą, pagrįstą pasirinktais parametrais.

DeFi Growth Index (DGI) Kainos prognozė šią savaitę

Pagal September 20, 2025(Šią savaitę), kainos prognozė DGI, naudojant 5% metinį augimo normą, yra $1.2411. Ši savaitės prognozė apskaičiuojama remiantis tuo pačiu augimo procentu, kad būtų galima susidaryti idėją apie galimas kainų tendencijas artimiausiomis dienomis.

DeFi Growth Index (DGI) Kainos numatymas 30 dienų

Žvelgiant 30 dienų į priekį, numatoma DGI kaina yra $1.2450. Ši prognozė gaunama naudojant 5% metinio augimo įvestį, siekiant įvertinti, kur tokeno vertė galėtų būti po mėnesio.

Dabartinė DeFi Growth Index kainų statistika

--
----

--

$ 200.35K
$ 200.35K$ 200.35K

161.89K
161.89K 161.89K

--
----

--

Naujausia DGI kaina yra --. Per 24 valandas jo vertė pasikeitė 0.00%, o 24 valandų prekybos apimtis pasiekė --.
Be to, DGI turi 161.89K apyvartą ir $ 200.35K bendrą rinkos kapitalizaciją.

DeFi Growth Index istorinė kaina

Pagal naujausius duomenis, surinktus tiesioginiame kainų puslapyje DeFi Growth Index, dabartinė DeFi Growth Index kaina yra 1.24USD. Apyvartinė DeFi Growth Index (DGI) pasiūla yra 161.89K DGI, todėl jos rinkos kapitalizacija yra $200,345.

Laikotarpis
Keisti(%)
Keisti(USD)
Aukšta
Žemas
  • 24 valandos
    0.00%
    $ 0
    $ 0
    $ 0
  • 7 dienos
    -2.21%
    $ -0.027445
    $ 1.4433
    $ 1.1923
  • 30 dienų
    -14.67%
    $ -0.181974
    $ 1.4433
    $ 1.1923
24 valandų pasirodymas

Per pastarąsias 24 valandas DeFi Growth Index kaina pasikeitė $0, atspindinti 0.00% vertės pasikeitimą.

7 dienų našumas

Per paskutines 7 dienas DeFi Growth Index buvo prekiaujama aukščiausia $1.4433 ir žemiausia $1.1923. Kainos pokytis buvo -2.21%. Ši naujausia tendencija parodo DGI potencialą tolesniam judėjimui rinkoje.

30 dienų pasirodymas

Per pastarąjį mėnesį DeFi Growth Index įvyko -14.67%pasikeitimų, atspindinčių maždaug $-0.181974 vertę. Tai rodo, kad DGI artimiausiu metu kainos gali keistis.

Kaip veikia DeFi Growth Index (DGI) kainų prognozės modulis?

DeFi Growth Index Kainų prognozės modulis yra patogus įrankis, skirtas padėti įvertinti galimas būsimas DGI kainas, remiantis jūsų augimo prielaidomis. Nesvarbu, ar esate patyręs prekiautojas, ar smalsus investuotojas, šis modulis siūlo paprastą ir interaktyvų būdą prognozuoti būsimą tokeno vertę.

1. Įveskite savo augimo prognozę

Pradėkite įvesdami norimą augimo procentą, kuris gali būti teigiamas arba neigiamas, atsižvelgiant į jūsų rinkos perspektyvas. Tai gali atspindėti jūsų lūkesčius DeFi Growth Index ateinantiems metams, penkeriems metams ar net dešimtmečiams į ateitį.

2. Apskaičiuokite būsimą kainą

Įvedę augimo tempą, spustelėkite mygtuką „Apskaičiuoti“. Modulis akimirksniu apskaičiuos numatomą DGI būsimą kainą ir aiškiai parodys, kaip jūsų prognozė paveiks tokeno vertę laikui bėgant.

3. Susipažinkite su skirtingais scenarijais

Galite eksperimentuoti su įvairiais augimo tempais, kad sužinotumėte, kaip skirtingos rinkos sąlygos gali paveikti DeFi Growth Index kainą. Šis lankstumas leidžia analizuoti tiek optimistines, tiek konservatyvias prognozes, o tai padeda priimti labiau pagrįstus sprendimus.

4. Naudotojų nuotaikos ir bendruomenės įžvalgos

Modulis taip pat integruoja naudotojų nuotaikų duomenis, leidžiančius palyginti savo prognozes su kitų naudotojų prognozėmis. Šis bendras indėlis suteikia vertingų žinių apie tai, kaip bendruomenė įsivaizduoja DGI ateitį.

Techniniai kainų prognozavimo rodikliai

Siekiant padidinti prognozės tikslumą, modulis naudoja įvairius techninius rodiklius ir rinkos duomenis. Tai apima:

Eksponentiniai slankusis vidurkiai (EMA): Padeda sekti tokeno kainų tendenciją išlygindama svyravimus ir suteikdama įžvalgų apie galimus tendencijų pasikeitimus.

Bolingerio juostos: Matuoja rinkos nepastovumą ir nustato galimas perpirkimo ar perpardavimo sąlygas.

Santykinio stiprumo indeksas (RSI): Įvertina DGI pagreitį, kad nustatytų, ar jis yra didėjimo ar kritimo fazėje.

Slankiojo vidurkio konvergencijos skirtumai (MACD): Įvertina kainų svyravimų stiprumą ir kryptį, kad nustatytų galimus įėjimo ir išėjimo taškus. Sujungus šiuos rodiklius su realaus laiko rinkos duomenimis, modulis pateikia dinamišką kainų prognozę, padedančią gauti gilesnių įžvalgų apie būsimą DeFi Growth Index potencialą.

Kodėl DGI kainų prognozė yra svarbi?

DGI kainų prognozės svarbios dėl kelių priežasčių, investuotojai jas naudoja įvairiais tikslais:

Investavimo strategijos kūrimas: Prognozės padeda investuotojams suformuluoti strategijas. Įvertinę būsimas kainas, jie gali nuspręsti, kada pirkti, parduoti ar laikyti kriptovaliutą.

Rizikos vertinimas: Suprasdami galimus kainų pokyčius, investuotojai gali įvertinti riziką, susijusią su konkrečiu kriptovaliutų turtu. Tai būtina norint valdyti ir sumažinti galimus nuostolius.

Rinkos analizė: Prognozės dažnai apima rinkos tendencijų, naujienų ir istorinių duomenų analizę. Ši išsami analizė padeda investuotojams suprasti rinkos dinamiką ir veiksnius, turinčius įtakos kainų pokyčiams.

Portfelio diversifikavimas: Prognozuodami perspektyvias kriptovaliutas, investuotojai gali diversifikuoti portfelius ir paskirstyti riziką tarp skirtingo turto.

Ilgalaikis planavimas: Investuotojai, ieškantys ilgalaikės naudos, pasikliauja prognozėmis, kad nustatytų kriptovaliutas, turinčias augimo potencialą ateityje.

Psichologinis pasirengimas: Žinodami galimus kainų scenarijus, investuotojai būna geriau pasiruošę emociškai ir finansiškai rinkos svyravimams.

Bendruomenės įsitraukimas: Kriptovaliutų kainų prognozės skatina diskusijas investuotojų bendruomenėje, plečia supratimą ir kuria bendrą išmintį apie rinkos tendencijas.

Dažnai užduodami klausimai (DUK):

Ar verta investuoti į DGI dabar?
Pagal jūsų prognozes, DGI pasieks -- undefined, todėl tai bus vertas dėmesio tokenas.
Kokia kito mėnesio DGI kainų prognozė?
Remiantis DeFi Growth Index (DGI) kainos prognozavimo įrankiu, prognozuojama DGI kaina undefined pasieks --.
Kiek kainuos 1 DGI 2026 m.?
1 vieneto DeFi Growth Index (DGI) kaina šiandien yra --. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, DGI padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2026 m.
Kokia prognozuojama DGI kaina 2027 m.?
DeFi Growth Index (DGI) prognozuojama, kad kasmet bus 0.00%, o iki 2027 m. 1 DGI kaina pasieks --.
Kokia numatoma tikslinė DGI kaina 2028 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, DeFi Growth Index (DGI) augs 0.00%, o numatoma kaina 2028 m. bus --.
Kokia numatoma tikslinė DGI kaina 2029 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, DeFi Growth Index (DGI) augs 0.00%, o numatoma kaina 2029 m. bus --.
Kiek kainuos 1 DGI 2030 m.?
1 vieneto DeFi Growth Index (DGI) kaina šiandien yra --. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, DGI padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2030 m.
Kokia DGI kainų prognozė 2040 metams?
DeFi Growth Index (DGI) prognozuojama, kad kasmet padidės 0.00%, o iki 2040 m. 1 DGI kaina pasieks --.
Atsakomybės apribojimas

Turinys mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose pagrįstas MEXC naudotojų ir (arba) kitų trečiųjų šalių pateikta informacija ir atsiliepimais. Jis pateikiamas „toks, koks yra“ informaciniais ir pavyzdiniais tikslais, be jokių garantijų. Svarbu pažymėti, kad pateiktos kainų prognozės gali būti netikslios ir neturėtų būti tokiomis laikomos. Ateities kainos gali labai skirtis nuo pateiktų prognozių ir jomis nereikėtų pasikliauti priimant investavimo sprendimus.

Šis turinys nėra finansinė konsultacija ir neskirtas rekomenduoti jokių konkrečių produktų ar paslaugų pirkimo. MEXC neprisiima atsakomybės už nuostolius, patirtus remiantis, naudojant ir (arba) pasikliaujant bet kokiu turiniu, paskelbtu mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose. Svarbu žinoti, kad skaitmeninio turto kainos yra susijusios su didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Jūsų investicijos vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir nėra garantijos, kad atgausite iš pradžių investuotą sumą. Galiausiai tik jūs esate atsakingi už savo investicinius sprendimus, o MEXC neatsako už jokius jūsų galimus nuostolius. Atminkite – ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Turėtumėte investuoti tik į produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš priimdami investavimo sprendimus gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu.