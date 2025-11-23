DeFi Dollar (USDFI) Kainos prognozavimas (USD)

Gaukite DeFi Dollar kainų prognozes 2026, 2027, 2028, 2030 ir kt. Numatykite, kiek USDFI augs per ateinančius 5 metus ar ilgiau. Akimirksniu prognozuokite būsimus kainų scenarijus, remdamiesi rinkos tendencijomis ir nuotaikomis.

Įveskite skaičių nuo -100 iki 1,000, kad nuspėtumėte DeFi Dollar kainą
%

*Atsakomybės apribojimas: Visos kainų prognozės yra pagrįstos naudotojo įvestimis.

DeFi Dollar kainos prognozė
--
----
0.00%
USD
Faktinis
Prognozė
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-11-23 00:31:22(UTC+8)

DeFi Dollar Kainų prognozė 2025–2050 m. (USD)

DeFi Dollar (USDFI) Kainų prognozė 2025 m. (šiais metais)

Remiantis jūsų prognoze, DeFi Dollar galėtų augti 0.00%. Ji gali pasiekti $ 0.995132 prekybos kainą 2025 m.

DeFi Dollar (USDFI) Kainų prognozė 2026 m. (kitiems metams)

Remiantis jūsų prognoze, DeFi Dollar galėtų augti 5.00%. Ji gali pasiekti $ 1.0448 prekybos kainą 2026 m.

DeFi Dollar (USDFI) Kainų prognozė 2027 m. (po 2 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2027 m. USDFI ateities kaina yra $ 1.0971 su 10.25% augimo norma.

DeFi Dollar (USDFI) Kainų prognozė 2028 m. (po 3 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2028 m. USDFI ateities kaina yra $ 1.1519 su 15.76% augimo norma.

DeFi Dollar (USDFI) Kainų prognozė 2029 m. (po 4 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, USDFI 2029 m. tikslinė kaina yra $ 1.2095, o augimo norma – 21.55%.

DeFi Dollar (USDFI) Kainų prognozė 2030 m. (po 5 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, USDFI 2030 m. tikslinė kaina yra $ 1.2700, o augimo norma – 27.63%.

DeFi Dollar (USDFI) Kainų prognozė 2040 m. (po 15 metų)

2040 m. DeFi Dollar kaina galėtų išaugti 107.89%. Ji gali pasiekti $ 2.0688 prekybos kainą.

DeFi Dollar (USDFI) Kainų prognozė 2050 m. (po 25 metų)

2050 m. DeFi Dollar kaina galėtų išaugti 238.64%. Ji gali pasiekti $ 3.3698 prekybos kainą.

Metai
Kaina
Augimas
  • 2025
    $ 0.995132
    0.00%
  • 2026
    $ 1.0448
    5.00%
  • 2027
    $ 1.0971
    10.25%
  • 2028
    $ 1.1519
    15.76%
  • 2029
    $ 1.2095
    21.55%
  • 2030
    $ 1.2700
    27.63%
  • 2031
    $ 1.3335
    34.01%
  • 2032
    $ 1.4002
    40.71%
Metai
Kaina
Augimas
  • 2033
    $ 1.4702
    47.75%
  • 2034
    $ 1.5437
    55.13%
  • 2035
    $ 1.6209
    62.89%
  • 2036
    $ 1.7020
    71.03%
  • 2037
    $ 1.7871
    79.59%
  • 2038
    $ 1.8764
    88.56%
  • 2039
    $ 1.9702
    97.99%
  • 2040
    $ 2.0688
    107.89%
Rodyti daugiau

Trumpalaikės DeFi Dollar kainos prognozė šiandien, rytoj, šią savaitę ir 30 dienų

Data
Kainos prognozė
Augimas
  • November 23, 2025(Šiandien)
    $ 0.995132
    0.00%
  • November 24, 2025(Rytoj)
    $ 0.995268
    0.01%
  • November 30, 2025(Šią savaitę)
    $ 0.996086
    0.10%
  • December 23, 2025(30 dienų)
    $ 0.999221
    0.41%
DeFi Dollar (USDFI) Kainų prognozė šiandien

November 23, 2025(Šiandien) numatoma USDFI kaina yra $0.995132. Ši projekcija atspindi apskaičiuotą pateikto augimo procento rezultatą, todėl naudotojai gali susidaryti vaizdą apie galimą šiandienos kainų judėjimą.

DeFi Dollar (USDFI) Kainos prognozavimas rytoj

November 24, 2025(Rytoj), kainos prognozė USDFI, naudojant 5% metinio augimo įvestį, yra $0.995268. Šie rezultatai suteikia apytikslę tokeno vertės perspektyvą, pagrįstą pasirinktais parametrais.

DeFi Dollar (USDFI) Kainos prognozė šią savaitę

Pagal November 30, 2025(Šią savaitę), kainos prognozė USDFI, naudojant 5% metinį augimo normą, yra $0.996086. Ši savaitės prognozė apskaičiuojama remiantis tuo pačiu augimo procentu, kad būtų galima susidaryti idėją apie galimas kainų tendencijas artimiausiomis dienomis.

DeFi Dollar (USDFI) Kainos numatymas 30 dienų

Žvelgiant 30 dienų į priekį, numatoma USDFI kaina yra $0.999221. Ši prognozė gaunama naudojant 5% metinio augimo įvestį, siekiant įvertinti, kur tokeno vertė galėtų būti po mėnesio.

Dabartinė DeFi Dollar kainų statistika

--
----

--

$ 375.13K
$ 375.13K$ 375.13K

376.96K
376.96K 376.96K

--
----

--

Naujausia USDFI kaina yra --. Per 24 valandas jo vertė pasikeitė 0.00%, o 24 valandų prekybos apimtis pasiekė --.
Be to, USDFI turi 376.96K apyvartą ir $ 375.13K bendrą rinkos kapitalizaciją.

DeFi Dollar istorinė kaina

Pagal naujausius duomenis, surinktus tiesioginiame kainų puslapyje DeFi Dollar, dabartinė DeFi Dollar kaina yra 0.995132USD. Apyvartinė DeFi Dollar (USDFI) pasiūla yra 376.96K USDFI, todėl jos rinkos kapitalizacija yra $375,125.

Laikotarpis
Keisti(%)
Keisti(USD)
Aukšta
Žemas
  • 24 valandos
    -0.11%
    $ -0.001188
    $ 0.99647
    $ 0.993476
  • 7 dienos
    0.00%
    $ 0
    $ 0.998189
    $ 0.990806
  • 30 dienų
    -0.32%
    $ -0.003218
    $ 0.998189
    $ 0.990806
24 valandų pasirodymas

Per pastarąsias 24 valandas DeFi Dollar kaina pasikeitė $-0.001188, atspindinti -0.11% vertės pasikeitimą.

7 dienų našumas

Per paskutines 7 dienas DeFi Dollar buvo prekiaujama aukščiausia $0.998189 ir žemiausia $0.990806. Kainos pokytis buvo 0.00%. Ši naujausia tendencija parodo USDFI potencialą tolesniam judėjimui rinkoje.

30 dienų pasirodymas

Per pastarąjį mėnesį DeFi Dollar įvyko -0.32%pasikeitimų, atspindinčių maždaug $-0.003218 vertę. Tai rodo, kad USDFI artimiausiu metu kainos gali keistis.

Kaip veikia DeFi Dollar (USDFI) kainų prognozės modulis?

DeFi Dollar Kainų prognozės modulis yra patogus įrankis, skirtas padėti įvertinti galimas būsimas USDFI kainas, remiantis jūsų augimo prielaidomis. Nesvarbu, ar esate patyręs prekiautojas, ar smalsus investuotojas, šis modulis siūlo paprastą ir interaktyvų būdą prognozuoti būsimą tokeno vertę.

1. Įveskite savo augimo prognozę

Pradėkite įvesdami norimą augimo procentą, kuris gali būti teigiamas arba neigiamas, atsižvelgiant į jūsų rinkos perspektyvas. Tai gali atspindėti jūsų lūkesčius DeFi Dollar ateinantiems metams, penkeriems metams ar net dešimtmečiams į ateitį.

2. Apskaičiuokite būsimą kainą

Įvedę augimo tempą, spustelėkite mygtuką „Apskaičiuoti“. Modulis akimirksniu apskaičiuos numatomą USDFI būsimą kainą ir aiškiai parodys, kaip jūsų prognozė paveiks tokeno vertę laikui bėgant.

3. Susipažinkite su skirtingais scenarijais

Galite eksperimentuoti su įvairiais augimo tempais, kad sužinotumėte, kaip skirtingos rinkos sąlygos gali paveikti DeFi Dollar kainą. Šis lankstumas leidžia analizuoti tiek optimistines, tiek konservatyvias prognozes, o tai padeda priimti labiau pagrįstus sprendimus.

4. Naudotojų nuotaikos ir bendruomenės įžvalgos

Modulis taip pat integruoja naudotojų nuotaikų duomenis, leidžiančius palyginti savo prognozes su kitų naudotojų prognozėmis. Šis bendras indėlis suteikia vertingų žinių apie tai, kaip bendruomenė įsivaizduoja USDFI ateitį.

Techniniai kainų prognozavimo rodikliai

Siekiant padidinti prognozės tikslumą, modulis naudoja įvairius techninius rodiklius ir rinkos duomenis. Tai apima:

Eksponentiniai slankusis vidurkiai (EMA): Padeda sekti tokeno kainų tendenciją išlygindama svyravimus ir suteikdama įžvalgų apie galimus tendencijų pasikeitimus.

Bolingerio juostos: Matuoja rinkos nepastovumą ir nustato galimas perpirkimo ar perpardavimo sąlygas.

Santykinio stiprumo indeksas (RSI): Įvertina USDFI pagreitį, kad nustatytų, ar jis yra didėjimo ar kritimo fazėje.

Slankiojo vidurkio konvergencijos skirtumai (MACD): Įvertina kainų svyravimų stiprumą ir kryptį, kad nustatytų galimus įėjimo ir išėjimo taškus. Sujungus šiuos rodiklius su realaus laiko rinkos duomenimis, modulis pateikia dinamišką kainų prognozę, padedančią gauti gilesnių įžvalgų apie būsimą DeFi Dollar potencialą.

Kodėl USDFI kainų prognozė yra svarbi?

USDFI kainų prognozės svarbios dėl kelių priežasčių, investuotojai jas naudoja įvairiais tikslais:

Investavimo strategijos kūrimas: Prognozės padeda investuotojams suformuluoti strategijas. Įvertinę būsimas kainas, jie gali nuspręsti, kada pirkti, parduoti ar laikyti kriptovaliutą.

Rizikos vertinimas: Suprasdami galimus kainų pokyčius, investuotojai gali įvertinti riziką, susijusią su konkrečiu kriptovaliutų turtu. Tai būtina norint valdyti ir sumažinti galimus nuostolius.

Rinkos analizė: Prognozės dažnai apima rinkos tendencijų, naujienų ir istorinių duomenų analizę. Ši išsami analizė padeda investuotojams suprasti rinkos dinamiką ir veiksnius, turinčius įtakos kainų pokyčiams.

Portfelio diversifikavimas: Prognozuodami perspektyvias kriptovaliutas, investuotojai gali diversifikuoti portfelius ir paskirstyti riziką tarp skirtingo turto.

Ilgalaikis planavimas: Investuotojai, ieškantys ilgalaikės naudos, pasikliauja prognozėmis, kad nustatytų kriptovaliutas, turinčias augimo potencialą ateityje.

Psichologinis pasirengimas: Žinodami galimus kainų scenarijus, investuotojai būna geriau pasiruošę emociškai ir finansiškai rinkos svyravimams.

Bendruomenės įsitraukimas: Kriptovaliutų kainų prognozės skatina diskusijas investuotojų bendruomenėje, plečia supratimą ir kuria bendrą išmintį apie rinkos tendencijas.

Dažnai užduodami klausimai (DUK):

Ar verta investuoti į USDFI dabar?
Pagal jūsų prognozes, USDFI pasieks -- undefined, todėl tai bus vertas dėmesio tokenas.
Kokia kito mėnesio USDFI kainų prognozė?
Remiantis DeFi Dollar (USDFI) kainos prognozavimo įrankiu, prognozuojama USDFI kaina undefined pasieks --.
Kiek kainuos 1 USDFI 2026 m.?
1 vieneto DeFi Dollar (USDFI) kaina šiandien yra --. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, USDFI padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2026 m.
Kokia prognozuojama USDFI kaina 2027 m.?
DeFi Dollar (USDFI) prognozuojama, kad kasmet bus 0.00%, o iki 2027 m. 1 USDFI kaina pasieks --.
Kokia numatoma tikslinė USDFI kaina 2028 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, DeFi Dollar (USDFI) augs 0.00%, o numatoma kaina 2028 m. bus --.
Kokia numatoma tikslinė USDFI kaina 2029 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, DeFi Dollar (USDFI) augs 0.00%, o numatoma kaina 2029 m. bus --.
Kiek kainuos 1 USDFI 2030 m.?
1 vieneto DeFi Dollar (USDFI) kaina šiandien yra --. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, USDFI padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2030 m.
Kokia USDFI kainų prognozė 2040 metams?
DeFi Dollar (USDFI) prognozuojama, kad kasmet padidės 0.00%, o iki 2040 m. 1 USDFI kaina pasieks --.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-11-23 00:31:22(UTC+8)

Atsakomybės apribojimas

Turinys mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose pagrįstas MEXC naudotojų ir (arba) kitų trečiųjų šalių pateikta informacija ir atsiliepimais. Jis pateikiamas „toks, koks yra“ informaciniais ir pavyzdiniais tikslais, be jokių garantijų. Svarbu pažymėti, kad pateiktos kainų prognozės gali būti netikslios ir neturėtų būti tokiomis laikomos. Ateities kainos gali labai skirtis nuo pateiktų prognozių ir jomis nereikėtų pasikliauti priimant investavimo sprendimus.

Šis turinys nėra finansinė konsultacija ir neskirtas rekomenduoti jokių konkrečių produktų ar paslaugų pirkimo. MEXC neprisiima atsakomybės už nuostolius, patirtus remiantis, naudojant ir (arba) pasikliaujant bet kokiu turiniu, paskelbtu mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose. Svarbu žinoti, kad skaitmeninio turto kainos yra susijusios su didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Jūsų investicijos vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir nėra garantijos, kad atgausite iš pradžių investuotą sumą. Galiausiai tik jūs esate atsakingi už savo investicinius sprendimus, o MEXC neatsako už jokius jūsų galimus nuostolius. Atminkite – ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Turėtumėte investuoti tik į produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš priimdami investavimo sprendimus gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu.