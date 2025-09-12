Decentralized Social (DESO) Kainos prognozavimas (USD)

Gaukite Decentralized Social kainų prognozes 2026, 2027, 2028, 2030 ir kt. Numatykite, kiek DESO augs per ateinančius 5 metus ar ilgiau. Akimirksniu prognozuokite būsimus kainų scenarijus, remdamiesi rinkos tendencijomis ir nuotaikomis.

Įveskite skaičių nuo -100 iki 1,000, kad nuspėtumėte Decentralized Social kainą
*Atsakomybės apribojimas: Visos kainų prognozės yra pagrįstos naudotojo įvestimis.

Decentralized Social kainos prognozė
Decentralized Social Kainų prognozė 2025–2050 m. (USD)

Decentralized Social (DESO) Kainų prognozė 2025 m. (šiais metais)

Remiantis jūsų prognoze, Decentralized Social galėtų augti 0.00%. Ji gali pasiekti $ 6.41 prekybos kainą 2025 m.

Decentralized Social (DESO) Kainų prognozė 2026 m. (kitiems metams)

Remiantis jūsų prognoze, Decentralized Social galėtų augti 5.00%. Ji gali pasiekti $ 6.7305 prekybos kainą 2026 m.

Decentralized Social (DESO) Kainų prognozė 2027 m. (po 2 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2027 m. DESO ateities kaina yra $ 7.0670 su 10.25% augimo norma.

Decentralized Social (DESO) Kainų prognozė 2028 m. (po 3 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2028 m. DESO ateities kaina yra $ 7.4203 su 15.76% augimo norma.

Decentralized Social (DESO) Kainų prognozė 2029 m. (po 4 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, DESO 2029 m. tikslinė kaina yra $ 7.7913, o augimo norma – 21.55%.

Decentralized Social (DESO) Kainų prognozė 2030 m. (po 5 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, DESO 2030 m. tikslinė kaina yra $ 8.1809, o augimo norma – 27.63%.

Decentralized Social (DESO) Kainų prognozė 2040 m. (po 15 metų)

2040 m. Decentralized Social kaina galėtų išaugti 107.89%. Ji gali pasiekti $ 13.3259 prekybos kainą.

Decentralized Social (DESO) Kainų prognozė 2050 m. (po 25 metų)

2050 m. Decentralized Social kaina galėtų išaugti 238.64%. Ji gali pasiekti $ 21.7065 prekybos kainą.

Metai
Kaina
Augimas
  • 2025
    $ 6.41
    0.00%
  • 2026
    $ 6.7305
    5.00%
  • 2027
    $ 7.0670
    10.25%
  • 2028
    $ 7.4203
    15.76%
  • 2029
    $ 7.7913
    21.55%
  • 2030
    $ 8.1809
    27.63%
  • 2031
    $ 8.5900
    34.01%
  • 2032
    $ 9.0195
    40.71%
Metai
Kaina
Augimas
  • 2033
    $ 9.4704
    47.75%
  • 2034
    $ 9.9440
    55.13%
  • 2035
    $ 10.4412
    62.89%
  • 2036
    $ 10.9632
    71.03%
  • 2037
    $ 11.5114
    79.59%
  • 2038
    $ 12.0870
    88.56%
  • 2039
    $ 12.6913
    97.99%
  • 2040
    $ 13.3259
    107.89%
Trumpalaikės Decentralized Social kainos prognozė šiandien, rytoj, šią savaitę ir 30 dienų

Data
Kainos prognozė
Augimas
  • September 12, 2025(Šiandien)
    $ 6.41
    0.00%
  • September 13, 2025(Rytoj)
    $ 6.4108
    0.01%
  • September 19, 2025(Šią savaitę)
    $ 6.4161
    0.10%
  • October 12, 2025(30 dienų)
    $ 6.4363
    0.41%
Decentralized Social (DESO) Kainų prognozė šiandien

September 12, 2025(Šiandien) numatoma DESO kaina yra $6.41. Ši projekcija atspindi apskaičiuotą pateikto augimo procento rezultatą, todėl naudotojai gali susidaryti vaizdą apie galimą šiandienos kainų judėjimą.

Decentralized Social (DESO) Kainos prognozavimas rytoj

September 13, 2025(Rytoj), kainos prognozė DESO, naudojant 5% metinio augimo įvestį, yra $6.4108. Šie rezultatai suteikia apytikslę tokeno vertės perspektyvą, pagrįstą pasirinktais parametrais.

Decentralized Social (DESO) Kainos prognozė šią savaitę

Pagal September 19, 2025(Šią savaitę), kainos prognozė DESO, naudojant 5% metinį augimo normą, yra $6.4161. Ši savaitės prognozė apskaičiuojama remiantis tuo pačiu augimo procentu, kad būtų galima susidaryti idėją apie galimas kainų tendencijas artimiausiomis dienomis.

Decentralized Social (DESO) Kainos numatymas 30 dienų

Žvelgiant 30 dienų į priekį, numatoma DESO kaina yra $6.4363. Ši prognozė gaunama naudojant 5% metinio augimo įvestį, siekiant įvertinti, kur tokeno vertė galėtų būti po mėnesio.

Dabartinė Decentralized Social kainų statistika

--

$ 67.56M
$ 67.56M$ 67.56M

10.53M
10.53M 10.53M

Naujausia DESO kaina yra --. Per 24 valandas jo vertė pasikeitė 0.00%, o 24 valandų prekybos apimtis pasiekė --.
Be to, DESO turi 10.53M apyvartą ir $ 67.56M bendrą rinkos kapitalizaciją.

Decentralized Social istorinė kaina

Pagal naujausius duomenis, surinktus tiesioginiame kainų puslapyje Decentralized Social, dabartinė Decentralized Social kaina yra 6.41USD. Apyvartinė Decentralized Social (DESO) pasiūla yra 10.53M DESO, todėl jos rinkos kapitalizacija yra $67,556,738.

Laikotarpis
Keisti(%)
Keisti(USD)
Aukšta
Žemas
  • 24 valandos
    -2.64%
    $ -0.173947
    $ 6.68
    $ 6.41
  • 7 dienos
    30.07%
    $ 1.9275
    $ 6.6669
    $ 5.0304
  • 30 dienų
    16.23%
    $ 1.0404
    $ 6.6669
    $ 5.0304
24 valandų pasirodymas

Per pastarąsias 24 valandas Decentralized Social kaina pasikeitė $-0.173947, atspindinti -2.64% vertės pasikeitimą.

7 dienų našumas

Per paskutines 7 dienas Decentralized Social buvo prekiaujama aukščiausia $6.6669 ir žemiausia $5.0304. Kainos pokytis buvo 30.07%. Ši naujausia tendencija parodo DESO potencialą tolesniam judėjimui rinkoje.

30 dienų pasirodymas

Per pastarąjį mėnesį Decentralized Social įvyko 16.23%pasikeitimų, atspindinčių maždaug $1.0404 vertę. Tai rodo, kad DESO artimiausiu metu kainos gali keistis.

Kaip veikia Decentralized Social (DESO) kainų prognozės modulis?

Decentralized Social Kainų prognozės modulis yra patogus įrankis, skirtas padėti įvertinti galimas būsimas DESO kainas, remiantis jūsų augimo prielaidomis. Nesvarbu, ar esate patyręs prekiautojas, ar smalsus investuotojas, šis modulis siūlo paprastą ir interaktyvų būdą prognozuoti būsimą tokeno vertę.

1. Įveskite savo augimo prognozę

Pradėkite įvesdami norimą augimo procentą, kuris gali būti teigiamas arba neigiamas, atsižvelgiant į jūsų rinkos perspektyvas. Tai gali atspindėti jūsų lūkesčius Decentralized Social ateinantiems metams, penkeriems metams ar net dešimtmečiams į ateitį.

2. Apskaičiuokite būsimą kainą

Įvedę augimo tempą, spustelėkite mygtuką „Apskaičiuoti“. Modulis akimirksniu apskaičiuos numatomą DESO būsimą kainą ir aiškiai parodys, kaip jūsų prognozė paveiks tokeno vertę laikui bėgant.

3. Susipažinkite su skirtingais scenarijais

Galite eksperimentuoti su įvairiais augimo tempais, kad sužinotumėte, kaip skirtingos rinkos sąlygos gali paveikti Decentralized Social kainą. Šis lankstumas leidžia analizuoti tiek optimistines, tiek konservatyvias prognozes, o tai padeda priimti labiau pagrįstus sprendimus.

4. Naudotojų nuotaikos ir bendruomenės įžvalgos

Modulis taip pat integruoja naudotojų nuotaikų duomenis, leidžiančius palyginti savo prognozes su kitų naudotojų prognozėmis. Šis bendras indėlis suteikia vertingų žinių apie tai, kaip bendruomenė įsivaizduoja DESO ateitį.

Techniniai kainų prognozavimo rodikliai

Siekiant padidinti prognozės tikslumą, modulis naudoja įvairius techninius rodiklius ir rinkos duomenis. Tai apima:

Eksponentiniai slankusis vidurkiai (EMA): Padeda sekti tokeno kainų tendenciją išlygindama svyravimus ir suteikdama įžvalgų apie galimus tendencijų pasikeitimus.

Bolingerio juostos: Matuoja rinkos nepastovumą ir nustato galimas perpirkimo ar perpardavimo sąlygas.

Santykinio stiprumo indeksas (RSI): Įvertina DESO pagreitį, kad nustatytų, ar jis yra didėjimo ar kritimo fazėje.

Slankiojo vidurkio konvergencijos skirtumai (MACD): Įvertina kainų svyravimų stiprumą ir kryptį, kad nustatytų galimus įėjimo ir išėjimo taškus. Sujungus šiuos rodiklius su realaus laiko rinkos duomenimis, modulis pateikia dinamišką kainų prognozę, padedančią gauti gilesnių įžvalgų apie būsimą Decentralized Social potencialą.

Kodėl DESO kainų prognozė yra svarbi?

DESO kainų prognozės svarbios dėl kelių priežasčių, investuotojai jas naudoja įvairiais tikslais:

Investavimo strategijos kūrimas: Prognozės padeda investuotojams suformuluoti strategijas. Įvertinę būsimas kainas, jie gali nuspręsti, kada pirkti, parduoti ar laikyti kriptovaliutą.

Rizikos vertinimas: Suprasdami galimus kainų pokyčius, investuotojai gali įvertinti riziką, susijusią su konkrečiu kriptovaliutų turtu. Tai būtina norint valdyti ir sumažinti galimus nuostolius.

Rinkos analizė: Prognozės dažnai apima rinkos tendencijų, naujienų ir istorinių duomenų analizę. Ši išsami analizė padeda investuotojams suprasti rinkos dinamiką ir veiksnius, turinčius įtakos kainų pokyčiams.

Portfelio diversifikavimas: Prognozuodami perspektyvias kriptovaliutas, investuotojai gali diversifikuoti portfelius ir paskirstyti riziką tarp skirtingo turto.

Ilgalaikis planavimas: Investuotojai, ieškantys ilgalaikės naudos, pasikliauja prognozėmis, kad nustatytų kriptovaliutas, turinčias augimo potencialą ateityje.

Psichologinis pasirengimas: Žinodami galimus kainų scenarijus, investuotojai būna geriau pasiruošę emociškai ir finansiškai rinkos svyravimams.

Bendruomenės įsitraukimas: Kriptovaliutų kainų prognozės skatina diskusijas investuotojų bendruomenėje, plečia supratimą ir kuria bendrą išmintį apie rinkos tendencijas.

Dažnai užduodami klausimai (DUK):

Ar verta investuoti į DESO dabar?
Pagal jūsų prognozes, DESO pasieks -- undefined, todėl tai bus vertas dėmesio tokenas.
Kokia kito mėnesio DESO kainų prognozė?
Remiantis Decentralized Social (DESO) kainos prognozavimo įrankiu, prognozuojama DESO kaina undefined pasieks --.
Kiek kainuos 1 DESO 2026 m.?
1 vieneto Decentralized Social (DESO) kaina šiandien yra --. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, DESO padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2026 m.
Kokia prognozuojama DESO kaina 2027 m.?
Decentralized Social (DESO) prognozuojama, kad kasmet bus 0.00%, o iki 2027 m. 1 DESO kaina pasieks --.
Kokia numatoma tikslinė DESO kaina 2028 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, Decentralized Social (DESO) augs 0.00%, o numatoma kaina 2028 m. bus --.
Kokia numatoma tikslinė DESO kaina 2029 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, Decentralized Social (DESO) augs 0.00%, o numatoma kaina 2029 m. bus --.
Kiek kainuos 1 DESO 2030 m.?
1 vieneto Decentralized Social (DESO) kaina šiandien yra --. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, DESO padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2030 m.
Kokia DESO kainų prognozė 2040 metams?
Decentralized Social (DESO) prognozuojama, kad kasmet padidės 0.00%, o iki 2040 m. 1 DESO kaina pasieks --.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 21:00:31(UTC+8)

Atsakomybės apribojimas

Turinys mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose pagrįstas MEXC naudotojų ir (arba) kitų trečiųjų šalių pateikta informacija ir atsiliepimais. Jis pateikiamas „toks, koks yra“ informaciniais ir pavyzdiniais tikslais, be jokių garantijų. Svarbu pažymėti, kad pateiktos kainų prognozės gali būti netikslios ir neturėtų būti tokiomis laikomos. Ateities kainos gali labai skirtis nuo pateiktų prognozių ir jomis nereikėtų pasikliauti priimant investavimo sprendimus.

Šis turinys nėra finansinė konsultacija ir neskirtas rekomenduoti jokių konkrečių produktų ar paslaugų pirkimo. MEXC neprisiima atsakomybės už nuostolius, patirtus remiantis, naudojant ir (arba) pasikliaujant bet kokiu turiniu, paskelbtu mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose. Svarbu žinoti, kad skaitmeninio turto kainos yra susijusios su didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Jūsų investicijos vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir nėra garantijos, kad atgausite iš pradžių investuotą sumą. Galiausiai tik jūs esate atsakingi už savo investicinius sprendimus, o MEXC neatsako už jokius jūsų galimus nuostolius. Atminkite – ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Turėtumėte investuoti tik į produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš priimdami investavimo sprendimus gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu.