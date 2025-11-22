Decentralized Euro (DEURO) Kainos prognozavimas (USD)

Gaukite Decentralized Euro kainų prognozes 2026, 2027, 2028, 2030 ir kt. Numatykite, kiek DEURO augs per ateinančius 5 metus ar ilgiau. Akimirksniu prognozuokite būsimus kainų scenarijus, remdamiesi rinkos tendencijomis ir nuotaikomis.

Decentralized Euro kainos prognozė
Faktinis
Prognozė
Decentralized Euro Kainų prognozė 2025–2050 m. (USD)

Decentralized Euro (DEURO) Kainų prognozė 2025 m. (šiais metais)

Remiantis jūsų prognoze, Decentralized Euro galėtų augti 0.00%. Ji gali pasiekti $ 1.15 prekybos kainą 2025 m.

Decentralized Euro (DEURO) Kainų prognozė 2026 m. (kitiems metams)

Remiantis jūsų prognoze, Decentralized Euro galėtų augti 5.00%. Ji gali pasiekti $ 1.2075 prekybos kainą 2026 m.

Decentralized Euro (DEURO) Kainų prognozė 2027 m. (po 2 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2027 m. DEURO ateities kaina yra $ 1.2678 su 10.25% augimo norma.

Decentralized Euro (DEURO) Kainų prognozė 2028 m. (po 3 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2028 m. DEURO ateities kaina yra $ 1.3312 su 15.76% augimo norma.

Decentralized Euro (DEURO) Kainų prognozė 2029 m. (po 4 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, DEURO 2029 m. tikslinė kaina yra $ 1.3978, o augimo norma – 21.55%.

Decentralized Euro (DEURO) Kainų prognozė 2030 m. (po 5 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, DEURO 2030 m. tikslinė kaina yra $ 1.4677, o augimo norma – 27.63%.

Decentralized Euro (DEURO) Kainų prognozė 2040 m. (po 15 metų)

2040 m. Decentralized Euro kaina galėtų išaugti 107.89%. Ji gali pasiekti $ 2.3907 prekybos kainą.

Decentralized Euro (DEURO) Kainų prognozė 2050 m. (po 25 metų)

2050 m. Decentralized Euro kaina galėtų išaugti 238.64%. Ji gali pasiekti $ 3.8943 prekybos kainą.

Metai
Kaina
Augimas
  • 2025
    $ 1.15
    0.00%
  • 2026
    $ 1.2075
    5.00%
  • 2027
    $ 1.2678
    10.25%
  • 2028
    $ 1.3312
    15.76%
  • 2029
    $ 1.3978
    21.55%
  • 2030
    $ 1.4677
    27.63%
  • 2031
    $ 1.5411
    34.01%
  • 2032
    $ 1.6181
    40.71%
Metai
Kaina
Augimas
  • 2033
    $ 1.6990
    47.75%
  • 2034
    $ 1.7840
    55.13%
  • 2035
    $ 1.8732
    62.89%
  • 2036
    $ 1.9668
    71.03%
  • 2037
    $ 2.0652
    79.59%
  • 2038
    $ 2.1684
    88.56%
  • 2039
    $ 2.2769
    97.99%
  • 2040
    $ 2.3907
    107.89%
Trumpalaikės Decentralized Euro kainos prognozė šiandien, rytoj, šią savaitę ir 30 dienų

Data
Kainos prognozė
Augimas
  • November 22, 2025(Šiandien)
    $ 1.15
    0.00%
  • November 23, 2025(Rytoj)
    $ 1.1501
    0.01%
  • November 29, 2025(Šią savaitę)
    $ 1.1511
    0.10%
  • December 22, 2025(30 dienų)
    $ 1.1547
    0.41%
Decentralized Euro (DEURO) Kainų prognozė šiandien

November 22, 2025(Šiandien) numatoma DEURO kaina yra $1.15. Ši projekcija atspindi apskaičiuotą pateikto augimo procento rezultatą, todėl naudotojai gali susidaryti vaizdą apie galimą šiandienos kainų judėjimą.

Decentralized Euro (DEURO) Kainos prognozavimas rytoj

November 23, 2025(Rytoj), kainos prognozė DEURO, naudojant 5% metinio augimo įvestį, yra $1.1501. Šie rezultatai suteikia apytikslę tokeno vertės perspektyvą, pagrįstą pasirinktais parametrais.

Decentralized Euro (DEURO) Kainos prognozė šią savaitę

Pagal November 29, 2025(Šią savaitę), kainos prognozė DEURO, naudojant 5% metinį augimo normą, yra $1.1511. Ši savaitės prognozė apskaičiuojama remiantis tuo pačiu augimo procentu, kad būtų galima susidaryti idėją apie galimas kainų tendencijas artimiausiomis dienomis.

Decentralized Euro (DEURO) Kainos numatymas 30 dienų

Žvelgiant 30 dienų į priekį, numatoma DEURO kaina yra $1.1547. Ši prognozė gaunama naudojant 5% metinio augimo įvestį, siekiant įvertinti, kur tokeno vertė galėtų būti po mėnesio.

Dabartinė Decentralized Euro kainų statistika

--

$ 3.00M
$ 3.00M$ 3.00M

2.61M
2.61M 2.61M

Be to, DEURO turi 2.61M apyvartą ir $ 3.00M bendrą rinkos kapitalizaciją.

Decentralized Euro istorinė kaina

Pagal naujausius duomenis, surinktus tiesioginiame kainų puslapyje Decentralized Euro, dabartinė Decentralized Euro kaina yra 1.15USD. Apyvartinė Decentralized Euro (DEURO) pasiūla yra 2.61M DEURO, todėl jos rinkos kapitalizacija yra $3,000,810.

Laikotarpis
Keisti(%)
Keisti(USD)
Aukšta
Žemas
  • 24 valandos
    0.43%
    $ 0.004908
    $ 1.15
    $ 1.15
  • 7 dienos
    -0.80%
    $ -0.009231
    $ 1.1626
    $ 1.1379
  • 30 dienų
    -0.84%
    $ -0.009717
    $ 1.1626
    $ 1.1379
24 valandų pasirodymas

Per pastarąsias 24 valandas Decentralized Euro kaina pasikeitė $0.004908, atspindinti 0.43% vertės pasikeitimą.

7 dienų našumas

Per paskutines 7 dienas Decentralized Euro buvo prekiaujama aukščiausia $1.1626 ir žemiausia $1.1379. Kainos pokytis buvo -0.80%. Ši naujausia tendencija parodo DEURO potencialą tolesniam judėjimui rinkoje.

30 dienų pasirodymas

Per pastarąjį mėnesį Decentralized Euro įvyko -0.84%pasikeitimų, atspindinčių maždaug $-0.009717 vertę. Tai rodo, kad DEURO artimiausiu metu kainos gali keistis.

Kaip veikia Decentralized Euro (DEURO) kainų prognozės modulis?

Decentralized Euro Kainų prognozės modulis yra patogus įrankis, skirtas padėti įvertinti galimas būsimas DEURO kainas, remiantis jūsų augimo prielaidomis. Nesvarbu, ar esate patyręs prekiautojas, ar smalsus investuotojas, šis modulis siūlo paprastą ir interaktyvų būdą prognozuoti būsimą tokeno vertę.

1. Įveskite savo augimo prognozę

Pradėkite įvesdami norimą augimo procentą, kuris gali būti teigiamas arba neigiamas, atsižvelgiant į jūsų rinkos perspektyvas. Tai gali atspindėti jūsų lūkesčius Decentralized Euro ateinantiems metams, penkeriems metams ar net dešimtmečiams į ateitį.

2. Apskaičiuokite būsimą kainą

Įvedę augimo tempą, spustelėkite mygtuką „Apskaičiuoti“. Modulis akimirksniu apskaičiuos numatomą DEURO būsimą kainą ir aiškiai parodys, kaip jūsų prognozė paveiks tokeno vertę laikui bėgant.

3. Susipažinkite su skirtingais scenarijais

Galite eksperimentuoti su įvairiais augimo tempais, kad sužinotumėte, kaip skirtingos rinkos sąlygos gali paveikti Decentralized Euro kainą. Šis lankstumas leidžia analizuoti tiek optimistines, tiek konservatyvias prognozes, o tai padeda priimti labiau pagrįstus sprendimus.

4. Naudotojų nuotaikos ir bendruomenės įžvalgos

Modulis taip pat integruoja naudotojų nuotaikų duomenis, leidžiančius palyginti savo prognozes su kitų naudotojų prognozėmis. Šis bendras indėlis suteikia vertingų žinių apie tai, kaip bendruomenė įsivaizduoja DEURO ateitį.

Techniniai kainų prognozavimo rodikliai

Siekiant padidinti prognozės tikslumą, modulis naudoja įvairius techninius rodiklius ir rinkos duomenis. Tai apima:

Eksponentiniai slankusis vidurkiai (EMA): Padeda sekti tokeno kainų tendenciją išlygindama svyravimus ir suteikdama įžvalgų apie galimus tendencijų pasikeitimus.

Bolingerio juostos: Matuoja rinkos nepastovumą ir nustato galimas perpirkimo ar perpardavimo sąlygas.

Santykinio stiprumo indeksas (RSI): Įvertina DEURO pagreitį, kad nustatytų, ar jis yra didėjimo ar kritimo fazėje.

Slankiojo vidurkio konvergencijos skirtumai (MACD): Įvertina kainų svyravimų stiprumą ir kryptį, kad nustatytų galimus įėjimo ir išėjimo taškus. Sujungus šiuos rodiklius su realaus laiko rinkos duomenimis, modulis pateikia dinamišką kainų prognozę, padedančią gauti gilesnių įžvalgų apie būsimą Decentralized Euro potencialą.

Kodėl DEURO kainų prognozė yra svarbi?

DEURO kainų prognozės svarbios dėl kelių priežasčių, investuotojai jas naudoja įvairiais tikslais:

Investavimo strategijos kūrimas: Prognozės padeda investuotojams suformuluoti strategijas. Įvertinę būsimas kainas, jie gali nuspręsti, kada pirkti, parduoti ar laikyti kriptovaliutą.

Rizikos vertinimas: Suprasdami galimus kainų pokyčius, investuotojai gali įvertinti riziką, susijusią su konkrečiu kriptovaliutų turtu. Tai būtina norint valdyti ir sumažinti galimus nuostolius.

Rinkos analizė: Prognozės dažnai apima rinkos tendencijų, naujienų ir istorinių duomenų analizę. Ši išsami analizė padeda investuotojams suprasti rinkos dinamiką ir veiksnius, turinčius įtakos kainų pokyčiams.

Portfelio diversifikavimas: Prognozuodami perspektyvias kriptovaliutas, investuotojai gali diversifikuoti portfelius ir paskirstyti riziką tarp skirtingo turto.

Ilgalaikis planavimas: Investuotojai, ieškantys ilgalaikės naudos, pasikliauja prognozėmis, kad nustatytų kriptovaliutas, turinčias augimo potencialą ateityje.

Psichologinis pasirengimas: Žinodami galimus kainų scenarijus, investuotojai būna geriau pasiruošę emociškai ir finansiškai rinkos svyravimams.

Bendruomenės įsitraukimas: Kriptovaliutų kainų prognozės skatina diskusijas investuotojų bendruomenėje, plečia supratimą ir kuria bendrą išmintį apie rinkos tendencijas.

Dažnai užduodami klausimai (DUK):

Ar verta investuoti į DEURO dabar?
Pagal jūsų prognozes, DEURO pasieks -- undefined, todėl tai bus vertas dėmesio tokenas.
Kokia kito mėnesio DEURO kainų prognozė?
Remiantis Decentralized Euro (DEURO) kainos prognozavimo įrankiu, prognozuojama DEURO kaina undefined pasieks --.
Kiek kainuos 1 DEURO 2026 m.?
1 vieneto Decentralized Euro (DEURO) kaina šiandien yra --. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, DEURO padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2026 m.
Kokia prognozuojama DEURO kaina 2027 m.?
Decentralized Euro (DEURO) prognozuojama, kad kasmet bus 0.00%, o iki 2027 m. 1 DEURO kaina pasieks --.
Kokia numatoma tikslinė DEURO kaina 2028 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, Decentralized Euro (DEURO) augs 0.00%, o numatoma kaina 2028 m. bus --.
Kokia numatoma tikslinė DEURO kaina 2029 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, Decentralized Euro (DEURO) augs 0.00%, o numatoma kaina 2029 m. bus --.
Kiek kainuos 1 DEURO 2030 m.?
1 vieneto Decentralized Euro (DEURO) kaina šiandien yra --. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, DEURO padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2030 m.
Kokia DEURO kainų prognozė 2040 metams?
Decentralized Euro (DEURO) prognozuojama, kad kasmet padidės 0.00%, o iki 2040 m. 1 DEURO kaina pasieks --.
Atsakomybės apribojimas

Turinys mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose pagrįstas MEXC naudotojų ir (arba) kitų trečiųjų šalių pateikta informacija ir atsiliepimais. Jis pateikiamas „toks, koks yra“ informaciniais ir pavyzdiniais tikslais, be jokių garantijų. Svarbu pažymėti, kad pateiktos kainų prognozės gali būti netikslios ir neturėtų būti tokiomis laikomos. Ateities kainos gali labai skirtis nuo pateiktų prognozių ir jomis nereikėtų pasikliauti priimant investavimo sprendimus.

Šis turinys nėra finansinė konsultacija ir neskirtas rekomenduoti jokių konkrečių produktų ar paslaugų pirkimo. MEXC neprisiima atsakomybės už nuostolius, patirtus remiantis, naudojant ir (arba) pasikliaujant bet kokiu turiniu, paskelbtu mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose. Svarbu žinoti, kad skaitmeninio turto kainos yra susijusios su didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Jūsų investicijos vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir nėra garantijos, kad atgausite iš pradžių investuotą sumą. Galiausiai tik jūs esate atsakingi už savo investicinius sprendimus, o MEXC neatsako už jokius jūsų galimus nuostolius. Atminkite – ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Turėtumėte investuoti tik į produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš priimdami investavimo sprendimus gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu.