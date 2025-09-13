Dead Butt Society (DBS) Kainos prognozavimas (USD)

Gaukite Dead Butt Society kainų prognozes 2026, 2027, 2028, 2030 ir kt. Numatykite, kiek DBS augs per ateinančius 5 metus ar ilgiau. Akimirksniu prognozuokite būsimus kainų scenarijus, remdamiesi rinkos tendencijomis ir nuotaikomis.

Dead Butt Society kainos prognozė
--
----
0.00%
USD
Faktinis
Prognozė
Dead Butt Society Kainų prognozė 2025–2050 m. (USD)

Dead Butt Society (DBS) Kainų prognozė 2025 m. (šiais metais)

Remiantis jūsų prognoze, Dead Butt Society galėtų augti 0.00%. Ji gali pasiekti $ 0.000013 prekybos kainą 2025 m.

Dead Butt Society (DBS) Kainų prognozė 2026 m. (kitiems metams)

Remiantis jūsų prognoze, Dead Butt Society galėtų augti 5.00%. Ji gali pasiekti $ 0.000014 prekybos kainą 2026 m.

Dead Butt Society (DBS) Kainų prognozė 2027 m. (po 2 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2027 m. DBS ateities kaina yra $ 0.000014 su 10.25% augimo norma.

Dead Butt Society (DBS) Kainų prognozė 2028 m. (po 3 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2028 m. DBS ateities kaina yra $ 0.000015 su 15.76% augimo norma.

Dead Butt Society (DBS) Kainų prognozė 2029 m. (po 4 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, DBS 2029 m. tikslinė kaina yra $ 0.000016, o augimo norma – 21.55%.

Dead Butt Society (DBS) Kainų prognozė 2030 m. (po 5 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, DBS 2030 m. tikslinė kaina yra $ 0.000017, o augimo norma – 27.63%.

Dead Butt Society (DBS) Kainų prognozė 2040 m. (po 15 metų)

2040 m. Dead Butt Society kaina galėtų išaugti 107.89%. Ji gali pasiekti $ 0.000027 prekybos kainą.

Dead Butt Society (DBS) Kainų prognozė 2050 m. (po 25 metų)

2050 m. Dead Butt Society kaina galėtų išaugti 238.64%. Ji gali pasiekti $ 0.000045 prekybos kainą.

Metai
Kaina
Augimas
  • 2025
    $ 0.000013
    0.00%
  • 2026
    $ 0.000014
    5.00%
  • 2027
    $ 0.000014
    10.25%
  • 2028
    $ 0.000015
    15.76%
  • 2029
    $ 0.000016
    21.55%
  • 2030
    $ 0.000017
    27.63%
  • 2031
    $ 0.000017
    34.01%
  • 2032
    $ 0.000018
    40.71%
Metai
Kaina
Augimas
  • 2033
    $ 0.000019
    47.75%
  • 2034
    $ 0.000020
    55.13%
  • 2035
    $ 0.000021
    62.89%
  • 2036
    $ 0.000022
    71.03%
  • 2037
    $ 0.000024
    79.59%
  • 2038
    $ 0.000025
    88.56%
  • 2039
    $ 0.000026
    97.99%
  • 2040
    $ 0.000027
    107.89%
Rodyti daugiau

Trumpalaikės Dead Butt Society kainos prognozė šiandien, rytoj, šią savaitę ir 30 dienų

Data
Kainos prognozė
Augimas
  • September 13, 2025(Šiandien)
    $ 0.000013
    0.00%
  • September 14, 2025(Rytoj)
    $ 0.000013
    0.01%
  • September 20, 2025(Šią savaitę)
    $ 0.000013
    0.10%
  • October 13, 2025(30 dienų)
    $ 0.000013
    0.41%
Dead Butt Society (DBS) Kainų prognozė šiandien

September 13, 2025(Šiandien) numatoma DBS kaina yra $0.000013. Ši projekcija atspindi apskaičiuotą pateikto augimo procento rezultatą, todėl naudotojai gali susidaryti vaizdą apie galimą šiandienos kainų judėjimą.

Dead Butt Society (DBS) Kainos prognozavimas rytoj

September 14, 2025(Rytoj), kainos prognozė DBS, naudojant 5% metinio augimo įvestį, yra $0.000013. Šie rezultatai suteikia apytikslę tokeno vertės perspektyvą, pagrįstą pasirinktais parametrais.

Dead Butt Society (DBS) Kainos prognozė šią savaitę

Pagal September 20, 2025(Šią savaitę), kainos prognozė DBS, naudojant 5% metinį augimo normą, yra $0.000013. Ši savaitės prognozė apskaičiuojama remiantis tuo pačiu augimo procentu, kad būtų galima susidaryti idėją apie galimas kainų tendencijas artimiausiomis dienomis.

Dead Butt Society (DBS) Kainos numatymas 30 dienų

Žvelgiant 30 dienų į priekį, numatoma DBS kaina yra $0.000013. Ši prognozė gaunama naudojant 5% metinio augimo įvestį, siekiant įvertinti, kur tokeno vertė galėtų būti po mėnesio.

Dabartinė Dead Butt Society kainų statistika

--
----

--

$ 13.44K
$ 13.44K$ 13.44K

999.43M
999.43M 999.43M

--
----

--

Naujausia DBS kaina yra --. Per 24 valandas jo vertė pasikeitė 0.00%, o 24 valandų prekybos apimtis pasiekė --.
Be to, DBS turi 999.43M apyvartą ir $ 13.44K bendrą rinkos kapitalizaciją.

Dead Butt Society istorinė kaina

Pagal naujausius duomenis, surinktus tiesioginiame kainų puslapyje Dead Butt Society, dabartinė Dead Butt Society kaina yra 0.000013USD. Apyvartinė Dead Butt Society (DBS) pasiūla yra 999.43M DBS, todėl jos rinkos kapitalizacija yra $13,443.56.

Laikotarpis
Keisti(%)
Keisti(USD)
Aukšta
Žemas
  • 24 valandos
    6.13%
    $ 0
    $ 0.000013
    $ 0.000012
  • 7 dienos
    17.97%
    $ 0.000002
    $ 0.000013
    $ 0.000010
  • 30 dienų
    10.98%
    $ 0.000001
    $ 0.000013
    $ 0.000010
24 valandų pasirodymas

Per pastarąsias 24 valandas Dead Butt Society kaina pasikeitė $0, atspindinti 6.13% vertės pasikeitimą.

7 dienų našumas

Per paskutines 7 dienas Dead Butt Society buvo prekiaujama aukščiausia $0.000013 ir žemiausia $0.000010. Kainos pokytis buvo 17.97%. Ši naujausia tendencija parodo DBS potencialą tolesniam judėjimui rinkoje.

30 dienų pasirodymas

Per pastarąjį mėnesį Dead Butt Society įvyko 10.98%pasikeitimų, atspindinčių maždaug $0.000001 vertę. Tai rodo, kad DBS artimiausiu metu kainos gali keistis.

Kaip veikia Dead Butt Society (DBS) kainų prognozės modulis?

Dead Butt Society Kainų prognozės modulis yra patogus įrankis, skirtas padėti įvertinti galimas būsimas DBS kainas, remiantis jūsų augimo prielaidomis. Nesvarbu, ar esate patyręs prekiautojas, ar smalsus investuotojas, šis modulis siūlo paprastą ir interaktyvų būdą prognozuoti būsimą tokeno vertę.

1. Įveskite savo augimo prognozę

Pradėkite įvesdami norimą augimo procentą, kuris gali būti teigiamas arba neigiamas, atsižvelgiant į jūsų rinkos perspektyvas. Tai gali atspindėti jūsų lūkesčius Dead Butt Society ateinantiems metams, penkeriems metams ar net dešimtmečiams į ateitį.

2. Apskaičiuokite būsimą kainą

Įvedę augimo tempą, spustelėkite mygtuką „Apskaičiuoti“. Modulis akimirksniu apskaičiuos numatomą DBS būsimą kainą ir aiškiai parodys, kaip jūsų prognozė paveiks tokeno vertę laikui bėgant.

3. Susipažinkite su skirtingais scenarijais

Galite eksperimentuoti su įvairiais augimo tempais, kad sužinotumėte, kaip skirtingos rinkos sąlygos gali paveikti Dead Butt Society kainą. Šis lankstumas leidžia analizuoti tiek optimistines, tiek konservatyvias prognozes, o tai padeda priimti labiau pagrįstus sprendimus.

4. Naudotojų nuotaikos ir bendruomenės įžvalgos

Modulis taip pat integruoja naudotojų nuotaikų duomenis, leidžiančius palyginti savo prognozes su kitų naudotojų prognozėmis. Šis bendras indėlis suteikia vertingų žinių apie tai, kaip bendruomenė įsivaizduoja DBS ateitį.

Techniniai kainų prognozavimo rodikliai

Siekiant padidinti prognozės tikslumą, modulis naudoja įvairius techninius rodiklius ir rinkos duomenis. Tai apima:

Eksponentiniai slankusis vidurkiai (EMA): Padeda sekti tokeno kainų tendenciją išlygindama svyravimus ir suteikdama įžvalgų apie galimus tendencijų pasikeitimus.

Bolingerio juostos: Matuoja rinkos nepastovumą ir nustato galimas perpirkimo ar perpardavimo sąlygas.

Santykinio stiprumo indeksas (RSI): Įvertina DBS pagreitį, kad nustatytų, ar jis yra didėjimo ar kritimo fazėje.

Slankiojo vidurkio konvergencijos skirtumai (MACD): Įvertina kainų svyravimų stiprumą ir kryptį, kad nustatytų galimus įėjimo ir išėjimo taškus. Sujungus šiuos rodiklius su realaus laiko rinkos duomenimis, modulis pateikia dinamišką kainų prognozę, padedančią gauti gilesnių įžvalgų apie būsimą Dead Butt Society potencialą.

Kodėl DBS kainų prognozė yra svarbi?

DBS kainų prognozės svarbios dėl kelių priežasčių, investuotojai jas naudoja įvairiais tikslais:

Investavimo strategijos kūrimas: Prognozės padeda investuotojams suformuluoti strategijas. Įvertinę būsimas kainas, jie gali nuspręsti, kada pirkti, parduoti ar laikyti kriptovaliutą.

Rizikos vertinimas: Suprasdami galimus kainų pokyčius, investuotojai gali įvertinti riziką, susijusią su konkrečiu kriptovaliutų turtu. Tai būtina norint valdyti ir sumažinti galimus nuostolius.

Rinkos analizė: Prognozės dažnai apima rinkos tendencijų, naujienų ir istorinių duomenų analizę. Ši išsami analizė padeda investuotojams suprasti rinkos dinamiką ir veiksnius, turinčius įtakos kainų pokyčiams.

Portfelio diversifikavimas: Prognozuodami perspektyvias kriptovaliutas, investuotojai gali diversifikuoti portfelius ir paskirstyti riziką tarp skirtingo turto.

Ilgalaikis planavimas: Investuotojai, ieškantys ilgalaikės naudos, pasikliauja prognozėmis, kad nustatytų kriptovaliutas, turinčias augimo potencialą ateityje.

Psichologinis pasirengimas: Žinodami galimus kainų scenarijus, investuotojai būna geriau pasiruošę emociškai ir finansiškai rinkos svyravimams.

Bendruomenės įsitraukimas: Kriptovaliutų kainų prognozės skatina diskusijas investuotojų bendruomenėje, plečia supratimą ir kuria bendrą išmintį apie rinkos tendencijas.

Dažnai užduodami klausimai (DUK):

Ar verta investuoti į DBS dabar?
Pagal jūsų prognozes, DBS pasieks -- undefined, todėl tai bus vertas dėmesio tokenas.
Kokia kito mėnesio DBS kainų prognozė?
Remiantis Dead Butt Society (DBS) kainos prognozavimo įrankiu, prognozuojama DBS kaina undefined pasieks --.
Kiek kainuos 1 DBS 2026 m.?
1 vieneto Dead Butt Society (DBS) kaina šiandien yra --. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, DBS padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2026 m.
Kokia prognozuojama DBS kaina 2027 m.?
Dead Butt Society (DBS) prognozuojama, kad kasmet bus 0.00%, o iki 2027 m. 1 DBS kaina pasieks --.
Kokia numatoma tikslinė DBS kaina 2028 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, Dead Butt Society (DBS) augs 0.00%, o numatoma kaina 2028 m. bus --.
Kokia numatoma tikslinė DBS kaina 2029 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, Dead Butt Society (DBS) augs 0.00%, o numatoma kaina 2029 m. bus --.
Kiek kainuos 1 DBS 2030 m.?
1 vieneto Dead Butt Society (DBS) kaina šiandien yra --. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, DBS padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2030 m.
Kokia DBS kainų prognozė 2040 metams?
Dead Butt Society (DBS) prognozuojama, kad kasmet padidės 0.00%, o iki 2040 m. 1 DBS kaina pasieks --.
Atsakomybės apribojimas

Turinys mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose pagrįstas MEXC naudotojų ir (arba) kitų trečiųjų šalių pateikta informacija ir atsiliepimais. Jis pateikiamas „toks, koks yra“ informaciniais ir pavyzdiniais tikslais, be jokių garantijų. Svarbu pažymėti, kad pateiktos kainų prognozės gali būti netikslios ir neturėtų būti tokiomis laikomos. Ateities kainos gali labai skirtis nuo pateiktų prognozių ir jomis nereikėtų pasikliauti priimant investavimo sprendimus.

Šis turinys nėra finansinė konsultacija ir neskirtas rekomenduoti jokių konkrečių produktų ar paslaugų pirkimo. MEXC neprisiima atsakomybės už nuostolius, patirtus remiantis, naudojant ir (arba) pasikliaujant bet kokiu turiniu, paskelbtu mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose. Svarbu žinoti, kad skaitmeninio turto kainos yra susijusios su didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Jūsų investicijos vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir nėra garantijos, kad atgausite iš pradžių investuotą sumą. Galiausiai tik jūs esate atsakingi už savo investicinius sprendimus, o MEXC neatsako už jokius jūsų galimus nuostolius. Atminkite – ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Turėtumėte investuoti tik į produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš priimdami investavimo sprendimus gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu.