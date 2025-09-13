Dash Diamond (DASHD) Kainos prognozavimas (USD)

Gaukite Dash Diamond kainų prognozes 2026, 2027, 2028, 2030 ir kt. Numatykite, kiek DASHD augs per ateinančius 5 metus ar ilgiau. Akimirksniu prognozuokite būsimus kainų scenarijus, remdamiesi rinkos tendencijomis ir nuotaikomis.

Įveskite skaičių nuo -100 iki 1,000, kad nuspėtumėte Dash Diamond kainą
%

*Atsakomybės apribojimas: Visos kainų prognozės yra pagrįstos naudotojo įvestimis.

Dash Diamond kainos prognozė
--
----
0.00%
USD
Faktinis
Prognozė
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-13 00:36:08(UTC+8)

Dash Diamond Kainų prognozė 2025–2050 m. (USD)

Dash Diamond (DASHD) Kainų prognozė 2025 m. (šiais metais)

Remiantis jūsų prognoze, Dash Diamond galėtų augti 0.00%. Ji gali pasiekti $ 0.001636 prekybos kainą 2025 m.

Dash Diamond (DASHD) Kainų prognozė 2026 m. (kitiems metams)

Remiantis jūsų prognoze, Dash Diamond galėtų augti 5.00%. Ji gali pasiekti $ 0.001718 prekybos kainą 2026 m.

Dash Diamond (DASHD) Kainų prognozė 2027 m. (po 2 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2027 m. DASHD ateities kaina yra $ 0.001804 su 10.25% augimo norma.

Dash Diamond (DASHD) Kainų prognozė 2028 m. (po 3 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2028 m. DASHD ateities kaina yra $ 0.001894 su 15.76% augimo norma.

Dash Diamond (DASHD) Kainų prognozė 2029 m. (po 4 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, DASHD 2029 m. tikslinė kaina yra $ 0.001989, o augimo norma – 21.55%.

Dash Diamond (DASHD) Kainų prognozė 2030 m. (po 5 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, DASHD 2030 m. tikslinė kaina yra $ 0.002089, o augimo norma – 27.63%.

Dash Diamond (DASHD) Kainų prognozė 2040 m. (po 15 metų)

2040 m. Dash Diamond kaina galėtų išaugti 107.89%. Ji gali pasiekti $ 0.003402 prekybos kainą.

Dash Diamond (DASHD) Kainų prognozė 2050 m. (po 25 metų)

2050 m. Dash Diamond kaina galėtų išaugti 238.64%. Ji gali pasiekti $ 0.005543 prekybos kainą.

Metai
Kaina
Augimas
  • 2025
    $ 0.001636
    0.00%
  • 2026
    $ 0.001718
    5.00%
  • 2027
    $ 0.001804
    10.25%
  • 2028
    $ 0.001894
    15.76%
  • 2029
    $ 0.001989
    21.55%
  • 2030
    $ 0.002089
    27.63%
  • 2031
    $ 0.002193
    34.01%
  • 2032
    $ 0.002303
    40.71%
Metai
Kaina
Augimas
  • 2033
    $ 0.002418
    47.75%
  • 2034
    $ 0.002539
    55.13%
  • 2035
    $ 0.002666
    62.89%
  • 2036
    $ 0.002799
    71.03%
  • 2037
    $ 0.002939
    79.59%
  • 2038
    $ 0.003086
    88.56%
  • 2039
    $ 0.003240
    97.99%
  • 2040
    $ 0.003402
    107.89%
Rodyti daugiau

Trumpalaikės Dash Diamond kainos prognozė šiandien, rytoj, šią savaitę ir 30 dienų

Data
Kainos prognozė
Augimas
  • September 13, 2025(Šiandien)
    $ 0.001636
    0.00%
  • September 14, 2025(Rytoj)
    $ 0.001637
    0.01%
  • September 20, 2025(Šią savaitę)
    $ 0.001638
    0.10%
  • October 13, 2025(30 dienų)
    $ 0.001643
    0.41%
Dash Diamond (DASHD) Kainų prognozė šiandien

September 13, 2025(Šiandien) numatoma DASHD kaina yra $0.001636. Ši projekcija atspindi apskaičiuotą pateikto augimo procento rezultatą, todėl naudotojai gali susidaryti vaizdą apie galimą šiandienos kainų judėjimą.

Dash Diamond (DASHD) Kainos prognozavimas rytoj

September 14, 2025(Rytoj), kainos prognozė DASHD, naudojant 5% metinio augimo įvestį, yra $0.001637. Šie rezultatai suteikia apytikslę tokeno vertės perspektyvą, pagrįstą pasirinktais parametrais.

Dash Diamond (DASHD) Kainos prognozė šią savaitę

Pagal September 20, 2025(Šią savaitę), kainos prognozė DASHD, naudojant 5% metinį augimo normą, yra $0.001638. Ši savaitės prognozė apskaičiuojama remiantis tuo pačiu augimo procentu, kad būtų galima susidaryti idėją apie galimas kainų tendencijas artimiausiomis dienomis.

Dash Diamond (DASHD) Kainos numatymas 30 dienų

Žvelgiant 30 dienų į priekį, numatoma DASHD kaina yra $0.001643. Ši prognozė gaunama naudojant 5% metinio augimo įvestį, siekiant įvertinti, kur tokeno vertė galėtų būti po mėnesio.

Dabartinė Dash Diamond kainų statistika

--
----

--

$ 742.00K
$ 742.00K$ 742.00K

453.31M
453.31M 453.31M

--
----

--

Naujausia DASHD kaina yra --. Per 24 valandas jo vertė pasikeitė 0.00%, o 24 valandų prekybos apimtis pasiekė --.
Be to, DASHD turi 453.31M apyvartą ir $ 742.00K bendrą rinkos kapitalizaciją.

Dash Diamond istorinė kaina

Pagal naujausius duomenis, surinktus tiesioginiame kainų puslapyje Dash Diamond, dabartinė Dash Diamond kaina yra 0.001636USD. Apyvartinė Dash Diamond (DASHD) pasiūla yra 453.31M DASHD, todėl jos rinkos kapitalizacija yra $742,004.

Laikotarpis
Keisti(%)
Keisti(USD)
Aukšta
Žemas
  • 24 valandos
    0.00%
    $ 0
    $ 0
    $ 0
  • 7 dienos
    49.88%
    $ 0.000816
    $ 0.001644
    $ 0.001247
  • 30 dienų
    40.41%
    $ 0.000661
    $ 0.001644
    $ 0.001247
24 valandų pasirodymas

Per pastarąsias 24 valandas Dash Diamond kaina pasikeitė $0, atspindinti 0.00% vertės pasikeitimą.

7 dienų našumas

Per paskutines 7 dienas Dash Diamond buvo prekiaujama aukščiausia $0.001644 ir žemiausia $0.001247. Kainos pokytis buvo 49.88%. Ši naujausia tendencija parodo DASHD potencialą tolesniam judėjimui rinkoje.

30 dienų pasirodymas

Per pastarąjį mėnesį Dash Diamond įvyko 40.41%pasikeitimų, atspindinčių maždaug $0.000661 vertę. Tai rodo, kad DASHD artimiausiu metu kainos gali keistis.

Kaip veikia Dash Diamond (DASHD) kainų prognozės modulis?

Dash Diamond Kainų prognozės modulis yra patogus įrankis, skirtas padėti įvertinti galimas būsimas DASHD kainas, remiantis jūsų augimo prielaidomis. Nesvarbu, ar esate patyręs prekiautojas, ar smalsus investuotojas, šis modulis siūlo paprastą ir interaktyvų būdą prognozuoti būsimą tokeno vertę.

1. Įveskite savo augimo prognozę

Pradėkite įvesdami norimą augimo procentą, kuris gali būti teigiamas arba neigiamas, atsižvelgiant į jūsų rinkos perspektyvas. Tai gali atspindėti jūsų lūkesčius Dash Diamond ateinantiems metams, penkeriems metams ar net dešimtmečiams į ateitį.

2. Apskaičiuokite būsimą kainą

Įvedę augimo tempą, spustelėkite mygtuką „Apskaičiuoti“. Modulis akimirksniu apskaičiuos numatomą DASHD būsimą kainą ir aiškiai parodys, kaip jūsų prognozė paveiks tokeno vertę laikui bėgant.

3. Susipažinkite su skirtingais scenarijais

Galite eksperimentuoti su įvairiais augimo tempais, kad sužinotumėte, kaip skirtingos rinkos sąlygos gali paveikti Dash Diamond kainą. Šis lankstumas leidžia analizuoti tiek optimistines, tiek konservatyvias prognozes, o tai padeda priimti labiau pagrįstus sprendimus.

4. Naudotojų nuotaikos ir bendruomenės įžvalgos

Modulis taip pat integruoja naudotojų nuotaikų duomenis, leidžiančius palyginti savo prognozes su kitų naudotojų prognozėmis. Šis bendras indėlis suteikia vertingų žinių apie tai, kaip bendruomenė įsivaizduoja DASHD ateitį.

Techniniai kainų prognozavimo rodikliai

Siekiant padidinti prognozės tikslumą, modulis naudoja įvairius techninius rodiklius ir rinkos duomenis. Tai apima:

Eksponentiniai slankusis vidurkiai (EMA): Padeda sekti tokeno kainų tendenciją išlygindama svyravimus ir suteikdama įžvalgų apie galimus tendencijų pasikeitimus.

Bolingerio juostos: Matuoja rinkos nepastovumą ir nustato galimas perpirkimo ar perpardavimo sąlygas.

Santykinio stiprumo indeksas (RSI): Įvertina DASHD pagreitį, kad nustatytų, ar jis yra didėjimo ar kritimo fazėje.

Slankiojo vidurkio konvergencijos skirtumai (MACD): Įvertina kainų svyravimų stiprumą ir kryptį, kad nustatytų galimus įėjimo ir išėjimo taškus. Sujungus šiuos rodiklius su realaus laiko rinkos duomenimis, modulis pateikia dinamišką kainų prognozę, padedančią gauti gilesnių įžvalgų apie būsimą Dash Diamond potencialą.

Kodėl DASHD kainų prognozė yra svarbi?

DASHD kainų prognozės svarbios dėl kelių priežasčių, investuotojai jas naudoja įvairiais tikslais:

Investavimo strategijos kūrimas: Prognozės padeda investuotojams suformuluoti strategijas. Įvertinę būsimas kainas, jie gali nuspręsti, kada pirkti, parduoti ar laikyti kriptovaliutą.

Rizikos vertinimas: Suprasdami galimus kainų pokyčius, investuotojai gali įvertinti riziką, susijusią su konkrečiu kriptovaliutų turtu. Tai būtina norint valdyti ir sumažinti galimus nuostolius.

Rinkos analizė: Prognozės dažnai apima rinkos tendencijų, naujienų ir istorinių duomenų analizę. Ši išsami analizė padeda investuotojams suprasti rinkos dinamiką ir veiksnius, turinčius įtakos kainų pokyčiams.

Portfelio diversifikavimas: Prognozuodami perspektyvias kriptovaliutas, investuotojai gali diversifikuoti portfelius ir paskirstyti riziką tarp skirtingo turto.

Ilgalaikis planavimas: Investuotojai, ieškantys ilgalaikės naudos, pasikliauja prognozėmis, kad nustatytų kriptovaliutas, turinčias augimo potencialą ateityje.

Psichologinis pasirengimas: Žinodami galimus kainų scenarijus, investuotojai būna geriau pasiruošę emociškai ir finansiškai rinkos svyravimams.

Bendruomenės įsitraukimas: Kriptovaliutų kainų prognozės skatina diskusijas investuotojų bendruomenėje, plečia supratimą ir kuria bendrą išmintį apie rinkos tendencijas.

Dažnai užduodami klausimai (DUK):

Ar verta investuoti į DASHD dabar?
Pagal jūsų prognozes, DASHD pasieks -- undefined, todėl tai bus vertas dėmesio tokenas.
Kokia kito mėnesio DASHD kainų prognozė?
Remiantis Dash Diamond (DASHD) kainos prognozavimo įrankiu, prognozuojama DASHD kaina undefined pasieks --.
Kiek kainuos 1 DASHD 2026 m.?
1 vieneto Dash Diamond (DASHD) kaina šiandien yra --. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, DASHD padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2026 m.
Kokia prognozuojama DASHD kaina 2027 m.?
Dash Diamond (DASHD) prognozuojama, kad kasmet bus 0.00%, o iki 2027 m. 1 DASHD kaina pasieks --.
Kokia numatoma tikslinė DASHD kaina 2028 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, Dash Diamond (DASHD) augs 0.00%, o numatoma kaina 2028 m. bus --.
Kokia numatoma tikslinė DASHD kaina 2029 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, Dash Diamond (DASHD) augs 0.00%, o numatoma kaina 2029 m. bus --.
Kiek kainuos 1 DASHD 2030 m.?
1 vieneto Dash Diamond (DASHD) kaina šiandien yra --. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, DASHD padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2030 m.
Kokia DASHD kainų prognozė 2040 metams?
Dash Diamond (DASHD) prognozuojama, kad kasmet padidės 0.00%, o iki 2040 m. 1 DASHD kaina pasieks --.
Atsakomybės apribojimas

Turinys mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose pagrįstas MEXC naudotojų ir (arba) kitų trečiųjų šalių pateikta informacija ir atsiliepimais. Jis pateikiamas „toks, koks yra“ informaciniais ir pavyzdiniais tikslais, be jokių garantijų. Svarbu pažymėti, kad pateiktos kainų prognozės gali būti netikslios ir neturėtų būti tokiomis laikomos. Ateities kainos gali labai skirtis nuo pateiktų prognozių ir jomis nereikėtų pasikliauti priimant investavimo sprendimus.

Šis turinys nėra finansinė konsultacija ir neskirtas rekomenduoti jokių konkrečių produktų ar paslaugų pirkimo. MEXC neprisiima atsakomybės už nuostolius, patirtus remiantis, naudojant ir (arba) pasikliaujant bet kokiu turiniu, paskelbtu mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose. Svarbu žinoti, kad skaitmeninio turto kainos yra susijusios su didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Jūsų investicijos vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir nėra garantijos, kad atgausite iš pradžių investuotą sumą. Galiausiai tik jūs esate atsakingi už savo investicinius sprendimus, o MEXC neatsako už jokius jūsų galimus nuostolius. Atminkite – ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Turėtumėte investuoti tik į produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš priimdami investavimo sprendimus gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu.