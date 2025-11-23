DAOBase (BEE) Kainos prognozavimas (USD)

Gaukite DAOBase kainų prognozes 2026, 2027, 2028, 2030 ir kt. Numatykite, kiek BEE augs per ateinančius 5 metus ar ilgiau. Akimirksniu prognozuokite būsimus kainų scenarijus, remdamiesi rinkos tendencijomis ir nuotaikomis.

Įveskite skaičių nuo -100 iki 1,000, kad nuspėtumėte DAOBase kainą
%

*Atsakomybės apribojimas: Visos kainų prognozės yra pagrįstos naudotojo įvestimis.

DAOBase kainos prognozė
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-11-23 00:30:58(UTC+8)

DAOBase Kainų prognozė 2025–2050 m. (USD)

DAOBase (BEE) Kainų prognozė 2025 m. (šiais metais)

Remiantis jūsų prognoze, DAOBase galėtų augti 0.00%. Ji gali pasiekti $ 0.017198 prekybos kainą 2025 m.

DAOBase (BEE) Kainų prognozė 2026 m. (kitiems metams)

Remiantis jūsų prognoze, DAOBase galėtų augti 5.00%. Ji gali pasiekti $ 0.018058 prekybos kainą 2026 m.

DAOBase (BEE) Kainų prognozė 2027 m. (po 2 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2027 m. BEE ateities kaina yra $ 0.018961 su 10.25% augimo norma.

DAOBase (BEE) Kainų prognozė 2028 m. (po 3 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2028 m. BEE ateities kaina yra $ 0.019909 su 15.76% augimo norma.

DAOBase (BEE) Kainų prognozė 2029 m. (po 4 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, BEE 2029 m. tikslinė kaina yra $ 0.020905, o augimo norma – 21.55%.

DAOBase (BEE) Kainų prognozė 2030 m. (po 5 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, BEE 2030 m. tikslinė kaina yra $ 0.021950, o augimo norma – 27.63%.

DAOBase (BEE) Kainų prognozė 2040 m. (po 15 metų)

2040 m. DAOBase kaina galėtų išaugti 107.89%. Ji gali pasiekti $ 0.035754 prekybos kainą.

DAOBase (BEE) Kainų prognozė 2050 m. (po 25 metų)

2050 m. DAOBase kaina galėtų išaugti 238.64%. Ji gali pasiekti $ 0.058240 prekybos kainą.

Metai
Kaina
Augimas
  • 2025
    $ 0.017198
    0.00%
  • 2026
    $ 0.018058
    5.00%
  • 2027
    $ 0.018961
    10.25%
  • 2028
    $ 0.019909
    15.76%
  • 2029
    $ 0.020905
    21.55%
  • 2030
    $ 0.021950
    27.63%
  • 2031
    $ 0.023047
    34.01%
  • 2032
    $ 0.024200
    40.71%
Metai
Kaina
Augimas
  • 2033
    $ 0.025410
    47.75%
  • 2034
    $ 0.026680
    55.13%
  • 2035
    $ 0.028014
    62.89%
  • 2036
    $ 0.029415
    71.03%
  • 2037
    $ 0.030886
    79.59%
  • 2038
    $ 0.032430
    88.56%
  • 2039
    $ 0.034052
    97.99%
  • 2040
    $ 0.035754
    107.89%
Trumpalaikės DAOBase kainos prognozė šiandien, rytoj, šią savaitę ir 30 dienų

Data
Kainos prognozė
Augimas
  • November 23, 2025(Šiandien)
    $ 0.017198
    0.00%
  • November 24, 2025(Rytoj)
    $ 0.017201
    0.01%
  • November 30, 2025(Šią savaitę)
    $ 0.017215
    0.10%
  • December 23, 2025(30 dienų)
    $ 0.017269
    0.41%
DAOBase (BEE) Kainų prognozė šiandien

November 23, 2025(Šiandien) numatoma BEE kaina yra $0.017198. Ši projekcija atspindi apskaičiuotą pateikto augimo procento rezultatą, todėl naudotojai gali susidaryti vaizdą apie galimą šiandienos kainų judėjimą.

DAOBase (BEE) Kainos prognozavimas rytoj

November 24, 2025(Rytoj), kainos prognozė BEE, naudojant 5% metinio augimo įvestį, yra $0.017201. Šie rezultatai suteikia apytikslę tokeno vertės perspektyvą, pagrįstą pasirinktais parametrais.

DAOBase (BEE) Kainos prognozė šią savaitę

Pagal November 30, 2025(Šią savaitę), kainos prognozė BEE, naudojant 5% metinį augimo normą, yra $0.017215. Ši savaitės prognozė apskaičiuojama remiantis tuo pačiu augimo procentu, kad būtų galima susidaryti idėją apie galimas kainų tendencijas artimiausiomis dienomis.

DAOBase (BEE) Kainos numatymas 30 dienų

Žvelgiant 30 dienų į priekį, numatoma BEE kaina yra $0.017269. Ši prognozė gaunama naudojant 5% metinio augimo įvestį, siekiant įvertinti, kur tokeno vertė galėtų būti po mėnesio.

Dabartinė DAOBase kainų statistika

$ 945.93K
$ 945.93K$ 945.93K

55.00M
55.00M 55.00M

Naujausia BEE kaina yra --. Per 24 valandas jo vertė pasikeitė 0.00%, o 24 valandų prekybos apimtis pasiekė --.
Be to, BEE turi 55.00M apyvartą ir $ 945.93K bendrą rinkos kapitalizaciją.

DAOBase istorinė kaina

Pagal naujausius duomenis, surinktus tiesioginiame kainų puslapyje DAOBase, dabartinė DAOBase kaina yra 0.017198USD. Apyvartinė DAOBase (BEE) pasiūla yra 55.00M BEE, todėl jos rinkos kapitalizacija yra $945,928.

Laikotarpis
Keisti(%)
Keisti(USD)
Aukšta
Žemas
  • 24 valandos
    0.05%
    $ 0
    $ 0.017199
    $ 0.017190
  • 7 dienos
    22.66%
    $ 0.003896
    $ 0.023640
    $ 0.013329
  • 30 dienų
    -13.58%
    $ -0.002335
    $ 0.023640
    $ 0.013329
24 valandų pasirodymas

Per pastarąsias 24 valandas DAOBase kaina pasikeitė $0, atspindinti 0.05% vertės pasikeitimą.

7 dienų našumas

Per paskutines 7 dienas DAOBase buvo prekiaujama aukščiausia $0.023640 ir žemiausia $0.013329. Kainos pokytis buvo 22.66%. Ši naujausia tendencija parodo BEE potencialą tolesniam judėjimui rinkoje.

30 dienų pasirodymas

Per pastarąjį mėnesį DAOBase įvyko -13.58%pasikeitimų, atspindinčių maždaug $-0.002335 vertę. Tai rodo, kad BEE artimiausiu metu kainos gali keistis.

Kaip veikia DAOBase (BEE) kainų prognozės modulis?

DAOBase Kainų prognozės modulis yra patogus įrankis, skirtas padėti įvertinti galimas būsimas BEE kainas, remiantis jūsų augimo prielaidomis. Nesvarbu, ar esate patyręs prekiautojas, ar smalsus investuotojas, šis modulis siūlo paprastą ir interaktyvų būdą prognozuoti būsimą tokeno vertę.

1. Įveskite savo augimo prognozę

Pradėkite įvesdami norimą augimo procentą, kuris gali būti teigiamas arba neigiamas, atsižvelgiant į jūsų rinkos perspektyvas. Tai gali atspindėti jūsų lūkesčius DAOBase ateinantiems metams, penkeriems metams ar net dešimtmečiams į ateitį.

2. Apskaičiuokite būsimą kainą

Įvedę augimo tempą, spustelėkite mygtuką „Apskaičiuoti“. Modulis akimirksniu apskaičiuos numatomą BEE būsimą kainą ir aiškiai parodys, kaip jūsų prognozė paveiks tokeno vertę laikui bėgant.

3. Susipažinkite su skirtingais scenarijais

Galite eksperimentuoti su įvairiais augimo tempais, kad sužinotumėte, kaip skirtingos rinkos sąlygos gali paveikti DAOBase kainą. Šis lankstumas leidžia analizuoti tiek optimistines, tiek konservatyvias prognozes, o tai padeda priimti labiau pagrįstus sprendimus.

4. Naudotojų nuotaikos ir bendruomenės įžvalgos

Modulis taip pat integruoja naudotojų nuotaikų duomenis, leidžiančius palyginti savo prognozes su kitų naudotojų prognozėmis. Šis bendras indėlis suteikia vertingų žinių apie tai, kaip bendruomenė įsivaizduoja BEE ateitį.

Techniniai kainų prognozavimo rodikliai

Siekiant padidinti prognozės tikslumą, modulis naudoja įvairius techninius rodiklius ir rinkos duomenis. Tai apima:

Eksponentiniai slankusis vidurkiai (EMA): Padeda sekti tokeno kainų tendenciją išlygindama svyravimus ir suteikdama įžvalgų apie galimus tendencijų pasikeitimus.

Bolingerio juostos: Matuoja rinkos nepastovumą ir nustato galimas perpirkimo ar perpardavimo sąlygas.

Santykinio stiprumo indeksas (RSI): Įvertina BEE pagreitį, kad nustatytų, ar jis yra didėjimo ar kritimo fazėje.

Slankiojo vidurkio konvergencijos skirtumai (MACD): Įvertina kainų svyravimų stiprumą ir kryptį, kad nustatytų galimus įėjimo ir išėjimo taškus. Sujungus šiuos rodiklius su realaus laiko rinkos duomenimis, modulis pateikia dinamišką kainų prognozę, padedančią gauti gilesnių įžvalgų apie būsimą DAOBase potencialą.

Kodėl BEE kainų prognozė yra svarbi?

BEE kainų prognozės svarbios dėl kelių priežasčių, investuotojai jas naudoja įvairiais tikslais:

Investavimo strategijos kūrimas: Prognozės padeda investuotojams suformuluoti strategijas. Įvertinę būsimas kainas, jie gali nuspręsti, kada pirkti, parduoti ar laikyti kriptovaliutą.

Rizikos vertinimas: Suprasdami galimus kainų pokyčius, investuotojai gali įvertinti riziką, susijusią su konkrečiu kriptovaliutų turtu. Tai būtina norint valdyti ir sumažinti galimus nuostolius.

Rinkos analizė: Prognozės dažnai apima rinkos tendencijų, naujienų ir istorinių duomenų analizę. Ši išsami analizė padeda investuotojams suprasti rinkos dinamiką ir veiksnius, turinčius įtakos kainų pokyčiams.

Portfelio diversifikavimas: Prognozuodami perspektyvias kriptovaliutas, investuotojai gali diversifikuoti portfelius ir paskirstyti riziką tarp skirtingo turto.

Ilgalaikis planavimas: Investuotojai, ieškantys ilgalaikės naudos, pasikliauja prognozėmis, kad nustatytų kriptovaliutas, turinčias augimo potencialą ateityje.

Psichologinis pasirengimas: Žinodami galimus kainų scenarijus, investuotojai būna geriau pasiruošę emociškai ir finansiškai rinkos svyravimams.

Bendruomenės įsitraukimas: Kriptovaliutų kainų prognozės skatina diskusijas investuotojų bendruomenėje, plečia supratimą ir kuria bendrą išmintį apie rinkos tendencijas.

Dažnai užduodami klausimai (DUK):

Ar verta investuoti į BEE dabar?
Pagal jūsų prognozes, BEE pasieks -- undefined, todėl tai bus vertas dėmesio tokenas.
Kokia kito mėnesio BEE kainų prognozė?
Remiantis DAOBase (BEE) kainos prognozavimo įrankiu, prognozuojama BEE kaina undefined pasieks --.
Kiek kainuos 1 BEE 2026 m.?
1 vieneto DAOBase (BEE) kaina šiandien yra --. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, BEE padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2026 m.
Kokia prognozuojama BEE kaina 2027 m.?
DAOBase (BEE) prognozuojama, kad kasmet bus 0.00%, o iki 2027 m. 1 BEE kaina pasieks --.
Kokia numatoma tikslinė BEE kaina 2028 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, DAOBase (BEE) augs 0.00%, o numatoma kaina 2028 m. bus --.
Kokia numatoma tikslinė BEE kaina 2029 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, DAOBase (BEE) augs 0.00%, o numatoma kaina 2029 m. bus --.
Kiek kainuos 1 BEE 2030 m.?
1 vieneto DAOBase (BEE) kaina šiandien yra --. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, BEE padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2030 m.
Kokia BEE kainų prognozė 2040 metams?
DAOBase (BEE) prognozuojama, kad kasmet padidės 0.00%, o iki 2040 m. 1 BEE kaina pasieks --.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-11-23 00:30:58(UTC+8)

Atsakomybės apribojimas

Turinys mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose pagrįstas MEXC naudotojų ir (arba) kitų trečiųjų šalių pateikta informacija ir atsiliepimais. Jis pateikiamas „toks, koks yra“ informaciniais ir pavyzdiniais tikslais, be jokių garantijų. Svarbu pažymėti, kad pateiktos kainų prognozės gali būti netikslios ir neturėtų būti tokiomis laikomos. Ateities kainos gali labai skirtis nuo pateiktų prognozių ir jomis nereikėtų pasikliauti priimant investavimo sprendimus.

Šis turinys nėra finansinė konsultacija ir neskirtas rekomenduoti jokių konkrečių produktų ar paslaugų pirkimo. MEXC neprisiima atsakomybės už nuostolius, patirtus remiantis, naudojant ir (arba) pasikliaujant bet kokiu turiniu, paskelbtu mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose. Svarbu žinoti, kad skaitmeninio turto kainos yra susijusios su didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Jūsų investicijos vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir nėra garantijos, kad atgausite iš pradžių investuotą sumą. Galiausiai tik jūs esate atsakingi už savo investicinius sprendimus, o MEXC neatsako už jokius jūsų galimus nuostolius. Atminkite – ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Turėtumėte investuoti tik į produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš priimdami investavimo sprendimus gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu.