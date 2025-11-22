Daku V2 (DAKU) Kainos prognozavimas (USD)

Gaukite Daku V2 kainų prognozes 2026, 2027, 2028, 2030 ir kt. Numatykite, kiek DAKU augs per ateinančius 5 metus ar ilgiau. Akimirksniu prognozuokite būsimus kainų scenarijus, remdamiesi rinkos tendencijomis ir nuotaikomis.

Įveskite skaičių nuo -100 iki 1,000, kad nuspėtumėte Daku V2 kainą
%

*Atsakomybės apribojimas: Visos kainų prognozės yra pagrįstos naudotojo įvestimis.

Daku V2 kainos prognozė
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-11-22 23:16:59(UTC+8)

Daku V2 Kainų prognozė 2025–2050 m. (USD)

Daku V2 (DAKU) Kainų prognozė 2025 m. (šiais metais)

Remiantis jūsų prognoze, Daku V2 galėtų augti 0.00%. Ji gali pasiekti $ 0.104361 prekybos kainą 2025 m.

Daku V2 (DAKU) Kainų prognozė 2026 m. (kitiems metams)

Remiantis jūsų prognoze, Daku V2 galėtų augti 5.00%. Ji gali pasiekti $ 0.109579 prekybos kainą 2026 m.

Daku V2 (DAKU) Kainų prognozė 2027 m. (po 2 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2027 m. DAKU ateities kaina yra $ 0.115058 su 10.25% augimo norma.

Daku V2 (DAKU) Kainų prognozė 2028 m. (po 3 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2028 m. DAKU ateities kaina yra $ 0.120810 su 15.76% augimo norma.

Daku V2 (DAKU) Kainų prognozė 2029 m. (po 4 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, DAKU 2029 m. tikslinė kaina yra $ 0.126851, o augimo norma – 21.55%.

Daku V2 (DAKU) Kainų prognozė 2030 m. (po 5 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, DAKU 2030 m. tikslinė kaina yra $ 0.133194, o augimo norma – 27.63%.

Daku V2 (DAKU) Kainų prognozė 2040 m. (po 15 metų)

2040 m. Daku V2 kaina galėtų išaugti 107.89%. Ji gali pasiekti $ 0.216959 prekybos kainą.

Daku V2 (DAKU) Kainų prognozė 2050 m. (po 25 metų)

2050 m. Daku V2 kaina galėtų išaugti 238.64%. Ji gali pasiekti $ 0.353403 prekybos kainą.

Metai
Kaina
Augimas
  • 2025
    $ 0.104361
    0.00%
  • 2026
    $ 0.109579
    5.00%
  • 2027
    $ 0.115058
    10.25%
  • 2028
    $ 0.120810
    15.76%
  • 2029
    $ 0.126851
    21.55%
  • 2030
    $ 0.133194
    27.63%
  • 2031
    $ 0.139853
    34.01%
  • 2032
    $ 0.146846
    40.71%
Metai
Kaina
Augimas
  • 2033
    $ 0.154188
    47.75%
  • 2034
    $ 0.161898
    55.13%
  • 2035
    $ 0.169993
    62.89%
  • 2036
    $ 0.178492
    71.03%
  • 2037
    $ 0.187417
    79.59%
  • 2038
    $ 0.196788
    88.56%
  • 2039
    $ 0.206627
    97.99%
  • 2040
    $ 0.216959
    107.89%
Trumpalaikės Daku V2 kainos prognozė šiandien, rytoj, šią savaitę ir 30 dienų

Data
Kainos prognozė
Augimas
  • November 22, 2025(Šiandien)
    $ 0.104361
    0.00%
  • November 23, 2025(Rytoj)
    $ 0.104375
    0.01%
  • November 29, 2025(Šią savaitę)
    $ 0.104461
    0.10%
  • December 22, 2025(30 dienų)
    $ 0.104789
    0.41%
Daku V2 (DAKU) Kainų prognozė šiandien

November 22, 2025(Šiandien) numatoma DAKU kaina yra $0.104361. Ši projekcija atspindi apskaičiuotą pateikto augimo procento rezultatą, todėl naudotojai gali susidaryti vaizdą apie galimą šiandienos kainų judėjimą.

Daku V2 (DAKU) Kainos prognozavimas rytoj

November 23, 2025(Rytoj), kainos prognozė DAKU, naudojant 5% metinio augimo įvestį, yra $0.104375. Šie rezultatai suteikia apytikslę tokeno vertės perspektyvą, pagrįstą pasirinktais parametrais.

Daku V2 (DAKU) Kainos prognozė šią savaitę

Pagal November 29, 2025(Šią savaitę), kainos prognozė DAKU, naudojant 5% metinį augimo normą, yra $0.104461. Ši savaitės prognozė apskaičiuojama remiantis tuo pačiu augimo procentu, kad būtų galima susidaryti idėją apie galimas kainų tendencijas artimiausiomis dienomis.

Daku V2 (DAKU) Kainos numatymas 30 dienų

Žvelgiant 30 dienų į priekį, numatoma DAKU kaina yra $0.104789. Ši prognozė gaunama naudojant 5% metinio augimo įvestį, siekiant įvertinti, kur tokeno vertė galėtų būti po mėnesio.

Dabartinė Daku V2 kainų statistika

$ 62.98M
$ 62.98M$ 62.98M

600.00M
600.00M 600.00M

Naujausia DAKU kaina yra --. Per 24 valandas jo vertė pasikeitė 0.00%, o 24 valandų prekybos apimtis pasiekė --.
Be to, DAKU turi 600.00M apyvartą ir $ 62.98M bendrą rinkos kapitalizaciją.

Daku V2 istorinė kaina

Pagal naujausius duomenis, surinktus tiesioginiame kainų puslapyje Daku V2, dabartinė Daku V2 kaina yra 0.104361USD. Apyvartinė Daku V2 (DAKU) pasiūla yra 600.00M DAKU, todėl jos rinkos kapitalizacija yra $62,983,457.

Laikotarpis
Keisti(%)
Keisti(USD)
Aukšta
Žemas
  • 24 valandos
    -0.39%
    $ -0.000416
    $ 0.107041
    $ 0.101532
  • 7 dienos
    -1.58%
    $ -0.001657
    $ 0.125174
    $ 0.098123
  • 30 dienų
    -16.35%
    $ -0.017064
    $ 0.125174
    $ 0.098123
24 valandų pasirodymas

Per pastarąsias 24 valandas Daku V2 kaina pasikeitė $-0.000416, atspindinti -0.39% vertės pasikeitimą.

7 dienų našumas

Per paskutines 7 dienas Daku V2 buvo prekiaujama aukščiausia $0.125174 ir žemiausia $0.098123. Kainos pokytis buvo -1.58%. Ši naujausia tendencija parodo DAKU potencialą tolesniam judėjimui rinkoje.

30 dienų pasirodymas

Per pastarąjį mėnesį Daku V2 įvyko -16.35%pasikeitimų, atspindinčių maždaug $-0.017064 vertę. Tai rodo, kad DAKU artimiausiu metu kainos gali keistis.

Kaip veikia Daku V2 (DAKU) kainų prognozės modulis?

Daku V2 Kainų prognozės modulis yra patogus įrankis, skirtas padėti įvertinti galimas būsimas DAKU kainas, remiantis jūsų augimo prielaidomis. Nesvarbu, ar esate patyręs prekiautojas, ar smalsus investuotojas, šis modulis siūlo paprastą ir interaktyvų būdą prognozuoti būsimą tokeno vertę.

1. Įveskite savo augimo prognozę

Pradėkite įvesdami norimą augimo procentą, kuris gali būti teigiamas arba neigiamas, atsižvelgiant į jūsų rinkos perspektyvas. Tai gali atspindėti jūsų lūkesčius Daku V2 ateinantiems metams, penkeriems metams ar net dešimtmečiams į ateitį.

2. Apskaičiuokite būsimą kainą

Įvedę augimo tempą, spustelėkite mygtuką „Apskaičiuoti“. Modulis akimirksniu apskaičiuos numatomą DAKU būsimą kainą ir aiškiai parodys, kaip jūsų prognozė paveiks tokeno vertę laikui bėgant.

3. Susipažinkite su skirtingais scenarijais

Galite eksperimentuoti su įvairiais augimo tempais, kad sužinotumėte, kaip skirtingos rinkos sąlygos gali paveikti Daku V2 kainą. Šis lankstumas leidžia analizuoti tiek optimistines, tiek konservatyvias prognozes, o tai padeda priimti labiau pagrįstus sprendimus.

4. Naudotojų nuotaikos ir bendruomenės įžvalgos

Modulis taip pat integruoja naudotojų nuotaikų duomenis, leidžiančius palyginti savo prognozes su kitų naudotojų prognozėmis. Šis bendras indėlis suteikia vertingų žinių apie tai, kaip bendruomenė įsivaizduoja DAKU ateitį.

Techniniai kainų prognozavimo rodikliai

Siekiant padidinti prognozės tikslumą, modulis naudoja įvairius techninius rodiklius ir rinkos duomenis. Tai apima:

Eksponentiniai slankusis vidurkiai (EMA): Padeda sekti tokeno kainų tendenciją išlygindama svyravimus ir suteikdama įžvalgų apie galimus tendencijų pasikeitimus.

Bolingerio juostos: Matuoja rinkos nepastovumą ir nustato galimas perpirkimo ar perpardavimo sąlygas.

Santykinio stiprumo indeksas (RSI): Įvertina DAKU pagreitį, kad nustatytų, ar jis yra didėjimo ar kritimo fazėje.

Slankiojo vidurkio konvergencijos skirtumai (MACD): Įvertina kainų svyravimų stiprumą ir kryptį, kad nustatytų galimus įėjimo ir išėjimo taškus. Sujungus šiuos rodiklius su realaus laiko rinkos duomenimis, modulis pateikia dinamišką kainų prognozę, padedančią gauti gilesnių įžvalgų apie būsimą Daku V2 potencialą.

Kodėl DAKU kainų prognozė yra svarbi?

DAKU kainų prognozės svarbios dėl kelių priežasčių, investuotojai jas naudoja įvairiais tikslais:

Investavimo strategijos kūrimas: Prognozės padeda investuotojams suformuluoti strategijas. Įvertinę būsimas kainas, jie gali nuspręsti, kada pirkti, parduoti ar laikyti kriptovaliutą.

Rizikos vertinimas: Suprasdami galimus kainų pokyčius, investuotojai gali įvertinti riziką, susijusią su konkrečiu kriptovaliutų turtu. Tai būtina norint valdyti ir sumažinti galimus nuostolius.

Rinkos analizė: Prognozės dažnai apima rinkos tendencijų, naujienų ir istorinių duomenų analizę. Ši išsami analizė padeda investuotojams suprasti rinkos dinamiką ir veiksnius, turinčius įtakos kainų pokyčiams.

Portfelio diversifikavimas: Prognozuodami perspektyvias kriptovaliutas, investuotojai gali diversifikuoti portfelius ir paskirstyti riziką tarp skirtingo turto.

Ilgalaikis planavimas: Investuotojai, ieškantys ilgalaikės naudos, pasikliauja prognozėmis, kad nustatytų kriptovaliutas, turinčias augimo potencialą ateityje.

Psichologinis pasirengimas: Žinodami galimus kainų scenarijus, investuotojai būna geriau pasiruošę emociškai ir finansiškai rinkos svyravimams.

Bendruomenės įsitraukimas: Kriptovaliutų kainų prognozės skatina diskusijas investuotojų bendruomenėje, plečia supratimą ir kuria bendrą išmintį apie rinkos tendencijas.

Dažnai užduodami klausimai (DUK):

Ar verta investuoti į DAKU dabar?
Pagal jūsų prognozes, DAKU pasieks -- undefined, todėl tai bus vertas dėmesio tokenas.
Kokia kito mėnesio DAKU kainų prognozė?
Remiantis Daku V2 (DAKU) kainos prognozavimo įrankiu, prognozuojama DAKU kaina undefined pasieks --.
Kiek kainuos 1 DAKU 2026 m.?
1 vieneto Daku V2 (DAKU) kaina šiandien yra --. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, DAKU padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2026 m.
Kokia prognozuojama DAKU kaina 2027 m.?
Daku V2 (DAKU) prognozuojama, kad kasmet bus 0.00%, o iki 2027 m. 1 DAKU kaina pasieks --.
Kokia numatoma tikslinė DAKU kaina 2028 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, Daku V2 (DAKU) augs 0.00%, o numatoma kaina 2028 m. bus --.
Kokia numatoma tikslinė DAKU kaina 2029 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, Daku V2 (DAKU) augs 0.00%, o numatoma kaina 2029 m. bus --.
Kiek kainuos 1 DAKU 2030 m.?
1 vieneto Daku V2 (DAKU) kaina šiandien yra --. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, DAKU padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2030 m.
Kokia DAKU kainų prognozė 2040 metams?
Daku V2 (DAKU) prognozuojama, kad kasmet padidės 0.00%, o iki 2040 m. 1 DAKU kaina pasieks --.
Atsakomybės apribojimas

Turinys mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose pagrįstas MEXC naudotojų ir (arba) kitų trečiųjų šalių pateikta informacija ir atsiliepimais. Jis pateikiamas „toks, koks yra“ informaciniais ir pavyzdiniais tikslais, be jokių garantijų. Svarbu pažymėti, kad pateiktos kainų prognozės gali būti netikslios ir neturėtų būti tokiomis laikomos. Ateities kainos gali labai skirtis nuo pateiktų prognozių ir jomis nereikėtų pasikliauti priimant investavimo sprendimus.

Šis turinys nėra finansinė konsultacija ir neskirtas rekomenduoti jokių konkrečių produktų ar paslaugų pirkimo. MEXC neprisiima atsakomybės už nuostolius, patirtus remiantis, naudojant ir (arba) pasikliaujant bet kokiu turiniu, paskelbtu mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose. Svarbu žinoti, kad skaitmeninio turto kainos yra susijusios su didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Jūsų investicijos vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir nėra garantijos, kad atgausite iš pradžių investuotą sumą. Galiausiai tik jūs esate atsakingi už savo investicinius sprendimus, o MEXC neatsako už jokius jūsų galimus nuostolius. Atminkite – ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Turėtumėte investuoti tik į produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš priimdami investavimo sprendimus gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu.