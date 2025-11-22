DADI Insight Token (DIT) Kainos prognozavimas (USD)

Gaukite DADI Insight Token kainų prognozes 2026, 2027, 2028, 2030 ir kt. Numatykite, kiek DIT augs per ateinančius 5 metus ar ilgiau. Akimirksniu prognozuokite būsimus kainų scenarijus, remdamiesi rinkos tendencijomis ir nuotaikomis.

Įveskite skaičių nuo -100 iki 1,000, kad nuspėtumėte DADI Insight Token kainą
%

*Atsakomybės apribojimas: Visos kainų prognozės yra pagrįstos naudotojo įvestimis.

DADI Insight Token kainos prognozė
--
----
0.00%
USD
Faktinis
Prognozė
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-11-22 23:39:47(UTC+8)

DADI Insight Token Kainų prognozė 2025–2050 m. (USD)

DADI Insight Token (DIT) Kainų prognozė 2025 m. (šiais metais)

Remiantis jūsų prognoze, DADI Insight Token galėtų augti 0.00%. Ji gali pasiekti $ 17.41 prekybos kainą 2025 m.

DADI Insight Token (DIT) Kainų prognozė 2026 m. (kitiems metams)

Remiantis jūsų prognoze, DADI Insight Token galėtų augti 5.00%. Ji gali pasiekti $ 18.2805 prekybos kainą 2026 m.

DADI Insight Token (DIT) Kainų prognozė 2027 m. (po 2 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2027 m. DIT ateities kaina yra $ 19.1945 su 10.25% augimo norma.

DADI Insight Token (DIT) Kainų prognozė 2028 m. (po 3 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2028 m. DIT ateities kaina yra $ 20.1542 su 15.76% augimo norma.

DADI Insight Token (DIT) Kainų prognozė 2029 m. (po 4 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, DIT 2029 m. tikslinė kaina yra $ 21.1619, o augimo norma – 21.55%.

DADI Insight Token (DIT) Kainų prognozė 2030 m. (po 5 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, DIT 2030 m. tikslinė kaina yra $ 22.2200, o augimo norma – 27.63%.

DADI Insight Token (DIT) Kainų prognozė 2040 m. (po 15 metų)

2040 m. DADI Insight Token kaina galėtų išaugti 107.89%. Ji gali pasiekti $ 36.1941 prekybos kainą.

DADI Insight Token (DIT) Kainų prognozė 2050 m. (po 25 metų)

2050 m. DADI Insight Token kaina galėtų išaugti 238.64%. Ji gali pasiekti $ 58.9564 prekybos kainą.

Metai
Kaina
Augimas
  • 2025
    $ 17.41
    0.00%
  • 2026
    $ 18.2805
    5.00%
  • 2027
    $ 19.1945
    10.25%
  • 2028
    $ 20.1542
    15.76%
  • 2029
    $ 21.1619
    21.55%
  • 2030
    $ 22.2200
    27.63%
  • 2031
    $ 23.3310
    34.01%
  • 2032
    $ 24.4976
    40.71%
Metai
Kaina
Augimas
  • 2033
    $ 25.7224
    47.75%
  • 2034
    $ 27.0086
    55.13%
  • 2035
    $ 28.3590
    62.89%
  • 2036
    $ 29.7770
    71.03%
  • 2037
    $ 31.2658
    79.59%
  • 2038
    $ 32.8291
    88.56%
  • 2039
    $ 34.4706
    97.99%
  • 2040
    $ 36.1941
    107.89%
Rodyti daugiau

Trumpalaikės DADI Insight Token kainos prognozė šiandien, rytoj, šią savaitę ir 30 dienų

Data
Kainos prognozė
Augimas
  • November 22, 2025(Šiandien)
    $ 17.41
    0.00%
  • November 23, 2025(Rytoj)
    $ 17.4123
    0.01%
  • November 29, 2025(Šią savaitę)
    $ 17.4266
    0.10%
  • December 22, 2025(30 dienų)
    $ 17.4815
    0.41%
DADI Insight Token (DIT) Kainų prognozė šiandien

November 22, 2025(Šiandien) numatoma DIT kaina yra $17.41. Ši projekcija atspindi apskaičiuotą pateikto augimo procento rezultatą, todėl naudotojai gali susidaryti vaizdą apie galimą šiandienos kainų judėjimą.

DADI Insight Token (DIT) Kainos prognozavimas rytoj

November 23, 2025(Rytoj), kainos prognozė DIT, naudojant 5% metinio augimo įvestį, yra $17.4123. Šie rezultatai suteikia apytikslę tokeno vertės perspektyvą, pagrįstą pasirinktais parametrais.

DADI Insight Token (DIT) Kainos prognozė šią savaitę

Pagal November 29, 2025(Šią savaitę), kainos prognozė DIT, naudojant 5% metinį augimo normą, yra $17.4266. Ši savaitės prognozė apskaičiuojama remiantis tuo pačiu augimo procentu, kad būtų galima susidaryti idėją apie galimas kainų tendencijas artimiausiomis dienomis.

DADI Insight Token (DIT) Kainos numatymas 30 dienų

Žvelgiant 30 dienų į priekį, numatoma DIT kaina yra $17.4815. Ši prognozė gaunama naudojant 5% metinio augimo įvestį, siekiant įvertinti, kur tokeno vertė galėtų būti po mėnesio.

Dabartinė DADI Insight Token kainų statistika

--
----

--

$ 9.60M
$ 9.60M$ 9.60M

551.28K
551.28K 551.28K

--
----

--

Naujausia DIT kaina yra --. Per 24 valandas jo vertė pasikeitė 0.00%, o 24 valandų prekybos apimtis pasiekė --.
Be to, DIT turi 551.28K apyvartą ir $ 9.60M bendrą rinkos kapitalizaciją.

DADI Insight Token istorinė kaina

Pagal naujausius duomenis, surinktus tiesioginiame kainų puslapyje DADI Insight Token, dabartinė DADI Insight Token kaina yra 17.41USD. Apyvartinė DADI Insight Token (DIT) pasiūla yra 551.28K DIT, todėl jos rinkos kapitalizacija yra $9,599,115.

Laikotarpis
Keisti(%)
Keisti(USD)
Aukšta
Žemas
  • 24 valandos
    8.59%
    $ 1.38
    $ 17.63
    $ 15.5
  • 7 dienos
    14.50%
    $ 2.5250
    $ 19.2412
    $ 11.3087
  • 30 dienų
    56.15%
    $ 9.7750
    $ 19.2412
    $ 11.3087
24 valandų pasirodymas

Per pastarąsias 24 valandas DADI Insight Token kaina pasikeitė $1.38, atspindinti 8.59% vertės pasikeitimą.

7 dienų našumas

Per paskutines 7 dienas DADI Insight Token buvo prekiaujama aukščiausia $19.2412 ir žemiausia $11.3087. Kainos pokytis buvo 14.50%. Ši naujausia tendencija parodo DIT potencialą tolesniam judėjimui rinkoje.

30 dienų pasirodymas

Per pastarąjį mėnesį DADI Insight Token įvyko 56.15%pasikeitimų, atspindinčių maždaug $9.7750 vertę. Tai rodo, kad DIT artimiausiu metu kainos gali keistis.

Kaip veikia DADI Insight Token (DIT) kainų prognozės modulis?

DADI Insight Token Kainų prognozės modulis yra patogus įrankis, skirtas padėti įvertinti galimas būsimas DIT kainas, remiantis jūsų augimo prielaidomis. Nesvarbu, ar esate patyręs prekiautojas, ar smalsus investuotojas, šis modulis siūlo paprastą ir interaktyvų būdą prognozuoti būsimą tokeno vertę.

1. Įveskite savo augimo prognozę

Pradėkite įvesdami norimą augimo procentą, kuris gali būti teigiamas arba neigiamas, atsižvelgiant į jūsų rinkos perspektyvas. Tai gali atspindėti jūsų lūkesčius DADI Insight Token ateinantiems metams, penkeriems metams ar net dešimtmečiams į ateitį.

2. Apskaičiuokite būsimą kainą

Įvedę augimo tempą, spustelėkite mygtuką „Apskaičiuoti“. Modulis akimirksniu apskaičiuos numatomą DIT būsimą kainą ir aiškiai parodys, kaip jūsų prognozė paveiks tokeno vertę laikui bėgant.

3. Susipažinkite su skirtingais scenarijais

Galite eksperimentuoti su įvairiais augimo tempais, kad sužinotumėte, kaip skirtingos rinkos sąlygos gali paveikti DADI Insight Token kainą. Šis lankstumas leidžia analizuoti tiek optimistines, tiek konservatyvias prognozes, o tai padeda priimti labiau pagrįstus sprendimus.

4. Naudotojų nuotaikos ir bendruomenės įžvalgos

Modulis taip pat integruoja naudotojų nuotaikų duomenis, leidžiančius palyginti savo prognozes su kitų naudotojų prognozėmis. Šis bendras indėlis suteikia vertingų žinių apie tai, kaip bendruomenė įsivaizduoja DIT ateitį.

Techniniai kainų prognozavimo rodikliai

Siekiant padidinti prognozės tikslumą, modulis naudoja įvairius techninius rodiklius ir rinkos duomenis. Tai apima:

Eksponentiniai slankusis vidurkiai (EMA): Padeda sekti tokeno kainų tendenciją išlygindama svyravimus ir suteikdama įžvalgų apie galimus tendencijų pasikeitimus.

Bolingerio juostos: Matuoja rinkos nepastovumą ir nustato galimas perpirkimo ar perpardavimo sąlygas.

Santykinio stiprumo indeksas (RSI): Įvertina DIT pagreitį, kad nustatytų, ar jis yra didėjimo ar kritimo fazėje.

Slankiojo vidurkio konvergencijos skirtumai (MACD): Įvertina kainų svyravimų stiprumą ir kryptį, kad nustatytų galimus įėjimo ir išėjimo taškus. Sujungus šiuos rodiklius su realaus laiko rinkos duomenimis, modulis pateikia dinamišką kainų prognozę, padedančią gauti gilesnių įžvalgų apie būsimą DADI Insight Token potencialą.

Kodėl DIT kainų prognozė yra svarbi?

DIT kainų prognozės svarbios dėl kelių priežasčių, investuotojai jas naudoja įvairiais tikslais:

Investavimo strategijos kūrimas: Prognozės padeda investuotojams suformuluoti strategijas. Įvertinę būsimas kainas, jie gali nuspręsti, kada pirkti, parduoti ar laikyti kriptovaliutą.

Rizikos vertinimas: Suprasdami galimus kainų pokyčius, investuotojai gali įvertinti riziką, susijusią su konkrečiu kriptovaliutų turtu. Tai būtina norint valdyti ir sumažinti galimus nuostolius.

Rinkos analizė: Prognozės dažnai apima rinkos tendencijų, naujienų ir istorinių duomenų analizę. Ši išsami analizė padeda investuotojams suprasti rinkos dinamiką ir veiksnius, turinčius įtakos kainų pokyčiams.

Portfelio diversifikavimas: Prognozuodami perspektyvias kriptovaliutas, investuotojai gali diversifikuoti portfelius ir paskirstyti riziką tarp skirtingo turto.

Ilgalaikis planavimas: Investuotojai, ieškantys ilgalaikės naudos, pasikliauja prognozėmis, kad nustatytų kriptovaliutas, turinčias augimo potencialą ateityje.

Psichologinis pasirengimas: Žinodami galimus kainų scenarijus, investuotojai būna geriau pasiruošę emociškai ir finansiškai rinkos svyravimams.

Bendruomenės įsitraukimas: Kriptovaliutų kainų prognozės skatina diskusijas investuotojų bendruomenėje, plečia supratimą ir kuria bendrą išmintį apie rinkos tendencijas.

Dažnai užduodami klausimai (DUK):

Ar verta investuoti į DIT dabar?
Pagal jūsų prognozes, DIT pasieks -- undefined, todėl tai bus vertas dėmesio tokenas.
Kokia kito mėnesio DIT kainų prognozė?
Remiantis DADI Insight Token (DIT) kainos prognozavimo įrankiu, prognozuojama DIT kaina undefined pasieks --.
Kiek kainuos 1 DIT 2026 m.?
1 vieneto DADI Insight Token (DIT) kaina šiandien yra --. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, DIT padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2026 m.
Kokia prognozuojama DIT kaina 2027 m.?
DADI Insight Token (DIT) prognozuojama, kad kasmet bus 0.00%, o iki 2027 m. 1 DIT kaina pasieks --.
Kokia numatoma tikslinė DIT kaina 2028 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, DADI Insight Token (DIT) augs 0.00%, o numatoma kaina 2028 m. bus --.
Kokia numatoma tikslinė DIT kaina 2029 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, DADI Insight Token (DIT) augs 0.00%, o numatoma kaina 2029 m. bus --.
Kiek kainuos 1 DIT 2030 m.?
1 vieneto DADI Insight Token (DIT) kaina šiandien yra --. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, DIT padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2030 m.
Kokia DIT kainų prognozė 2040 metams?
DADI Insight Token (DIT) prognozuojama, kad kasmet padidės 0.00%, o iki 2040 m. 1 DIT kaina pasieks --.
Atsakomybės apribojimas

Turinys mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose pagrįstas MEXC naudotojų ir (arba) kitų trečiųjų šalių pateikta informacija ir atsiliepimais. Jis pateikiamas „toks, koks yra“ informaciniais ir pavyzdiniais tikslais, be jokių garantijų. Svarbu pažymėti, kad pateiktos kainų prognozės gali būti netikslios ir neturėtų būti tokiomis laikomos. Ateities kainos gali labai skirtis nuo pateiktų prognozių ir jomis nereikėtų pasikliauti priimant investavimo sprendimus.

Šis turinys nėra finansinė konsultacija ir neskirtas rekomenduoti jokių konkrečių produktų ar paslaugų pirkimo. MEXC neprisiima atsakomybės už nuostolius, patirtus remiantis, naudojant ir (arba) pasikliaujant bet kokiu turiniu, paskelbtu mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose. Svarbu žinoti, kad skaitmeninio turto kainos yra susijusios su didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Jūsų investicijos vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir nėra garantijos, kad atgausite iš pradžių investuotą sumą. Galiausiai tik jūs esate atsakingi už savo investicinius sprendimus, o MEXC neatsako už jokius jūsų galimus nuostolius. Atminkite – ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Turėtumėte investuoti tik į produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš priimdami investavimo sprendimus gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu.