Daddy Chill (DADDYCHILL) Kainos prognozavimas (USD)

Gaukite Daddy Chill kainų prognozes 2026, 2027, 2028, 2030 ir kt. Numatykite, kiek DADDYCHILL augs per ateinančius 5 metus ar ilgiau. Akimirksniu prognozuokite būsimus kainų scenarijus, remdamiesi rinkos tendencijomis ir nuotaikomis.

Įveskite skaičių nuo -100 iki 1,000, kad nuspėtumėte Daddy Chill kainą
%

*Atsakomybės apribojimas: Visos kainų prognozės yra pagrįstos naudotojo įvestimis.

Daddy Chill kainos prognozė
--
----
0.00%
USD
Faktinis
Prognozė
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-13 06:43:41(UTC+8)

Daddy Chill Kainų prognozė 2025–2050 m. (USD)

Daddy Chill (DADDYCHILL) Kainų prognozė 2025 m. (šiais metais)

Remiantis jūsų prognoze, Daddy Chill galėtų augti 0.00%. Ji gali pasiekti $ 0.000045 prekybos kainą 2025 m.

Daddy Chill (DADDYCHILL) Kainų prognozė 2026 m. (kitiems metams)

Remiantis jūsų prognoze, Daddy Chill galėtų augti 5.00%. Ji gali pasiekti $ 0.000048 prekybos kainą 2026 m.

Daddy Chill (DADDYCHILL) Kainų prognozė 2027 m. (po 2 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2027 m. DADDYCHILL ateities kaina yra $ 0.000050 su 10.25% augimo norma.

Daddy Chill (DADDYCHILL) Kainų prognozė 2028 m. (po 3 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2028 m. DADDYCHILL ateities kaina yra $ 0.000053 su 15.76% augimo norma.

Daddy Chill (DADDYCHILL) Kainų prognozė 2029 m. (po 4 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, DADDYCHILL 2029 m. tikslinė kaina yra $ 0.000055, o augimo norma – 21.55%.

Daddy Chill (DADDYCHILL) Kainų prognozė 2030 m. (po 5 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, DADDYCHILL 2030 m. tikslinė kaina yra $ 0.000058, o augimo norma – 27.63%.

Daddy Chill (DADDYCHILL) Kainų prognozė 2040 m. (po 15 metų)

2040 m. Daddy Chill kaina galėtų išaugti 107.89%. Ji gali pasiekti $ 0.000095 prekybos kainą.

Daddy Chill (DADDYCHILL) Kainų prognozė 2050 m. (po 25 metų)

2050 m. Daddy Chill kaina galėtų išaugti 238.64%. Ji gali pasiekti $ 0.000155 prekybos kainą.

Metai
Kaina
Augimas
  • 2025
    $ 0.000045
    0.00%
  • 2026
    $ 0.000048
    5.00%
  • 2027
    $ 0.000050
    10.25%
  • 2028
    $ 0.000053
    15.76%
  • 2029
    $ 0.000055
    21.55%
  • 2030
    $ 0.000058
    27.63%
  • 2031
    $ 0.000061
    34.01%
  • 2032
    $ 0.000064
    40.71%
Metai
Kaina
Augimas
  • 2033
    $ 0.000067
    47.75%
  • 2034
    $ 0.000071
    55.13%
  • 2035
    $ 0.000074
    62.89%
  • 2036
    $ 0.000078
    71.03%
  • 2037
    $ 0.000082
    79.59%
  • 2038
    $ 0.000086
    88.56%
  • 2039
    $ 0.000090
    97.99%
  • 2040
    $ 0.000095
    107.89%
Rodyti daugiau

Trumpalaikės Daddy Chill kainos prognozė šiandien, rytoj, šią savaitę ir 30 dienų

Data
Kainos prognozė
Augimas
  • September 13, 2025(Šiandien)
    $ 0.000045
    0.00%
  • September 14, 2025(Rytoj)
    $ 0.000045
    0.01%
  • September 20, 2025(Šią savaitę)
    $ 0.000045
    0.10%
  • October 13, 2025(30 dienų)
    $ 0.000046
    0.41%
Daddy Chill (DADDYCHILL) Kainų prognozė šiandien

September 13, 2025(Šiandien) numatoma DADDYCHILL kaina yra $0.000045. Ši projekcija atspindi apskaičiuotą pateikto augimo procento rezultatą, todėl naudotojai gali susidaryti vaizdą apie galimą šiandienos kainų judėjimą.

Daddy Chill (DADDYCHILL) Kainos prognozavimas rytoj

September 14, 2025(Rytoj), kainos prognozė DADDYCHILL, naudojant 5% metinio augimo įvestį, yra $0.000045. Šie rezultatai suteikia apytikslę tokeno vertės perspektyvą, pagrįstą pasirinktais parametrais.

Daddy Chill (DADDYCHILL) Kainos prognozė šią savaitę

Pagal September 20, 2025(Šią savaitę), kainos prognozė DADDYCHILL, naudojant 5% metinį augimo normą, yra $0.000045. Ši savaitės prognozė apskaičiuojama remiantis tuo pačiu augimo procentu, kad būtų galima susidaryti idėją apie galimas kainų tendencijas artimiausiomis dienomis.

Daddy Chill (DADDYCHILL) Kainos numatymas 30 dienų

Žvelgiant 30 dienų į priekį, numatoma DADDYCHILL kaina yra $0.000046. Ši prognozė gaunama naudojant 5% metinio augimo įvestį, siekiant įvertinti, kur tokeno vertė galėtų būti po mėnesio.

Dabartinė Daddy Chill kainų statistika

--
----

--

$ 45.83K
$ 45.83K$ 45.83K

999.55M
999.55M 999.55M

--
----

--

Naujausia DADDYCHILL kaina yra --. Per 24 valandas jo vertė pasikeitė 0.00%, o 24 valandų prekybos apimtis pasiekė --.
Be to, DADDYCHILL turi 999.55M apyvartą ir $ 45.83K bendrą rinkos kapitalizaciją.

Daddy Chill istorinė kaina

Pagal naujausius duomenis, surinktus tiesioginiame kainų puslapyje Daddy Chill, dabartinė Daddy Chill kaina yra 0.000045USD. Apyvartinė Daddy Chill (DADDYCHILL) pasiūla yra 999.55M DADDYCHILL, todėl jos rinkos kapitalizacija yra $45,832.

Laikotarpis
Keisti(%)
Keisti(USD)
Aukšta
Žemas
  • 24 valandos
    7.86%
    $ 0
    $ 0.000045
    $ 0.000042
  • 7 dienos
    7.65%
    $ 0.000003
    $ 0.000045
    $ 0.000036
  • 30 dienų
    26.73%
    $ 0.000012
    $ 0.000045
    $ 0.000036
24 valandų pasirodymas

Per pastarąsias 24 valandas Daddy Chill kaina pasikeitė $0, atspindinti 7.86% vertės pasikeitimą.

7 dienų našumas

Per paskutines 7 dienas Daddy Chill buvo prekiaujama aukščiausia $0.000045 ir žemiausia $0.000036. Kainos pokytis buvo 7.65%. Ši naujausia tendencija parodo DADDYCHILL potencialą tolesniam judėjimui rinkoje.

30 dienų pasirodymas

Per pastarąjį mėnesį Daddy Chill įvyko 26.73%pasikeitimų, atspindinčių maždaug $0.000012 vertę. Tai rodo, kad DADDYCHILL artimiausiu metu kainos gali keistis.

Kaip veikia Daddy Chill (DADDYCHILL) kainų prognozės modulis?

Daddy Chill Kainų prognozės modulis yra patogus įrankis, skirtas padėti įvertinti galimas būsimas DADDYCHILL kainas, remiantis jūsų augimo prielaidomis. Nesvarbu, ar esate patyręs prekiautojas, ar smalsus investuotojas, šis modulis siūlo paprastą ir interaktyvų būdą prognozuoti būsimą tokeno vertę.

1. Įveskite savo augimo prognozę

Pradėkite įvesdami norimą augimo procentą, kuris gali būti teigiamas arba neigiamas, atsižvelgiant į jūsų rinkos perspektyvas. Tai gali atspindėti jūsų lūkesčius Daddy Chill ateinantiems metams, penkeriems metams ar net dešimtmečiams į ateitį.

2. Apskaičiuokite būsimą kainą

Įvedę augimo tempą, spustelėkite mygtuką „Apskaičiuoti“. Modulis akimirksniu apskaičiuos numatomą DADDYCHILL būsimą kainą ir aiškiai parodys, kaip jūsų prognozė paveiks tokeno vertę laikui bėgant.

3. Susipažinkite su skirtingais scenarijais

Galite eksperimentuoti su įvairiais augimo tempais, kad sužinotumėte, kaip skirtingos rinkos sąlygos gali paveikti Daddy Chill kainą. Šis lankstumas leidžia analizuoti tiek optimistines, tiek konservatyvias prognozes, o tai padeda priimti labiau pagrįstus sprendimus.

4. Naudotojų nuotaikos ir bendruomenės įžvalgos

Modulis taip pat integruoja naudotojų nuotaikų duomenis, leidžiančius palyginti savo prognozes su kitų naudotojų prognozėmis. Šis bendras indėlis suteikia vertingų žinių apie tai, kaip bendruomenė įsivaizduoja DADDYCHILL ateitį.

Techniniai kainų prognozavimo rodikliai

Siekiant padidinti prognozės tikslumą, modulis naudoja įvairius techninius rodiklius ir rinkos duomenis. Tai apima:

Eksponentiniai slankusis vidurkiai (EMA): Padeda sekti tokeno kainų tendenciją išlygindama svyravimus ir suteikdama įžvalgų apie galimus tendencijų pasikeitimus.

Bolingerio juostos: Matuoja rinkos nepastovumą ir nustato galimas perpirkimo ar perpardavimo sąlygas.

Santykinio stiprumo indeksas (RSI): Įvertina DADDYCHILL pagreitį, kad nustatytų, ar jis yra didėjimo ar kritimo fazėje.

Slankiojo vidurkio konvergencijos skirtumai (MACD): Įvertina kainų svyravimų stiprumą ir kryptį, kad nustatytų galimus įėjimo ir išėjimo taškus. Sujungus šiuos rodiklius su realaus laiko rinkos duomenimis, modulis pateikia dinamišką kainų prognozę, padedančią gauti gilesnių įžvalgų apie būsimą Daddy Chill potencialą.

Kodėl DADDYCHILL kainų prognozė yra svarbi?

DADDYCHILL kainų prognozės svarbios dėl kelių priežasčių, investuotojai jas naudoja įvairiais tikslais:

Investavimo strategijos kūrimas: Prognozės padeda investuotojams suformuluoti strategijas. Įvertinę būsimas kainas, jie gali nuspręsti, kada pirkti, parduoti ar laikyti kriptovaliutą.

Rizikos vertinimas: Suprasdami galimus kainų pokyčius, investuotojai gali įvertinti riziką, susijusią su konkrečiu kriptovaliutų turtu. Tai būtina norint valdyti ir sumažinti galimus nuostolius.

Rinkos analizė: Prognozės dažnai apima rinkos tendencijų, naujienų ir istorinių duomenų analizę. Ši išsami analizė padeda investuotojams suprasti rinkos dinamiką ir veiksnius, turinčius įtakos kainų pokyčiams.

Portfelio diversifikavimas: Prognozuodami perspektyvias kriptovaliutas, investuotojai gali diversifikuoti portfelius ir paskirstyti riziką tarp skirtingo turto.

Ilgalaikis planavimas: Investuotojai, ieškantys ilgalaikės naudos, pasikliauja prognozėmis, kad nustatytų kriptovaliutas, turinčias augimo potencialą ateityje.

Psichologinis pasirengimas: Žinodami galimus kainų scenarijus, investuotojai būna geriau pasiruošę emociškai ir finansiškai rinkos svyravimams.

Bendruomenės įsitraukimas: Kriptovaliutų kainų prognozės skatina diskusijas investuotojų bendruomenėje, plečia supratimą ir kuria bendrą išmintį apie rinkos tendencijas.

Dažnai užduodami klausimai (DUK):

Ar verta investuoti į DADDYCHILL dabar?
Pagal jūsų prognozes, DADDYCHILL pasieks -- undefined, todėl tai bus vertas dėmesio tokenas.
Kokia kito mėnesio DADDYCHILL kainų prognozė?
Remiantis Daddy Chill (DADDYCHILL) kainos prognozavimo įrankiu, prognozuojama DADDYCHILL kaina undefined pasieks --.
Kiek kainuos 1 DADDYCHILL 2026 m.?
1 vieneto Daddy Chill (DADDYCHILL) kaina šiandien yra --. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, DADDYCHILL padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2026 m.
Kokia prognozuojama DADDYCHILL kaina 2027 m.?
Daddy Chill (DADDYCHILL) prognozuojama, kad kasmet bus 0.00%, o iki 2027 m. 1 DADDYCHILL kaina pasieks --.
Kokia numatoma tikslinė DADDYCHILL kaina 2028 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, Daddy Chill (DADDYCHILL) augs 0.00%, o numatoma kaina 2028 m. bus --.
Kokia numatoma tikslinė DADDYCHILL kaina 2029 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, Daddy Chill (DADDYCHILL) augs 0.00%, o numatoma kaina 2029 m. bus --.
Kiek kainuos 1 DADDYCHILL 2030 m.?
1 vieneto Daddy Chill (DADDYCHILL) kaina šiandien yra --. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, DADDYCHILL padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2030 m.
Kokia DADDYCHILL kainų prognozė 2040 metams?
Daddy Chill (DADDYCHILL) prognozuojama, kad kasmet padidės 0.00%, o iki 2040 m. 1 DADDYCHILL kaina pasieks --.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-13 06:43:41(UTC+8)

Atsakomybės apribojimas

Turinys mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose pagrįstas MEXC naudotojų ir (arba) kitų trečiųjų šalių pateikta informacija ir atsiliepimais. Jis pateikiamas „toks, koks yra“ informaciniais ir pavyzdiniais tikslais, be jokių garantijų. Svarbu pažymėti, kad pateiktos kainų prognozės gali būti netikslios ir neturėtų būti tokiomis laikomos. Ateities kainos gali labai skirtis nuo pateiktų prognozių ir jomis nereikėtų pasikliauti priimant investavimo sprendimus.

Šis turinys nėra finansinė konsultacija ir neskirtas rekomenduoti jokių konkrečių produktų ar paslaugų pirkimo. MEXC neprisiima atsakomybės už nuostolius, patirtus remiantis, naudojant ir (arba) pasikliaujant bet kokiu turiniu, paskelbtu mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose. Svarbu žinoti, kad skaitmeninio turto kainos yra susijusios su didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Jūsų investicijos vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir nėra garantijos, kad atgausite iš pradžių investuotą sumą. Galiausiai tik jūs esate atsakingi už savo investicinius sprendimus, o MEXC neatsako už jokius jūsų galimus nuostolius. Atminkite – ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Turėtumėte investuoti tik į produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš priimdami investavimo sprendimus gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu.