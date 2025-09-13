Crestal Nation (NATION) Kainos prognozavimas (USD)

Gaukite Crestal Nation kainų prognozes 2026, 2027, 2028, 2030 ir kt. Numatykite, kiek NATION augs per ateinančius 5 metus ar ilgiau. Akimirksniu prognozuokite būsimus kainų scenarijus, remdamiesi rinkos tendencijomis ir nuotaikomis.

Įveskite skaičių nuo -100 iki 1,000, kad nuspėtumėte Crestal Nation kainą
%

*Atsakomybės apribojimas: Visos kainų prognozės yra pagrįstos naudotojo įvestimis.

Crestal Nation kainos prognozė
--
----
0.00%
USD
Faktinis
Prognozė
Crestal Nation Kainų prognozė 2025–2050 m. (USD)

Crestal Nation (NATION) Kainų prognozė 2025 m. (šiais metais)

Remiantis jūsų prognoze, Crestal Nation galėtų augti 0.00%. Ji gali pasiekti $ 0.001006 prekybos kainą 2025 m.

Crestal Nation (NATION) Kainų prognozė 2026 m. (kitiems metams)

Remiantis jūsų prognoze, Crestal Nation galėtų augti 5.00%. Ji gali pasiekti $ 0.001056 prekybos kainą 2026 m.

Crestal Nation (NATION) Kainų prognozė 2027 m. (po 2 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2027 m. NATION ateities kaina yra $ 0.001109 su 10.25% augimo norma.

Crestal Nation (NATION) Kainų prognozė 2028 m. (po 3 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2028 m. NATION ateities kaina yra $ 0.001165 su 15.76% augimo norma.

Crestal Nation (NATION) Kainų prognozė 2029 m. (po 4 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, NATION 2029 m. tikslinė kaina yra $ 0.001223, o augimo norma – 21.55%.

Crestal Nation (NATION) Kainų prognozė 2030 m. (po 5 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, NATION 2030 m. tikslinė kaina yra $ 0.001284, o augimo norma – 27.63%.

Crestal Nation (NATION) Kainų prognozė 2040 m. (po 15 metų)

2040 m. Crestal Nation kaina galėtų išaugti 107.89%. Ji gali pasiekti $ 0.002092 prekybos kainą.

Crestal Nation (NATION) Kainų prognozė 2050 m. (po 25 metų)

2050 m. Crestal Nation kaina galėtų išaugti 238.64%. Ji gali pasiekti $ 0.003408 prekybos kainą.

Metai
Kaina
Augimas
  • 2025
    $ 0.001006
    0.00%
  • 2026
    $ 0.001056
    5.00%
  • 2027
    $ 0.001109
    10.25%
  • 2028
    $ 0.001165
    15.76%
  • 2029
    $ 0.001223
    21.55%
  • 2030
    $ 0.001284
    27.63%
  • 2031
    $ 0.001348
    34.01%
  • 2032
    $ 0.001416
    40.71%
Metai
Kaina
Augimas
  • 2033
    $ 0.001486
    47.75%
  • 2034
    $ 0.001561
    55.13%
  • 2035
    $ 0.001639
    62.89%
  • 2036
    $ 0.001721
    71.03%
  • 2037
    $ 0.001807
    79.59%
  • 2038
    $ 0.001897
    88.56%
  • 2039
    $ 0.001992
    97.99%
  • 2040
    $ 0.002092
    107.89%
Rodyti daugiau

Trumpalaikės Crestal Nation kainos prognozė šiandien, rytoj, šią savaitę ir 30 dienų

Data
Kainos prognozė
Augimas
  • September 13, 2025(Šiandien)
    $ 0.001006
    0.00%
  • September 14, 2025(Rytoj)
    $ 0.001006
    0.01%
  • September 20, 2025(Šią savaitę)
    $ 0.001007
    0.10%
  • October 13, 2025(30 dienų)
    $ 0.001010
    0.41%
Crestal Nation (NATION) Kainų prognozė šiandien

September 13, 2025(Šiandien) numatoma NATION kaina yra $0.001006. Ši projekcija atspindi apskaičiuotą pateikto augimo procento rezultatą, todėl naudotojai gali susidaryti vaizdą apie galimą šiandienos kainų judėjimą.

Crestal Nation (NATION) Kainos prognozavimas rytoj

September 14, 2025(Rytoj), kainos prognozė NATION, naudojant 5% metinio augimo įvestį, yra $0.001006. Šie rezultatai suteikia apytikslę tokeno vertės perspektyvą, pagrįstą pasirinktais parametrais.

Crestal Nation (NATION) Kainos prognozė šią savaitę

Pagal September 20, 2025(Šią savaitę), kainos prognozė NATION, naudojant 5% metinį augimo normą, yra $0.001007. Ši savaitės prognozė apskaičiuojama remiantis tuo pačiu augimo procentu, kad būtų galima susidaryti idėją apie galimas kainų tendencijas artimiausiomis dienomis.

Crestal Nation (NATION) Kainos numatymas 30 dienų

Žvelgiant 30 dienų į priekį, numatoma NATION kaina yra $0.001010. Ši prognozė gaunama naudojant 5% metinio augimo įvestį, siekiant įvertinti, kur tokeno vertė galėtų būti po mėnesio.

Dabartinė Crestal Nation kainų statistika

--
----

--

$ 3.15M
$ 3.15M$ 3.15M

3.13B
3.13B 3.13B

--
----

--

Naujausia NATION kaina yra --. Per 24 valandas jo vertė pasikeitė 0.00%, o 24 valandų prekybos apimtis pasiekė --.
Be to, NATION turi 3.13B apyvartą ir $ 3.15M bendrą rinkos kapitalizaciją.

Crestal Nation istorinė kaina

Pagal naujausius duomenis, surinktus tiesioginiame kainų puslapyje Crestal Nation, dabartinė Crestal Nation kaina yra 0.001006USD. Apyvartinė Crestal Nation (NATION) pasiūla yra 3.13B NATION, todėl jos rinkos kapitalizacija yra $3,148,864.

Laikotarpis
Keisti(%)
Keisti(USD)
Aukšta
Žemas
  • 24 valandos
    12.06%
    $ 0.000108
    $ 0.001008
    $ 0
  • 7 dienos
    11.23%
    $ 0.000113
    $ 0.001113
    $ 0.000868
  • 30 dienų
    -9.37%
    $ -0.000094
    $ 0.001113
    $ 0.000868
24 valandų pasirodymas

Per pastarąsias 24 valandas Crestal Nation kaina pasikeitė $0.000108, atspindinti 12.06% vertės pasikeitimą.

7 dienų našumas

Per paskutines 7 dienas Crestal Nation buvo prekiaujama aukščiausia $0.001113 ir žemiausia $0.000868. Kainos pokytis buvo 11.23%. Ši naujausia tendencija parodo NATION potencialą tolesniam judėjimui rinkoje.

30 dienų pasirodymas

Per pastarąjį mėnesį Crestal Nation įvyko -9.37%pasikeitimų, atspindinčių maždaug $-0.000094 vertę. Tai rodo, kad NATION artimiausiu metu kainos gali keistis.

Kaip veikia Crestal Nation (NATION) kainų prognozės modulis?

Crestal Nation Kainų prognozės modulis yra patogus įrankis, skirtas padėti įvertinti galimas būsimas NATION kainas, remiantis jūsų augimo prielaidomis. Nesvarbu, ar esate patyręs prekiautojas, ar smalsus investuotojas, šis modulis siūlo paprastą ir interaktyvų būdą prognozuoti būsimą tokeno vertę.

1. Įveskite savo augimo prognozę

Pradėkite įvesdami norimą augimo procentą, kuris gali būti teigiamas arba neigiamas, atsižvelgiant į jūsų rinkos perspektyvas. Tai gali atspindėti jūsų lūkesčius Crestal Nation ateinantiems metams, penkeriems metams ar net dešimtmečiams į ateitį.

2. Apskaičiuokite būsimą kainą

Įvedę augimo tempą, spustelėkite mygtuką „Apskaičiuoti“. Modulis akimirksniu apskaičiuos numatomą NATION būsimą kainą ir aiškiai parodys, kaip jūsų prognozė paveiks tokeno vertę laikui bėgant.

3. Susipažinkite su skirtingais scenarijais

Galite eksperimentuoti su įvairiais augimo tempais, kad sužinotumėte, kaip skirtingos rinkos sąlygos gali paveikti Crestal Nation kainą. Šis lankstumas leidžia analizuoti tiek optimistines, tiek konservatyvias prognozes, o tai padeda priimti labiau pagrįstus sprendimus.

4. Naudotojų nuotaikos ir bendruomenės įžvalgos

Modulis taip pat integruoja naudotojų nuotaikų duomenis, leidžiančius palyginti savo prognozes su kitų naudotojų prognozėmis. Šis bendras indėlis suteikia vertingų žinių apie tai, kaip bendruomenė įsivaizduoja NATION ateitį.

Techniniai kainų prognozavimo rodikliai

Siekiant padidinti prognozės tikslumą, modulis naudoja įvairius techninius rodiklius ir rinkos duomenis. Tai apima:

Eksponentiniai slankusis vidurkiai (EMA): Padeda sekti tokeno kainų tendenciją išlygindama svyravimus ir suteikdama įžvalgų apie galimus tendencijų pasikeitimus.

Bolingerio juostos: Matuoja rinkos nepastovumą ir nustato galimas perpirkimo ar perpardavimo sąlygas.

Santykinio stiprumo indeksas (RSI): Įvertina NATION pagreitį, kad nustatytų, ar jis yra didėjimo ar kritimo fazėje.

Slankiojo vidurkio konvergencijos skirtumai (MACD): Įvertina kainų svyravimų stiprumą ir kryptį, kad nustatytų galimus įėjimo ir išėjimo taškus. Sujungus šiuos rodiklius su realaus laiko rinkos duomenimis, modulis pateikia dinamišką kainų prognozę, padedančią gauti gilesnių įžvalgų apie būsimą Crestal Nation potencialą.

Kodėl NATION kainų prognozė yra svarbi?

NATION kainų prognozės svarbios dėl kelių priežasčių, investuotojai jas naudoja įvairiais tikslais:

Investavimo strategijos kūrimas: Prognozės padeda investuotojams suformuluoti strategijas. Įvertinę būsimas kainas, jie gali nuspręsti, kada pirkti, parduoti ar laikyti kriptovaliutą.

Rizikos vertinimas: Suprasdami galimus kainų pokyčius, investuotojai gali įvertinti riziką, susijusią su konkrečiu kriptovaliutų turtu. Tai būtina norint valdyti ir sumažinti galimus nuostolius.

Rinkos analizė: Prognozės dažnai apima rinkos tendencijų, naujienų ir istorinių duomenų analizę. Ši išsami analizė padeda investuotojams suprasti rinkos dinamiką ir veiksnius, turinčius įtakos kainų pokyčiams.

Portfelio diversifikavimas: Prognozuodami perspektyvias kriptovaliutas, investuotojai gali diversifikuoti portfelius ir paskirstyti riziką tarp skirtingo turto.

Ilgalaikis planavimas: Investuotojai, ieškantys ilgalaikės naudos, pasikliauja prognozėmis, kad nustatytų kriptovaliutas, turinčias augimo potencialą ateityje.

Psichologinis pasirengimas: Žinodami galimus kainų scenarijus, investuotojai būna geriau pasiruošę emociškai ir finansiškai rinkos svyravimams.

Bendruomenės įsitraukimas: Kriptovaliutų kainų prognozės skatina diskusijas investuotojų bendruomenėje, plečia supratimą ir kuria bendrą išmintį apie rinkos tendencijas.

Dažnai užduodami klausimai (DUK):

Ar verta investuoti į NATION dabar?
Pagal jūsų prognozes, NATION pasieks -- undefined, todėl tai bus vertas dėmesio tokenas.
Kokia kito mėnesio NATION kainų prognozė?
Remiantis Crestal Nation (NATION) kainos prognozavimo įrankiu, prognozuojama NATION kaina undefined pasieks --.
Kiek kainuos 1 NATION 2026 m.?
1 vieneto Crestal Nation (NATION) kaina šiandien yra --. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, NATION padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2026 m.
Kokia prognozuojama NATION kaina 2027 m.?
Crestal Nation (NATION) prognozuojama, kad kasmet bus 0.00%, o iki 2027 m. 1 NATION kaina pasieks --.
Kokia numatoma tikslinė NATION kaina 2028 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, Crestal Nation (NATION) augs 0.00%, o numatoma kaina 2028 m. bus --.
Kokia numatoma tikslinė NATION kaina 2029 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, Crestal Nation (NATION) augs 0.00%, o numatoma kaina 2029 m. bus --.
Kiek kainuos 1 NATION 2030 m.?
1 vieneto Crestal Nation (NATION) kaina šiandien yra --. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, NATION padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2030 m.
Kokia NATION kainų prognozė 2040 metams?
Crestal Nation (NATION) prognozuojama, kad kasmet padidės 0.00%, o iki 2040 m. 1 NATION kaina pasieks --.
Atsakomybės apribojimas

Turinys mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose pagrįstas MEXC naudotojų ir (arba) kitų trečiųjų šalių pateikta informacija ir atsiliepimais. Jis pateikiamas „toks, koks yra“ informaciniais ir pavyzdiniais tikslais, be jokių garantijų. Svarbu pažymėti, kad pateiktos kainų prognozės gali būti netikslios ir neturėtų būti tokiomis laikomos. Ateities kainos gali labai skirtis nuo pateiktų prognozių ir jomis nereikėtų pasikliauti priimant investavimo sprendimus.

Šis turinys nėra finansinė konsultacija ir neskirtas rekomenduoti jokių konkrečių produktų ar paslaugų pirkimo. MEXC neprisiima atsakomybės už nuostolius, patirtus remiantis, naudojant ir (arba) pasikliaujant bet kokiu turiniu, paskelbtu mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose. Svarbu žinoti, kad skaitmeninio turto kainos yra susijusios su didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Jūsų investicijos vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir nėra garantijos, kad atgausite iš pradžių investuotą sumą. Galiausiai tik jūs esate atsakingi už savo investicinius sprendimus, o MEXC neatsako už jokius jūsų galimus nuostolius. Atminkite – ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Turėtumėte investuoti tik į produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš priimdami investavimo sprendimus gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu.