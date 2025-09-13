Cosmic Universe Magick (MAGICK) Kainos prognozavimas (USD)

Gaukite Cosmic Universe Magick kainų prognozes 2026, 2027, 2028, 2030 ir kt. Numatykite, kiek MAGICK augs per ateinančius 5 metus ar ilgiau. Akimirksniu prognozuokite būsimus kainų scenarijus, remdamiesi rinkos tendencijomis ir nuotaikomis.

Įveskite skaičių nuo -100 iki 1,000, kad nuspėtumėte Cosmic Universe Magick kainą
%

*Atsakomybės apribojimas: Visos kainų prognozės yra pagrįstos naudotojo įvestimis.

Cosmic Universe Magick kainos prognozė
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-13 04:17:48(UTC+8)

Cosmic Universe Magick Kainų prognozė 2025–2050 m. (USD)

Cosmic Universe Magick (MAGICK) Kainų prognozė 2025 m. (šiais metais)

Remiantis jūsų prognoze, Cosmic Universe Magick galėtų augti 0.00%. Ji gali pasiekti $ 0.002405 prekybos kainą 2025 m.

Cosmic Universe Magick (MAGICK) Kainų prognozė 2026 m. (kitiems metams)

Remiantis jūsų prognoze, Cosmic Universe Magick galėtų augti 5.00%. Ji gali pasiekti $ 0.002526 prekybos kainą 2026 m.

Cosmic Universe Magick (MAGICK) Kainų prognozė 2027 m. (po 2 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2027 m. MAGICK ateities kaina yra $ 0.002652 su 10.25% augimo norma.

Cosmic Universe Magick (MAGICK) Kainų prognozė 2028 m. (po 3 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2028 m. MAGICK ateities kaina yra $ 0.002785 su 15.76% augimo norma.

Cosmic Universe Magick (MAGICK) Kainų prognozė 2029 m. (po 4 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, MAGICK 2029 m. tikslinė kaina yra $ 0.002924, o augimo norma – 21.55%.

Cosmic Universe Magick (MAGICK) Kainų prognozė 2030 m. (po 5 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, MAGICK 2030 m. tikslinė kaina yra $ 0.003070, o augimo norma – 27.63%.

Cosmic Universe Magick (MAGICK) Kainų prognozė 2040 m. (po 15 metų)

2040 m. Cosmic Universe Magick kaina galėtų išaugti 107.89%. Ji gali pasiekti $ 0.005001 prekybos kainą.

Cosmic Universe Magick (MAGICK) Kainų prognozė 2050 m. (po 25 metų)

2050 m. Cosmic Universe Magick kaina galėtų išaugti 238.64%. Ji gali pasiekti $ 0.008146 prekybos kainą.

Metai
Kaina
Augimas
  • 2025
    $ 0.002405
    0.00%
  • 2026
    $ 0.002526
    5.00%
  • 2027
    $ 0.002652
    10.25%
  • 2028
    $ 0.002785
    15.76%
  • 2029
    $ 0.002924
    21.55%
  • 2030
    $ 0.003070
    27.63%
  • 2031
    $ 0.003224
    34.01%
  • 2032
    $ 0.003385
    40.71%
Metai
Kaina
Augimas
  • 2033
    $ 0.003554
    47.75%
  • 2034
    $ 0.003732
    55.13%
  • 2035
    $ 0.003918
    62.89%
  • 2036
    $ 0.004114
    71.03%
  • 2037
    $ 0.004320
    79.59%
  • 2038
    $ 0.004536
    88.56%
  • 2039
    $ 0.004763
    97.99%
  • 2040
    $ 0.005001
    107.89%
Rodyti daugiau

Trumpalaikės Cosmic Universe Magick kainos prognozė šiandien, rytoj, šią savaitę ir 30 dienų

Data
Kainos prognozė
Augimas
  • September 13, 2025(Šiandien)
    $ 0.002405
    0.00%
  • September 14, 2025(Rytoj)
    $ 0.002406
    0.01%
  • September 20, 2025(Šią savaitę)
    $ 0.002408
    0.10%
  • October 13, 2025(30 dienų)
    $ 0.002415
    0.41%
Cosmic Universe Magick (MAGICK) Kainų prognozė šiandien

September 13, 2025(Šiandien) numatoma MAGICK kaina yra $0.002405. Ši projekcija atspindi apskaičiuotą pateikto augimo procento rezultatą, todėl naudotojai gali susidaryti vaizdą apie galimą šiandienos kainų judėjimą.

Cosmic Universe Magick (MAGICK) Kainos prognozavimas rytoj

September 14, 2025(Rytoj), kainos prognozė MAGICK, naudojant 5% metinio augimo įvestį, yra $0.002406. Šie rezultatai suteikia apytikslę tokeno vertės perspektyvą, pagrįstą pasirinktais parametrais.

Cosmic Universe Magick (MAGICK) Kainos prognozė šią savaitę

Pagal September 20, 2025(Šią savaitę), kainos prognozė MAGICK, naudojant 5% metinį augimo normą, yra $0.002408. Ši savaitės prognozė apskaičiuojama remiantis tuo pačiu augimo procentu, kad būtų galima susidaryti idėją apie galimas kainų tendencijas artimiausiomis dienomis.

Cosmic Universe Magick (MAGICK) Kainos numatymas 30 dienų

Žvelgiant 30 dienų į priekį, numatoma MAGICK kaina yra $0.002415. Ši prognozė gaunama naudojant 5% metinio augimo įvestį, siekiant įvertinti, kur tokeno vertė galėtų būti po mėnesio.

Dabartinė Cosmic Universe Magick kainų statistika

$ 153.71K
$ 153.71K$ 153.71K

63.89M
63.89M 63.89M

Naujausia MAGICK kaina yra --. Per 24 valandas jo vertė pasikeitė 0.00%, o 24 valandų prekybos apimtis pasiekė --.
Be to, MAGICK turi 63.89M apyvartą ir $ 153.71K bendrą rinkos kapitalizaciją.

Cosmic Universe Magick istorinė kaina

Pagal naujausius duomenis, surinktus tiesioginiame kainų puslapyje Cosmic Universe Magick, dabartinė Cosmic Universe Magick kaina yra 0.002405USD. Apyvartinė Cosmic Universe Magick (MAGICK) pasiūla yra 63.89M MAGICK, todėl jos rinkos kapitalizacija yra $153,712.

Laikotarpis
Keisti(%)
Keisti(USD)
Aukšta
Žemas
  • 24 valandos
    -2.31%
    $ 0
    $ 0.002485
    $ 0.002397
  • 7 dienos
    18.69%
    $ 0.000449
    $ 0.003599
    $ 0.002006
  • 30 dienų
    -33.25%
    $ -0.000799
    $ 0.003599
    $ 0.002006
24 valandų pasirodymas

Per pastarąsias 24 valandas Cosmic Universe Magick kaina pasikeitė $0, atspindinti -2.31% vertės pasikeitimą.

7 dienų našumas

Per paskutines 7 dienas Cosmic Universe Magick buvo prekiaujama aukščiausia $0.003599 ir žemiausia $0.002006. Kainos pokytis buvo 18.69%. Ši naujausia tendencija parodo MAGICK potencialą tolesniam judėjimui rinkoje.

30 dienų pasirodymas

Per pastarąjį mėnesį Cosmic Universe Magick įvyko -33.25%pasikeitimų, atspindinčių maždaug $-0.000799 vertę. Tai rodo, kad MAGICK artimiausiu metu kainos gali keistis.

Kaip veikia Cosmic Universe Magick (MAGICK) kainų prognozės modulis?

Cosmic Universe Magick Kainų prognozės modulis yra patogus įrankis, skirtas padėti įvertinti galimas būsimas MAGICK kainas, remiantis jūsų augimo prielaidomis. Nesvarbu, ar esate patyręs prekiautojas, ar smalsus investuotojas, šis modulis siūlo paprastą ir interaktyvų būdą prognozuoti būsimą tokeno vertę.

1. Įveskite savo augimo prognozę

Pradėkite įvesdami norimą augimo procentą, kuris gali būti teigiamas arba neigiamas, atsižvelgiant į jūsų rinkos perspektyvas. Tai gali atspindėti jūsų lūkesčius Cosmic Universe Magick ateinantiems metams, penkeriems metams ar net dešimtmečiams į ateitį.

2. Apskaičiuokite būsimą kainą

Įvedę augimo tempą, spustelėkite mygtuką „Apskaičiuoti“. Modulis akimirksniu apskaičiuos numatomą MAGICK būsimą kainą ir aiškiai parodys, kaip jūsų prognozė paveiks tokeno vertę laikui bėgant.

3. Susipažinkite su skirtingais scenarijais

Galite eksperimentuoti su įvairiais augimo tempais, kad sužinotumėte, kaip skirtingos rinkos sąlygos gali paveikti Cosmic Universe Magick kainą. Šis lankstumas leidžia analizuoti tiek optimistines, tiek konservatyvias prognozes, o tai padeda priimti labiau pagrįstus sprendimus.

4. Naudotojų nuotaikos ir bendruomenės įžvalgos

Modulis taip pat integruoja naudotojų nuotaikų duomenis, leidžiančius palyginti savo prognozes su kitų naudotojų prognozėmis. Šis bendras indėlis suteikia vertingų žinių apie tai, kaip bendruomenė įsivaizduoja MAGICK ateitį.

Techniniai kainų prognozavimo rodikliai

Siekiant padidinti prognozės tikslumą, modulis naudoja įvairius techninius rodiklius ir rinkos duomenis. Tai apima:

Eksponentiniai slankusis vidurkiai (EMA): Padeda sekti tokeno kainų tendenciją išlygindama svyravimus ir suteikdama įžvalgų apie galimus tendencijų pasikeitimus.

Bolingerio juostos: Matuoja rinkos nepastovumą ir nustato galimas perpirkimo ar perpardavimo sąlygas.

Santykinio stiprumo indeksas (RSI): Įvertina MAGICK pagreitį, kad nustatytų, ar jis yra didėjimo ar kritimo fazėje.

Slankiojo vidurkio konvergencijos skirtumai (MACD): Įvertina kainų svyravimų stiprumą ir kryptį, kad nustatytų galimus įėjimo ir išėjimo taškus. Sujungus šiuos rodiklius su realaus laiko rinkos duomenimis, modulis pateikia dinamišką kainų prognozę, padedančią gauti gilesnių įžvalgų apie būsimą Cosmic Universe Magick potencialą.

Kodėl MAGICK kainų prognozė yra svarbi?

MAGICK kainų prognozės svarbios dėl kelių priežasčių, investuotojai jas naudoja įvairiais tikslais:

Investavimo strategijos kūrimas: Prognozės padeda investuotojams suformuluoti strategijas. Įvertinę būsimas kainas, jie gali nuspręsti, kada pirkti, parduoti ar laikyti kriptovaliutą.

Rizikos vertinimas: Suprasdami galimus kainų pokyčius, investuotojai gali įvertinti riziką, susijusią su konkrečiu kriptovaliutų turtu. Tai būtina norint valdyti ir sumažinti galimus nuostolius.

Rinkos analizė: Prognozės dažnai apima rinkos tendencijų, naujienų ir istorinių duomenų analizę. Ši išsami analizė padeda investuotojams suprasti rinkos dinamiką ir veiksnius, turinčius įtakos kainų pokyčiams.

Portfelio diversifikavimas: Prognozuodami perspektyvias kriptovaliutas, investuotojai gali diversifikuoti portfelius ir paskirstyti riziką tarp skirtingo turto.

Ilgalaikis planavimas: Investuotojai, ieškantys ilgalaikės naudos, pasikliauja prognozėmis, kad nustatytų kriptovaliutas, turinčias augimo potencialą ateityje.

Psichologinis pasirengimas: Žinodami galimus kainų scenarijus, investuotojai būna geriau pasiruošę emociškai ir finansiškai rinkos svyravimams.

Bendruomenės įsitraukimas: Kriptovaliutų kainų prognozės skatina diskusijas investuotojų bendruomenėje, plečia supratimą ir kuria bendrą išmintį apie rinkos tendencijas.

Dažnai užduodami klausimai (DUK):

Ar verta investuoti į MAGICK dabar?
Pagal jūsų prognozes, MAGICK pasieks -- undefined, todėl tai bus vertas dėmesio tokenas.
Kokia kito mėnesio MAGICK kainų prognozė?
Remiantis Cosmic Universe Magick (MAGICK) kainos prognozavimo įrankiu, prognozuojama MAGICK kaina undefined pasieks --.
Kiek kainuos 1 MAGICK 2026 m.?
1 vieneto Cosmic Universe Magick (MAGICK) kaina šiandien yra --. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, MAGICK padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2026 m.
Kokia prognozuojama MAGICK kaina 2027 m.?
Cosmic Universe Magick (MAGICK) prognozuojama, kad kasmet bus 0.00%, o iki 2027 m. 1 MAGICK kaina pasieks --.
Kokia numatoma tikslinė MAGICK kaina 2028 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, Cosmic Universe Magick (MAGICK) augs 0.00%, o numatoma kaina 2028 m. bus --.
Kokia numatoma tikslinė MAGICK kaina 2029 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, Cosmic Universe Magick (MAGICK) augs 0.00%, o numatoma kaina 2029 m. bus --.
Kiek kainuos 1 MAGICK 2030 m.?
1 vieneto Cosmic Universe Magick (MAGICK) kaina šiandien yra --. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, MAGICK padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2030 m.
Kokia MAGICK kainų prognozė 2040 metams?
Cosmic Universe Magick (MAGICK) prognozuojama, kad kasmet padidės 0.00%, o iki 2040 m. 1 MAGICK kaina pasieks --.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-13 04:17:48(UTC+8)

Atsakomybės apribojimas

Turinys mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose pagrįstas MEXC naudotojų ir (arba) kitų trečiųjų šalių pateikta informacija ir atsiliepimais. Jis pateikiamas „toks, koks yra“ informaciniais ir pavyzdiniais tikslais, be jokių garantijų. Svarbu pažymėti, kad pateiktos kainų prognozės gali būti netikslios ir neturėtų būti tokiomis laikomos. Ateities kainos gali labai skirtis nuo pateiktų prognozių ir jomis nereikėtų pasikliauti priimant investavimo sprendimus.

Šis turinys nėra finansinė konsultacija ir neskirtas rekomenduoti jokių konkrečių produktų ar paslaugų pirkimo. MEXC neprisiima atsakomybės už nuostolius, patirtus remiantis, naudojant ir (arba) pasikliaujant bet kokiu turiniu, paskelbtu mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose. Svarbu žinoti, kad skaitmeninio turto kainos yra susijusios su didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Jūsų investicijos vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir nėra garantijos, kad atgausite iš pradžių investuotą sumą. Galiausiai tik jūs esate atsakingi už savo investicinius sprendimus, o MEXC neatsako už jokius jūsų galimus nuostolius. Atminkite – ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Turėtumėte investuoti tik į produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš priimdami investavimo sprendimus gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu.