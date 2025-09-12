Core Blockchain (XCB) Kainos prognozavimas (USD)

Gaukite Core Blockchain kainų prognozes 2026, 2027, 2028, 2030 ir kt. Numatykite, kiek XCB augs per ateinančius 5 metus ar ilgiau. Akimirksniu prognozuokite būsimus kainų scenarijus, remdamiesi rinkos tendencijomis ir nuotaikomis.

Įveskite skaičių nuo -100 iki 1,000, kad nuspėtumėte Core Blockchain kainą
%

*Atsakomybės apribojimas: Visos kainų prognozės yra pagrįstos naudotojo įvestimis.

Core Blockchain kainos prognozė
--
----
0.00%
USD
Faktinis
Prognozė
Core Blockchain Kainų prognozė 2025–2050 m. (USD)

Core Blockchain (XCB) Kainų prognozė 2025 m. (šiais metais)

Remiantis jūsų prognoze, Core Blockchain galėtų augti 0.00%. Ji gali pasiekti $ 0.028554 prekybos kainą 2025 m.

Core Blockchain (XCB) Kainų prognozė 2026 m. (kitiems metams)

Remiantis jūsų prognoze, Core Blockchain galėtų augti 5.00%. Ji gali pasiekti $ 0.029982 prekybos kainą 2026 m.

Core Blockchain (XCB) Kainų prognozė 2027 m. (po 2 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2027 m. XCB ateities kaina yra $ 0.031481 su 10.25% augimo norma.

Core Blockchain (XCB) Kainų prognozė 2028 m. (po 3 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2028 m. XCB ateities kaina yra $ 0.033055 su 15.76% augimo norma.

Core Blockchain (XCB) Kainų prognozė 2029 m. (po 4 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, XCB 2029 m. tikslinė kaina yra $ 0.034708, o augimo norma – 21.55%.

Core Blockchain (XCB) Kainų prognozė 2030 m. (po 5 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, XCB 2030 m. tikslinė kaina yra $ 0.036443, o augimo norma – 27.63%.

Core Blockchain (XCB) Kainų prognozė 2040 m. (po 15 metų)

2040 m. Core Blockchain kaina galėtų išaugti 107.89%. Ji gali pasiekti $ 0.059362 prekybos kainą.

Core Blockchain (XCB) Kainų prognozė 2050 m. (po 25 metų)

2050 m. Core Blockchain kaina galėtų išaugti 238.64%. Ji gali pasiekti $ 0.096696 prekybos kainą.

Metai
Kaina
Augimas
  • 2025
    $ 0.028554
    0.00%
  • 2026
    $ 0.029982
    5.00%
  • 2027
    $ 0.031481
    10.25%
  • 2028
    $ 0.033055
    15.76%
  • 2029
    $ 0.034708
    21.55%
  • 2030
    $ 0.036443
    27.63%
  • 2031
    $ 0.038265
    34.01%
  • 2032
    $ 0.040179
    40.71%
Metai
Kaina
Augimas
  • 2033
    $ 0.042188
    47.75%
  • 2034
    $ 0.044297
    55.13%
  • 2035
    $ 0.046512
    62.89%
  • 2036
    $ 0.048838
    71.03%
  • 2037
    $ 0.051279
    79.59%
  • 2038
    $ 0.053843
    88.56%
  • 2039
    $ 0.056536
    97.99%
  • 2040
    $ 0.059362
    107.89%
Rodyti daugiau

Trumpalaikės Core Blockchain kainos prognozė šiandien, rytoj, šią savaitę ir 30 dienų

Data
Kainos prognozė
Augimas
  • September 12, 2025(Šiandien)
    $ 0.028554
    0.00%
  • September 13, 2025(Rytoj)
    $ 0.028558
    0.01%
  • September 19, 2025(Šią savaitę)
    $ 0.028581
    0.10%
  • October 12, 2025(30 dienų)
    $ 0.028671
    0.41%
Core Blockchain (XCB) Kainų prognozė šiandien

September 12, 2025(Šiandien) numatoma XCB kaina yra $0.028554. Ši projekcija atspindi apskaičiuotą pateikto augimo procento rezultatą, todėl naudotojai gali susidaryti vaizdą apie galimą šiandienos kainų judėjimą.

Core Blockchain (XCB) Kainos prognozavimas rytoj

September 13, 2025(Rytoj), kainos prognozė XCB, naudojant 5% metinio augimo įvestį, yra $0.028558. Šie rezultatai suteikia apytikslę tokeno vertės perspektyvą, pagrįstą pasirinktais parametrais.

Core Blockchain (XCB) Kainos prognozė šią savaitę

Pagal September 19, 2025(Šią savaitę), kainos prognozė XCB, naudojant 5% metinį augimo normą, yra $0.028581. Ši savaitės prognozė apskaičiuojama remiantis tuo pačiu augimo procentu, kad būtų galima susidaryti idėją apie galimas kainų tendencijas artimiausiomis dienomis.

Core Blockchain (XCB) Kainos numatymas 30 dienų

Žvelgiant 30 dienų į priekį, numatoma XCB kaina yra $0.028671. Ši prognozė gaunama naudojant 5% metinio augimo įvestį, siekiant įvertinti, kur tokeno vertė galėtų būti po mėnesio.

Dabartinė Core Blockchain kainų statistika

--
----

--

$ 2.16M
$ 2.16M$ 2.16M

76.72M
76.72M 76.72M

--
----

--

Naujausia XCB kaina yra --. Per 24 valandas jo vertė pasikeitė 0.00%, o 24 valandų prekybos apimtis pasiekė --.
Be to, XCB turi 76.72M apyvartą ir $ 2.16M bendrą rinkos kapitalizaciją.

Core Blockchain istorinė kaina

Pagal naujausius duomenis, surinktus tiesioginiame kainų puslapyje Core Blockchain, dabartinė Core Blockchain kaina yra 0.028554USD. Apyvartinė Core Blockchain (XCB) pasiūla yra 76.72M XCB, todėl jos rinkos kapitalizacija yra $2,164,382.

Laikotarpis
Keisti(%)
Keisti(USD)
Aukšta
Žemas
  • 24 valandos
    0.00%
    $ 0
    $ 0
    $ 0
  • 7 dienos
    0.00%
    $ 0
    $ 0.032501
    $ 0.032501
  • 30 dienų
    -12.14%
    $ -0.003466
    $ 0.032501
    $ 0.032501
24 valandų pasirodymas

Per pastarąsias 24 valandas Core Blockchain kaina pasikeitė $0, atspindinti 0.00% vertės pasikeitimą.

7 dienų našumas

Per paskutines 7 dienas Core Blockchain buvo prekiaujama aukščiausia $0.032501 ir žemiausia $0.032501. Kainos pokytis buvo 0.00%. Ši naujausia tendencija parodo XCB potencialą tolesniam judėjimui rinkoje.

30 dienų pasirodymas

Per pastarąjį mėnesį Core Blockchain įvyko -12.14%pasikeitimų, atspindinčių maždaug $-0.003466 vertę. Tai rodo, kad XCB artimiausiu metu kainos gali keistis.

Kaip veikia Core Blockchain (XCB) kainų prognozės modulis?

Core Blockchain Kainų prognozės modulis yra patogus įrankis, skirtas padėti įvertinti galimas būsimas XCB kainas, remiantis jūsų augimo prielaidomis. Nesvarbu, ar esate patyręs prekiautojas, ar smalsus investuotojas, šis modulis siūlo paprastą ir interaktyvų būdą prognozuoti būsimą tokeno vertę.

1. Įveskite savo augimo prognozę

Pradėkite įvesdami norimą augimo procentą, kuris gali būti teigiamas arba neigiamas, atsižvelgiant į jūsų rinkos perspektyvas. Tai gali atspindėti jūsų lūkesčius Core Blockchain ateinantiems metams, penkeriems metams ar net dešimtmečiams į ateitį.

2. Apskaičiuokite būsimą kainą

Įvedę augimo tempą, spustelėkite mygtuką „Apskaičiuoti“. Modulis akimirksniu apskaičiuos numatomą XCB būsimą kainą ir aiškiai parodys, kaip jūsų prognozė paveiks tokeno vertę laikui bėgant.

3. Susipažinkite su skirtingais scenarijais

Galite eksperimentuoti su įvairiais augimo tempais, kad sužinotumėte, kaip skirtingos rinkos sąlygos gali paveikti Core Blockchain kainą. Šis lankstumas leidžia analizuoti tiek optimistines, tiek konservatyvias prognozes, o tai padeda priimti labiau pagrįstus sprendimus.

4. Naudotojų nuotaikos ir bendruomenės įžvalgos

Modulis taip pat integruoja naudotojų nuotaikų duomenis, leidžiančius palyginti savo prognozes su kitų naudotojų prognozėmis. Šis bendras indėlis suteikia vertingų žinių apie tai, kaip bendruomenė įsivaizduoja XCB ateitį.

Techniniai kainų prognozavimo rodikliai

Siekiant padidinti prognozės tikslumą, modulis naudoja įvairius techninius rodiklius ir rinkos duomenis. Tai apima:

Eksponentiniai slankusis vidurkiai (EMA): Padeda sekti tokeno kainų tendenciją išlygindama svyravimus ir suteikdama įžvalgų apie galimus tendencijų pasikeitimus.

Bolingerio juostos: Matuoja rinkos nepastovumą ir nustato galimas perpirkimo ar perpardavimo sąlygas.

Santykinio stiprumo indeksas (RSI): Įvertina XCB pagreitį, kad nustatytų, ar jis yra didėjimo ar kritimo fazėje.

Slankiojo vidurkio konvergencijos skirtumai (MACD): Įvertina kainų svyravimų stiprumą ir kryptį, kad nustatytų galimus įėjimo ir išėjimo taškus. Sujungus šiuos rodiklius su realaus laiko rinkos duomenimis, modulis pateikia dinamišką kainų prognozę, padedančią gauti gilesnių įžvalgų apie būsimą Core Blockchain potencialą.

Kodėl XCB kainų prognozė yra svarbi?

XCB kainų prognozės svarbios dėl kelių priežasčių, investuotojai jas naudoja įvairiais tikslais:

Investavimo strategijos kūrimas: Prognozės padeda investuotojams suformuluoti strategijas. Įvertinę būsimas kainas, jie gali nuspręsti, kada pirkti, parduoti ar laikyti kriptovaliutą.

Rizikos vertinimas: Suprasdami galimus kainų pokyčius, investuotojai gali įvertinti riziką, susijusią su konkrečiu kriptovaliutų turtu. Tai būtina norint valdyti ir sumažinti galimus nuostolius.

Rinkos analizė: Prognozės dažnai apima rinkos tendencijų, naujienų ir istorinių duomenų analizę. Ši išsami analizė padeda investuotojams suprasti rinkos dinamiką ir veiksnius, turinčius įtakos kainų pokyčiams.

Portfelio diversifikavimas: Prognozuodami perspektyvias kriptovaliutas, investuotojai gali diversifikuoti portfelius ir paskirstyti riziką tarp skirtingo turto.

Ilgalaikis planavimas: Investuotojai, ieškantys ilgalaikės naudos, pasikliauja prognozėmis, kad nustatytų kriptovaliutas, turinčias augimo potencialą ateityje.

Psichologinis pasirengimas: Žinodami galimus kainų scenarijus, investuotojai būna geriau pasiruošę emociškai ir finansiškai rinkos svyravimams.

Bendruomenės įsitraukimas: Kriptovaliutų kainų prognozės skatina diskusijas investuotojų bendruomenėje, plečia supratimą ir kuria bendrą išmintį apie rinkos tendencijas.

Dažnai užduodami klausimai (DUK):

Ar verta investuoti į XCB dabar?
Pagal jūsų prognozes, XCB pasieks -- undefined, todėl tai bus vertas dėmesio tokenas.
Kokia kito mėnesio XCB kainų prognozė?
Remiantis Core Blockchain (XCB) kainos prognozavimo įrankiu, prognozuojama XCB kaina undefined pasieks --.
Kiek kainuos 1 XCB 2026 m.?
1 vieneto Core Blockchain (XCB) kaina šiandien yra --. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, XCB padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2026 m.
Kokia prognozuojama XCB kaina 2027 m.?
Core Blockchain (XCB) prognozuojama, kad kasmet bus 0.00%, o iki 2027 m. 1 XCB kaina pasieks --.
Kokia numatoma tikslinė XCB kaina 2028 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, Core Blockchain (XCB) augs 0.00%, o numatoma kaina 2028 m. bus --.
Kokia numatoma tikslinė XCB kaina 2029 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, Core Blockchain (XCB) augs 0.00%, o numatoma kaina 2029 m. bus --.
Kiek kainuos 1 XCB 2030 m.?
1 vieneto Core Blockchain (XCB) kaina šiandien yra --. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, XCB padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2030 m.
Kokia XCB kainų prognozė 2040 metams?
Core Blockchain (XCB) prognozuojama, kad kasmet padidės 0.00%, o iki 2040 m. 1 XCB kaina pasieks --.
Atsakomybės apribojimas

Turinys mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose pagrįstas MEXC naudotojų ir (arba) kitų trečiųjų šalių pateikta informacija ir atsiliepimais. Jis pateikiamas „toks, koks yra“ informaciniais ir pavyzdiniais tikslais, be jokių garantijų. Svarbu pažymėti, kad pateiktos kainų prognozės gali būti netikslios ir neturėtų būti tokiomis laikomos. Ateities kainos gali labai skirtis nuo pateiktų prognozių ir jomis nereikėtų pasikliauti priimant investavimo sprendimus.

Šis turinys nėra finansinė konsultacija ir neskirtas rekomenduoti jokių konkrečių produktų ar paslaugų pirkimo. MEXC neprisiima atsakomybės už nuostolius, patirtus remiantis, naudojant ir (arba) pasikliaujant bet kokiu turiniu, paskelbtu mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose. Svarbu žinoti, kad skaitmeninio turto kainos yra susijusios su didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Jūsų investicijos vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir nėra garantijos, kad atgausite iš pradžių investuotą sumą. Galiausiai tik jūs esate atsakingi už savo investicinius sprendimus, o MEXC neatsako už jokius jūsų galimus nuostolius. Atminkite – ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Turėtumėte investuoti tik į produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš priimdami investavimo sprendimus gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu.