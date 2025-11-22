Colony Avalanche Index (CAI) Kainos prognozavimas (USD)

Gaukite Colony Avalanche Index kainų prognozes 2026, 2027, 2028, 2030 ir kt. Numatykite, kiek CAI augs per ateinančius 5 metus ar ilgiau. Akimirksniu prognozuokite būsimus kainų scenarijus, remdamiesi rinkos tendencijomis ir nuotaikomis.

Įveskite skaičių nuo -100 iki 1,000, kad nuspėtumėte Colony Avalanche Index kainą
%

*Atsakomybės apribojimas: Visos kainų prognozės yra pagrįstos naudotojo įvestimis.

Colony Avalanche Index kainos prognozė
Faktinis
Prognozė
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-11-22 23:38:22(UTC+8)

Colony Avalanche Index Kainų prognozė 2025–2050 m. (USD)

Colony Avalanche Index (CAI) Kainų prognozė 2025 m. (šiais metais)

Remiantis jūsų prognoze, Colony Avalanche Index galėtų augti 0.00%. Ji gali pasiekti $ 39.61 prekybos kainą 2025 m.

Colony Avalanche Index (CAI) Kainų prognozė 2026 m. (kitiems metams)

Remiantis jūsų prognoze, Colony Avalanche Index galėtų augti 5.00%. Ji gali pasiekti $ 41.5905 prekybos kainą 2026 m.

Colony Avalanche Index (CAI) Kainų prognozė 2027 m. (po 2 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2027 m. CAI ateities kaina yra $ 43.6700 su 10.25% augimo norma.

Colony Avalanche Index (CAI) Kainų prognozė 2028 m. (po 3 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2028 m. CAI ateities kaina yra $ 45.8535 su 15.76% augimo norma.

Colony Avalanche Index (CAI) Kainų prognozė 2029 m. (po 4 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, CAI 2029 m. tikslinė kaina yra $ 48.1462, o augimo norma – 21.55%.

Colony Avalanche Index (CAI) Kainų prognozė 2030 m. (po 5 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, CAI 2030 m. tikslinė kaina yra $ 50.5535, o augimo norma – 27.63%.

Colony Avalanche Index (CAI) Kainų prognozė 2040 m. (po 15 metų)

2040 m. Colony Avalanche Index kaina galėtų išaugti 107.89%. Ji gali pasiekti $ 82.3463 prekybos kainą.

Colony Avalanche Index (CAI) Kainų prognozė 2050 m. (po 25 metų)

2050 m. Colony Avalanche Index kaina galėtų išaugti 238.64%. Ji gali pasiekti $ 134.1335 prekybos kainą.

Metai
Kaina
Augimas
  • 2025
    $ 39.61
    0.00%
  • 2026
    $ 41.5905
    5.00%
  • 2027
    $ 43.6700
    10.25%
  • 2028
    $ 45.8535
    15.76%
  • 2029
    $ 48.1462
    21.55%
  • 2030
    $ 50.5535
    27.63%
  • 2031
    $ 53.0811
    34.01%
  • 2032
    $ 55.7352
    40.71%
Metai
Kaina
Augimas
  • 2033
    $ 58.5220
    47.75%
  • 2034
    $ 61.4481
    55.13%
  • 2035
    $ 64.5205
    62.89%
  • 2036
    $ 67.7465
    71.03%
  • 2037
    $ 71.1338
    79.59%
  • 2038
    $ 74.6905
    88.56%
  • 2039
    $ 78.4250
    97.99%
  • 2040
    $ 82.3463
    107.89%
Trumpalaikės Colony Avalanche Index kainos prognozė šiandien, rytoj, šią savaitę ir 30 dienų

Data
Kainos prognozė
Augimas
  • November 22, 2025(Šiandien)
    $ 39.61
    0.00%
  • November 23, 2025(Rytoj)
    $ 39.6154
    0.01%
  • November 29, 2025(Šią savaitę)
    $ 39.6479
    0.10%
  • December 22, 2025(30 dienų)
    $ 39.7727
    0.41%
Colony Avalanche Index (CAI) Kainų prognozė šiandien

November 22, 2025(Šiandien) numatoma CAI kaina yra $39.61. Ši projekcija atspindi apskaičiuotą pateikto augimo procento rezultatą, todėl naudotojai gali susidaryti vaizdą apie galimą šiandienos kainų judėjimą.

Colony Avalanche Index (CAI) Kainos prognozavimas rytoj

November 23, 2025(Rytoj), kainos prognozė CAI, naudojant 5% metinio augimo įvestį, yra $39.6154. Šie rezultatai suteikia apytikslę tokeno vertės perspektyvą, pagrįstą pasirinktais parametrais.

Colony Avalanche Index (CAI) Kainos prognozė šią savaitę

Pagal November 29, 2025(Šią savaitę), kainos prognozė CAI, naudojant 5% metinį augimo normą, yra $39.6479. Ši savaitės prognozė apskaičiuojama remiantis tuo pačiu augimo procentu, kad būtų galima susidaryti idėją apie galimas kainų tendencijas artimiausiomis dienomis.

Colony Avalanche Index (CAI) Kainos numatymas 30 dienų

Žvelgiant 30 dienų į priekį, numatoma CAI kaina yra $39.7727. Ši prognozė gaunama naudojant 5% metinio augimo įvestį, siekiant įvertinti, kur tokeno vertė galėtų būti po mėnesio.

Dabartinė Colony Avalanche Index kainų statistika

$ 1.76M
$ 1.76M$ 1.76M

44.36K
44.36K 44.36K

Naujausia CAI kaina yra --. Per 24 valandas jo vertė pasikeitė 0.00%, o 24 valandų prekybos apimtis pasiekė --.
Be to, CAI turi 44.36K apyvartą ir $ 1.76M bendrą rinkos kapitalizaciją.

Colony Avalanche Index istorinė kaina

Pagal naujausius duomenis, surinktus tiesioginiame kainų puslapyje Colony Avalanche Index, dabartinė Colony Avalanche Index kaina yra 39.61USD. Apyvartinė Colony Avalanche Index (CAI) pasiūla yra 44.36K CAI, todėl jos rinkos kapitalizacija yra $1,756,979.

Laikotarpis
Keisti(%)
Keisti(USD)
Aukšta
Žemas
  • 24 valandos
    -0.11%
    $ -0.046154
    $ 40.26
    $ 39.03
  • 7 dienos
    -14.13%
    $ -5.5989
    $ 59.0336
    $ 39.2325
  • 30 dienų
    -32.32%
    $ -12.8050
    $ 59.0336
    $ 39.2325
24 valandų pasirodymas

Per pastarąsias 24 valandas Colony Avalanche Index kaina pasikeitė $-0.046154, atspindinti -0.11% vertės pasikeitimą.

7 dienų našumas

Per paskutines 7 dienas Colony Avalanche Index buvo prekiaujama aukščiausia $59.0336 ir žemiausia $39.2325. Kainos pokytis buvo -14.13%. Ši naujausia tendencija parodo CAI potencialą tolesniam judėjimui rinkoje.

30 dienų pasirodymas

Per pastarąjį mėnesį Colony Avalanche Index įvyko -32.32%pasikeitimų, atspindinčių maždaug $-12.8050 vertę. Tai rodo, kad CAI artimiausiu metu kainos gali keistis.

Kaip veikia Colony Avalanche Index (CAI) kainų prognozės modulis?

Colony Avalanche Index Kainų prognozės modulis yra patogus įrankis, skirtas padėti įvertinti galimas būsimas CAI kainas, remiantis jūsų augimo prielaidomis. Nesvarbu, ar esate patyręs prekiautojas, ar smalsus investuotojas, šis modulis siūlo paprastą ir interaktyvų būdą prognozuoti būsimą tokeno vertę.

1. Įveskite savo augimo prognozę

Pradėkite įvesdami norimą augimo procentą, kuris gali būti teigiamas arba neigiamas, atsižvelgiant į jūsų rinkos perspektyvas. Tai gali atspindėti jūsų lūkesčius Colony Avalanche Index ateinantiems metams, penkeriems metams ar net dešimtmečiams į ateitį.

2. Apskaičiuokite būsimą kainą

Įvedę augimo tempą, spustelėkite mygtuką „Apskaičiuoti“. Modulis akimirksniu apskaičiuos numatomą CAI būsimą kainą ir aiškiai parodys, kaip jūsų prognozė paveiks tokeno vertę laikui bėgant.

3. Susipažinkite su skirtingais scenarijais

Galite eksperimentuoti su įvairiais augimo tempais, kad sužinotumėte, kaip skirtingos rinkos sąlygos gali paveikti Colony Avalanche Index kainą. Šis lankstumas leidžia analizuoti tiek optimistines, tiek konservatyvias prognozes, o tai padeda priimti labiau pagrįstus sprendimus.

4. Naudotojų nuotaikos ir bendruomenės įžvalgos

Modulis taip pat integruoja naudotojų nuotaikų duomenis, leidžiančius palyginti savo prognozes su kitų naudotojų prognozėmis. Šis bendras indėlis suteikia vertingų žinių apie tai, kaip bendruomenė įsivaizduoja CAI ateitį.

Techniniai kainų prognozavimo rodikliai

Siekiant padidinti prognozės tikslumą, modulis naudoja įvairius techninius rodiklius ir rinkos duomenis. Tai apima:

Eksponentiniai slankusis vidurkiai (EMA): Padeda sekti tokeno kainų tendenciją išlygindama svyravimus ir suteikdama įžvalgų apie galimus tendencijų pasikeitimus.

Bolingerio juostos: Matuoja rinkos nepastovumą ir nustato galimas perpirkimo ar perpardavimo sąlygas.

Santykinio stiprumo indeksas (RSI): Įvertina CAI pagreitį, kad nustatytų, ar jis yra didėjimo ar kritimo fazėje.

Slankiojo vidurkio konvergencijos skirtumai (MACD): Įvertina kainų svyravimų stiprumą ir kryptį, kad nustatytų galimus įėjimo ir išėjimo taškus. Sujungus šiuos rodiklius su realaus laiko rinkos duomenimis, modulis pateikia dinamišką kainų prognozę, padedančią gauti gilesnių įžvalgų apie būsimą Colony Avalanche Index potencialą.

Kodėl CAI kainų prognozė yra svarbi?

CAI kainų prognozės svarbios dėl kelių priežasčių, investuotojai jas naudoja įvairiais tikslais:

Investavimo strategijos kūrimas: Prognozės padeda investuotojams suformuluoti strategijas. Įvertinę būsimas kainas, jie gali nuspręsti, kada pirkti, parduoti ar laikyti kriptovaliutą.

Rizikos vertinimas: Suprasdami galimus kainų pokyčius, investuotojai gali įvertinti riziką, susijusią su konkrečiu kriptovaliutų turtu. Tai būtina norint valdyti ir sumažinti galimus nuostolius.

Rinkos analizė: Prognozės dažnai apima rinkos tendencijų, naujienų ir istorinių duomenų analizę. Ši išsami analizė padeda investuotojams suprasti rinkos dinamiką ir veiksnius, turinčius įtakos kainų pokyčiams.

Portfelio diversifikavimas: Prognozuodami perspektyvias kriptovaliutas, investuotojai gali diversifikuoti portfelius ir paskirstyti riziką tarp skirtingo turto.

Ilgalaikis planavimas: Investuotojai, ieškantys ilgalaikės naudos, pasikliauja prognozėmis, kad nustatytų kriptovaliutas, turinčias augimo potencialą ateityje.

Psichologinis pasirengimas: Žinodami galimus kainų scenarijus, investuotojai būna geriau pasiruošę emociškai ir finansiškai rinkos svyravimams.

Bendruomenės įsitraukimas: Kriptovaliutų kainų prognozės skatina diskusijas investuotojų bendruomenėje, plečia supratimą ir kuria bendrą išmintį apie rinkos tendencijas.

Dažnai užduodami klausimai (DUK):

Ar verta investuoti į CAI dabar?
Pagal jūsų prognozes, CAI pasieks -- undefined, todėl tai bus vertas dėmesio tokenas.
Kokia kito mėnesio CAI kainų prognozė?
Remiantis Colony Avalanche Index (CAI) kainos prognozavimo įrankiu, prognozuojama CAI kaina undefined pasieks --.
Kiek kainuos 1 CAI 2026 m.?
1 vieneto Colony Avalanche Index (CAI) kaina šiandien yra --. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, CAI padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2026 m.
Kokia prognozuojama CAI kaina 2027 m.?
Colony Avalanche Index (CAI) prognozuojama, kad kasmet bus 0.00%, o iki 2027 m. 1 CAI kaina pasieks --.
Kokia numatoma tikslinė CAI kaina 2028 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, Colony Avalanche Index (CAI) augs 0.00%, o numatoma kaina 2028 m. bus --.
Kokia numatoma tikslinė CAI kaina 2029 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, Colony Avalanche Index (CAI) augs 0.00%, o numatoma kaina 2029 m. bus --.
Kiek kainuos 1 CAI 2030 m.?
1 vieneto Colony Avalanche Index (CAI) kaina šiandien yra --. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, CAI padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2030 m.
Kokia CAI kainų prognozė 2040 metams?
Colony Avalanche Index (CAI) prognozuojama, kad kasmet padidės 0.00%, o iki 2040 m. 1 CAI kaina pasieks --.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-11-22 23:38:22(UTC+8)

Atsakomybės apribojimas

Turinys mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose pagrįstas MEXC naudotojų ir (arba) kitų trečiųjų šalių pateikta informacija ir atsiliepimais. Jis pateikiamas „toks, koks yra“ informaciniais ir pavyzdiniais tikslais, be jokių garantijų. Svarbu pažymėti, kad pateiktos kainų prognozės gali būti netikslios ir neturėtų būti tokiomis laikomos. Ateities kainos gali labai skirtis nuo pateiktų prognozių ir jomis nereikėtų pasikliauti priimant investavimo sprendimus.

Šis turinys nėra finansinė konsultacija ir neskirtas rekomenduoti jokių konkrečių produktų ar paslaugų pirkimo. MEXC neprisiima atsakomybės už nuostolius, patirtus remiantis, naudojant ir (arba) pasikliaujant bet kokiu turiniu, paskelbtu mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose. Svarbu žinoti, kad skaitmeninio turto kainos yra susijusios su didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Jūsų investicijos vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir nėra garantijos, kad atgausite iš pradžių investuotą sumą. Galiausiai tik jūs esate atsakingi už savo investicinius sprendimus, o MEXC neatsako už jokius jūsų galimus nuostolius. Atminkite – ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Turėtumėte investuoti tik į produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš priimdami investavimo sprendimus gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu.