Coinbase Wrapped Staked ETH (CBETH) Kainos prognozavimas (USD)

Gaukite Coinbase Wrapped Staked ETH kainų prognozes 2026, 2027, 2028, 2030 ir kt. Numatykite, kiek CBETH augs per ateinančius 5 metus ar ilgiau. Akimirksniu prognozuokite būsimus kainų scenarijus, remdamiesi rinkos tendencijomis ir nuotaikomis.

Įveskite skaičių nuo -100 iki 1,000, kad nuspėtumėte Coinbase Wrapped Staked ETH kainą
%

*Atsakomybės apribojimas: Visos kainų prognozės yra pagrįstos naudotojo įvestimis.

Coinbase Wrapped Staked ETH kainos prognozė
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 20:57:41(UTC+8)

Coinbase Wrapped Staked ETH Kainų prognozė 2025–2050 m. (USD)

Coinbase Wrapped Staked ETH (CBETH) Kainų prognozė 2025 m. (šiais metais)

Remiantis jūsų prognoze, Coinbase Wrapped Staked ETH galėtų augti 0.00%. Ji gali pasiekti $ 4,972.56 prekybos kainą 2025 m.

Coinbase Wrapped Staked ETH (CBETH) Kainų prognozė 2026 m. (kitiems metams)

Remiantis jūsų prognoze, Coinbase Wrapped Staked ETH galėtų augti 5.00%. Ji gali pasiekti $ 5,221.1880 prekybos kainą 2026 m.

Coinbase Wrapped Staked ETH (CBETH) Kainų prognozė 2027 m. (po 2 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2027 m. CBETH ateities kaina yra $ 5,482.2474 su 10.25% augimo norma.

Coinbase Wrapped Staked ETH (CBETH) Kainų prognozė 2028 m. (po 3 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2028 m. CBETH ateities kaina yra $ 5,756.3597 su 15.76% augimo norma.

Coinbase Wrapped Staked ETH (CBETH) Kainų prognozė 2029 m. (po 4 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, CBETH 2029 m. tikslinė kaina yra $ 6,044.1777, o augimo norma – 21.55%.

Coinbase Wrapped Staked ETH (CBETH) Kainų prognozė 2030 m. (po 5 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, CBETH 2030 m. tikslinė kaina yra $ 6,346.3866, o augimo norma – 27.63%.

Coinbase Wrapped Staked ETH (CBETH) Kainų prognozė 2040 m. (po 15 metų)

2040 m. Coinbase Wrapped Staked ETH kaina galėtų išaugti 107.89%. Ji gali pasiekti $ 10,337.5951 prekybos kainą.

Coinbase Wrapped Staked ETH (CBETH) Kainų prognozė 2050 m. (po 25 metų)

2050 m. Coinbase Wrapped Staked ETH kaina galėtų išaugti 238.64%. Ji gali pasiekti $ 16,838.8531 prekybos kainą.

Metai
Kaina
Augimas
  • 2025
    $ 4,972.56
    0.00%
  • 2026
    $ 5,221.1880
    5.00%
  • 2027
    $ 5,482.2474
    10.25%
  • 2028
    $ 5,756.3597
    15.76%
  • 2029
    $ 6,044.1777
    21.55%
  • 2030
    $ 6,346.3866
    27.63%
  • 2031
    $ 6,663.7059
    34.01%
  • 2032
    $ 6,996.8912
    40.71%
  • 2033
    $ 7,346.7358
    47.75%
  • 2034
    $ 7,714.0726
    55.13%
  • 2035
    $ 8,099.7762
    62.89%
  • 2036
    $ 8,504.7650
    71.03%
  • 2037
    $ 8,930.0033
    79.59%
  • 2038
    $ 9,376.5034
    88.56%
  • 2039
    $ 9,845.3286
    97.99%
  • 2040
    $ 10,337.5951
    107.89%
Trumpalaikės Coinbase Wrapped Staked ETH kainos prognozė šiandien, rytoj, šią savaitę ir 30 dienų

Data
Kainos prognozė
Augimas
  • September 12, 2025(Šiandien)
    $ 4,972.56
    0.00%
  • September 13, 2025(Rytoj)
    $ 4,973.2411
    0.01%
  • September 19, 2025(Šią savaitę)
    $ 4,977.3282
    0.10%
  • October 12, 2025(30 dienų)
    $ 4,992.9951
    0.41%
Coinbase Wrapped Staked ETH (CBETH) Kainų prognozė šiandien

September 12, 2025(Šiandien) numatoma CBETH kaina yra $4,972.56. Ši projekcija atspindi apskaičiuotą pateikto augimo procento rezultatą, todėl naudotojai gali susidaryti vaizdą apie galimą šiandienos kainų judėjimą.

Coinbase Wrapped Staked ETH (CBETH) Kainos prognozavimas rytoj

September 13, 2025(Rytoj), kainos prognozė CBETH, naudojant 5% metinio augimo įvestį, yra $4,973.2411. Šie rezultatai suteikia apytikslę tokeno vertės perspektyvą, pagrįstą pasirinktais parametrais.

Coinbase Wrapped Staked ETH (CBETH) Kainos prognozė šią savaitę

Pagal September 19, 2025(Šią savaitę), kainos prognozė CBETH, naudojant 5% metinį augimo normą, yra $4,977.3282. Ši savaitės prognozė apskaičiuojama remiantis tuo pačiu augimo procentu, kad būtų galima susidaryti idėją apie galimas kainų tendencijas artimiausiomis dienomis.

Coinbase Wrapped Staked ETH (CBETH) Kainos numatymas 30 dienų

Žvelgiant 30 dienų į priekį, numatoma CBETH kaina yra $4,992.9951. Ši prognozė gaunama naudojant 5% metinio augimo įvestį, siekiant įvertinti, kur tokeno vertė galėtų būti po mėnesio.

Dabartinė Coinbase Wrapped Staked ETH kainų statistika

$ 628.32M
$ 628.32M$ 628.32M

126.47K
126.47K 126.47K

Naujausia CBETH kaina yra --. Per 24 valandas jo vertė pasikeitė 0.00%, o 24 valandų prekybos apimtis pasiekė --.
Be to, CBETH turi 126.47K apyvartą ir $ 628.32M bendrą rinkos kapitalizaciją.

Coinbase Wrapped Staked ETH istorinė kaina

Pagal naujausius duomenis, surinktus tiesioginiame kainų puslapyje Coinbase Wrapped Staked ETH, dabartinė Coinbase Wrapped Staked ETH kaina yra 4,972.56USD. Apyvartinė Coinbase Wrapped Staked ETH (CBETH) pasiūla yra 126.47K CBETH, todėl jos rinkos kapitalizacija yra $628,320,555.

Laikotarpis
Keisti(%)
Keisti(USD)
Aukšta
Žemas
  • 24 valandos
    2.46%
    $ 119.49
    $ 5,011.33
    $ 4,836.31
  • 7 dienos
    2.59%
    $ 128.9538
    $ 5,164.5950
    $ 4,679.3314
  • 30 dienų
    -3.73%
    $ -185.8449
    $ 5,164.5950
    $ 4,679.3314
24 valandų pasirodymas

Per pastarąsias 24 valandas Coinbase Wrapped Staked ETH kaina pasikeitė $119.49, atspindinti 2.46% vertės pasikeitimą.

7 dienų našumas

Per paskutines 7 dienas Coinbase Wrapped Staked ETH buvo prekiaujama aukščiausia $5,164.5950 ir žemiausia $4,679.3314. Kainos pokytis buvo 2.59%. Ši naujausia tendencija parodo CBETH potencialą tolesniam judėjimui rinkoje.

30 dienų pasirodymas

Per pastarąjį mėnesį Coinbase Wrapped Staked ETH įvyko -3.73%pasikeitimų, atspindinčių maždaug $-185.8449 vertę. Tai rodo, kad CBETH artimiausiu metu kainos gali keistis.

Kaip veikia Coinbase Wrapped Staked ETH (CBETH) kainų prognozės modulis?

Coinbase Wrapped Staked ETH Kainų prognozės modulis yra patogus įrankis, skirtas padėti įvertinti galimas būsimas CBETH kainas, remiantis jūsų augimo prielaidomis. Nesvarbu, ar esate patyręs prekiautojas, ar smalsus investuotojas, šis modulis siūlo paprastą ir interaktyvų būdą prognozuoti būsimą tokeno vertę.

1. Įveskite savo augimo prognozę

Pradėkite įvesdami norimą augimo procentą, kuris gali būti teigiamas arba neigiamas, atsižvelgiant į jūsų rinkos perspektyvas. Tai gali atspindėti jūsų lūkesčius Coinbase Wrapped Staked ETH ateinantiems metams, penkeriems metams ar net dešimtmečiams į ateitį.

2. Apskaičiuokite būsimą kainą

Įvedę augimo tempą, spustelėkite mygtuką „Apskaičiuoti“. Modulis akimirksniu apskaičiuos numatomą CBETH būsimą kainą ir aiškiai parodys, kaip jūsų prognozė paveiks tokeno vertę laikui bėgant.

3. Susipažinkite su skirtingais scenarijais

Galite eksperimentuoti su įvairiais augimo tempais, kad sužinotumėte, kaip skirtingos rinkos sąlygos gali paveikti Coinbase Wrapped Staked ETH kainą. Šis lankstumas leidžia analizuoti tiek optimistines, tiek konservatyvias prognozes, o tai padeda priimti labiau pagrįstus sprendimus.

4. Naudotojų nuotaikos ir bendruomenės įžvalgos

Modulis taip pat integruoja naudotojų nuotaikų duomenis, leidžiančius palyginti savo prognozes su kitų naudotojų prognozėmis. Šis bendras indėlis suteikia vertingų žinių apie tai, kaip bendruomenė įsivaizduoja CBETH ateitį.

Techniniai kainų prognozavimo rodikliai

Siekiant padidinti prognozės tikslumą, modulis naudoja įvairius techninius rodiklius ir rinkos duomenis. Tai apima:

Eksponentiniai slankusis vidurkiai (EMA): Padeda sekti tokeno kainų tendenciją išlygindama svyravimus ir suteikdama įžvalgų apie galimus tendencijų pasikeitimus.

Bolingerio juostos: Matuoja rinkos nepastovumą ir nustato galimas perpirkimo ar perpardavimo sąlygas.

Santykinio stiprumo indeksas (RSI): Įvertina CBETH pagreitį, kad nustatytų, ar jis yra didėjimo ar kritimo fazėje.

Slankiojo vidurkio konvergencijos skirtumai (MACD): Įvertina kainų svyravimų stiprumą ir kryptį, kad nustatytų galimus įėjimo ir išėjimo taškus. Sujungus šiuos rodiklius su realaus laiko rinkos duomenimis, modulis pateikia dinamišką kainų prognozę, padedančią gauti gilesnių įžvalgų apie būsimą Coinbase Wrapped Staked ETH potencialą.

Kodėl CBETH kainų prognozė yra svarbi?

CBETH kainų prognozės svarbios dėl kelių priežasčių, investuotojai jas naudoja įvairiais tikslais:

Investavimo strategijos kūrimas: Prognozės padeda investuotojams suformuluoti strategijas. Įvertinę būsimas kainas, jie gali nuspręsti, kada pirkti, parduoti ar laikyti kriptovaliutą.

Rizikos vertinimas: Suprasdami galimus kainų pokyčius, investuotojai gali įvertinti riziką, susijusią su konkrečiu kriptovaliutų turtu. Tai būtina norint valdyti ir sumažinti galimus nuostolius.

Rinkos analizė: Prognozės dažnai apima rinkos tendencijų, naujienų ir istorinių duomenų analizę. Ši išsami analizė padeda investuotojams suprasti rinkos dinamiką ir veiksnius, turinčius įtakos kainų pokyčiams.

Portfelio diversifikavimas: Prognozuodami perspektyvias kriptovaliutas, investuotojai gali diversifikuoti portfelius ir paskirstyti riziką tarp skirtingo turto.

Ilgalaikis planavimas: Investuotojai, ieškantys ilgalaikės naudos, pasikliauja prognozėmis, kad nustatytų kriptovaliutas, turinčias augimo potencialą ateityje.

Psichologinis pasirengimas: Žinodami galimus kainų scenarijus, investuotojai būna geriau pasiruošę emociškai ir finansiškai rinkos svyravimams.

Bendruomenės įsitraukimas: Kriptovaliutų kainų prognozės skatina diskusijas investuotojų bendruomenėje, plečia supratimą ir kuria bendrą išmintį apie rinkos tendencijas.

Dažnai užduodami klausimai (DUK):

Ar verta investuoti į CBETH dabar?
Pagal jūsų prognozes, CBETH pasieks -- undefined, todėl tai bus vertas dėmesio tokenas.
Kokia kito mėnesio CBETH kainų prognozė?
Remiantis Coinbase Wrapped Staked ETH (CBETH) kainos prognozavimo įrankiu, prognozuojama CBETH kaina undefined pasieks --.
Kiek kainuos 1 CBETH 2026 m.?
1 vieneto Coinbase Wrapped Staked ETH (CBETH) kaina šiandien yra --. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, CBETH padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2026 m.
Kokia prognozuojama CBETH kaina 2027 m.?
Coinbase Wrapped Staked ETH (CBETH) prognozuojama, kad kasmet bus 0.00%, o iki 2027 m. 1 CBETH kaina pasieks --.
Kokia numatoma tikslinė CBETH kaina 2028 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, Coinbase Wrapped Staked ETH (CBETH) augs 0.00%, o numatoma kaina 2028 m. bus --.
Kokia numatoma tikslinė CBETH kaina 2029 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, Coinbase Wrapped Staked ETH (CBETH) augs 0.00%, o numatoma kaina 2029 m. bus --.
Kiek kainuos 1 CBETH 2030 m.?
1 vieneto Coinbase Wrapped Staked ETH (CBETH) kaina šiandien yra --. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, CBETH padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2030 m.
Kokia CBETH kainų prognozė 2040 metams?
Coinbase Wrapped Staked ETH (CBETH) prognozuojama, kad kasmet padidės 0.00%, o iki 2040 m. 1 CBETH kaina pasieks --.
Atsakomybės apribojimas

Turinys mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose pagrįstas MEXC naudotojų ir (arba) kitų trečiųjų šalių pateikta informacija ir atsiliepimais. Jis pateikiamas „toks, koks yra“ informaciniais ir pavyzdiniais tikslais, be jokių garantijų. Svarbu pažymėti, kad pateiktos kainų prognozės gali būti netikslios ir neturėtų būti tokiomis laikomos. Ateities kainos gali labai skirtis nuo pateiktų prognozių ir jomis nereikėtų pasikliauti priimant investavimo sprendimus.

Šis turinys nėra finansinė konsultacija ir neskirtas rekomenduoti jokių konkrečių produktų ar paslaugų pirkimo. MEXC neprisiima atsakomybės už nuostolius, patirtus remiantis, naudojant ir (arba) pasikliaujant bet kokiu turiniu, paskelbtu mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose. Svarbu žinoti, kad skaitmeninio turto kainos yra susijusios su didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Jūsų investicijos vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir nėra garantijos, kad atgausite iš pradžių investuotą sumą. Galiausiai tik jūs esate atsakingi už savo investicinius sprendimus, o MEXC neatsako už jokius jūsų galimus nuostolius. Atminkite – ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Turėtumėte investuoti tik į produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš priimdami investavimo sprendimus gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu.