Coinbase Wrapped DOGE (CBDOGE) Kainos prognozavimas (USD)

Gaukite Coinbase Wrapped DOGE kainų prognozes 2026, 2027, 2028, 2030 ir kt. Numatykite, kiek CBDOGE augs per ateinančius 5 metus ar ilgiau. Akimirksniu prognozuokite būsimus kainų scenarijus, remdamiesi rinkos tendencijomis ir nuotaikomis.

Įveskite skaičių nuo -100 iki 1,000, kad nuspėtumėte Coinbase Wrapped DOGE kainą
%

*Atsakomybės apribojimas: Visos kainų prognozės yra pagrįstos naudotojo įvestimis.

Coinbase Wrapped DOGE kainos prognozė
--
----
0.00%
USD
Faktinis
Prognozė
Coinbase Wrapped DOGE Kainų prognozė 2025–2050 m. (USD)

Coinbase Wrapped DOGE (CBDOGE) Kainų prognozė 2025 m. (šiais metais)

Remiantis jūsų prognoze, Coinbase Wrapped DOGE galėtų augti 0.00%. Ji gali pasiekti $ 0.259465 prekybos kainą 2025 m.

Coinbase Wrapped DOGE (CBDOGE) Kainų prognozė 2026 m. (kitiems metams)

Remiantis jūsų prognoze, Coinbase Wrapped DOGE galėtų augti 5.00%. Ji gali pasiekti $ 0.272438 prekybos kainą 2026 m.

Coinbase Wrapped DOGE (CBDOGE) Kainų prognozė 2027 m. (po 2 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2027 m. CBDOGE ateities kaina yra $ 0.286060 su 10.25% augimo norma.

Coinbase Wrapped DOGE (CBDOGE) Kainų prognozė 2028 m. (po 3 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2028 m. CBDOGE ateities kaina yra $ 0.300363 su 15.76% augimo norma.

Coinbase Wrapped DOGE (CBDOGE) Kainų prognozė 2029 m. (po 4 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, CBDOGE 2029 m. tikslinė kaina yra $ 0.315381, o augimo norma – 21.55%.

Coinbase Wrapped DOGE (CBDOGE) Kainų prognozė 2030 m. (po 5 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, CBDOGE 2030 m. tikslinė kaina yra $ 0.331150, o augimo norma – 27.63%.

Coinbase Wrapped DOGE (CBDOGE) Kainų prognozė 2040 m. (po 15 metų)

2040 m. Coinbase Wrapped DOGE kaina galėtų išaugti 107.89%. Ji gali pasiekti $ 0.539409 prekybos kainą.

Coinbase Wrapped DOGE (CBDOGE) Kainų prognozė 2050 m. (po 25 metų)

2050 m. Coinbase Wrapped DOGE kaina galėtų išaugti 238.64%. Ji gali pasiekti $ 0.878640 prekybos kainą.

Metai
Kaina
Augimas
  • 2025
    $ 0.259465
    0.00%
  • 2026
    $ 0.272438
    5.00%
  • 2027
    $ 0.286060
    10.25%
  • 2028
    $ 0.300363
    15.76%
  • 2029
    $ 0.315381
    21.55%
  • 2030
    $ 0.331150
    27.63%
  • 2031
    $ 0.347707
    34.01%
  • 2032
    $ 0.365093
    40.71%
Metai
Kaina
Augimas
  • 2033
    $ 0.383347
    47.75%
  • 2034
    $ 0.402515
    55.13%
  • 2035
    $ 0.422641
    62.89%
  • 2036
    $ 0.443773
    71.03%
  • 2037
    $ 0.465961
    79.59%
  • 2038
    $ 0.489259
    88.56%
  • 2039
    $ 0.513722
    97.99%
  • 2040
    $ 0.539409
    107.89%
Trumpalaikės Coinbase Wrapped DOGE kainos prognozė šiandien, rytoj, šią savaitę ir 30 dienų

Data
Kainos prognozė
Augimas
  • September 12, 2025(Šiandien)
    $ 0.259465
    0.00%
  • September 13, 2025(Rytoj)
    $ 0.259500
    0.01%
  • September 19, 2025(Šią savaitę)
    $ 0.259713
    0.10%
  • October 12, 2025(30 dienų)
    $ 0.260531
    0.41%
Coinbase Wrapped DOGE (CBDOGE) Kainų prognozė šiandien

September 12, 2025(Šiandien) numatoma CBDOGE kaina yra $0.259465. Ši projekcija atspindi apskaičiuotą pateikto augimo procento rezultatą, todėl naudotojai gali susidaryti vaizdą apie galimą šiandienos kainų judėjimą.

Coinbase Wrapped DOGE (CBDOGE) Kainos prognozavimas rytoj

September 13, 2025(Rytoj), kainos prognozė CBDOGE, naudojant 5% metinio augimo įvestį, yra $0.259500. Šie rezultatai suteikia apytikslę tokeno vertės perspektyvą, pagrįstą pasirinktais parametrais.

Coinbase Wrapped DOGE (CBDOGE) Kainos prognozė šią savaitę

Pagal September 19, 2025(Šią savaitę), kainos prognozė CBDOGE, naudojant 5% metinį augimo normą, yra $0.259713. Ši savaitės prognozė apskaičiuojama remiantis tuo pačiu augimo procentu, kad būtų galima susidaryti idėją apie galimas kainų tendencijas artimiausiomis dienomis.

Coinbase Wrapped DOGE (CBDOGE) Kainos numatymas 30 dienų

Žvelgiant 30 dienų į priekį, numatoma CBDOGE kaina yra $0.260531. Ši prognozė gaunama naudojant 5% metinio augimo įvestį, siekiant įvertinti, kur tokeno vertė galėtų būti po mėnesio.

Dabartinė Coinbase Wrapped DOGE kainų statistika

--
----

--

$ 5.02M
$ 5.02M

19.36M
19.36M 19.36M

--
----

--

Per 24 valandas jo vertė pasikeitė 0.00%.
Be to, CBDOGE turi 19.36M apyvartą ir $ 5.02M bendrą rinkos kapitalizaciją.

Coinbase Wrapped DOGE istorinė kaina

Pagal naujausius duomenis, surinktus tiesioginiame kainų puslapyje Coinbase Wrapped DOGE, dabartinė Coinbase Wrapped DOGE kaina yra 0.259465USD. Apyvartinė Coinbase Wrapped DOGE (CBDOGE) pasiūla yra 19.36M CBDOGE, todėl jos rinkos kapitalizacija yra $5,022,505.

Laikotarpis
Keisti(%)
Keisti(USD)
Aukšta
Žemas
  • 24 valandos
    3.35%
    $ 0.008416
    $ 0.266983
    $ 0.247464
  • 7 dienos
    21.60%
    $ 0.056038
    $ 0.266355
    $ 0.211163
  • 30 dienų
    6.11%
    $ 0.015858
    $ 0.266355
    $ 0.211163
24 valandų pasirodymas

Per pastarąsias 24 valandas Coinbase Wrapped DOGE kaina pasikeitė $0.008416, atspindinti 3.35% vertės pasikeitimą.

7 dienų našumas

Per paskutines 7 dienas Coinbase Wrapped DOGE buvo prekiaujama aukščiausia $0.266355 ir žemiausia $0.211163. Kainos pokytis buvo 21.60%. Ši naujausia tendencija parodo CBDOGE potencialą tolesniam judėjimui rinkoje.

30 dienų pasirodymas

Per pastarąjį mėnesį Coinbase Wrapped DOGE įvyko 6.11%pasikeitimų, atspindinčių maždaug $0.015858 vertę. Tai rodo, kad CBDOGE artimiausiu metu kainos gali keistis.

Kaip veikia Coinbase Wrapped DOGE (CBDOGE) kainų prognozės modulis?

Coinbase Wrapped DOGE Kainų prognozės modulis yra patogus įrankis, skirtas padėti įvertinti galimas būsimas CBDOGE kainas, remiantis jūsų augimo prielaidomis. Nesvarbu, ar esate patyręs prekiautojas, ar smalsus investuotojas, šis modulis siūlo paprastą ir interaktyvų būdą prognozuoti būsimą tokeno vertę.

1. Įveskite savo augimo prognozę

Pradėkite įvesdami norimą augimo procentą, kuris gali būti teigiamas arba neigiamas, atsižvelgiant į jūsų rinkos perspektyvas. Tai gali atspindėti jūsų lūkesčius Coinbase Wrapped DOGE ateinantiems metams, penkeriems metams ar net dešimtmečiams į ateitį.

2. Apskaičiuokite būsimą kainą

Įvedę augimo tempą, spustelėkite mygtuką „Apskaičiuoti“. Modulis akimirksniu apskaičiuos numatomą CBDOGE būsimą kainą ir aiškiai parodys, kaip jūsų prognozė paveiks tokeno vertę laikui bėgant.

3. Susipažinkite su skirtingais scenarijais

Galite eksperimentuoti su įvairiais augimo tempais, kad sužinotumėte, kaip skirtingos rinkos sąlygos gali paveikti Coinbase Wrapped DOGE kainą. Šis lankstumas leidžia analizuoti tiek optimistines, tiek konservatyvias prognozes, o tai padeda priimti labiau pagrįstus sprendimus.

4. Naudotojų nuotaikos ir bendruomenės įžvalgos

Modulis taip pat integruoja naudotojų nuotaikų duomenis, leidžiančius palyginti savo prognozes su kitų naudotojų prognozėmis. Šis bendras indėlis suteikia vertingų žinių apie tai, kaip bendruomenė įsivaizduoja CBDOGE ateitį.

Techniniai kainų prognozavimo rodikliai

Siekiant padidinti prognozės tikslumą, modulis naudoja įvairius techninius rodiklius ir rinkos duomenis. Tai apima:

Eksponentiniai slankusis vidurkiai (EMA): Padeda sekti tokeno kainų tendenciją išlygindama svyravimus ir suteikdama įžvalgų apie galimus tendencijų pasikeitimus.

Bolingerio juostos: Matuoja rinkos nepastovumą ir nustato galimas perpirkimo ar perpardavimo sąlygas.

Santykinio stiprumo indeksas (RSI): Įvertina CBDOGE pagreitį, kad nustatytų, ar jis yra didėjimo ar kritimo fazėje.

Slankiojo vidurkio konvergencijos skirtumai (MACD): Įvertina kainų svyravimų stiprumą ir kryptį, kad nustatytų galimus įėjimo ir išėjimo taškus. Sujungus šiuos rodiklius su realaus laiko rinkos duomenimis, modulis pateikia dinamišką kainų prognozę, padedančią gauti gilesnių įžvalgų apie būsimą Coinbase Wrapped DOGE potencialą.

Kodėl CBDOGE kainų prognozė yra svarbi?

CBDOGE kainų prognozės svarbios dėl kelių priežasčių, investuotojai jas naudoja įvairiais tikslais:

Investavimo strategijos kūrimas: Prognozės padeda investuotojams suformuluoti strategijas. Įvertinę būsimas kainas, jie gali nuspręsti, kada pirkti, parduoti ar laikyti kriptovaliutą.

Rizikos vertinimas: Suprasdami galimus kainų pokyčius, investuotojai gali įvertinti riziką, susijusią su konkrečiu kriptovaliutų turtu. Tai būtina norint valdyti ir sumažinti galimus nuostolius.

Rinkos analizė: Prognozės dažnai apima rinkos tendencijų, naujienų ir istorinių duomenų analizę. Ši išsami analizė padeda investuotojams suprasti rinkos dinamiką ir veiksnius, turinčius įtakos kainų pokyčiams.

Portfelio diversifikavimas: Prognozuodami perspektyvias kriptovaliutas, investuotojai gali diversifikuoti portfelius ir paskirstyti riziką tarp skirtingo turto.

Ilgalaikis planavimas: Investuotojai, ieškantys ilgalaikės naudos, pasikliauja prognozėmis, kad nustatytų kriptovaliutas, turinčias augimo potencialą ateityje.

Psichologinis pasirengimas: Žinodami galimus kainų scenarijus, investuotojai būna geriau pasiruošę emociškai ir finansiškai rinkos svyravimams.

Bendruomenės įsitraukimas: Kriptovaliutų kainų prognozės skatina diskusijas investuotojų bendruomenėje, plečia supratimą ir kuria bendrą išmintį apie rinkos tendencijas.

Dažnai užduodami klausimai (DUK):

Ar verta investuoti į CBDOGE dabar?
Pagal jūsų prognozes, CBDOGE pasieks -- undefined, todėl tai bus vertas dėmesio tokenas.
Kokia kito mėnesio CBDOGE kainų prognozė?
Remiantis Coinbase Wrapped DOGE (CBDOGE) kainos prognozavimo įrankiu, prognozuojama CBDOGE kaina undefined pasieks --.
Kiek kainuos 1 CBDOGE 2026 m.?
1 vieneto Coinbase Wrapped DOGE (CBDOGE) kaina šiandien yra --. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, CBDOGE padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2026 m.
Kokia prognozuojama CBDOGE kaina 2027 m.?
Coinbase Wrapped DOGE (CBDOGE) prognozuojama, kad kasmet bus 0.00%, o iki 2027 m. 1 CBDOGE kaina pasieks --.
Kokia numatoma tikslinė CBDOGE kaina 2028 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, Coinbase Wrapped DOGE (CBDOGE) augs 0.00%, o numatoma kaina 2028 m. bus --.
Kokia numatoma tikslinė CBDOGE kaina 2029 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, Coinbase Wrapped DOGE (CBDOGE) augs 0.00%, o numatoma kaina 2029 m. bus --.
Kiek kainuos 1 CBDOGE 2030 m.?
1 vieneto Coinbase Wrapped DOGE (CBDOGE) kaina šiandien yra --. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, CBDOGE padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2030 m.
Kokia CBDOGE kainų prognozė 2040 metams?
Coinbase Wrapped DOGE (CBDOGE) prognozuojama, kad kasmet padidės 0.00%, o iki 2040 m. 1 CBDOGE kaina pasieks --.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 23:15:52(UTC+8)

Atsakomybės apribojimas

Turinys mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose pagrįstas MEXC naudotojų ir (arba) kitų trečiųjų šalių pateikta informacija ir atsiliepimais. Jis pateikiamas „toks, koks yra“ informaciniais ir pavyzdiniais tikslais, be jokių garantijų. Svarbu pažymėti, kad pateiktos kainų prognozės gali būti netikslios ir neturėtų būti tokiomis laikomos. Ateities kainos gali labai skirtis nuo pateiktų prognozių ir jomis nereikėtų pasikliauti priimant investavimo sprendimus.

Šis turinys nėra finansinė konsultacija ir neskirtas rekomenduoti jokių konkrečių produktų ar paslaugų pirkimo. MEXC neprisiima atsakomybės už nuostolius, patirtus remiantis, naudojant ir (arba) pasikliaujant bet kokiu turiniu, paskelbtu mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose. Svarbu žinoti, kad skaitmeninio turto kainos yra susijusios su didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Jūsų investicijos vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir nėra garantijos, kad atgausite iš pradžių investuotą sumą. Galiausiai tik jūs esate atsakingi už savo investicinius sprendimus, o MEXC neatsako už jokius jūsų galimus nuostolius. Atminkite – ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Turėtumėte investuoti tik į produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš priimdami investavimo sprendimus gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu.