Codex Multichain (CODEX) Kainos prognozavimas (USD)

Gaukite Codex Multichain kainų prognozes 2026, 2027, 2028, 2030 ir kt. Numatykite, kiek CODEX augs per ateinančius 5 metus ar ilgiau. Akimirksniu prognozuokite būsimus kainų scenarijus, remdamiesi rinkos tendencijomis ir nuotaikomis.

Įveskite skaičių nuo -100 iki 1,000, kad nuspėtumėte Codex Multichain kainą
%

*Atsakomybės apribojimas: Visos kainų prognozės yra pagrįstos naudotojo įvestimis.

Codex Multichain kainos prognozė
0.00%
USD
Faktinis
Prognozė
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-13 03:01:13(UTC+8)

Codex Multichain Kainų prognozė 2025–2050 m. (USD)

Codex Multichain (CODEX) Kainų prognozė 2025 m. (šiais metais)

Remiantis jūsų prognoze, Codex Multichain galėtų augti 0.00%. Ji gali pasiekti $ 0.001592 prekybos kainą 2025 m.

Codex Multichain (CODEX) Kainų prognozė 2026 m. (kitiems metams)

Remiantis jūsų prognoze, Codex Multichain galėtų augti 5.00%. Ji gali pasiekti $ 0.001671 prekybos kainą 2026 m.

Codex Multichain (CODEX) Kainų prognozė 2027 m. (po 2 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2027 m. CODEX ateities kaina yra $ 0.001755 su 10.25% augimo norma.

Codex Multichain (CODEX) Kainų prognozė 2028 m. (po 3 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2028 m. CODEX ateities kaina yra $ 0.001843 su 15.76% augimo norma.

Codex Multichain (CODEX) Kainų prognozė 2029 m. (po 4 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, CODEX 2029 m. tikslinė kaina yra $ 0.001935, o augimo norma – 21.55%.

Codex Multichain (CODEX) Kainų prognozė 2030 m. (po 5 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, CODEX 2030 m. tikslinė kaina yra $ 0.002031, o augimo norma – 27.63%.

Codex Multichain (CODEX) Kainų prognozė 2040 m. (po 15 metų)

2040 m. Codex Multichain kaina galėtų išaugti 107.89%. Ji gali pasiekti $ 0.003309 prekybos kainą.

Codex Multichain (CODEX) Kainų prognozė 2050 m. (po 25 metų)

2050 m. Codex Multichain kaina galėtų išaugti 238.64%. Ji gali pasiekti $ 0.005391 prekybos kainą.

Metai
Kaina
Augimas
  • 2025
    $ 0.001592
    0.00%
  • 2026
    $ 0.001671
    5.00%
  • 2027
    $ 0.001755
    10.25%
  • 2028
    $ 0.001843
    15.76%
  • 2029
    $ 0.001935
    21.55%
  • 2030
    $ 0.002031
    27.63%
  • 2031
    $ 0.002133
    34.01%
  • 2032
    $ 0.002240
    40.71%
Metai
Kaina
Augimas
  • 2033
    $ 0.002352
    47.75%
  • 2034
    $ 0.002469
    55.13%
  • 2035
    $ 0.002593
    62.89%
  • 2036
    $ 0.002722
    71.03%
  • 2037
    $ 0.002859
    79.59%
  • 2038
    $ 0.003002
    88.56%
  • 2039
    $ 0.003152
    97.99%
  • 2040
    $ 0.003309
    107.89%
Rodyti daugiau

Trumpalaikės Codex Multichain kainos prognozė šiandien, rytoj, šią savaitę ir 30 dienų

Data
Kainos prognozė
Augimas
  • September 13, 2025(Šiandien)
    $ 0.001592
    0.00%
  • September 14, 2025(Rytoj)
    $ 0.001592
    0.01%
  • September 20, 2025(Šią savaitę)
    $ 0.001593
    0.10%
  • October 13, 2025(30 dienų)
    $ 0.001598
    0.41%
Codex Multichain (CODEX) Kainų prognozė šiandien

September 13, 2025(Šiandien) numatoma CODEX kaina yra $0.001592. Ši projekcija atspindi apskaičiuotą pateikto augimo procento rezultatą, todėl naudotojai gali susidaryti vaizdą apie galimą šiandienos kainų judėjimą.

Codex Multichain (CODEX) Kainos prognozavimas rytoj

September 14, 2025(Rytoj), kainos prognozė CODEX, naudojant 5% metinio augimo įvestį, yra $0.001592. Šie rezultatai suteikia apytikslę tokeno vertės perspektyvą, pagrįstą pasirinktais parametrais.

Codex Multichain (CODEX) Kainos prognozė šią savaitę

Pagal September 20, 2025(Šią savaitę), kainos prognozė CODEX, naudojant 5% metinį augimo normą, yra $0.001593. Ši savaitės prognozė apskaičiuojama remiantis tuo pačiu augimo procentu, kad būtų galima susidaryti idėją apie galimas kainų tendencijas artimiausiomis dienomis.

Codex Multichain (CODEX) Kainos numatymas 30 dienų

Žvelgiant 30 dienų į priekį, numatoma CODEX kaina yra $0.001598. Ši prognozė gaunama naudojant 5% metinio augimo įvestį, siekiant įvertinti, kur tokeno vertė galėtų būti po mėnesio.

Dabartinė Codex Multichain kainų statistika

--

$ 159.21K
$ 159.21K$ 159.21K

100.00M
100.00M 100.00M

Naujausia CODEX kaina yra --. Per 24 valandas jo vertė pasikeitė 0.00%, o 24 valandų prekybos apimtis pasiekė --.
Be to, CODEX turi 100.00M apyvartą ir $ 159.21K bendrą rinkos kapitalizaciją.

Codex Multichain istorinė kaina

Pagal naujausius duomenis, surinktus tiesioginiame kainų puslapyje Codex Multichain, dabartinė Codex Multichain kaina yra 0.001592USD. Apyvartinė Codex Multichain (CODEX) pasiūla yra 100.00M CODEX, todėl jos rinkos kapitalizacija yra $159,207.

Laikotarpis
Keisti(%)
Keisti(USD)
Aukšta
Žemas
  • 24 valandos
    2.07%
    $ 0
    $ 0.001596
    $ 0.001555
  • 7 dienos
    7.29%
    $ 0.000116
    $ 0.001672
    $ 0.001463
  • 30 dienų
    -10.51%
    $ -0.000167
    $ 0.001672
    $ 0.001463
24 valandų pasirodymas

Per pastarąsias 24 valandas Codex Multichain kaina pasikeitė $0, atspindinti 2.07% vertės pasikeitimą.

7 dienų našumas

Per paskutines 7 dienas Codex Multichain buvo prekiaujama aukščiausia $0.001672 ir žemiausia $0.001463. Kainos pokytis buvo 7.29%. Ši naujausia tendencija parodo CODEX potencialą tolesniam judėjimui rinkoje.

30 dienų pasirodymas

Per pastarąjį mėnesį Codex Multichain įvyko -10.51%pasikeitimų, atspindinčių maždaug $-0.000167 vertę. Tai rodo, kad CODEX artimiausiu metu kainos gali keistis.

Kaip veikia Codex Multichain (CODEX) kainų prognozės modulis?

Codex Multichain Kainų prognozės modulis yra patogus įrankis, skirtas padėti įvertinti galimas būsimas CODEX kainas, remiantis jūsų augimo prielaidomis. Nesvarbu, ar esate patyręs prekiautojas, ar smalsus investuotojas, šis modulis siūlo paprastą ir interaktyvų būdą prognozuoti būsimą tokeno vertę.

1. Įveskite savo augimo prognozę

Pradėkite įvesdami norimą augimo procentą, kuris gali būti teigiamas arba neigiamas, atsižvelgiant į jūsų rinkos perspektyvas. Tai gali atspindėti jūsų lūkesčius Codex Multichain ateinantiems metams, penkeriems metams ar net dešimtmečiams į ateitį.

2. Apskaičiuokite būsimą kainą

Įvedę augimo tempą, spustelėkite mygtuką „Apskaičiuoti“. Modulis akimirksniu apskaičiuos numatomą CODEX būsimą kainą ir aiškiai parodys, kaip jūsų prognozė paveiks tokeno vertę laikui bėgant.

3. Susipažinkite su skirtingais scenarijais

Galite eksperimentuoti su įvairiais augimo tempais, kad sužinotumėte, kaip skirtingos rinkos sąlygos gali paveikti Codex Multichain kainą. Šis lankstumas leidžia analizuoti tiek optimistines, tiek konservatyvias prognozes, o tai padeda priimti labiau pagrįstus sprendimus.

4. Naudotojų nuotaikos ir bendruomenės įžvalgos

Modulis taip pat integruoja naudotojų nuotaikų duomenis, leidžiančius palyginti savo prognozes su kitų naudotojų prognozėmis. Šis bendras indėlis suteikia vertingų žinių apie tai, kaip bendruomenė įsivaizduoja CODEX ateitį.

Techniniai kainų prognozavimo rodikliai

Siekiant padidinti prognozės tikslumą, modulis naudoja įvairius techninius rodiklius ir rinkos duomenis. Tai apima:

Eksponentiniai slankusis vidurkiai (EMA): Padeda sekti tokeno kainų tendenciją išlygindama svyravimus ir suteikdama įžvalgų apie galimus tendencijų pasikeitimus.

Bolingerio juostos: Matuoja rinkos nepastovumą ir nustato galimas perpirkimo ar perpardavimo sąlygas.

Santykinio stiprumo indeksas (RSI): Įvertina CODEX pagreitį, kad nustatytų, ar jis yra didėjimo ar kritimo fazėje.

Slankiojo vidurkio konvergencijos skirtumai (MACD): Įvertina kainų svyravimų stiprumą ir kryptį, kad nustatytų galimus įėjimo ir išėjimo taškus. Sujungus šiuos rodiklius su realaus laiko rinkos duomenimis, modulis pateikia dinamišką kainų prognozę, padedančią gauti gilesnių įžvalgų apie būsimą Codex Multichain potencialą.

Kodėl CODEX kainų prognozė yra svarbi?

CODEX kainų prognozės svarbios dėl kelių priežasčių, investuotojai jas naudoja įvairiais tikslais:

Investavimo strategijos kūrimas: Prognozės padeda investuotojams suformuluoti strategijas. Įvertinę būsimas kainas, jie gali nuspręsti, kada pirkti, parduoti ar laikyti kriptovaliutą.

Rizikos vertinimas: Suprasdami galimus kainų pokyčius, investuotojai gali įvertinti riziką, susijusią su konkrečiu kriptovaliutų turtu. Tai būtina norint valdyti ir sumažinti galimus nuostolius.

Rinkos analizė: Prognozės dažnai apima rinkos tendencijų, naujienų ir istorinių duomenų analizę. Ši išsami analizė padeda investuotojams suprasti rinkos dinamiką ir veiksnius, turinčius įtakos kainų pokyčiams.

Portfelio diversifikavimas: Prognozuodami perspektyvias kriptovaliutas, investuotojai gali diversifikuoti portfelius ir paskirstyti riziką tarp skirtingo turto.

Ilgalaikis planavimas: Investuotojai, ieškantys ilgalaikės naudos, pasikliauja prognozėmis, kad nustatytų kriptovaliutas, turinčias augimo potencialą ateityje.

Psichologinis pasirengimas: Žinodami galimus kainų scenarijus, investuotojai būna geriau pasiruošę emociškai ir finansiškai rinkos svyravimams.

Bendruomenės įsitraukimas: Kriptovaliutų kainų prognozės skatina diskusijas investuotojų bendruomenėje, plečia supratimą ir kuria bendrą išmintį apie rinkos tendencijas.

Dažnai užduodami klausimai (DUK):

Ar verta investuoti į CODEX dabar?
Pagal jūsų prognozes, CODEX pasieks -- undefined, todėl tai bus vertas dėmesio tokenas.
Kokia kito mėnesio CODEX kainų prognozė?
Remiantis Codex Multichain (CODEX) kainos prognozavimo įrankiu, prognozuojama CODEX kaina undefined pasieks --.
Kiek kainuos 1 CODEX 2026 m.?
1 vieneto Codex Multichain (CODEX) kaina šiandien yra --. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, CODEX padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2026 m.
Kokia prognozuojama CODEX kaina 2027 m.?
Codex Multichain (CODEX) prognozuojama, kad kasmet bus 0.00%, o iki 2027 m. 1 CODEX kaina pasieks --.
Kokia numatoma tikslinė CODEX kaina 2028 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, Codex Multichain (CODEX) augs 0.00%, o numatoma kaina 2028 m. bus --.
Kokia numatoma tikslinė CODEX kaina 2029 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, Codex Multichain (CODEX) augs 0.00%, o numatoma kaina 2029 m. bus --.
Kiek kainuos 1 CODEX 2030 m.?
1 vieneto Codex Multichain (CODEX) kaina šiandien yra --. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, CODEX padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2030 m.
Kokia CODEX kainų prognozė 2040 metams?
Codex Multichain (CODEX) prognozuojama, kad kasmet padidės 0.00%, o iki 2040 m. 1 CODEX kaina pasieks --.
Atsakomybės apribojimas

Turinys mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose pagrįstas MEXC naudotojų ir (arba) kitų trečiųjų šalių pateikta informacija ir atsiliepimais. Jis pateikiamas „toks, koks yra“ informaciniais ir pavyzdiniais tikslais, be jokių garantijų. Svarbu pažymėti, kad pateiktos kainų prognozės gali būti netikslios ir neturėtų būti tokiomis laikomos. Ateities kainos gali labai skirtis nuo pateiktų prognozių ir jomis nereikėtų pasikliauti priimant investavimo sprendimus.

Šis turinys nėra finansinė konsultacija ir neskirtas rekomenduoti jokių konkrečių produktų ar paslaugų pirkimo. MEXC neprisiima atsakomybės už nuostolius, patirtus remiantis, naudojant ir (arba) pasikliaujant bet kokiu turiniu, paskelbtu mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose. Svarbu žinoti, kad skaitmeninio turto kainos yra susijusios su didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Jūsų investicijos vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir nėra garantijos, kad atgausite iš pradžių investuotą sumą. Galiausiai tik jūs esate atsakingi už savo investicinius sprendimus, o MEXC neatsako už jokius jūsų galimus nuostolius. Atminkite – ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Turėtumėte investuoti tik į produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš priimdami investavimo sprendimus gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu.