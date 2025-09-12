Clash of Lilliput (COL) Kainos prognozavimas (USD)

Gaukite Clash of Lilliput kainų prognozes 2026, 2027, 2028, 2030 ir kt. Numatykite, kiek COL augs per ateinančius 5 metus ar ilgiau. Akimirksniu prognozuokite būsimus kainų scenarijus, remdamiesi rinkos tendencijomis ir nuotaikomis.

Įveskite skaičių nuo -100 iki 1,000, kad nuspėtumėte Clash of Lilliput kainą
%

*Atsakomybės apribojimas: Visos kainų prognozės yra pagrįstos naudotojo įvestimis.

Clash of Lilliput kainos prognozė
Clash of Lilliput Kainų prognozė 2025–2050 m. (USD)

Clash of Lilliput (COL) Kainų prognozė 2025 m. (šiais metais)

Remiantis jūsų prognoze, Clash of Lilliput galėtų augti 0.00%. Ji gali pasiekti $ 0.207022 prekybos kainą 2025 m.

Clash of Lilliput (COL) Kainų prognozė 2026 m. (kitiems metams)

Remiantis jūsų prognoze, Clash of Lilliput galėtų augti 5.00%. Ji gali pasiekti $ 0.217373 prekybos kainą 2026 m.

Clash of Lilliput (COL) Kainų prognozė 2027 m. (po 2 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2027 m. COL ateities kaina yra $ 0.228241 su 10.25% augimo norma.

Clash of Lilliput (COL) Kainų prognozė 2028 m. (po 3 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2028 m. COL ateities kaina yra $ 0.239653 su 15.76% augimo norma.

Clash of Lilliput (COL) Kainų prognozė 2029 m. (po 4 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, COL 2029 m. tikslinė kaina yra $ 0.251636, o augimo norma – 21.55%.

Clash of Lilliput (COL) Kainų prognozė 2030 m. (po 5 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, COL 2030 m. tikslinė kaina yra $ 0.264218, o augimo norma – 27.63%.

Clash of Lilliput (COL) Kainų prognozė 2040 m. (po 15 metų)

2040 m. Clash of Lilliput kaina galėtų išaugti 107.89%. Ji gali pasiekti $ 0.430383 prekybos kainą.

Clash of Lilliput (COL) Kainų prognozė 2050 m. (po 25 metų)

2050 m. Clash of Lilliput kaina galėtų išaugti 238.64%. Ji gali pasiekti $ 0.701049 prekybos kainą.

Metai
Kaina
Augimas
  • 2025
    $ 0.207022
    0.00%
  • 2026
    $ 0.217373
    5.00%
  • 2027
    $ 0.228241
    10.25%
  • 2028
    $ 0.239653
    15.76%
  • 2029
    $ 0.251636
    21.55%
  • 2030
    $ 0.264218
    27.63%
  • 2031
    $ 0.277429
    34.01%
  • 2032
    $ 0.291300
    40.71%
Metai
Kaina
Augimas
  • 2033
    $ 0.305865
    47.75%
  • 2034
    $ 0.321159
    55.13%
  • 2035
    $ 0.337217
    62.89%
  • 2036
    $ 0.354077
    71.03%
  • 2037
    $ 0.371781
    79.59%
  • 2038
    $ 0.390370
    88.56%
  • 2039
    $ 0.409889
    97.99%
  • 2040
    $ 0.430383
    107.89%
Rodyti daugiau

Trumpalaikės Clash of Lilliput kainos prognozė šiandien, rytoj, šią savaitę ir 30 dienų

Data
Kainos prognozė
Augimas
  • September 12, 2025(Šiandien)
    $ 0.207022
    0.00%
  • September 13, 2025(Rytoj)
    $ 0.207050
    0.01%
  • September 19, 2025(Šią savaitę)
    $ 0.207220
    0.10%
  • October 12, 2025(30 dienų)
    $ 0.207872
    0.41%
Clash of Lilliput (COL) Kainų prognozė šiandien

September 12, 2025(Šiandien) numatoma COL kaina yra $0.207022. Ši projekcija atspindi apskaičiuotą pateikto augimo procento rezultatą, todėl naudotojai gali susidaryti vaizdą apie galimą šiandienos kainų judėjimą.

Clash of Lilliput (COL) Kainos prognozavimas rytoj

September 13, 2025(Rytoj), kainos prognozė COL, naudojant 5% metinio augimo įvestį, yra $0.207050. Šie rezultatai suteikia apytikslę tokeno vertės perspektyvą, pagrįstą pasirinktais parametrais.

Clash of Lilliput (COL) Kainos prognozė šią savaitę

Pagal September 19, 2025(Šią savaitę), kainos prognozė COL, naudojant 5% metinį augimo normą, yra $0.207220. Ši savaitės prognozė apskaičiuojama remiantis tuo pačiu augimo procentu, kad būtų galima susidaryti idėją apie galimas kainų tendencijas artimiausiomis dienomis.

Clash of Lilliput (COL) Kainos numatymas 30 dienų

Žvelgiant 30 dienų į priekį, numatoma COL kaina yra $0.207872. Ši prognozė gaunama naudojant 5% metinio augimo įvestį, siekiant įvertinti, kur tokeno vertė galėtų būti po mėnesio.

Dabartinė Clash of Lilliput kainų statistika

$ 16.98M
$ 16.98M$ 16.98M

82.07M
82.07M 82.07M

Naujausia COL kaina yra --. Per 24 valandas jo vertė pasikeitė 0.00%, o 24 valandų prekybos apimtis pasiekė --.
Be to, COL turi 82.07M apyvartą ir $ 16.98M bendrą rinkos kapitalizaciją.

Clash of Lilliput istorinė kaina

Pagal naujausius duomenis, surinktus tiesioginiame kainų puslapyje Clash of Lilliput, dabartinė Clash of Lilliput kaina yra 0.207022USD. Apyvartinė Clash of Lilliput (COL) pasiūla yra 82.07M COL, todėl jos rinkos kapitalizacija yra $16,982,715.

Laikotarpis
Keisti(%)
Keisti(USD)
Aukšta
Žemas
  • 24 valandos
    0.34%
    $ 0.000696
    $ 0.210376
    $ 0.204771
  • 7 dienos
    -24.87%
    $ -0.051486
    $ 0.378481
    $ 0.182769
  • 30 dienų
    14.18%
    $ 0.029362
    $ 0.378481
    $ 0.182769
24 valandų pasirodymas

Per pastarąsias 24 valandas Clash of Lilliput kaina pasikeitė $0.000696, atspindinti 0.34% vertės pasikeitimą.

7 dienų našumas

Per paskutines 7 dienas Clash of Lilliput buvo prekiaujama aukščiausia $0.378481 ir žemiausia $0.182769. Kainos pokytis buvo -24.87%. Ši naujausia tendencija parodo COL potencialą tolesniam judėjimui rinkoje.

30 dienų pasirodymas

Per pastarąjį mėnesį Clash of Lilliput įvyko 14.18%pasikeitimų, atspindinčių maždaug $0.029362 vertę. Tai rodo, kad COL artimiausiu metu kainos gali keistis.

Kaip veikia Clash of Lilliput (COL) kainų prognozės modulis?

Clash of Lilliput Kainų prognozės modulis yra patogus įrankis, skirtas padėti įvertinti galimas būsimas COL kainas, remiantis jūsų augimo prielaidomis. Nesvarbu, ar esate patyręs prekiautojas, ar smalsus investuotojas, šis modulis siūlo paprastą ir interaktyvų būdą prognozuoti būsimą tokeno vertę.

1. Įveskite savo augimo prognozę

Pradėkite įvesdami norimą augimo procentą, kuris gali būti teigiamas arba neigiamas, atsižvelgiant į jūsų rinkos perspektyvas. Tai gali atspindėti jūsų lūkesčius Clash of Lilliput ateinantiems metams, penkeriems metams ar net dešimtmečiams į ateitį.

2. Apskaičiuokite būsimą kainą

Įvedę augimo tempą, spustelėkite mygtuką „Apskaičiuoti“. Modulis akimirksniu apskaičiuos numatomą COL būsimą kainą ir aiškiai parodys, kaip jūsų prognozė paveiks tokeno vertę laikui bėgant.

3. Susipažinkite su skirtingais scenarijais

Galite eksperimentuoti su įvairiais augimo tempais, kad sužinotumėte, kaip skirtingos rinkos sąlygos gali paveikti Clash of Lilliput kainą. Šis lankstumas leidžia analizuoti tiek optimistines, tiek konservatyvias prognozes, o tai padeda priimti labiau pagrįstus sprendimus.

4. Naudotojų nuotaikos ir bendruomenės įžvalgos

Modulis taip pat integruoja naudotojų nuotaikų duomenis, leidžiančius palyginti savo prognozes su kitų naudotojų prognozėmis. Šis bendras indėlis suteikia vertingų žinių apie tai, kaip bendruomenė įsivaizduoja COL ateitį.

Techniniai kainų prognozavimo rodikliai

Siekiant padidinti prognozės tikslumą, modulis naudoja įvairius techninius rodiklius ir rinkos duomenis. Tai apima:

Eksponentiniai slankusis vidurkiai (EMA): Padeda sekti tokeno kainų tendenciją išlygindama svyravimus ir suteikdama įžvalgų apie galimus tendencijų pasikeitimus.

Bolingerio juostos: Matuoja rinkos nepastovumą ir nustato galimas perpirkimo ar perpardavimo sąlygas.

Santykinio stiprumo indeksas (RSI): Įvertina COL pagreitį, kad nustatytų, ar jis yra didėjimo ar kritimo fazėje.

Slankiojo vidurkio konvergencijos skirtumai (MACD): Įvertina kainų svyravimų stiprumą ir kryptį, kad nustatytų galimus įėjimo ir išėjimo taškus. Sujungus šiuos rodiklius su realaus laiko rinkos duomenimis, modulis pateikia dinamišką kainų prognozę, padedančią gauti gilesnių įžvalgų apie būsimą Clash of Lilliput potencialą.

Kodėl COL kainų prognozė yra svarbi?

COL kainų prognozės svarbios dėl kelių priežasčių, investuotojai jas naudoja įvairiais tikslais:

Investavimo strategijos kūrimas: Prognozės padeda investuotojams suformuluoti strategijas. Įvertinę būsimas kainas, jie gali nuspręsti, kada pirkti, parduoti ar laikyti kriptovaliutą.

Rizikos vertinimas: Suprasdami galimus kainų pokyčius, investuotojai gali įvertinti riziką, susijusią su konkrečiu kriptovaliutų turtu. Tai būtina norint valdyti ir sumažinti galimus nuostolius.

Rinkos analizė: Prognozės dažnai apima rinkos tendencijų, naujienų ir istorinių duomenų analizę. Ši išsami analizė padeda investuotojams suprasti rinkos dinamiką ir veiksnius, turinčius įtakos kainų pokyčiams.

Portfelio diversifikavimas: Prognozuodami perspektyvias kriptovaliutas, investuotojai gali diversifikuoti portfelius ir paskirstyti riziką tarp skirtingo turto.

Ilgalaikis planavimas: Investuotojai, ieškantys ilgalaikės naudos, pasikliauja prognozėmis, kad nustatytų kriptovaliutas, turinčias augimo potencialą ateityje.

Psichologinis pasirengimas: Žinodami galimus kainų scenarijus, investuotojai būna geriau pasiruošę emociškai ir finansiškai rinkos svyravimams.

Bendruomenės įsitraukimas: Kriptovaliutų kainų prognozės skatina diskusijas investuotojų bendruomenėje, plečia supratimą ir kuria bendrą išmintį apie rinkos tendencijas.

Dažnai užduodami klausimai (DUK):

Ar verta investuoti į COL dabar?
Pagal jūsų prognozes, COL pasieks -- undefined, todėl tai bus vertas dėmesio tokenas.
Kokia kito mėnesio COL kainų prognozė?
Remiantis Clash of Lilliput (COL) kainos prognozavimo įrankiu, prognozuojama COL kaina undefined pasieks --.
Kiek kainuos 1 COL 2026 m.?
1 vieneto Clash of Lilliput (COL) kaina šiandien yra --. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, COL padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2026 m.
Kokia prognozuojama COL kaina 2027 m.?
Clash of Lilliput (COL) prognozuojama, kad kasmet bus 0.00%, o iki 2027 m. 1 COL kaina pasieks --.
Kokia numatoma tikslinė COL kaina 2028 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, Clash of Lilliput (COL) augs 0.00%, o numatoma kaina 2028 m. bus --.
Kokia numatoma tikslinė COL kaina 2029 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, Clash of Lilliput (COL) augs 0.00%, o numatoma kaina 2029 m. bus --.
Kiek kainuos 1 COL 2030 m.?
1 vieneto Clash of Lilliput (COL) kaina šiandien yra --. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, COL padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2030 m.
Kokia COL kainų prognozė 2040 metams?
Clash of Lilliput (COL) prognozuojama, kad kasmet padidės 0.00%, o iki 2040 m. 1 COL kaina pasieks --.
Atsakomybės apribojimas

Turinys mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose pagrįstas MEXC naudotojų ir (arba) kitų trečiųjų šalių pateikta informacija ir atsiliepimais. Jis pateikiamas „toks, koks yra“ informaciniais ir pavyzdiniais tikslais, be jokių garantijų. Svarbu pažymėti, kad pateiktos kainų prognozės gali būti netikslios ir neturėtų būti tokiomis laikomos. Ateities kainos gali labai skirtis nuo pateiktų prognozių ir jomis nereikėtų pasikliauti priimant investavimo sprendimus.

Šis turinys nėra finansinė konsultacija ir neskirtas rekomenduoti jokių konkrečių produktų ar paslaugų pirkimo. MEXC neprisiima atsakomybės už nuostolius, patirtus remiantis, naudojant ir (arba) pasikliaujant bet kokiu turiniu, paskelbtu mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose. Svarbu žinoti, kad skaitmeninio turto kainos yra susijusios su didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Jūsų investicijos vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir nėra garantijos, kad atgausite iš pradžių investuotą sumą. Galiausiai tik jūs esate atsakingi už savo investicinius sprendimus, o MEXC neatsako už jokius jūsų galimus nuostolius. Atminkite – ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Turėtumėte investuoti tik į produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš priimdami investavimo sprendimus gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu.