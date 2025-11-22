Cicada Finance (LTCIC) Kainos prognozavimas (USD)

Gaukite Cicada Finance kainų prognozes 2026, 2027, 2028, 2030 ir kt. Numatykite, kiek LTCIC augs per ateinančius 5 metus ar ilgiau. Akimirksniu prognozuokite būsimus kainų scenarijus, remdamiesi rinkos tendencijomis ir nuotaikomis.

Įveskite skaičių nuo -100 iki 1,000, kad nuspėtumėte Cicada Finance kainą
%

*Atsakomybės apribojimas: Visos kainų prognozės yra pagrįstos naudotojo įvestimis.

Cicada Finance kainos prognozė
--
----
0.00%
USD
Faktinis
Prognozė
Cicada Finance Kainų prognozė 2025–2050 m. (USD)

Cicada Finance (LTCIC) Kainų prognozė 2025 m. (šiais metais)

Remiantis jūsų prognoze, Cicada Finance galėtų augti 0.00%. Ji gali pasiekti $ 0.002192 prekybos kainą 2025 m.

Cicada Finance (LTCIC) Kainų prognozė 2026 m. (kitiems metams)

Remiantis jūsų prognoze, Cicada Finance galėtų augti 5.00%. Ji gali pasiekti $ 0.002301 prekybos kainą 2026 m.

Cicada Finance (LTCIC) Kainų prognozė 2027 m. (po 2 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2027 m. LTCIC ateities kaina yra $ 0.002416 su 10.25% augimo norma.

Cicada Finance (LTCIC) Kainų prognozė 2028 m. (po 3 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2028 m. LTCIC ateities kaina yra $ 0.002537 su 15.76% augimo norma.

Cicada Finance (LTCIC) Kainų prognozė 2029 m. (po 4 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, LTCIC 2029 m. tikslinė kaina yra $ 0.002664, o augimo norma – 21.55%.

Cicada Finance (LTCIC) Kainų prognozė 2030 m. (po 5 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, LTCIC 2030 m. tikslinė kaina yra $ 0.002797, o augimo norma – 27.63%.

Cicada Finance (LTCIC) Kainų prognozė 2040 m. (po 15 metų)

2040 m. Cicada Finance kaina galėtų išaugti 107.89%. Ji gali pasiekti $ 0.004557 prekybos kainą.

Cicada Finance (LTCIC) Kainų prognozė 2050 m. (po 25 metų)

2050 m. Cicada Finance kaina galėtų išaugti 238.64%. Ji gali pasiekti $ 0.007423 prekybos kainą.

Metai
Kaina
Augimas
  • 2025
    $ 0.002192
    0.00%
  • 2026
    $ 0.002301
    5.00%
  • 2027
    $ 0.002416
    10.25%
  • 2028
    $ 0.002537
    15.76%
  • 2029
    $ 0.002664
    21.55%
  • 2030
    $ 0.002797
    27.63%
  • 2031
    $ 0.002937
    34.01%
  • 2032
    $ 0.003084
    40.71%
Metai
Kaina
Augimas
  • 2033
    $ 0.003238
    47.75%
  • 2034
    $ 0.003400
    55.13%
  • 2035
    $ 0.003570
    62.89%
  • 2036
    $ 0.003749
    71.03%
  • 2037
    $ 0.003936
    79.59%
  • 2038
    $ 0.004133
    88.56%
  • 2039
    $ 0.004340
    97.99%
  • 2040
    $ 0.004557
    107.89%
Rodyti daugiau

Trumpalaikės Cicada Finance kainos prognozė šiandien, rytoj, šią savaitę ir 30 dienų

Data
Kainos prognozė
Augimas
  • November 22, 2025(Šiandien)
    $ 0.002192
    0.00%
  • November 23, 2025(Rytoj)
    $ 0.002192
    0.01%
  • November 29, 2025(Šią savaitę)
    $ 0.002194
    0.10%
  • December 22, 2025(30 dienų)
    $ 0.002201
    0.41%
Cicada Finance (LTCIC) Kainų prognozė šiandien

November 22, 2025(Šiandien) numatoma LTCIC kaina yra $0.002192. Ši projekcija atspindi apskaičiuotą pateikto augimo procento rezultatą, todėl naudotojai gali susidaryti vaizdą apie galimą šiandienos kainų judėjimą.

Cicada Finance (LTCIC) Kainos prognozavimas rytoj

November 23, 2025(Rytoj), kainos prognozė LTCIC, naudojant 5% metinio augimo įvestį, yra $0.002192. Šie rezultatai suteikia apytikslę tokeno vertės perspektyvą, pagrįstą pasirinktais parametrais.

Cicada Finance (LTCIC) Kainos prognozė šią savaitę

Pagal November 29, 2025(Šią savaitę), kainos prognozė LTCIC, naudojant 5% metinį augimo normą, yra $0.002194. Ši savaitės prognozė apskaičiuojama remiantis tuo pačiu augimo procentu, kad būtų galima susidaryti idėją apie galimas kainų tendencijas artimiausiomis dienomis.

Cicada Finance (LTCIC) Kainos numatymas 30 dienų

Žvelgiant 30 dienų į priekį, numatoma LTCIC kaina yra $0.002201. Ši prognozė gaunama naudojant 5% metinio augimo įvestį, siekiant įvertinti, kur tokeno vertė galėtų būti po mėnesio.

Dabartinė Cicada Finance kainų statistika

--
----

--

$ 5.71M
$ 5.71M$ 5.71M

2.61B
2.61B 2.61B

--
----

--

Naujausia LTCIC kaina yra --. Per 24 valandas jo vertė pasikeitė 0.00%, o 24 valandų prekybos apimtis pasiekė --.
Be to, LTCIC turi 2.61B apyvartą ir $ 5.71M bendrą rinkos kapitalizaciją.

Cicada Finance istorinė kaina

Pagal naujausius duomenis, surinktus tiesioginiame kainų puslapyje Cicada Finance, dabartinė Cicada Finance kaina yra 0.002192USD. Apyvartinė Cicada Finance (LTCIC) pasiūla yra 2.61B LTCIC, todėl jos rinkos kapitalizacija yra $5,713,403.

Laikotarpis
Keisti(%)
Keisti(USD)
Aukšta
Žemas
  • 24 valandos
    2.70%
    $ 0
    $ 0.002226
    $ 0.002134
  • 7 dienos
    0.75%
    $ 0.000016
    $ 0.002222
    $ 0.002024
  • 30 dienų
    1.20%
    $ 0.000026
    $ 0.002222
    $ 0.002024
24 valandų pasirodymas

Per pastarąsias 24 valandas Cicada Finance kaina pasikeitė $0, atspindinti 2.70% vertės pasikeitimą.

7 dienų našumas

Per paskutines 7 dienas Cicada Finance buvo prekiaujama aukščiausia $0.002222 ir žemiausia $0.002024. Kainos pokytis buvo 0.75%. Ši naujausia tendencija parodo LTCIC potencialą tolesniam judėjimui rinkoje.

30 dienų pasirodymas

Per pastarąjį mėnesį Cicada Finance įvyko 1.20%pasikeitimų, atspindinčių maždaug $0.000026 vertę. Tai rodo, kad LTCIC artimiausiu metu kainos gali keistis.

Kaip veikia Cicada Finance (LTCIC) kainų prognozės modulis?

Cicada Finance Kainų prognozės modulis yra patogus įrankis, skirtas padėti įvertinti galimas būsimas LTCIC kainas, remiantis jūsų augimo prielaidomis. Nesvarbu, ar esate patyręs prekiautojas, ar smalsus investuotojas, šis modulis siūlo paprastą ir interaktyvų būdą prognozuoti būsimą tokeno vertę.

1. Įveskite savo augimo prognozę

Pradėkite įvesdami norimą augimo procentą, kuris gali būti teigiamas arba neigiamas, atsižvelgiant į jūsų rinkos perspektyvas. Tai gali atspindėti jūsų lūkesčius Cicada Finance ateinantiems metams, penkeriems metams ar net dešimtmečiams į ateitį.

2. Apskaičiuokite būsimą kainą

Įvedę augimo tempą, spustelėkite mygtuką „Apskaičiuoti“. Modulis akimirksniu apskaičiuos numatomą LTCIC būsimą kainą ir aiškiai parodys, kaip jūsų prognozė paveiks tokeno vertę laikui bėgant.

3. Susipažinkite su skirtingais scenarijais

Galite eksperimentuoti su įvairiais augimo tempais, kad sužinotumėte, kaip skirtingos rinkos sąlygos gali paveikti Cicada Finance kainą. Šis lankstumas leidžia analizuoti tiek optimistines, tiek konservatyvias prognozes, o tai padeda priimti labiau pagrįstus sprendimus.

4. Naudotojų nuotaikos ir bendruomenės įžvalgos

Modulis taip pat integruoja naudotojų nuotaikų duomenis, leidžiančius palyginti savo prognozes su kitų naudotojų prognozėmis. Šis bendras indėlis suteikia vertingų žinių apie tai, kaip bendruomenė įsivaizduoja LTCIC ateitį.

Techniniai kainų prognozavimo rodikliai

Siekiant padidinti prognozės tikslumą, modulis naudoja įvairius techninius rodiklius ir rinkos duomenis. Tai apima:

Eksponentiniai slankusis vidurkiai (EMA): Padeda sekti tokeno kainų tendenciją išlygindama svyravimus ir suteikdama įžvalgų apie galimus tendencijų pasikeitimus.

Bolingerio juostos: Matuoja rinkos nepastovumą ir nustato galimas perpirkimo ar perpardavimo sąlygas.

Santykinio stiprumo indeksas (RSI): Įvertina LTCIC pagreitį, kad nustatytų, ar jis yra didėjimo ar kritimo fazėje.

Slankiojo vidurkio konvergencijos skirtumai (MACD): Įvertina kainų svyravimų stiprumą ir kryptį, kad nustatytų galimus įėjimo ir išėjimo taškus. Sujungus šiuos rodiklius su realaus laiko rinkos duomenimis, modulis pateikia dinamišką kainų prognozę, padedančią gauti gilesnių įžvalgų apie būsimą Cicada Finance potencialą.

Kodėl LTCIC kainų prognozė yra svarbi?

LTCIC kainų prognozės svarbios dėl kelių priežasčių, investuotojai jas naudoja įvairiais tikslais:

Investavimo strategijos kūrimas: Prognozės padeda investuotojams suformuluoti strategijas. Įvertinę būsimas kainas, jie gali nuspręsti, kada pirkti, parduoti ar laikyti kriptovaliutą.

Rizikos vertinimas: Suprasdami galimus kainų pokyčius, investuotojai gali įvertinti riziką, susijusią su konkrečiu kriptovaliutų turtu. Tai būtina norint valdyti ir sumažinti galimus nuostolius.

Rinkos analizė: Prognozės dažnai apima rinkos tendencijų, naujienų ir istorinių duomenų analizę. Ši išsami analizė padeda investuotojams suprasti rinkos dinamiką ir veiksnius, turinčius įtakos kainų pokyčiams.

Portfelio diversifikavimas: Prognozuodami perspektyvias kriptovaliutas, investuotojai gali diversifikuoti portfelius ir paskirstyti riziką tarp skirtingo turto.

Ilgalaikis planavimas: Investuotojai, ieškantys ilgalaikės naudos, pasikliauja prognozėmis, kad nustatytų kriptovaliutas, turinčias augimo potencialą ateityje.

Psichologinis pasirengimas: Žinodami galimus kainų scenarijus, investuotojai būna geriau pasiruošę emociškai ir finansiškai rinkos svyravimams.

Bendruomenės įsitraukimas: Kriptovaliutų kainų prognozės skatina diskusijas investuotojų bendruomenėje, plečia supratimą ir kuria bendrą išmintį apie rinkos tendencijas.

Dažnai užduodami klausimai (DUK):

Ar verta investuoti į LTCIC dabar?
Pagal jūsų prognozes, LTCIC pasieks -- undefined, todėl tai bus vertas dėmesio tokenas.
Kokia kito mėnesio LTCIC kainų prognozė?
Remiantis Cicada Finance (LTCIC) kainos prognozavimo įrankiu, prognozuojama LTCIC kaina undefined pasieks --.
Kiek kainuos 1 LTCIC 2026 m.?
1 vieneto Cicada Finance (LTCIC) kaina šiandien yra --. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, LTCIC padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2026 m.
Kokia prognozuojama LTCIC kaina 2027 m.?
Cicada Finance (LTCIC) prognozuojama, kad kasmet bus 0.00%, o iki 2027 m. 1 LTCIC kaina pasieks --.
Kokia numatoma tikslinė LTCIC kaina 2028 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, Cicada Finance (LTCIC) augs 0.00%, o numatoma kaina 2028 m. bus --.
Kokia numatoma tikslinė LTCIC kaina 2029 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, Cicada Finance (LTCIC) augs 0.00%, o numatoma kaina 2029 m. bus --.
Kiek kainuos 1 LTCIC 2030 m.?
1 vieneto Cicada Finance (LTCIC) kaina šiandien yra --. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, LTCIC padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2030 m.
Kokia LTCIC kainų prognozė 2040 metams?
Cicada Finance (LTCIC) prognozuojama, kad kasmet padidės 0.00%, o iki 2040 m. 1 LTCIC kaina pasieks --.
Atsakomybės apribojimas

Turinys mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose pagrįstas MEXC naudotojų ir (arba) kitų trečiųjų šalių pateikta informacija ir atsiliepimais. Jis pateikiamas „toks, koks yra“ informaciniais ir pavyzdiniais tikslais, be jokių garantijų. Svarbu pažymėti, kad pateiktos kainų prognozės gali būti netikslios ir neturėtų būti tokiomis laikomos. Ateities kainos gali labai skirtis nuo pateiktų prognozių ir jomis nereikėtų pasikliauti priimant investavimo sprendimus.

Šis turinys nėra finansinė konsultacija ir neskirtas rekomenduoti jokių konkrečių produktų ar paslaugų pirkimo. MEXC neprisiima atsakomybės už nuostolius, patirtus remiantis, naudojant ir (arba) pasikliaujant bet kokiu turiniu, paskelbtu mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose. Svarbu žinoti, kad skaitmeninio turto kainos yra susijusios su didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Jūsų investicijos vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir nėra garantijos, kad atgausite iš pradžių investuotą sumą. Galiausiai tik jūs esate atsakingi už savo investicinius sprendimus, o MEXC neatsako už jokius jūsų galimus nuostolius. Atminkite – ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Turėtumėte investuoti tik į produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš priimdami investavimo sprendimus gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu.