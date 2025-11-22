Chrema Coin (CRMC) Kainos prognozavimas (USD)

Gaukite Chrema Coin kainų prognozes 2026, 2027, 2028, 2030 ir kt. Numatykite, kiek CRMC augs per ateinančius 5 metus ar ilgiau. Akimirksniu prognozuokite būsimus kainų scenarijus, remdamiesi rinkos tendencijomis ir nuotaikomis.

Įveskite skaičių nuo -100 iki 1,000, kad nuspėtumėte Chrema Coin kainą
%

*Atsakomybės apribojimas: Visos kainų prognozės yra pagrįstos naudotojo įvestimis.

Chrema Coin kainos prognozė
--
----
0.00%
USD
Faktinis
Prognozė
Chrema Coin Kainų prognozė 2025–2050 m. (USD)

Chrema Coin (CRMC) Kainų prognozė 2025 m. (šiais metais)

Remiantis jūsų prognoze, Chrema Coin galėtų augti 0.00%. Ji gali pasiekti $ 0.620206 prekybos kainą 2025 m.

Chrema Coin (CRMC) Kainų prognozė 2026 m. (kitiems metams)

Remiantis jūsų prognoze, Chrema Coin galėtų augti 5.00%. Ji gali pasiekti $ 0.651216 prekybos kainą 2026 m.

Chrema Coin (CRMC) Kainų prognozė 2027 m. (po 2 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2027 m. CRMC ateities kaina yra $ 0.683777 su 10.25% augimo norma.

Chrema Coin (CRMC) Kainų prognozė 2028 m. (po 3 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2028 m. CRMC ateities kaina yra $ 0.717965 su 15.76% augimo norma.

Chrema Coin (CRMC) Kainų prognozė 2029 m. (po 4 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, CRMC 2029 m. tikslinė kaina yra $ 0.753864, o augimo norma – 21.55%.

Chrema Coin (CRMC) Kainų prognozė 2030 m. (po 5 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, CRMC 2030 m. tikslinė kaina yra $ 0.791557, o augimo norma – 27.63%.

Chrema Coin (CRMC) Kainų prognozė 2040 m. (po 15 metų)

2040 m. Chrema Coin kaina galėtų išaugti 107.89%. Ji gali pasiekti $ 1.2893 prekybos kainą.

Chrema Coin (CRMC) Kainų prognozė 2050 m. (po 25 metų)

2050 m. Chrema Coin kaina galėtų išaugti 238.64%. Ji gali pasiekti $ 2.1002 prekybos kainą.

Metai
Kaina
Augimas
  • 2025
    $ 0.620206
    0.00%
  • 2026
    $ 0.651216
    5.00%
  • 2027
    $ 0.683777
    10.25%
  • 2028
    $ 0.717965
    15.76%
  • 2029
    $ 0.753864
    21.55%
  • 2030
    $ 0.791557
    27.63%
  • 2031
    $ 0.831135
    34.01%
  • 2032
    $ 0.872692
    40.71%
Metai
Kaina
Augimas
  • 2033
    $ 0.916326
    47.75%
  • 2034
    $ 0.962143
    55.13%
  • 2035
    $ 1.0102
    62.89%
  • 2036
    $ 1.0607
    71.03%
  • 2037
    $ 1.1138
    79.59%
  • 2038
    $ 1.1694
    88.56%
  • 2039
    $ 1.2279
    97.99%
  • 2040
    $ 1.2893
    107.89%
Trumpalaikės Chrema Coin kainos prognozė šiandien, rytoj, šią savaitę ir 30 dienų

Data
Kainos prognozė
Augimas
  • November 22, 2025(Šiandien)
    $ 0.620206
    0.00%
  • November 23, 2025(Rytoj)
    $ 0.620290
    0.01%
  • November 29, 2025(Šią savaitę)
    $ 0.620800
    0.10%
  • December 22, 2025(30 dienų)
    $ 0.622754
    0.41%
Chrema Coin (CRMC) Kainų prognozė šiandien

November 22, 2025(Šiandien) numatoma CRMC kaina yra $0.620206. Ši projekcija atspindi apskaičiuotą pateikto augimo procento rezultatą, todėl naudotojai gali susidaryti vaizdą apie galimą šiandienos kainų judėjimą.

Chrema Coin (CRMC) Kainos prognozavimas rytoj

November 23, 2025(Rytoj), kainos prognozė CRMC, naudojant 5% metinio augimo įvestį, yra $0.620290. Šie rezultatai suteikia apytikslę tokeno vertės perspektyvą, pagrįstą pasirinktais parametrais.

Chrema Coin (CRMC) Kainos prognozė šią savaitę

Pagal November 29, 2025(Šią savaitę), kainos prognozė CRMC, naudojant 5% metinį augimo normą, yra $0.620800. Ši savaitės prognozė apskaičiuojama remiantis tuo pačiu augimo procentu, kad būtų galima susidaryti idėją apie galimas kainų tendencijas artimiausiomis dienomis.

Chrema Coin (CRMC) Kainos numatymas 30 dienų

Žvelgiant 30 dienų į priekį, numatoma CRMC kaina yra $0.622754. Ši prognozė gaunama naudojant 5% metinio augimo įvestį, siekiant įvertinti, kur tokeno vertė galėtų būti po mėnesio.

Dabartinė Chrema Coin kainų statistika

--
----

--

$ 6.81M
$ 6.81M$ 6.81M

10.99M
10.99M 10.99M

--
----

--

Naujausia CRMC kaina yra --. Per 24 valandas jo vertė pasikeitė 0.00%, o 24 valandų prekybos apimtis pasiekė --.
Be to, CRMC turi 10.99M apyvartą ir $ 6.81M bendrą rinkos kapitalizaciją.

Chrema Coin istorinė kaina

Pagal naujausius duomenis, surinktus tiesioginiame kainų puslapyje Chrema Coin, dabartinė Chrema Coin kaina yra 0.620206USD. Apyvartinė Chrema Coin (CRMC) pasiūla yra 10.99M CRMC, todėl jos rinkos kapitalizacija yra $6,811,256.

Laikotarpis
Keisti(%)
Keisti(USD)
Aukšta
Žemas
  • 24 valandos
    45.89%
    $ 0.19508
    $ 0.770886
    $ 0.224365
  • 7 dienos
    -23.00%
    $ -0.142656
    $ 0.943457
    $ 0.323928
  • 30 dienų
    -25.78%
    $ -0.159936
    $ 0.943457
    $ 0.323928
24 valandų pasirodymas

Per pastarąsias 24 valandas Chrema Coin kaina pasikeitė $0.19508, atspindinti 45.89% vertės pasikeitimą.

7 dienų našumas

Per paskutines 7 dienas Chrema Coin buvo prekiaujama aukščiausia $0.943457 ir žemiausia $0.323928. Kainos pokytis buvo -23.00%. Ši naujausia tendencija parodo CRMC potencialą tolesniam judėjimui rinkoje.

30 dienų pasirodymas

Per pastarąjį mėnesį Chrema Coin įvyko -25.78%pasikeitimų, atspindinčių maždaug $-0.159936 vertę. Tai rodo, kad CRMC artimiausiu metu kainos gali keistis.

Kaip veikia Chrema Coin (CRMC) kainų prognozės modulis?

Chrema Coin Kainų prognozės modulis yra patogus įrankis, skirtas padėti įvertinti galimas būsimas CRMC kainas, remiantis jūsų augimo prielaidomis. Nesvarbu, ar esate patyręs prekiautojas, ar smalsus investuotojas, šis modulis siūlo paprastą ir interaktyvų būdą prognozuoti būsimą tokeno vertę.

1. Įveskite savo augimo prognozę

Pradėkite įvesdami norimą augimo procentą, kuris gali būti teigiamas arba neigiamas, atsižvelgiant į jūsų rinkos perspektyvas. Tai gali atspindėti jūsų lūkesčius Chrema Coin ateinantiems metams, penkeriems metams ar net dešimtmečiams į ateitį.

2. Apskaičiuokite būsimą kainą

Įvedę augimo tempą, spustelėkite mygtuką „Apskaičiuoti“. Modulis akimirksniu apskaičiuos numatomą CRMC būsimą kainą ir aiškiai parodys, kaip jūsų prognozė paveiks tokeno vertę laikui bėgant.

3. Susipažinkite su skirtingais scenarijais

Galite eksperimentuoti su įvairiais augimo tempais, kad sužinotumėte, kaip skirtingos rinkos sąlygos gali paveikti Chrema Coin kainą. Šis lankstumas leidžia analizuoti tiek optimistines, tiek konservatyvias prognozes, o tai padeda priimti labiau pagrįstus sprendimus.

4. Naudotojų nuotaikos ir bendruomenės įžvalgos

Modulis taip pat integruoja naudotojų nuotaikų duomenis, leidžiančius palyginti savo prognozes su kitų naudotojų prognozėmis. Šis bendras indėlis suteikia vertingų žinių apie tai, kaip bendruomenė įsivaizduoja CRMC ateitį.

Techniniai kainų prognozavimo rodikliai

Siekiant padidinti prognozės tikslumą, modulis naudoja įvairius techninius rodiklius ir rinkos duomenis. Tai apima:

Eksponentiniai slankusis vidurkiai (EMA): Padeda sekti tokeno kainų tendenciją išlygindama svyravimus ir suteikdama įžvalgų apie galimus tendencijų pasikeitimus.

Bolingerio juostos: Matuoja rinkos nepastovumą ir nustato galimas perpirkimo ar perpardavimo sąlygas.

Santykinio stiprumo indeksas (RSI): Įvertina CRMC pagreitį, kad nustatytų, ar jis yra didėjimo ar kritimo fazėje.

Slankiojo vidurkio konvergencijos skirtumai (MACD): Įvertina kainų svyravimų stiprumą ir kryptį, kad nustatytų galimus įėjimo ir išėjimo taškus. Sujungus šiuos rodiklius su realaus laiko rinkos duomenimis, modulis pateikia dinamišką kainų prognozę, padedančią gauti gilesnių įžvalgų apie būsimą Chrema Coin potencialą.

Kodėl CRMC kainų prognozė yra svarbi?

CRMC kainų prognozės svarbios dėl kelių priežasčių, investuotojai jas naudoja įvairiais tikslais:

Investavimo strategijos kūrimas: Prognozės padeda investuotojams suformuluoti strategijas. Įvertinę būsimas kainas, jie gali nuspręsti, kada pirkti, parduoti ar laikyti kriptovaliutą.

Rizikos vertinimas: Suprasdami galimus kainų pokyčius, investuotojai gali įvertinti riziką, susijusią su konkrečiu kriptovaliutų turtu. Tai būtina norint valdyti ir sumažinti galimus nuostolius.

Rinkos analizė: Prognozės dažnai apima rinkos tendencijų, naujienų ir istorinių duomenų analizę. Ši išsami analizė padeda investuotojams suprasti rinkos dinamiką ir veiksnius, turinčius įtakos kainų pokyčiams.

Portfelio diversifikavimas: Prognozuodami perspektyvias kriptovaliutas, investuotojai gali diversifikuoti portfelius ir paskirstyti riziką tarp skirtingo turto.

Ilgalaikis planavimas: Investuotojai, ieškantys ilgalaikės naudos, pasikliauja prognozėmis, kad nustatytų kriptovaliutas, turinčias augimo potencialą ateityje.

Psichologinis pasirengimas: Žinodami galimus kainų scenarijus, investuotojai būna geriau pasiruošę emociškai ir finansiškai rinkos svyravimams.

Bendruomenės įsitraukimas: Kriptovaliutų kainų prognozės skatina diskusijas investuotojų bendruomenėje, plečia supratimą ir kuria bendrą išmintį apie rinkos tendencijas.

Dažnai užduodami klausimai (DUK):

Ar verta investuoti į CRMC dabar?
Pagal jūsų prognozes, CRMC pasieks -- undefined, todėl tai bus vertas dėmesio tokenas.
Kokia kito mėnesio CRMC kainų prognozė?
Remiantis Chrema Coin (CRMC) kainos prognozavimo įrankiu, prognozuojama CRMC kaina undefined pasieks --.
Kiek kainuos 1 CRMC 2026 m.?
1 vieneto Chrema Coin (CRMC) kaina šiandien yra --. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, CRMC padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2026 m.
Kokia prognozuojama CRMC kaina 2027 m.?
Chrema Coin (CRMC) prognozuojama, kad kasmet bus 0.00%, o iki 2027 m. 1 CRMC kaina pasieks --.
Kokia numatoma tikslinė CRMC kaina 2028 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, Chrema Coin (CRMC) augs 0.00%, o numatoma kaina 2028 m. bus --.
Kokia numatoma tikslinė CRMC kaina 2029 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, Chrema Coin (CRMC) augs 0.00%, o numatoma kaina 2029 m. bus --.
Kiek kainuos 1 CRMC 2030 m.?
1 vieneto Chrema Coin (CRMC) kaina šiandien yra --. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, CRMC padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2030 m.
Kokia CRMC kainų prognozė 2040 metams?
Chrema Coin (CRMC) prognozuojama, kad kasmet padidės 0.00%, o iki 2040 m. 1 CRMC kaina pasieks --.
Atsakomybės apribojimas

Turinys mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose pagrįstas MEXC naudotojų ir (arba) kitų trečiųjų šalių pateikta informacija ir atsiliepimais. Jis pateikiamas „toks, koks yra“ informaciniais ir pavyzdiniais tikslais, be jokių garantijų. Svarbu pažymėti, kad pateiktos kainų prognozės gali būti netikslios ir neturėtų būti tokiomis laikomos. Ateities kainos gali labai skirtis nuo pateiktų prognozių ir jomis nereikėtų pasikliauti priimant investavimo sprendimus.

Šis turinys nėra finansinė konsultacija ir neskirtas rekomenduoti jokių konkrečių produktų ar paslaugų pirkimo. MEXC neprisiima atsakomybės už nuostolius, patirtus remiantis, naudojant ir (arba) pasikliaujant bet kokiu turiniu, paskelbtu mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose. Svarbu žinoti, kad skaitmeninio turto kainos yra susijusios su didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Jūsų investicijos vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir nėra garantijos, kad atgausite iš pradžių investuotą sumą. Galiausiai tik jūs esate atsakingi už savo investicinius sprendimus, o MEXC neatsako už jokius jūsų galimus nuostolius. Atminkite – ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Turėtumėte investuoti tik į produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš priimdami investavimo sprendimus gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu.