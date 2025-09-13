Chain Guardians (CGG) Kainos prognozavimas (USD)

Gaukite Chain Guardians kainų prognozes 2026, 2027, 2028, 2030 ir kt. Numatykite, kiek CGG augs per ateinančius 5 metus ar ilgiau. Akimirksniu prognozuokite būsimus kainų scenarijus, remdamiesi rinkos tendencijomis ir nuotaikomis.

Įveskite skaičių nuo -100 iki 1,000, kad nuspėtumėte Chain Guardians kainą
%

Chain Guardians kainos prognozė
--
----
0.00%
USD
Faktinis
Prognozė
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-13 02:59:03(UTC+8)

Chain Guardians Kainų prognozė 2025–2050 m. (USD)

Chain Guardians (CGG) Kainų prognozė 2025 m. (šiais metais)

Remiantis jūsų prognoze, Chain Guardians galėtų augti 0.00%. Ji gali pasiekti $ 0.002433 prekybos kainą 2025 m.

Chain Guardians (CGG) Kainų prognozė 2026 m. (kitiems metams)

Remiantis jūsų prognoze, Chain Guardians galėtų augti 5.00%. Ji gali pasiekti $ 0.002554 prekybos kainą 2026 m.

Chain Guardians (CGG) Kainų prognozė 2027 m. (po 2 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2027 m. CGG ateities kaina yra $ 0.002682 su 10.25% augimo norma.

Chain Guardians (CGG) Kainų prognozė 2028 m. (po 3 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2028 m. CGG ateities kaina yra $ 0.002816 su 15.76% augimo norma.

Chain Guardians (CGG) Kainų prognozė 2029 m. (po 4 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, CGG 2029 m. tikslinė kaina yra $ 0.002957, o augimo norma – 21.55%.

Chain Guardians (CGG) Kainų prognozė 2030 m. (po 5 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, CGG 2030 m. tikslinė kaina yra $ 0.003105, o augimo norma – 27.63%.

Chain Guardians (CGG) Kainų prognozė 2040 m. (po 15 metų)

2040 m. Chain Guardians kaina galėtų išaugti 107.89%. Ji gali pasiekti $ 0.005058 prekybos kainą.

Chain Guardians (CGG) Kainų prognozė 2050 m. (po 25 metų)

2050 m. Chain Guardians kaina galėtų išaugti 238.64%. Ji gali pasiekti $ 0.008239 prekybos kainą.

Metai
Kaina
Augimas
  • 2025
    $ 0.002433
    0.00%
  • 2026
    $ 0.002554
    5.00%
  • 2027
    $ 0.002682
    10.25%
  • 2028
    $ 0.002816
    15.76%
  • 2029
    $ 0.002957
    21.55%
  • 2030
    $ 0.003105
    27.63%
  • 2031
    $ 0.003260
    34.01%
  • 2032
    $ 0.003423
    40.71%
Metai
Kaina
Augimas
  • 2033
    $ 0.003594
    47.75%
  • 2034
    $ 0.003774
    55.13%
  • 2035
    $ 0.003963
    62.89%
  • 2036
    $ 0.004161
    71.03%
  • 2037
    $ 0.004369
    79.59%
  • 2038
    $ 0.004588
    88.56%
  • 2039
    $ 0.004817
    97.99%
  • 2040
    $ 0.005058
    107.89%
Rodyti daugiau

Trumpalaikės Chain Guardians kainos prognozė šiandien, rytoj, šią savaitę ir 30 dienų

Data
Kainos prognozė
Augimas
  • September 13, 2025(Šiandien)
    $ 0.002433
    0.00%
  • September 14, 2025(Rytoj)
    $ 0.002433
    0.01%
  • September 20, 2025(Šią savaitę)
    $ 0.002435
    0.10%
  • October 13, 2025(30 dienų)
    $ 0.002443
    0.41%
Chain Guardians (CGG) Kainų prognozė šiandien

September 13, 2025(Šiandien) numatoma CGG kaina yra $0.002433. Ši projekcija atspindi apskaičiuotą pateikto augimo procento rezultatą, todėl naudotojai gali susidaryti vaizdą apie galimą šiandienos kainų judėjimą.

Chain Guardians (CGG) Kainos prognozavimas rytoj

September 14, 2025(Rytoj), kainos prognozė CGG, naudojant 5% metinio augimo įvestį, yra $0.002433. Šie rezultatai suteikia apytikslę tokeno vertės perspektyvą, pagrįstą pasirinktais parametrais.

Chain Guardians (CGG) Kainos prognozė šią savaitę

Pagal September 20, 2025(Šią savaitę), kainos prognozė CGG, naudojant 5% metinį augimo normą, yra $0.002435. Ši savaitės prognozė apskaičiuojama remiantis tuo pačiu augimo procentu, kad būtų galima susidaryti idėją apie galimas kainų tendencijas artimiausiomis dienomis.

Chain Guardians (CGG) Kainos numatymas 30 dienų

Žvelgiant 30 dienų į priekį, numatoma CGG kaina yra $0.002443. Ši prognozė gaunama naudojant 5% metinio augimo įvestį, siekiant įvertinti, kur tokeno vertė galėtų būti po mėnesio.

Dabartinė Chain Guardians kainų statistika

--
----

--

$ 272.27K
$ 272.27K$ 272.27K

111.90M
111.90M 111.90M

--
----

--

Naujausia CGG kaina yra --. Per 24 valandas jo vertė pasikeitė 0.00%, o 24 valandų prekybos apimtis pasiekė --.
Be to, CGG turi 111.90M apyvartą ir $ 272.27K bendrą rinkos kapitalizaciją.

Chain Guardians istorinė kaina

Pagal naujausius duomenis, surinktus tiesioginiame kainų puslapyje Chain Guardians, dabartinė Chain Guardians kaina yra 0.002433USD. Apyvartinė Chain Guardians (CGG) pasiūla yra 111.90M CGG, todėl jos rinkos kapitalizacija yra $272,271.

Laikotarpis
Keisti(%)
Keisti(USD)
Aukšta
Žemas
  • 24 valandos
    -46.16%
    $ -0.002086
    $ 0.004577
    $ 0.002385
  • 7 dienos
    43.91%
    $ 0.001068
    $ 0.004577
    $ 0.001360
  • 30 dienų
    -37.85%
    $ -0.000920
    $ 0.004577
    $ 0.001360
24 valandų pasirodymas

Per pastarąsias 24 valandas Chain Guardians kaina pasikeitė $-0.002086, atspindinti -46.16% vertės pasikeitimą.

7 dienų našumas

Per paskutines 7 dienas Chain Guardians buvo prekiaujama aukščiausia $0.004577 ir žemiausia $0.001360. Kainos pokytis buvo 43.91%. Ši naujausia tendencija parodo CGG potencialą tolesniam judėjimui rinkoje.

30 dienų pasirodymas

Per pastarąjį mėnesį Chain Guardians įvyko -37.85%pasikeitimų, atspindinčių maždaug $-0.000920 vertę. Tai rodo, kad CGG artimiausiu metu kainos gali keistis.

Kaip veikia Chain Guardians (CGG) kainų prognozės modulis?

Chain Guardians Kainų prognozės modulis yra patogus įrankis, skirtas padėti įvertinti galimas būsimas CGG kainas, remiantis jūsų augimo prielaidomis. Nesvarbu, ar esate patyręs prekiautojas, ar smalsus investuotojas, šis modulis siūlo paprastą ir interaktyvų būdą prognozuoti būsimą tokeno vertę.

1. Įveskite savo augimo prognozę

Pradėkite įvesdami norimą augimo procentą, kuris gali būti teigiamas arba neigiamas, atsižvelgiant į jūsų rinkos perspektyvas. Tai gali atspindėti jūsų lūkesčius Chain Guardians ateinantiems metams, penkeriems metams ar net dešimtmečiams į ateitį.

2. Apskaičiuokite būsimą kainą

Įvedę augimo tempą, spustelėkite mygtuką „Apskaičiuoti“. Modulis akimirksniu apskaičiuos numatomą CGG būsimą kainą ir aiškiai parodys, kaip jūsų prognozė paveiks tokeno vertę laikui bėgant.

3. Susipažinkite su skirtingais scenarijais

Galite eksperimentuoti su įvairiais augimo tempais, kad sužinotumėte, kaip skirtingos rinkos sąlygos gali paveikti Chain Guardians kainą. Šis lankstumas leidžia analizuoti tiek optimistines, tiek konservatyvias prognozes, o tai padeda priimti labiau pagrįstus sprendimus.

4. Naudotojų nuotaikos ir bendruomenės įžvalgos

Modulis taip pat integruoja naudotojų nuotaikų duomenis, leidžiančius palyginti savo prognozes su kitų naudotojų prognozėmis. Šis bendras indėlis suteikia vertingų žinių apie tai, kaip bendruomenė įsivaizduoja CGG ateitį.

Techniniai kainų prognozavimo rodikliai

Siekiant padidinti prognozės tikslumą, modulis naudoja įvairius techninius rodiklius ir rinkos duomenis. Tai apima:

Eksponentiniai slankusis vidurkiai (EMA): Padeda sekti tokeno kainų tendenciją išlygindama svyravimus ir suteikdama įžvalgų apie galimus tendencijų pasikeitimus.

Bolingerio juostos: Matuoja rinkos nepastovumą ir nustato galimas perpirkimo ar perpardavimo sąlygas.

Santykinio stiprumo indeksas (RSI): Įvertina CGG pagreitį, kad nustatytų, ar jis yra didėjimo ar kritimo fazėje.

Slankiojo vidurkio konvergencijos skirtumai (MACD): Įvertina kainų svyravimų stiprumą ir kryptį, kad nustatytų galimus įėjimo ir išėjimo taškus. Sujungus šiuos rodiklius su realaus laiko rinkos duomenimis, modulis pateikia dinamišką kainų prognozę, padedančią gauti gilesnių įžvalgų apie būsimą Chain Guardians potencialą.

Kodėl CGG kainų prognozė yra svarbi?

CGG kainų prognozės svarbios dėl kelių priežasčių, investuotojai jas naudoja įvairiais tikslais:

Investavimo strategijos kūrimas: Prognozės padeda investuotojams suformuluoti strategijas. Įvertinę būsimas kainas, jie gali nuspręsti, kada pirkti, parduoti ar laikyti kriptovaliutą.

Rizikos vertinimas: Suprasdami galimus kainų pokyčius, investuotojai gali įvertinti riziką, susijusią su konkrečiu kriptovaliutų turtu. Tai būtina norint valdyti ir sumažinti galimus nuostolius.

Rinkos analizė: Prognozės dažnai apima rinkos tendencijų, naujienų ir istorinių duomenų analizę. Ši išsami analizė padeda investuotojams suprasti rinkos dinamiką ir veiksnius, turinčius įtakos kainų pokyčiams.

Portfelio diversifikavimas: Prognozuodami perspektyvias kriptovaliutas, investuotojai gali diversifikuoti portfelius ir paskirstyti riziką tarp skirtingo turto.

Ilgalaikis planavimas: Investuotojai, ieškantys ilgalaikės naudos, pasikliauja prognozėmis, kad nustatytų kriptovaliutas, turinčias augimo potencialą ateityje.

Psichologinis pasirengimas: Žinodami galimus kainų scenarijus, investuotojai būna geriau pasiruošę emociškai ir finansiškai rinkos svyravimams.

Bendruomenės įsitraukimas: Kriptovaliutų kainų prognozės skatina diskusijas investuotojų bendruomenėje, plečia supratimą ir kuria bendrą išmintį apie rinkos tendencijas.

Dažnai užduodami klausimai (DUK):

Ar verta investuoti į CGG dabar?
Pagal jūsų prognozes, CGG pasieks -- undefined, todėl tai bus vertas dėmesio tokenas.
Kokia kito mėnesio CGG kainų prognozė?
Remiantis Chain Guardians (CGG) kainos prognozavimo įrankiu, prognozuojama CGG kaina undefined pasieks --.
Kiek kainuos 1 CGG 2026 m.?
1 vieneto Chain Guardians (CGG) kaina šiandien yra --. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, CGG padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2026 m.
Kokia prognozuojama CGG kaina 2027 m.?
Chain Guardians (CGG) prognozuojama, kad kasmet bus 0.00%, o iki 2027 m. 1 CGG kaina pasieks --.
Kokia numatoma tikslinė CGG kaina 2028 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, Chain Guardians (CGG) augs 0.00%, o numatoma kaina 2028 m. bus --.
Kokia numatoma tikslinė CGG kaina 2029 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, Chain Guardians (CGG) augs 0.00%, o numatoma kaina 2029 m. bus --.
Kiek kainuos 1 CGG 2030 m.?
1 vieneto Chain Guardians (CGG) kaina šiandien yra --. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, CGG padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2030 m.
Kokia CGG kainų prognozė 2040 metams?
Chain Guardians (CGG) prognozuojama, kad kasmet padidės 0.00%, o iki 2040 m. 1 CGG kaina pasieks --.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-13 02:59:03(UTC+8)

Atsakomybės apribojimas

Turinys mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose pagrįstas MEXC naudotojų ir (arba) kitų trečiųjų šalių pateikta informacija ir atsiliepimais. Jis pateikiamas „toks, koks yra“ informaciniais ir pavyzdiniais tikslais, be jokių garantijų. Svarbu pažymėti, kad pateiktos kainų prognozės gali būti netikslios ir neturėtų būti tokiomis laikomos. Ateities kainos gali labai skirtis nuo pateiktų prognozių ir jomis nereikėtų pasikliauti priimant investavimo sprendimus.

Šis turinys nėra finansinė konsultacija ir neskirtas rekomenduoti jokių konkrečių produktų ar paslaugų pirkimo. MEXC neprisiima atsakomybės už nuostolius, patirtus remiantis, naudojant ir (arba) pasikliaujant bet kokiu turiniu, paskelbtu mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose. Svarbu žinoti, kad skaitmeninio turto kainos yra susijusios su didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Jūsų investicijos vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir nėra garantijos, kad atgausite iš pradžių investuotą sumą. Galiausiai tik jūs esate atsakingi už savo investicinius sprendimus, o MEXC neatsako už jokius jūsų galimus nuostolius. Atminkite – ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Turėtumėte investuoti tik į produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš priimdami investavimo sprendimus gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu.