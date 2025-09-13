Castle Of Blackwater (COBE) Kainos prognozavimas (USD)

Gaukite Castle Of Blackwater kainų prognozes 2026, 2027, 2028, 2030 ir kt. Numatykite, kiek COBE augs per ateinančius 5 metus ar ilgiau. Akimirksniu prognozuokite būsimus kainų scenarijus, remdamiesi rinkos tendencijomis ir nuotaikomis.

Įveskite skaičių nuo -100 iki 1,000, kad nuspėtumėte Castle Of Blackwater kainą
%

*Atsakomybės apribojimas: Visos kainų prognozės yra pagrįstos naudotojo įvestimis.

Castle Of Blackwater kainos prognozė
--
----
0.00%
USD
Faktinis
Prognozė
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-13 04:13:43(UTC+8)

Castle Of Blackwater Kainų prognozė 2025–2050 m. (USD)

Castle Of Blackwater (COBE) Kainų prognozė 2025 m. (šiais metais)

Remiantis jūsų prognoze, Castle Of Blackwater galėtų augti 0.00%. Ji gali pasiekti $ 0.010653 prekybos kainą 2025 m.

Castle Of Blackwater (COBE) Kainų prognozė 2026 m. (kitiems metams)

Remiantis jūsų prognoze, Castle Of Blackwater galėtų augti 5.00%. Ji gali pasiekti $ 0.011186 prekybos kainą 2026 m.

Castle Of Blackwater (COBE) Kainų prognozė 2027 m. (po 2 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2027 m. COBE ateities kaina yra $ 0.011745 su 10.25% augimo norma.

Castle Of Blackwater (COBE) Kainų prognozė 2028 m. (po 3 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2028 m. COBE ateities kaina yra $ 0.012332 su 15.76% augimo norma.

Castle Of Blackwater (COBE) Kainų prognozė 2029 m. (po 4 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, COBE 2029 m. tikslinė kaina yra $ 0.012949, o augimo norma – 21.55%.

Castle Of Blackwater (COBE) Kainų prognozė 2030 m. (po 5 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, COBE 2030 m. tikslinė kaina yra $ 0.013596, o augimo norma – 27.63%.

Castle Of Blackwater (COBE) Kainų prognozė 2040 m. (po 15 metų)

2040 m. Castle Of Blackwater kaina galėtų išaugti 107.89%. Ji gali pasiekti $ 0.022147 prekybos kainą.

Castle Of Blackwater (COBE) Kainų prognozė 2050 m. (po 25 metų)

2050 m. Castle Of Blackwater kaina galėtų išaugti 238.64%. Ji gali pasiekti $ 0.036076 prekybos kainą.

Metai
Kaina
Augimas
  • 2025
    $ 0.010653
    0.00%
  • 2026
    $ 0.011186
    5.00%
  • 2027
    $ 0.011745
    10.25%
  • 2028
    $ 0.012332
    15.76%
  • 2029
    $ 0.012949
    21.55%
  • 2030
    $ 0.013596
    27.63%
  • 2031
    $ 0.014276
    34.01%
  • 2032
    $ 0.014990
    40.71%
Metai
Kaina
Augimas
  • 2033
    $ 0.015739
    47.75%
  • 2034
    $ 0.016526
    55.13%
  • 2035
    $ 0.017353
    62.89%
  • 2036
    $ 0.018220
    71.03%
  • 2037
    $ 0.019131
    79.59%
  • 2038
    $ 0.020088
    88.56%
  • 2039
    $ 0.021093
    97.99%
  • 2040
    $ 0.022147
    107.89%
Rodyti daugiau

Trumpalaikės Castle Of Blackwater kainos prognozė šiandien, rytoj, šią savaitę ir 30 dienų

Data
Kainos prognozė
Augimas
  • September 13, 2025(Šiandien)
    $ 0.010653
    0.00%
  • September 14, 2025(Rytoj)
    $ 0.010654
    0.01%
  • September 20, 2025(Šią savaitę)
    $ 0.010663
    0.10%
  • October 13, 2025(30 dienų)
    $ 0.010697
    0.41%
Castle Of Blackwater (COBE) Kainų prognozė šiandien

September 13, 2025(Šiandien) numatoma COBE kaina yra $0.010653. Ši projekcija atspindi apskaičiuotą pateikto augimo procento rezultatą, todėl naudotojai gali susidaryti vaizdą apie galimą šiandienos kainų judėjimą.

Castle Of Blackwater (COBE) Kainos prognozavimas rytoj

September 14, 2025(Rytoj), kainos prognozė COBE, naudojant 5% metinio augimo įvestį, yra $0.010654. Šie rezultatai suteikia apytikslę tokeno vertės perspektyvą, pagrįstą pasirinktais parametrais.

Castle Of Blackwater (COBE) Kainos prognozė šią savaitę

Pagal September 20, 2025(Šią savaitę), kainos prognozė COBE, naudojant 5% metinį augimo normą, yra $0.010663. Ši savaitės prognozė apskaičiuojama remiantis tuo pačiu augimo procentu, kad būtų galima susidaryti idėją apie galimas kainų tendencijas artimiausiomis dienomis.

Castle Of Blackwater (COBE) Kainos numatymas 30 dienų

Žvelgiant 30 dienų į priekį, numatoma COBE kaina yra $0.010697. Ši prognozė gaunama naudojant 5% metinio augimo įvestį, siekiant įvertinti, kur tokeno vertė galėtų būti po mėnesio.

Dabartinė Castle Of Blackwater kainų statistika

--
----

--

$ 79.62K
$ 79.62K$ 79.62K

7.47M
7.47M 7.47M

--
----

--

Naujausia COBE kaina yra --. Per 24 valandas jo vertė pasikeitė 0.00%, o 24 valandų prekybos apimtis pasiekė --.
Be to, COBE turi 7.47M apyvartą ir $ 79.62K bendrą rinkos kapitalizaciją.

Castle Of Blackwater istorinė kaina

Pagal naujausius duomenis, surinktus tiesioginiame kainų puslapyje Castle Of Blackwater, dabartinė Castle Of Blackwater kaina yra 0.010653USD. Apyvartinė Castle Of Blackwater (COBE) pasiūla yra 7.47M COBE, todėl jos rinkos kapitalizacija yra $79,619.

Laikotarpis
Keisti(%)
Keisti(USD)
Aukšta
Žemas
  • 24 valandos
    18.95%
    $ 0.001696
    $ 0.010809
    $ 0.008760
  • 7 dienos
    -14.32%
    $ -0.001525
    $ 0.013431
    $ 0.008767
  • 30 dienų
    -21.17%
    $ -0.002255
    $ 0.013431
    $ 0.008767
24 valandų pasirodymas

Per pastarąsias 24 valandas Castle Of Blackwater kaina pasikeitė $0.001696, atspindinti 18.95% vertės pasikeitimą.

7 dienų našumas

Per paskutines 7 dienas Castle Of Blackwater buvo prekiaujama aukščiausia $0.013431 ir žemiausia $0.008767. Kainos pokytis buvo -14.32%. Ši naujausia tendencija parodo COBE potencialą tolesniam judėjimui rinkoje.

30 dienų pasirodymas

Per pastarąjį mėnesį Castle Of Blackwater įvyko -21.17%pasikeitimų, atspindinčių maždaug $-0.002255 vertę. Tai rodo, kad COBE artimiausiu metu kainos gali keistis.

Kaip veikia Castle Of Blackwater (COBE) kainų prognozės modulis?

Castle Of Blackwater Kainų prognozės modulis yra patogus įrankis, skirtas padėti įvertinti galimas būsimas COBE kainas, remiantis jūsų augimo prielaidomis. Nesvarbu, ar esate patyręs prekiautojas, ar smalsus investuotojas, šis modulis siūlo paprastą ir interaktyvų būdą prognozuoti būsimą tokeno vertę.

1. Įveskite savo augimo prognozę

Pradėkite įvesdami norimą augimo procentą, kuris gali būti teigiamas arba neigiamas, atsižvelgiant į jūsų rinkos perspektyvas. Tai gali atspindėti jūsų lūkesčius Castle Of Blackwater ateinantiems metams, penkeriems metams ar net dešimtmečiams į ateitį.

2. Apskaičiuokite būsimą kainą

Įvedę augimo tempą, spustelėkite mygtuką „Apskaičiuoti“. Modulis akimirksniu apskaičiuos numatomą COBE būsimą kainą ir aiškiai parodys, kaip jūsų prognozė paveiks tokeno vertę laikui bėgant.

3. Susipažinkite su skirtingais scenarijais

Galite eksperimentuoti su įvairiais augimo tempais, kad sužinotumėte, kaip skirtingos rinkos sąlygos gali paveikti Castle Of Blackwater kainą. Šis lankstumas leidžia analizuoti tiek optimistines, tiek konservatyvias prognozes, o tai padeda priimti labiau pagrįstus sprendimus.

4. Naudotojų nuotaikos ir bendruomenės įžvalgos

Modulis taip pat integruoja naudotojų nuotaikų duomenis, leidžiančius palyginti savo prognozes su kitų naudotojų prognozėmis. Šis bendras indėlis suteikia vertingų žinių apie tai, kaip bendruomenė įsivaizduoja COBE ateitį.

Techniniai kainų prognozavimo rodikliai

Siekiant padidinti prognozės tikslumą, modulis naudoja įvairius techninius rodiklius ir rinkos duomenis. Tai apima:

Eksponentiniai slankusis vidurkiai (EMA): Padeda sekti tokeno kainų tendenciją išlygindama svyravimus ir suteikdama įžvalgų apie galimus tendencijų pasikeitimus.

Bolingerio juostos: Matuoja rinkos nepastovumą ir nustato galimas perpirkimo ar perpardavimo sąlygas.

Santykinio stiprumo indeksas (RSI): Įvertina COBE pagreitį, kad nustatytų, ar jis yra didėjimo ar kritimo fazėje.

Slankiojo vidurkio konvergencijos skirtumai (MACD): Įvertina kainų svyravimų stiprumą ir kryptį, kad nustatytų galimus įėjimo ir išėjimo taškus. Sujungus šiuos rodiklius su realaus laiko rinkos duomenimis, modulis pateikia dinamišką kainų prognozę, padedančią gauti gilesnių įžvalgų apie būsimą Castle Of Blackwater potencialą.

Kodėl COBE kainų prognozė yra svarbi?

COBE kainų prognozės svarbios dėl kelių priežasčių, investuotojai jas naudoja įvairiais tikslais:

Investavimo strategijos kūrimas: Prognozės padeda investuotojams suformuluoti strategijas. Įvertinę būsimas kainas, jie gali nuspręsti, kada pirkti, parduoti ar laikyti kriptovaliutą.

Rizikos vertinimas: Suprasdami galimus kainų pokyčius, investuotojai gali įvertinti riziką, susijusią su konkrečiu kriptovaliutų turtu. Tai būtina norint valdyti ir sumažinti galimus nuostolius.

Rinkos analizė: Prognozės dažnai apima rinkos tendencijų, naujienų ir istorinių duomenų analizę. Ši išsami analizė padeda investuotojams suprasti rinkos dinamiką ir veiksnius, turinčius įtakos kainų pokyčiams.

Portfelio diversifikavimas: Prognozuodami perspektyvias kriptovaliutas, investuotojai gali diversifikuoti portfelius ir paskirstyti riziką tarp skirtingo turto.

Ilgalaikis planavimas: Investuotojai, ieškantys ilgalaikės naudos, pasikliauja prognozėmis, kad nustatytų kriptovaliutas, turinčias augimo potencialą ateityje.

Psichologinis pasirengimas: Žinodami galimus kainų scenarijus, investuotojai būna geriau pasiruošę emociškai ir finansiškai rinkos svyravimams.

Bendruomenės įsitraukimas: Kriptovaliutų kainų prognozės skatina diskusijas investuotojų bendruomenėje, plečia supratimą ir kuria bendrą išmintį apie rinkos tendencijas.

Dažnai užduodami klausimai (DUK):

Ar verta investuoti į COBE dabar?
Pagal jūsų prognozes, COBE pasieks -- undefined, todėl tai bus vertas dėmesio tokenas.
Kokia kito mėnesio COBE kainų prognozė?
Remiantis Castle Of Blackwater (COBE) kainos prognozavimo įrankiu, prognozuojama COBE kaina undefined pasieks --.
Kiek kainuos 1 COBE 2026 m.?
1 vieneto Castle Of Blackwater (COBE) kaina šiandien yra --. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, COBE padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2026 m.
Kokia prognozuojama COBE kaina 2027 m.?
Castle Of Blackwater (COBE) prognozuojama, kad kasmet bus 0.00%, o iki 2027 m. 1 COBE kaina pasieks --.
Kokia numatoma tikslinė COBE kaina 2028 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, Castle Of Blackwater (COBE) augs 0.00%, o numatoma kaina 2028 m. bus --.
Kokia numatoma tikslinė COBE kaina 2029 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, Castle Of Blackwater (COBE) augs 0.00%, o numatoma kaina 2029 m. bus --.
Kiek kainuos 1 COBE 2030 m.?
1 vieneto Castle Of Blackwater (COBE) kaina šiandien yra --. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, COBE padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2030 m.
Kokia COBE kainų prognozė 2040 metams?
Castle Of Blackwater (COBE) prognozuojama, kad kasmet padidės 0.00%, o iki 2040 m. 1 COBE kaina pasieks --.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-13 04:13:43(UTC+8)

Atsakomybės apribojimas

Turinys mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose pagrįstas MEXC naudotojų ir (arba) kitų trečiųjų šalių pateikta informacija ir atsiliepimais. Jis pateikiamas „toks, koks yra“ informaciniais ir pavyzdiniais tikslais, be jokių garantijų. Svarbu pažymėti, kad pateiktos kainų prognozės gali būti netikslios ir neturėtų būti tokiomis laikomos. Ateities kainos gali labai skirtis nuo pateiktų prognozių ir jomis nereikėtų pasikliauti priimant investavimo sprendimus.

Šis turinys nėra finansinė konsultacija ir neskirtas rekomenduoti jokių konkrečių produktų ar paslaugų pirkimo. MEXC neprisiima atsakomybės už nuostolius, patirtus remiantis, naudojant ir (arba) pasikliaujant bet kokiu turiniu, paskelbtu mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose. Svarbu žinoti, kad skaitmeninio turto kainos yra susijusios su didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Jūsų investicijos vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir nėra garantijos, kad atgausite iš pradžių investuotą sumą. Galiausiai tik jūs esate atsakingi už savo investicinius sprendimus, o MEXC neatsako už jokius jūsų galimus nuostolius. Atminkite – ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Turėtumėte investuoti tik į produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš priimdami investavimo sprendimus gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu.