Candles (SN31) Kainos prognozavimas (USD)
Gaukite Candles kainų prognozes 2026, 2027, 2028, 2030 ir kt. Numatykite, kiek SN31 augs per ateinančius 5 metus ar ilgiau. Akimirksniu prognozuokite būsimus kainų scenarijus, remdamiesi rinkos tendencijomis ir nuotaikomis.
*Atsakomybės apribojimas: Visos kainų prognozės yra pagrįstos naudotojo įvestimis.
Candles Kainų prognozė 2025–2050 m. (USD)
Remiantis jūsų prognoze, Candles galėtų augti 0.00%. Ji gali pasiekti $ 0.639548 prekybos kainą 2025 m.Candles (SN31) Kainų prognozė 2026 m. (kitiems metams)
Remiantis jūsų prognoze, Candles galėtų augti 5.00%. Ji gali pasiekti $ 0.671525 prekybos kainą 2026 m.Candles (SN31) Kainų prognozė 2027 m. (po 2 metų)
Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2027 m. SN31 ateities kaina yra $ 0.705101 su 10.25% augimo norma.Candles (SN31) Kainų prognozė 2028 m. (po 3 metų)
Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2028 m. SN31 ateities kaina yra $ 0.740356 su 15.76% augimo norma.Candles (SN31) Kainų prognozė 2029 m. (po 4 metų)
Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, SN31 2029 m. tikslinė kaina yra $ 0.777374, o augimo norma – 21.55%.Candles (SN31) Kainų prognozė 2030 m. (po 5 metų)
Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, SN31 2030 m. tikslinė kaina yra $ 0.816243, o augimo norma – 27.63%.Candles (SN31) Kainų prognozė 2040 m. (po 15 metų)
2040 m. Candles kaina galėtų išaugti 107.89%. Ji gali pasiekti $ 1.3295 prekybos kainą.Candles (SN31) Kainų prognozė 2050 m. (po 25 metų)
2050 m. Candles kaina galėtų išaugti 238.64%. Ji gali pasiekti $ 2.1657 prekybos kainą.
- 2025$ 0.6395480.00%
- 2026$ 0.6715255.00%
- 2027$ 0.70510110.25%
- 2028$ 0.74035615.76%
- 2029$ 0.77737421.55%
- 2030$ 0.81624327.63%
- 2031$ 0.85705534.01%
- 2032$ 0.89990840.71%
- 2033$ 0.94490347.75%
- 2034$ 0.99214855.13%
- 2035$ 1.041762.89%
- 2036$ 1.093871.03%
- 2037$ 1.148579.59%
- 2038$ 1.205988.56%
- 2039$ 1.266297.99%
- 2040$ 1.3295107.89%
Trumpalaikės Candles kainos prognozė šiandien, rytoj, šią savaitę ir 30 dienų
- September 12, 2025(Šiandien)$ 0.6395480.00%
- September 13, 2025(Rytoj)$ 0.6396350.01%
- September 19, 2025(Šią savaitę)$ 0.6401610.10%
- October 12, 2025(30 dienų)$ 0.6421760.41%
September 13, 2025(Rytoj), kainos prognozė SN31, naudojant
Pagal September 19, 2025(Šią savaitę), kainos prognozė SN31, naudojant
Žvelgiant 30 dienų į priekį, numatoma SN31 kaina yra
Dabartinė Candles kainų statistika
--
--
Candles istorinė kaina
Pagal naujausius duomenis, surinktus tiesioginiame kainų puslapyje Candles, dabartinė Candles kaina yra 0.639548USD. Apyvartinė Candles (SN31) pasiūla yra
- 24 valandos-0.96%$ -0.006243$ 0.667701$ 0.630411
- 7 dienos9.43%$ 0.060277$ 0.946595$ 0.567720
- 30 dienų-33.15%$ -0.212038$ 0.946595$ 0.567720
Per pastarąsias 24 valandas Candles kaina pasikeitė
Per paskutines 7 dienas Candles buvo prekiaujama aukščiausia
Per pastarąjį mėnesį Candles įvyko
Kaip veikia Candles (SN31) kainų prognozės modulis?
Candles Kainų prognozės modulis yra patogus įrankis, skirtas padėti įvertinti galimas būsimas SN31 kainas, remiantis jūsų augimo prielaidomis. Nesvarbu, ar esate patyręs prekiautojas, ar smalsus investuotojas, šis modulis siūlo paprastą ir interaktyvų būdą prognozuoti būsimą tokeno vertę.
Pradėkite įvesdami norimą augimo procentą, kuris gali būti teigiamas arba neigiamas, atsižvelgiant į jūsų rinkos perspektyvas. Tai gali atspindėti jūsų lūkesčius Candles ateinantiems metams, penkeriems metams ar net dešimtmečiams į ateitį.
Įvedę augimo tempą, spustelėkite mygtuką „Apskaičiuoti“. Modulis akimirksniu apskaičiuos numatomą SN31 būsimą kainą ir aiškiai parodys, kaip jūsų prognozė paveiks tokeno vertę laikui bėgant.
Galite eksperimentuoti su įvairiais augimo tempais, kad sužinotumėte, kaip skirtingos rinkos sąlygos gali paveikti Candles kainą. Šis lankstumas leidžia analizuoti tiek optimistines, tiek konservatyvias prognozes, o tai padeda priimti labiau pagrįstus sprendimus.
Modulis taip pat integruoja naudotojų nuotaikų duomenis, leidžiančius palyginti savo prognozes su kitų naudotojų prognozėmis. Šis bendras indėlis suteikia vertingų žinių apie tai, kaip bendruomenė įsivaizduoja SN31 ateitį.
Techniniai kainų prognozavimo rodikliai
Siekiant padidinti prognozės tikslumą, modulis naudoja įvairius techninius rodiklius ir rinkos duomenis. Tai apima:
Eksponentiniai slankusis vidurkiai (EMA): Padeda sekti tokeno kainų tendenciją išlygindama svyravimus ir suteikdama įžvalgų apie galimus tendencijų pasikeitimus.
Bolingerio juostos: Matuoja rinkos nepastovumą ir nustato galimas perpirkimo ar perpardavimo sąlygas.
Santykinio stiprumo indeksas (RSI): Įvertina SN31 pagreitį, kad nustatytų, ar jis yra didėjimo ar kritimo fazėje.
Slankiojo vidurkio konvergencijos skirtumai (MACD): Įvertina kainų svyravimų stiprumą ir kryptį, kad nustatytų galimus įėjimo ir išėjimo taškus. Sujungus šiuos rodiklius su realaus laiko rinkos duomenimis, modulis pateikia dinamišką kainų prognozę, padedančią gauti gilesnių įžvalgų apie būsimą Candles potencialą.
Kodėl SN31 kainų prognozė yra svarbi?
SN31 kainų prognozės svarbios dėl kelių priežasčių, investuotojai jas naudoja įvairiais tikslais:
Investavimo strategijos kūrimas: Prognozės padeda investuotojams suformuluoti strategijas. Įvertinę būsimas kainas, jie gali nuspręsti, kada pirkti, parduoti ar laikyti kriptovaliutą.
Rizikos vertinimas: Suprasdami galimus kainų pokyčius, investuotojai gali įvertinti riziką, susijusią su konkrečiu kriptovaliutų turtu. Tai būtina norint valdyti ir sumažinti galimus nuostolius.
Rinkos analizė: Prognozės dažnai apima rinkos tendencijų, naujienų ir istorinių duomenų analizę. Ši išsami analizė padeda investuotojams suprasti rinkos dinamiką ir veiksnius, turinčius įtakos kainų pokyčiams.
Portfelio diversifikavimas: Prognozuodami perspektyvias kriptovaliutas, investuotojai gali diversifikuoti portfelius ir paskirstyti riziką tarp skirtingo turto.
Ilgalaikis planavimas: Investuotojai, ieškantys ilgalaikės naudos, pasikliauja prognozėmis, kad nustatytų kriptovaliutas, turinčias augimo potencialą ateityje.
Psichologinis pasirengimas: Žinodami galimus kainų scenarijus, investuotojai būna geriau pasiruošę emociškai ir finansiškai rinkos svyravimams.
Bendruomenės įsitraukimas: Kriptovaliutų kainų prognozės skatina diskusijas investuotojų bendruomenėje, plečia supratimą ir kuria bendrą išmintį apie rinkos tendencijas.
Dažnai užduodami klausimai (DUK):
Atsakomybės apribojimas
Turinys mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose pagrįstas MEXC naudotojų ir (arba) kitų trečiųjų šalių pateikta informacija ir atsiliepimais. Jis pateikiamas „toks, koks yra“ informaciniais ir pavyzdiniais tikslais, be jokių garantijų. Svarbu pažymėti, kad pateiktos kainų prognozės gali būti netikslios ir neturėtų būti tokiomis laikomos. Ateities kainos gali labai skirtis nuo pateiktų prognozių ir jomis nereikėtų pasikliauti priimant investavimo sprendimus.
Šis turinys nėra finansinė konsultacija ir neskirtas rekomenduoti jokių konkrečių produktų ar paslaugų pirkimo. MEXC neprisiima atsakomybės už nuostolius, patirtus remiantis, naudojant ir (arba) pasikliaujant bet kokiu turiniu, paskelbtu mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose. Svarbu žinoti, kad skaitmeninio turto kainos yra susijusios su didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Jūsų investicijos vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir nėra garantijos, kad atgausite iš pradžių investuotą sumą. Galiausiai tik jūs esate atsakingi už savo investicinius sprendimus, o MEXC neatsako už jokius jūsų galimus nuostolius. Atminkite – ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Turėtumėte investuoti tik į produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš priimdami investavimo sprendimus gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu.
Kokios jūsų nuotaikos dėl Candles?
- Labai optimistinės
- Augimo pozicija („Bullish“)
- Neutralios
- Kritimo pozicija („Bearish“)
- Labai pesimistinės