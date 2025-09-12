Buz Economy (BUZ) Kainos prognozavimas (USD)

Gaukite Buz Economy kainų prognozes 2026, 2027, 2028, 2030 ir kt. Numatykite, kiek BUZ augs per ateinančius 5 metus ar ilgiau. Akimirksniu prognozuokite būsimus kainų scenarijus, remdamiesi rinkos tendencijomis ir nuotaikomis.

Įveskite skaičių nuo -100 iki 1,000, kad nuspėtumėte Buz Economy kainą
%

*Atsakomybės apribojimas: Visos kainų prognozės yra pagrįstos naudotojo įvestimis.

Buz Economy kainos prognozė
--
----
0.00%
USD
Faktinis
Prognozė
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 23:13:11(UTC+8)

Buz Economy Kainų prognozė 2025–2050 m. (USD)

Buz Economy (BUZ) Kainų prognozė 2025 m. (šiais metais)

Remiantis jūsų prognoze, Buz Economy galėtų augti 0.00%. Ji gali pasiekti $ 0.059469 prekybos kainą 2025 m.

Buz Economy (BUZ) Kainų prognozė 2026 m. (kitiems metams)

Remiantis jūsų prognoze, Buz Economy galėtų augti 5.00%. Ji gali pasiekti $ 0.062442 prekybos kainą 2026 m.

Buz Economy (BUZ) Kainų prognozė 2027 m. (po 2 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2027 m. BUZ ateities kaina yra $ 0.065564 su 10.25% augimo norma.

Buz Economy (BUZ) Kainų prognozė 2028 m. (po 3 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2028 m. BUZ ateities kaina yra $ 0.068842 su 15.76% augimo norma.

Buz Economy (BUZ) Kainų prognozė 2029 m. (po 4 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, BUZ 2029 m. tikslinė kaina yra $ 0.072284, o augimo norma – 21.55%.

Buz Economy (BUZ) Kainų prognozė 2030 m. (po 5 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, BUZ 2030 m. tikslinė kaina yra $ 0.075899, o augimo norma – 27.63%.

Buz Economy (BUZ) Kainų prognozė 2040 m. (po 15 metų)

2040 m. Buz Economy kaina galėtų išaugti 107.89%. Ji gali pasiekti $ 0.123631 prekybos kainą.

Buz Economy (BUZ) Kainų prognozė 2050 m. (po 25 metų)

2050 m. Buz Economy kaina galėtų išaugti 238.64%. Ji gali pasiekti $ 0.201383 prekybos kainą.

Metai
Kaina
Augimas
  • 2025
    $ 0.059469
    0.00%
  • 2026
    $ 0.062442
    5.00%
  • 2027
    $ 0.065564
    10.25%
  • 2028
    $ 0.068842
    15.76%
  • 2029
    $ 0.072284
    21.55%
  • 2030
    $ 0.075899
    27.63%
  • 2031
    $ 0.079694
    34.01%
  • 2032
    $ 0.083678
    40.71%
Metai
Kaina
Augimas
  • 2033
    $ 0.087862
    47.75%
  • 2034
    $ 0.092255
    55.13%
  • 2035
    $ 0.096868
    62.89%
  • 2036
    $ 0.101712
    71.03%
  • 2037
    $ 0.106797
    79.59%
  • 2038
    $ 0.112137
    88.56%
  • 2039
    $ 0.117744
    97.99%
  • 2040
    $ 0.123631
    107.89%
Rodyti daugiau

Trumpalaikės Buz Economy kainos prognozė šiandien, rytoj, šią savaitę ir 30 dienų

Data
Kainos prognozė
Augimas
  • September 12, 2025(Šiandien)
    $ 0.059469
    0.00%
  • September 13, 2025(Rytoj)
    $ 0.059477
    0.01%
  • September 19, 2025(Šią savaitę)
    $ 0.059526
    0.10%
  • October 12, 2025(30 dienų)
    $ 0.059713
    0.41%
Buz Economy (BUZ) Kainų prognozė šiandien

September 12, 2025(Šiandien) numatoma BUZ kaina yra $0.059469. Ši projekcija atspindi apskaičiuotą pateikto augimo procento rezultatą, todėl naudotojai gali susidaryti vaizdą apie galimą šiandienos kainų judėjimą.

Buz Economy (BUZ) Kainos prognozavimas rytoj

September 13, 2025(Rytoj), kainos prognozė BUZ, naudojant 5% metinio augimo įvestį, yra $0.059477. Šie rezultatai suteikia apytikslę tokeno vertės perspektyvą, pagrįstą pasirinktais parametrais.

Buz Economy (BUZ) Kainos prognozė šią savaitę

Pagal September 19, 2025(Šią savaitę), kainos prognozė BUZ, naudojant 5% metinį augimo normą, yra $0.059526. Ši savaitės prognozė apskaičiuojama remiantis tuo pačiu augimo procentu, kad būtų galima susidaryti idėją apie galimas kainų tendencijas artimiausiomis dienomis.

Buz Economy (BUZ) Kainos numatymas 30 dienų

Žvelgiant 30 dienų į priekį, numatoma BUZ kaina yra $0.059713. Ši prognozė gaunama naudojant 5% metinio augimo įvestį, siekiant įvertinti, kur tokeno vertė galėtų būti po mėnesio.

Dabartinė Buz Economy kainų statistika

--
----

--

$ 892.04K
$ 892.04K$ 892.04K

15.00M
15.00M 15.00M

--
----

--

Naujausia BUZ kaina yra --. Per 24 valandas jo vertė pasikeitė 0.00%, o 24 valandų prekybos apimtis pasiekė --.
Be to, BUZ turi 15.00M apyvartą ir $ 892.04K bendrą rinkos kapitalizaciją.

Buz Economy istorinė kaina

Pagal naujausius duomenis, surinktus tiesioginiame kainų puslapyje Buz Economy, dabartinė Buz Economy kaina yra 0.059469USD. Apyvartinė Buz Economy (BUZ) pasiūla yra 15.00M BUZ, todėl jos rinkos kapitalizacija yra $892,043.

Laikotarpis
Keisti(%)
Keisti(USD)
Aukšta
Žemas
  • 24 valandos
    0.01%
    $ 0
    $ 0.059569
    $ 0.059406
  • 7 dienos
    -18.57%
    $ -0.011044
    $ 0.073431
    $ 0.059389
  • 30 dienų
    -14.08%
    $ -0.008377
    $ 0.073431
    $ 0.059389
24 valandų pasirodymas

Per pastarąsias 24 valandas Buz Economy kaina pasikeitė $0, atspindinti 0.01% vertės pasikeitimą.

7 dienų našumas

Per paskutines 7 dienas Buz Economy buvo prekiaujama aukščiausia $0.073431 ir žemiausia $0.059389. Kainos pokytis buvo -18.57%. Ši naujausia tendencija parodo BUZ potencialą tolesniam judėjimui rinkoje.

30 dienų pasirodymas

Per pastarąjį mėnesį Buz Economy įvyko -14.08%pasikeitimų, atspindinčių maždaug $-0.008377 vertę. Tai rodo, kad BUZ artimiausiu metu kainos gali keistis.

Kaip veikia Buz Economy (BUZ) kainų prognozės modulis?

Buz Economy Kainų prognozės modulis yra patogus įrankis, skirtas padėti įvertinti galimas būsimas BUZ kainas, remiantis jūsų augimo prielaidomis. Nesvarbu, ar esate patyręs prekiautojas, ar smalsus investuotojas, šis modulis siūlo paprastą ir interaktyvų būdą prognozuoti būsimą tokeno vertę.

1. Įveskite savo augimo prognozę

Pradėkite įvesdami norimą augimo procentą, kuris gali būti teigiamas arba neigiamas, atsižvelgiant į jūsų rinkos perspektyvas. Tai gali atspindėti jūsų lūkesčius Buz Economy ateinantiems metams, penkeriems metams ar net dešimtmečiams į ateitį.

2. Apskaičiuokite būsimą kainą

Įvedę augimo tempą, spustelėkite mygtuką „Apskaičiuoti“. Modulis akimirksniu apskaičiuos numatomą BUZ būsimą kainą ir aiškiai parodys, kaip jūsų prognozė paveiks tokeno vertę laikui bėgant.

3. Susipažinkite su skirtingais scenarijais

Galite eksperimentuoti su įvairiais augimo tempais, kad sužinotumėte, kaip skirtingos rinkos sąlygos gali paveikti Buz Economy kainą. Šis lankstumas leidžia analizuoti tiek optimistines, tiek konservatyvias prognozes, o tai padeda priimti labiau pagrįstus sprendimus.

4. Naudotojų nuotaikos ir bendruomenės įžvalgos

Modulis taip pat integruoja naudotojų nuotaikų duomenis, leidžiančius palyginti savo prognozes su kitų naudotojų prognozėmis. Šis bendras indėlis suteikia vertingų žinių apie tai, kaip bendruomenė įsivaizduoja BUZ ateitį.

Techniniai kainų prognozavimo rodikliai

Siekiant padidinti prognozės tikslumą, modulis naudoja įvairius techninius rodiklius ir rinkos duomenis. Tai apima:

Eksponentiniai slankusis vidurkiai (EMA): Padeda sekti tokeno kainų tendenciją išlygindama svyravimus ir suteikdama įžvalgų apie galimus tendencijų pasikeitimus.

Bolingerio juostos: Matuoja rinkos nepastovumą ir nustato galimas perpirkimo ar perpardavimo sąlygas.

Santykinio stiprumo indeksas (RSI): Įvertina BUZ pagreitį, kad nustatytų, ar jis yra didėjimo ar kritimo fazėje.

Slankiojo vidurkio konvergencijos skirtumai (MACD): Įvertina kainų svyravimų stiprumą ir kryptį, kad nustatytų galimus įėjimo ir išėjimo taškus. Sujungus šiuos rodiklius su realaus laiko rinkos duomenimis, modulis pateikia dinamišką kainų prognozę, padedančią gauti gilesnių įžvalgų apie būsimą Buz Economy potencialą.

Kodėl BUZ kainų prognozė yra svarbi?

BUZ kainų prognozės svarbios dėl kelių priežasčių, investuotojai jas naudoja įvairiais tikslais:

Investavimo strategijos kūrimas: Prognozės padeda investuotojams suformuluoti strategijas. Įvertinę būsimas kainas, jie gali nuspręsti, kada pirkti, parduoti ar laikyti kriptovaliutą.

Rizikos vertinimas: Suprasdami galimus kainų pokyčius, investuotojai gali įvertinti riziką, susijusią su konkrečiu kriptovaliutų turtu. Tai būtina norint valdyti ir sumažinti galimus nuostolius.

Rinkos analizė: Prognozės dažnai apima rinkos tendencijų, naujienų ir istorinių duomenų analizę. Ši išsami analizė padeda investuotojams suprasti rinkos dinamiką ir veiksnius, turinčius įtakos kainų pokyčiams.

Portfelio diversifikavimas: Prognozuodami perspektyvias kriptovaliutas, investuotojai gali diversifikuoti portfelius ir paskirstyti riziką tarp skirtingo turto.

Ilgalaikis planavimas: Investuotojai, ieškantys ilgalaikės naudos, pasikliauja prognozėmis, kad nustatytų kriptovaliutas, turinčias augimo potencialą ateityje.

Psichologinis pasirengimas: Žinodami galimus kainų scenarijus, investuotojai būna geriau pasiruošę emociškai ir finansiškai rinkos svyravimams.

Bendruomenės įsitraukimas: Kriptovaliutų kainų prognozės skatina diskusijas investuotojų bendruomenėje, plečia supratimą ir kuria bendrą išmintį apie rinkos tendencijas.

Dažnai užduodami klausimai (DUK):

Ar verta investuoti į BUZ dabar?
Pagal jūsų prognozes, BUZ pasieks -- undefined, todėl tai bus vertas dėmesio tokenas.
Kokia kito mėnesio BUZ kainų prognozė?
Remiantis Buz Economy (BUZ) kainos prognozavimo įrankiu, prognozuojama BUZ kaina undefined pasieks --.
Kiek kainuos 1 BUZ 2026 m.?
1 vieneto Buz Economy (BUZ) kaina šiandien yra --. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, BUZ padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2026 m.
Kokia prognozuojama BUZ kaina 2027 m.?
Buz Economy (BUZ) prognozuojama, kad kasmet bus 0.00%, o iki 2027 m. 1 BUZ kaina pasieks --.
Kokia numatoma tikslinė BUZ kaina 2028 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, Buz Economy (BUZ) augs 0.00%, o numatoma kaina 2028 m. bus --.
Kokia numatoma tikslinė BUZ kaina 2029 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, Buz Economy (BUZ) augs 0.00%, o numatoma kaina 2029 m. bus --.
Kiek kainuos 1 BUZ 2030 m.?
1 vieneto Buz Economy (BUZ) kaina šiandien yra --. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, BUZ padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2030 m.
Kokia BUZ kainų prognozė 2040 metams?
Buz Economy (BUZ) prognozuojama, kad kasmet padidės 0.00%, o iki 2040 m. 1 BUZ kaina pasieks --.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 23:13:11(UTC+8)

Atsakomybės apribojimas

Turinys mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose pagrįstas MEXC naudotojų ir (arba) kitų trečiųjų šalių pateikta informacija ir atsiliepimais. Jis pateikiamas „toks, koks yra“ informaciniais ir pavyzdiniais tikslais, be jokių garantijų. Svarbu pažymėti, kad pateiktos kainų prognozės gali būti netikslios ir neturėtų būti tokiomis laikomos. Ateities kainos gali labai skirtis nuo pateiktų prognozių ir jomis nereikėtų pasikliauti priimant investavimo sprendimus.

Šis turinys nėra finansinė konsultacija ir neskirtas rekomenduoti jokių konkrečių produktų ar paslaugų pirkimo. MEXC neprisiima atsakomybės už nuostolius, patirtus remiantis, naudojant ir (arba) pasikliaujant bet kokiu turiniu, paskelbtu mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose. Svarbu žinoti, kad skaitmeninio turto kainos yra susijusios su didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Jūsų investicijos vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir nėra garantijos, kad atgausite iš pradžių investuotą sumą. Galiausiai tik jūs esate atsakingi už savo investicinius sprendimus, o MEXC neatsako už jokius jūsų galimus nuostolius. Atminkite – ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Turėtumėte investuoti tik į produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš priimdami investavimo sprendimus gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu.