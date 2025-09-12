Bitcoin Wizards (WZRD) Kainos prognozavimas (USD)

Gaukite Bitcoin Wizards kainų prognozes 2026, 2027, 2028, 2030 ir kt. Numatykite, kiek WZRD augs per ateinančius 5 metus ar ilgiau. Akimirksniu prognozuokite būsimus kainų scenarijus, remdamiesi rinkos tendencijomis ir nuotaikomis.

Įveskite skaičių nuo -100 iki 1,000, kad nuspėtumėte Bitcoin Wizards kainą
%

*Atsakomybės apribojimas: Visos kainų prognozės yra pagrįstos naudotojo įvestimis.

Bitcoin Wizards kainos prognozė
--
----
0.00%
USD
Faktinis
Prognozė
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 20:53:24(UTC+8)

Bitcoin Wizards Kainų prognozė 2025–2050 m. (USD)

Bitcoin Wizards (WZRD) Kainų prognozė 2025 m. (šiais metais)

Remiantis jūsų prognoze, Bitcoin Wizards galėtų augti 0.00%. Ji gali pasiekti $ 0.328193 prekybos kainą 2025 m.

Bitcoin Wizards (WZRD) Kainų prognozė 2026 m. (kitiems metams)

Remiantis jūsų prognoze, Bitcoin Wizards galėtų augti 5.00%. Ji gali pasiekti $ 0.344602 prekybos kainą 2026 m.

Bitcoin Wizards (WZRD) Kainų prognozė 2027 m. (po 2 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2027 m. WZRD ateities kaina yra $ 0.361832 su 10.25% augimo norma.

Bitcoin Wizards (WZRD) Kainų prognozė 2028 m. (po 3 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2028 m. WZRD ateities kaina yra $ 0.379924 su 15.76% augimo norma.

Bitcoin Wizards (WZRD) Kainų prognozė 2029 m. (po 4 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, WZRD 2029 m. tikslinė kaina yra $ 0.398920, o augimo norma – 21.55%.

Bitcoin Wizards (WZRD) Kainų prognozė 2030 m. (po 5 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, WZRD 2030 m. tikslinė kaina yra $ 0.418866, o augimo norma – 27.63%.

Bitcoin Wizards (WZRD) Kainų prognozė 2040 m. (po 15 metų)

2040 m. Bitcoin Wizards kaina galėtų išaugti 107.89%. Ji gali pasiekti $ 0.682289 prekybos kainą.

Bitcoin Wizards (WZRD) Kainų prognozė 2050 m. (po 25 metų)

2050 m. Bitcoin Wizards kaina galėtų išaugti 238.64%. Ji gali pasiekti $ 1.1113 prekybos kainą.

Metai
Kaina
Augimas
  • 2025
    $ 0.328193
    0.00%
  • 2026
    $ 0.344602
    5.00%
  • 2027
    $ 0.361832
    10.25%
  • 2028
    $ 0.379924
    15.76%
  • 2029
    $ 0.398920
    21.55%
  • 2030
    $ 0.418866
    27.63%
  • 2031
    $ 0.439810
    34.01%
  • 2032
    $ 0.461800
    40.71%
Metai
Kaina
Augimas
  • 2033
    $ 0.484890
    47.75%
  • 2034
    $ 0.509135
    55.13%
  • 2035
    $ 0.534591
    62.89%
  • 2036
    $ 0.561321
    71.03%
  • 2037
    $ 0.589387
    79.59%
  • 2038
    $ 0.618856
    88.56%
  • 2039
    $ 0.649799
    97.99%
  • 2040
    $ 0.682289
    107.89%
Rodyti daugiau

Trumpalaikės Bitcoin Wizards kainos prognozė šiandien, rytoj, šią savaitę ir 30 dienų

Data
Kainos prognozė
Augimas
  • September 12, 2025(Šiandien)
    $ 0.328193
    0.00%
  • September 13, 2025(Rytoj)
    $ 0.328237
    0.01%
  • September 19, 2025(Šią savaitę)
    $ 0.328507
    0.10%
  • October 12, 2025(30 dienų)
    $ 0.329541
    0.41%
Bitcoin Wizards (WZRD) Kainų prognozė šiandien

September 12, 2025(Šiandien) numatoma WZRD kaina yra $0.328193. Ši projekcija atspindi apskaičiuotą pateikto augimo procento rezultatą, todėl naudotojai gali susidaryti vaizdą apie galimą šiandienos kainų judėjimą.

Bitcoin Wizards (WZRD) Kainos prognozavimas rytoj

September 13, 2025(Rytoj), kainos prognozė WZRD, naudojant 5% metinio augimo įvestį, yra $0.328237. Šie rezultatai suteikia apytikslę tokeno vertės perspektyvą, pagrįstą pasirinktais parametrais.

Bitcoin Wizards (WZRD) Kainos prognozė šią savaitę

Pagal September 19, 2025(Šią savaitę), kainos prognozė WZRD, naudojant 5% metinį augimo normą, yra $0.328507. Ši savaitės prognozė apskaičiuojama remiantis tuo pačiu augimo procentu, kad būtų galima susidaryti idėją apie galimas kainų tendencijas artimiausiomis dienomis.

Bitcoin Wizards (WZRD) Kainos numatymas 30 dienų

Žvelgiant 30 dienų į priekį, numatoma WZRD kaina yra $0.329541. Ši prognozė gaunama naudojant 5% metinio augimo įvestį, siekiant įvertinti, kur tokeno vertė galėtų būti po mėnesio.

Dabartinė Bitcoin Wizards kainų statistika

--
----

--

$ 6.89M
$ 6.89M$ 6.89M

21.00M
21.00M 21.00M

--
----

--

Naujausia WZRD kaina yra --. Per 24 valandas jo vertė pasikeitė 0.00%, o 24 valandų prekybos apimtis pasiekė --.
Be to, WZRD turi 21.00M apyvartą ir $ 6.89M bendrą rinkos kapitalizaciją.

Bitcoin Wizards istorinė kaina

Pagal naujausius duomenis, surinktus tiesioginiame kainų puslapyje Bitcoin Wizards, dabartinė Bitcoin Wizards kaina yra 0.328193USD. Apyvartinė Bitcoin Wizards (WZRD) pasiūla yra 21.00M WZRD, todėl jos rinkos kapitalizacija yra $6,892,061.

Laikotarpis
Keisti(%)
Keisti(USD)
Aukšta
Žemas
  • 24 valandos
    0.00%
    $ 0
    $ 0
    $ 0
  • 7 dienos
    0.08%
    $ 0.000250
    $ 0.687264
    $ 0.687264
  • 30 dienų
    1.38%
    $ 0.004533
    $ 0.687264
    $ 0.327943
24 valandų pasirodymas

Per pastarąsias 24 valandas Bitcoin Wizards kaina pasikeitė $0, atspindinti 0.00% vertės pasikeitimą.

7 dienų našumas

Per paskutines 7 dienas Bitcoin Wizards buvo prekiaujama aukščiausia $0.687264 ir žemiausia $0.687264. Kainos pokytis buvo 0.08%. Ši naujausia tendencija parodo WZRD potencialą tolesniam judėjimui rinkoje.

30 dienų pasirodymas

Per pastarąjį mėnesį Bitcoin Wizards įvyko 1.38%pasikeitimų, atspindinčių maždaug $0.004533 vertę. Tai rodo, kad WZRD artimiausiu metu kainos gali keistis.

Kaip veikia Bitcoin Wizards (WZRD) kainų prognozės modulis?

Bitcoin Wizards Kainų prognozės modulis yra patogus įrankis, skirtas padėti įvertinti galimas būsimas WZRD kainas, remiantis jūsų augimo prielaidomis. Nesvarbu, ar esate patyręs prekiautojas, ar smalsus investuotojas, šis modulis siūlo paprastą ir interaktyvų būdą prognozuoti būsimą tokeno vertę.

1. Įveskite savo augimo prognozę

Pradėkite įvesdami norimą augimo procentą, kuris gali būti teigiamas arba neigiamas, atsižvelgiant į jūsų rinkos perspektyvas. Tai gali atspindėti jūsų lūkesčius Bitcoin Wizards ateinantiems metams, penkeriems metams ar net dešimtmečiams į ateitį.

2. Apskaičiuokite būsimą kainą

Įvedę augimo tempą, spustelėkite mygtuką „Apskaičiuoti“. Modulis akimirksniu apskaičiuos numatomą WZRD būsimą kainą ir aiškiai parodys, kaip jūsų prognozė paveiks tokeno vertę laikui bėgant.

3. Susipažinkite su skirtingais scenarijais

Galite eksperimentuoti su įvairiais augimo tempais, kad sužinotumėte, kaip skirtingos rinkos sąlygos gali paveikti Bitcoin Wizards kainą. Šis lankstumas leidžia analizuoti tiek optimistines, tiek konservatyvias prognozes, o tai padeda priimti labiau pagrįstus sprendimus.

4. Naudotojų nuotaikos ir bendruomenės įžvalgos

Modulis taip pat integruoja naudotojų nuotaikų duomenis, leidžiančius palyginti savo prognozes su kitų naudotojų prognozėmis. Šis bendras indėlis suteikia vertingų žinių apie tai, kaip bendruomenė įsivaizduoja WZRD ateitį.

Techniniai kainų prognozavimo rodikliai

Siekiant padidinti prognozės tikslumą, modulis naudoja įvairius techninius rodiklius ir rinkos duomenis. Tai apima:

Eksponentiniai slankusis vidurkiai (EMA): Padeda sekti tokeno kainų tendenciją išlygindama svyravimus ir suteikdama įžvalgų apie galimus tendencijų pasikeitimus.

Bolingerio juostos: Matuoja rinkos nepastovumą ir nustato galimas perpirkimo ar perpardavimo sąlygas.

Santykinio stiprumo indeksas (RSI): Įvertina WZRD pagreitį, kad nustatytų, ar jis yra didėjimo ar kritimo fazėje.

Slankiojo vidurkio konvergencijos skirtumai (MACD): Įvertina kainų svyravimų stiprumą ir kryptį, kad nustatytų galimus įėjimo ir išėjimo taškus. Sujungus šiuos rodiklius su realaus laiko rinkos duomenimis, modulis pateikia dinamišką kainų prognozę, padedančią gauti gilesnių įžvalgų apie būsimą Bitcoin Wizards potencialą.

Kodėl WZRD kainų prognozė yra svarbi?

WZRD kainų prognozės svarbios dėl kelių priežasčių, investuotojai jas naudoja įvairiais tikslais:

Investavimo strategijos kūrimas: Prognozės padeda investuotojams suformuluoti strategijas. Įvertinę būsimas kainas, jie gali nuspręsti, kada pirkti, parduoti ar laikyti kriptovaliutą.

Rizikos vertinimas: Suprasdami galimus kainų pokyčius, investuotojai gali įvertinti riziką, susijusią su konkrečiu kriptovaliutų turtu. Tai būtina norint valdyti ir sumažinti galimus nuostolius.

Rinkos analizė: Prognozės dažnai apima rinkos tendencijų, naujienų ir istorinių duomenų analizę. Ši išsami analizė padeda investuotojams suprasti rinkos dinamiką ir veiksnius, turinčius įtakos kainų pokyčiams.

Portfelio diversifikavimas: Prognozuodami perspektyvias kriptovaliutas, investuotojai gali diversifikuoti portfelius ir paskirstyti riziką tarp skirtingo turto.

Ilgalaikis planavimas: Investuotojai, ieškantys ilgalaikės naudos, pasikliauja prognozėmis, kad nustatytų kriptovaliutas, turinčias augimo potencialą ateityje.

Psichologinis pasirengimas: Žinodami galimus kainų scenarijus, investuotojai būna geriau pasiruošę emociškai ir finansiškai rinkos svyravimams.

Bendruomenės įsitraukimas: Kriptovaliutų kainų prognozės skatina diskusijas investuotojų bendruomenėje, plečia supratimą ir kuria bendrą išmintį apie rinkos tendencijas.

Dažnai užduodami klausimai (DUK):

Ar verta investuoti į WZRD dabar?
Pagal jūsų prognozes, WZRD pasieks -- undefined, todėl tai bus vertas dėmesio tokenas.
Kokia kito mėnesio WZRD kainų prognozė?
Remiantis Bitcoin Wizards (WZRD) kainos prognozavimo įrankiu, prognozuojama WZRD kaina undefined pasieks --.
Kiek kainuos 1 WZRD 2026 m.?
1 vieneto Bitcoin Wizards (WZRD) kaina šiandien yra --. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, WZRD padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2026 m.
Kokia prognozuojama WZRD kaina 2027 m.?
Bitcoin Wizards (WZRD) prognozuojama, kad kasmet bus 0.00%, o iki 2027 m. 1 WZRD kaina pasieks --.
Kokia numatoma tikslinė WZRD kaina 2028 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, Bitcoin Wizards (WZRD) augs 0.00%, o numatoma kaina 2028 m. bus --.
Kokia numatoma tikslinė WZRD kaina 2029 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, Bitcoin Wizards (WZRD) augs 0.00%, o numatoma kaina 2029 m. bus --.
Kiek kainuos 1 WZRD 2030 m.?
1 vieneto Bitcoin Wizards (WZRD) kaina šiandien yra --. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, WZRD padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2030 m.
Kokia WZRD kainų prognozė 2040 metams?
Bitcoin Wizards (WZRD) prognozuojama, kad kasmet padidės 0.00%, o iki 2040 m. 1 WZRD kaina pasieks --.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 20:53:24(UTC+8)

Atsakomybės apribojimas

Turinys mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose pagrįstas MEXC naudotojų ir (arba) kitų trečiųjų šalių pateikta informacija ir atsiliepimais. Jis pateikiamas „toks, koks yra“ informaciniais ir pavyzdiniais tikslais, be jokių garantijų. Svarbu pažymėti, kad pateiktos kainų prognozės gali būti netikslios ir neturėtų būti tokiomis laikomos. Ateities kainos gali labai skirtis nuo pateiktų prognozių ir jomis nereikėtų pasikliauti priimant investavimo sprendimus.

Šis turinys nėra finansinė konsultacija ir neskirtas rekomenduoti jokių konkrečių produktų ar paslaugų pirkimo. MEXC neprisiima atsakomybės už nuostolius, patirtus remiantis, naudojant ir (arba) pasikliaujant bet kokiu turiniu, paskelbtu mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose. Svarbu žinoti, kad skaitmeninio turto kainos yra susijusios su didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Jūsų investicijos vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir nėra garantijos, kad atgausite iš pradžių investuotą sumą. Galiausiai tik jūs esate atsakingi už savo investicinius sprendimus, o MEXC neatsako už jokius jūsų galimus nuostolius. Atminkite – ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Turėtumėte investuoti tik į produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš priimdami investavimo sprendimus gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu.