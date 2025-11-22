BiomeAI (BIOMEAI) Kainos prognozavimas (USD)

Gaukite BiomeAI kainų prognozes 2026, 2027, 2028, 2030 ir kt. Numatykite, kiek BIOMEAI augs per ateinančius 5 metus ar ilgiau. Akimirksniu prognozuokite būsimus kainų scenarijus, remdamiesi rinkos tendencijomis ir nuotaikomis.

Įveskite skaičių nuo -100 iki 1,000, kad nuspėtumėte BiomeAI kainą
%

*Atsakomybės apribojimas: Visos kainų prognozės yra pagrįstos naudotojo įvestimis.

BiomeAI kainos prognozė
--
----
0.00%
USD
Faktinis
Prognozė
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-11-22 23:34:03(UTC+8)

BiomeAI Kainų prognozė 2025–2050 m. (USD)

BiomeAI (BIOMEAI) Kainų prognozė 2025 m. (šiais metais)

Remiantis jūsų prognoze, BiomeAI galėtų augti 0.00%. Ji gali pasiekti $ 0.017502 prekybos kainą 2025 m.

BiomeAI (BIOMEAI) Kainų prognozė 2026 m. (kitiems metams)

Remiantis jūsų prognoze, BiomeAI galėtų augti 5.00%. Ji gali pasiekti $ 0.018377 prekybos kainą 2026 m.

BiomeAI (BIOMEAI) Kainų prognozė 2027 m. (po 2 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2027 m. BIOMEAI ateities kaina yra $ 0.019296 su 10.25% augimo norma.

BiomeAI (BIOMEAI) Kainų prognozė 2028 m. (po 3 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2028 m. BIOMEAI ateities kaina yra $ 0.020261 su 15.76% augimo norma.

BiomeAI (BIOMEAI) Kainų prognozė 2029 m. (po 4 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, BIOMEAI 2029 m. tikslinė kaina yra $ 0.021274, o augimo norma – 21.55%.

BiomeAI (BIOMEAI) Kainų prognozė 2030 m. (po 5 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, BIOMEAI 2030 m. tikslinė kaina yra $ 0.022337, o augimo norma – 27.63%.

BiomeAI (BIOMEAI) Kainų prognozė 2040 m. (po 15 metų)

2040 m. BiomeAI kaina galėtų išaugti 107.89%. Ji gali pasiekti $ 0.036385 prekybos kainą.

BiomeAI (BIOMEAI) Kainų prognozė 2050 m. (po 25 metų)

2050 m. BiomeAI kaina galėtų išaugti 238.64%. Ji gali pasiekti $ 0.059268 prekybos kainą.

Metai
Kaina
Augimas
  • 2025
    $ 0.017502
    0.00%
  • 2026
    $ 0.018377
    5.00%
  • 2027
    $ 0.019296
    10.25%
  • 2028
    $ 0.020261
    15.76%
  • 2029
    $ 0.021274
    21.55%
  • 2030
    $ 0.022337
    27.63%
  • 2031
    $ 0.023454
    34.01%
  • 2032
    $ 0.024627
    40.71%
Metai
Kaina
Augimas
  • 2033
    $ 0.025858
    47.75%
  • 2034
    $ 0.027151
    55.13%
  • 2035
    $ 0.028509
    62.89%
  • 2036
    $ 0.029934
    71.03%
  • 2037
    $ 0.031431
    79.59%
  • 2038
    $ 0.033003
    88.56%
  • 2039
    $ 0.034653
    97.99%
  • 2040
    $ 0.036385
    107.89%
Rodyti daugiau

Trumpalaikės BiomeAI kainos prognozė šiandien, rytoj, šią savaitę ir 30 dienų

Data
Kainos prognozė
Augimas
  • November 22, 2025(Šiandien)
    $ 0.017502
    0.00%
  • November 23, 2025(Rytoj)
    $ 0.017504
    0.01%
  • November 29, 2025(Šią savaitę)
    $ 0.017519
    0.10%
  • December 22, 2025(30 dienų)
    $ 0.017574
    0.41%
BiomeAI (BIOMEAI) Kainų prognozė šiandien

November 22, 2025(Šiandien) numatoma BIOMEAI kaina yra $0.017502. Ši projekcija atspindi apskaičiuotą pateikto augimo procento rezultatą, todėl naudotojai gali susidaryti vaizdą apie galimą šiandienos kainų judėjimą.

BiomeAI (BIOMEAI) Kainos prognozavimas rytoj

November 23, 2025(Rytoj), kainos prognozė BIOMEAI, naudojant 5% metinio augimo įvestį, yra $0.017504. Šie rezultatai suteikia apytikslę tokeno vertės perspektyvą, pagrįstą pasirinktais parametrais.

BiomeAI (BIOMEAI) Kainos prognozė šią savaitę

Pagal November 29, 2025(Šią savaitę), kainos prognozė BIOMEAI, naudojant 5% metinį augimo normą, yra $0.017519. Ši savaitės prognozė apskaičiuojama remiantis tuo pačiu augimo procentu, kad būtų galima susidaryti idėją apie galimas kainų tendencijas artimiausiomis dienomis.

BiomeAI (BIOMEAI) Kainos numatymas 30 dienų

Žvelgiant 30 dienų į priekį, numatoma BIOMEAI kaina yra $0.017574. Ši prognozė gaunama naudojant 5% metinio augimo įvestį, siekiant įvertinti, kur tokeno vertė galėtų būti po mėnesio.

Dabartinė BiomeAI kainų statistika

--
----

--

$ 103.32K
$ 103.32K$ 103.32K

5.90M
5.90M 5.90M

--
----

--

Naujausia BIOMEAI kaina yra --. Per 24 valandas jo vertė pasikeitė 0.00%, o 24 valandų prekybos apimtis pasiekė --.
Be to, BIOMEAI turi 5.90M apyvartą ir $ 103.32K bendrą rinkos kapitalizaciją.

BiomeAI istorinė kaina

Pagal naujausius duomenis, surinktus tiesioginiame kainų puslapyje BiomeAI, dabartinė BiomeAI kaina yra 0.017502USD. Apyvartinė BiomeAI (BIOMEAI) pasiūla yra 5.90M BIOMEAI, todėl jos rinkos kapitalizacija yra $103,317.

Laikotarpis
Keisti(%)
Keisti(USD)
Aukšta
Žemas
  • 24 valandos
    -15.88%
    $ -0.003305
    $ 0.020808
    $ 0.017121
  • 7 dienos
    -23.15%
    $ -0.004053
    $ 0.049058
    $ 0.017208
  • 30 dienų
    -64.00%
    $ -0.011202
    $ 0.049058
    $ 0.017208
24 valandų pasirodymas

Per pastarąsias 24 valandas BiomeAI kaina pasikeitė $-0.003305, atspindinti -15.88% vertės pasikeitimą.

7 dienų našumas

Per paskutines 7 dienas BiomeAI buvo prekiaujama aukščiausia $0.049058 ir žemiausia $0.017208. Kainos pokytis buvo -23.15%. Ši naujausia tendencija parodo BIOMEAI potencialą tolesniam judėjimui rinkoje.

30 dienų pasirodymas

Per pastarąjį mėnesį BiomeAI įvyko -64.00%pasikeitimų, atspindinčių maždaug $-0.011202 vertę. Tai rodo, kad BIOMEAI artimiausiu metu kainos gali keistis.

Kaip veikia BiomeAI (BIOMEAI) kainų prognozės modulis?

BiomeAI Kainų prognozės modulis yra patogus įrankis, skirtas padėti įvertinti galimas būsimas BIOMEAI kainas, remiantis jūsų augimo prielaidomis. Nesvarbu, ar esate patyręs prekiautojas, ar smalsus investuotojas, šis modulis siūlo paprastą ir interaktyvų būdą prognozuoti būsimą tokeno vertę.

1. Įveskite savo augimo prognozę

Pradėkite įvesdami norimą augimo procentą, kuris gali būti teigiamas arba neigiamas, atsižvelgiant į jūsų rinkos perspektyvas. Tai gali atspindėti jūsų lūkesčius BiomeAI ateinantiems metams, penkeriems metams ar net dešimtmečiams į ateitį.

2. Apskaičiuokite būsimą kainą

Įvedę augimo tempą, spustelėkite mygtuką „Apskaičiuoti“. Modulis akimirksniu apskaičiuos numatomą BIOMEAI būsimą kainą ir aiškiai parodys, kaip jūsų prognozė paveiks tokeno vertę laikui bėgant.

3. Susipažinkite su skirtingais scenarijais

Galite eksperimentuoti su įvairiais augimo tempais, kad sužinotumėte, kaip skirtingos rinkos sąlygos gali paveikti BiomeAI kainą. Šis lankstumas leidžia analizuoti tiek optimistines, tiek konservatyvias prognozes, o tai padeda priimti labiau pagrįstus sprendimus.

4. Naudotojų nuotaikos ir bendruomenės įžvalgos

Modulis taip pat integruoja naudotojų nuotaikų duomenis, leidžiančius palyginti savo prognozes su kitų naudotojų prognozėmis. Šis bendras indėlis suteikia vertingų žinių apie tai, kaip bendruomenė įsivaizduoja BIOMEAI ateitį.

Techniniai kainų prognozavimo rodikliai

Siekiant padidinti prognozės tikslumą, modulis naudoja įvairius techninius rodiklius ir rinkos duomenis. Tai apima:

Eksponentiniai slankusis vidurkiai (EMA): Padeda sekti tokeno kainų tendenciją išlygindama svyravimus ir suteikdama įžvalgų apie galimus tendencijų pasikeitimus.

Bolingerio juostos: Matuoja rinkos nepastovumą ir nustato galimas perpirkimo ar perpardavimo sąlygas.

Santykinio stiprumo indeksas (RSI): Įvertina BIOMEAI pagreitį, kad nustatytų, ar jis yra didėjimo ar kritimo fazėje.

Slankiojo vidurkio konvergencijos skirtumai (MACD): Įvertina kainų svyravimų stiprumą ir kryptį, kad nustatytų galimus įėjimo ir išėjimo taškus. Sujungus šiuos rodiklius su realaus laiko rinkos duomenimis, modulis pateikia dinamišką kainų prognozę, padedančią gauti gilesnių įžvalgų apie būsimą BiomeAI potencialą.

Kodėl BIOMEAI kainų prognozė yra svarbi?

BIOMEAI kainų prognozės svarbios dėl kelių priežasčių, investuotojai jas naudoja įvairiais tikslais:

Investavimo strategijos kūrimas: Prognozės padeda investuotojams suformuluoti strategijas. Įvertinę būsimas kainas, jie gali nuspręsti, kada pirkti, parduoti ar laikyti kriptovaliutą.

Rizikos vertinimas: Suprasdami galimus kainų pokyčius, investuotojai gali įvertinti riziką, susijusią su konkrečiu kriptovaliutų turtu. Tai būtina norint valdyti ir sumažinti galimus nuostolius.

Rinkos analizė: Prognozės dažnai apima rinkos tendencijų, naujienų ir istorinių duomenų analizę. Ši išsami analizė padeda investuotojams suprasti rinkos dinamiką ir veiksnius, turinčius įtakos kainų pokyčiams.

Portfelio diversifikavimas: Prognozuodami perspektyvias kriptovaliutas, investuotojai gali diversifikuoti portfelius ir paskirstyti riziką tarp skirtingo turto.

Ilgalaikis planavimas: Investuotojai, ieškantys ilgalaikės naudos, pasikliauja prognozėmis, kad nustatytų kriptovaliutas, turinčias augimo potencialą ateityje.

Psichologinis pasirengimas: Žinodami galimus kainų scenarijus, investuotojai būna geriau pasiruošę emociškai ir finansiškai rinkos svyravimams.

Bendruomenės įsitraukimas: Kriptovaliutų kainų prognozės skatina diskusijas investuotojų bendruomenėje, plečia supratimą ir kuria bendrą išmintį apie rinkos tendencijas.

Dažnai užduodami klausimai (DUK):

Ar verta investuoti į BIOMEAI dabar?
Pagal jūsų prognozes, BIOMEAI pasieks -- undefined, todėl tai bus vertas dėmesio tokenas.
Kokia kito mėnesio BIOMEAI kainų prognozė?
Remiantis BiomeAI (BIOMEAI) kainos prognozavimo įrankiu, prognozuojama BIOMEAI kaina undefined pasieks --.
Kiek kainuos 1 BIOMEAI 2026 m.?
1 vieneto BiomeAI (BIOMEAI) kaina šiandien yra --. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, BIOMEAI padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2026 m.
Kokia prognozuojama BIOMEAI kaina 2027 m.?
BiomeAI (BIOMEAI) prognozuojama, kad kasmet bus 0.00%, o iki 2027 m. 1 BIOMEAI kaina pasieks --.
Kokia numatoma tikslinė BIOMEAI kaina 2028 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, BiomeAI (BIOMEAI) augs 0.00%, o numatoma kaina 2028 m. bus --.
Kokia numatoma tikslinė BIOMEAI kaina 2029 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, BiomeAI (BIOMEAI) augs 0.00%, o numatoma kaina 2029 m. bus --.
Kiek kainuos 1 BIOMEAI 2030 m.?
1 vieneto BiomeAI (BIOMEAI) kaina šiandien yra --. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, BIOMEAI padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2030 m.
Kokia BIOMEAI kainų prognozė 2040 metams?
BiomeAI (BIOMEAI) prognozuojama, kad kasmet padidės 0.00%, o iki 2040 m. 1 BIOMEAI kaina pasieks --.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-11-22 23:34:03(UTC+8)

Atsakomybės apribojimas

Turinys mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose pagrįstas MEXC naudotojų ir (arba) kitų trečiųjų šalių pateikta informacija ir atsiliepimais. Jis pateikiamas „toks, koks yra“ informaciniais ir pavyzdiniais tikslais, be jokių garantijų. Svarbu pažymėti, kad pateiktos kainų prognozės gali būti netikslios ir neturėtų būti tokiomis laikomos. Ateities kainos gali labai skirtis nuo pateiktų prognozių ir jomis nereikėtų pasikliauti priimant investavimo sprendimus.

Šis turinys nėra finansinė konsultacija ir neskirtas rekomenduoti jokių konkrečių produktų ar paslaugų pirkimo. MEXC neprisiima atsakomybės už nuostolius, patirtus remiantis, naudojant ir (arba) pasikliaujant bet kokiu turiniu, paskelbtu mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose. Svarbu žinoti, kad skaitmeninio turto kainos yra susijusios su didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Jūsų investicijos vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir nėra garantijos, kad atgausite iš pradžių investuotą sumą. Galiausiai tik jūs esate atsakingi už savo investicinius sprendimus, o MEXC neatsako už jokius jūsų galimus nuostolius. Atminkite – ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Turėtumėte investuoti tik į produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš priimdami investavimo sprendimus gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu.