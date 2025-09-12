BIDZ Coin (BIDZ) Kainos prognozavimas (USD)

Gaukite BIDZ Coin kainų prognozes 2026, 2027, 2028, 2030 ir kt. Numatykite, kiek BIDZ augs per ateinančius 5 metus ar ilgiau. Akimirksniu prognozuokite būsimus kainų scenarijus, remdamiesi rinkos tendencijomis ir nuotaikomis.

Įveskite skaičių nuo -100 iki 1,000, kad nuspėtumėte BIDZ Coin kainą
%

*Atsakomybės apribojimas: Visos kainų prognozės yra pagrįstos naudotojo įvestimis.

BIDZ Coin kainos prognozė
--
----
0.00%
USD
Faktinis
Prognozė
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 21:59:06(UTC+8)

BIDZ Coin Kainų prognozė 2025–2050 m. (USD)

BIDZ Coin (BIDZ) Kainų prognozė 2025 m. (šiais metais)

Remiantis jūsų prognoze, BIDZ Coin galėtų augti 0.00%. Ji gali pasiekti $ 0.001169 prekybos kainą 2025 m.

BIDZ Coin (BIDZ) Kainų prognozė 2026 m. (kitiems metams)

Remiantis jūsų prognoze, BIDZ Coin galėtų augti 5.00%. Ji gali pasiekti $ 0.001228 prekybos kainą 2026 m.

BIDZ Coin (BIDZ) Kainų prognozė 2027 m. (po 2 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2027 m. BIDZ ateities kaina yra $ 0.001289 su 10.25% augimo norma.

BIDZ Coin (BIDZ) Kainų prognozė 2028 m. (po 3 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2028 m. BIDZ ateities kaina yra $ 0.001354 su 15.76% augimo norma.

BIDZ Coin (BIDZ) Kainų prognozė 2029 m. (po 4 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, BIDZ 2029 m. tikslinė kaina yra $ 0.001421, o augimo norma – 21.55%.

BIDZ Coin (BIDZ) Kainų prognozė 2030 m. (po 5 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, BIDZ 2030 m. tikslinė kaina yra $ 0.001492, o augimo norma – 27.63%.

BIDZ Coin (BIDZ) Kainų prognozė 2040 m. (po 15 metų)

2040 m. BIDZ Coin kaina galėtų išaugti 107.89%. Ji gali pasiekti $ 0.002431 prekybos kainą.

BIDZ Coin (BIDZ) Kainų prognozė 2050 m. (po 25 metų)

2050 m. BIDZ Coin kaina galėtų išaugti 238.64%. Ji gali pasiekti $ 0.003961 prekybos kainą.

Metai
Kaina
Augimas
  • 2025
    $ 0.001169
    0.00%
  • 2026
    $ 0.001228
    5.00%
  • 2027
    $ 0.001289
    10.25%
  • 2028
    $ 0.001354
    15.76%
  • 2029
    $ 0.001421
    21.55%
  • 2030
    $ 0.001492
    27.63%
  • 2031
    $ 0.001567
    34.01%
  • 2032
    $ 0.001645
    40.71%
Metai
Kaina
Augimas
  • 2033
    $ 0.001728
    47.75%
  • 2034
    $ 0.001814
    55.13%
  • 2035
    $ 0.001905
    62.89%
  • 2036
    $ 0.002000
    71.03%
  • 2037
    $ 0.002100
    79.59%
  • 2038
    $ 0.002205
    88.56%
  • 2039
    $ 0.002316
    97.99%
  • 2040
    $ 0.002431
    107.89%
Rodyti daugiau

Trumpalaikės BIDZ Coin kainos prognozė šiandien, rytoj, šią savaitę ir 30 dienų

Data
Kainos prognozė
Augimas
  • September 12, 2025(Šiandien)
    $ 0.001169
    0.00%
  • September 13, 2025(Rytoj)
    $ 0.001169
    0.01%
  • September 19, 2025(Šią savaitę)
    $ 0.001170
    0.10%
  • October 12, 2025(30 dienų)
    $ 0.001174
    0.41%
BIDZ Coin (BIDZ) Kainų prognozė šiandien

September 12, 2025(Šiandien) numatoma BIDZ kaina yra $0.001169. Ši projekcija atspindi apskaičiuotą pateikto augimo procento rezultatą, todėl naudotojai gali susidaryti vaizdą apie galimą šiandienos kainų judėjimą.

BIDZ Coin (BIDZ) Kainos prognozavimas rytoj

September 13, 2025(Rytoj), kainos prognozė BIDZ, naudojant 5% metinio augimo įvestį, yra $0.001169. Šie rezultatai suteikia apytikslę tokeno vertės perspektyvą, pagrįstą pasirinktais parametrais.

BIDZ Coin (BIDZ) Kainos prognozė šią savaitę

Pagal September 19, 2025(Šią savaitę), kainos prognozė BIDZ, naudojant 5% metinį augimo normą, yra $0.001170. Ši savaitės prognozė apskaičiuojama remiantis tuo pačiu augimo procentu, kad būtų galima susidaryti idėją apie galimas kainų tendencijas artimiausiomis dienomis.

BIDZ Coin (BIDZ) Kainos numatymas 30 dienų

Žvelgiant 30 dienų į priekį, numatoma BIDZ kaina yra $0.001174. Ši prognozė gaunama naudojant 5% metinio augimo įvestį, siekiant įvertinti, kur tokeno vertė galėtų būti po mėnesio.

Dabartinė BIDZ Coin kainų statistika

--
----

--

$ 2.28M
$ 2.28M$ 2.28M

1.95B
1.95B 1.95B

--
----

--

Naujausia BIDZ kaina yra --. Per 24 valandas jo vertė pasikeitė 0.00%, o 24 valandų prekybos apimtis pasiekė --.
Be to, BIDZ turi 1.95B apyvartą ir $ 2.28M bendrą rinkos kapitalizaciją.

BIDZ Coin istorinė kaina

Pagal naujausius duomenis, surinktus tiesioginiame kainų puslapyje BIDZ Coin, dabartinė BIDZ Coin kaina yra 0.001169USD. Apyvartinė BIDZ Coin (BIDZ) pasiūla yra 1.95B BIDZ, todėl jos rinkos kapitalizacija yra $2,281,002.

Laikotarpis
Keisti(%)
Keisti(USD)
Aukšta
Žemas
  • 24 valandos
    1.70%
    $ 0
    $ 0.001202
    $ 0.001140
  • 7 dienos
    -1.70%
    $ -0.000019
    $ 0.001315
    $ 0.001013
  • 30 dienų
    -8.61%
    $ -0.000100
    $ 0.001315
    $ 0.001013
24 valandų pasirodymas

Per pastarąsias 24 valandas BIDZ Coin kaina pasikeitė $0, atspindinti 1.70% vertės pasikeitimą.

7 dienų našumas

Per paskutines 7 dienas BIDZ Coin buvo prekiaujama aukščiausia $0.001315 ir žemiausia $0.001013. Kainos pokytis buvo -1.70%. Ši naujausia tendencija parodo BIDZ potencialą tolesniam judėjimui rinkoje.

30 dienų pasirodymas

Per pastarąjį mėnesį BIDZ Coin įvyko -8.61%pasikeitimų, atspindinčių maždaug $-0.000100 vertę. Tai rodo, kad BIDZ artimiausiu metu kainos gali keistis.

Kaip veikia BIDZ Coin (BIDZ) kainų prognozės modulis?

BIDZ Coin Kainų prognozės modulis yra patogus įrankis, skirtas padėti įvertinti galimas būsimas BIDZ kainas, remiantis jūsų augimo prielaidomis. Nesvarbu, ar esate patyręs prekiautojas, ar smalsus investuotojas, šis modulis siūlo paprastą ir interaktyvų būdą prognozuoti būsimą tokeno vertę.

1. Įveskite savo augimo prognozę

Pradėkite įvesdami norimą augimo procentą, kuris gali būti teigiamas arba neigiamas, atsižvelgiant į jūsų rinkos perspektyvas. Tai gali atspindėti jūsų lūkesčius BIDZ Coin ateinantiems metams, penkeriems metams ar net dešimtmečiams į ateitį.

2. Apskaičiuokite būsimą kainą

Įvedę augimo tempą, spustelėkite mygtuką „Apskaičiuoti“. Modulis akimirksniu apskaičiuos numatomą BIDZ būsimą kainą ir aiškiai parodys, kaip jūsų prognozė paveiks tokeno vertę laikui bėgant.

3. Susipažinkite su skirtingais scenarijais

Galite eksperimentuoti su įvairiais augimo tempais, kad sužinotumėte, kaip skirtingos rinkos sąlygos gali paveikti BIDZ Coin kainą. Šis lankstumas leidžia analizuoti tiek optimistines, tiek konservatyvias prognozes, o tai padeda priimti labiau pagrįstus sprendimus.

4. Naudotojų nuotaikos ir bendruomenės įžvalgos

Modulis taip pat integruoja naudotojų nuotaikų duomenis, leidžiančius palyginti savo prognozes su kitų naudotojų prognozėmis. Šis bendras indėlis suteikia vertingų žinių apie tai, kaip bendruomenė įsivaizduoja BIDZ ateitį.

Techniniai kainų prognozavimo rodikliai

Siekiant padidinti prognozės tikslumą, modulis naudoja įvairius techninius rodiklius ir rinkos duomenis. Tai apima:

Eksponentiniai slankusis vidurkiai (EMA): Padeda sekti tokeno kainų tendenciją išlygindama svyravimus ir suteikdama įžvalgų apie galimus tendencijų pasikeitimus.

Bolingerio juostos: Matuoja rinkos nepastovumą ir nustato galimas perpirkimo ar perpardavimo sąlygas.

Santykinio stiprumo indeksas (RSI): Įvertina BIDZ pagreitį, kad nustatytų, ar jis yra didėjimo ar kritimo fazėje.

Slankiojo vidurkio konvergencijos skirtumai (MACD): Įvertina kainų svyravimų stiprumą ir kryptį, kad nustatytų galimus įėjimo ir išėjimo taškus. Sujungus šiuos rodiklius su realaus laiko rinkos duomenimis, modulis pateikia dinamišką kainų prognozę, padedančią gauti gilesnių įžvalgų apie būsimą BIDZ Coin potencialą.

Kodėl BIDZ kainų prognozė yra svarbi?

BIDZ kainų prognozės svarbios dėl kelių priežasčių, investuotojai jas naudoja įvairiais tikslais:

Investavimo strategijos kūrimas: Prognozės padeda investuotojams suformuluoti strategijas. Įvertinę būsimas kainas, jie gali nuspręsti, kada pirkti, parduoti ar laikyti kriptovaliutą.

Rizikos vertinimas: Suprasdami galimus kainų pokyčius, investuotojai gali įvertinti riziką, susijusią su konkrečiu kriptovaliutų turtu. Tai būtina norint valdyti ir sumažinti galimus nuostolius.

Rinkos analizė: Prognozės dažnai apima rinkos tendencijų, naujienų ir istorinių duomenų analizę. Ši išsami analizė padeda investuotojams suprasti rinkos dinamiką ir veiksnius, turinčius įtakos kainų pokyčiams.

Portfelio diversifikavimas: Prognozuodami perspektyvias kriptovaliutas, investuotojai gali diversifikuoti portfelius ir paskirstyti riziką tarp skirtingo turto.

Ilgalaikis planavimas: Investuotojai, ieškantys ilgalaikės naudos, pasikliauja prognozėmis, kad nustatytų kriptovaliutas, turinčias augimo potencialą ateityje.

Psichologinis pasirengimas: Žinodami galimus kainų scenarijus, investuotojai būna geriau pasiruošę emociškai ir finansiškai rinkos svyravimams.

Bendruomenės įsitraukimas: Kriptovaliutų kainų prognozės skatina diskusijas investuotojų bendruomenėje, plečia supratimą ir kuria bendrą išmintį apie rinkos tendencijas.

Dažnai užduodami klausimai (DUK):

Ar verta investuoti į BIDZ dabar?
Pagal jūsų prognozes, BIDZ pasieks -- undefined, todėl tai bus vertas dėmesio tokenas.
Kokia kito mėnesio BIDZ kainų prognozė?
Remiantis BIDZ Coin (BIDZ) kainos prognozavimo įrankiu, prognozuojama BIDZ kaina undefined pasieks --.
Kiek kainuos 1 BIDZ 2026 m.?
1 vieneto BIDZ Coin (BIDZ) kaina šiandien yra --. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, BIDZ padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2026 m.
Kokia prognozuojama BIDZ kaina 2027 m.?
BIDZ Coin (BIDZ) prognozuojama, kad kasmet bus 0.00%, o iki 2027 m. 1 BIDZ kaina pasieks --.
Kokia numatoma tikslinė BIDZ kaina 2028 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, BIDZ Coin (BIDZ) augs 0.00%, o numatoma kaina 2028 m. bus --.
Kokia numatoma tikslinė BIDZ kaina 2029 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, BIDZ Coin (BIDZ) augs 0.00%, o numatoma kaina 2029 m. bus --.
Kiek kainuos 1 BIDZ 2030 m.?
1 vieneto BIDZ Coin (BIDZ) kaina šiandien yra --. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, BIDZ padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2030 m.
Kokia BIDZ kainų prognozė 2040 metams?
BIDZ Coin (BIDZ) prognozuojama, kad kasmet padidės 0.00%, o iki 2040 m. 1 BIDZ kaina pasieks --.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 21:59:06(UTC+8)

Atsakomybės apribojimas

Turinys mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose pagrįstas MEXC naudotojų ir (arba) kitų trečiųjų šalių pateikta informacija ir atsiliepimais. Jis pateikiamas „toks, koks yra“ informaciniais ir pavyzdiniais tikslais, be jokių garantijų. Svarbu pažymėti, kad pateiktos kainų prognozės gali būti netikslios ir neturėtų būti tokiomis laikomos. Ateities kainos gali labai skirtis nuo pateiktų prognozių ir jomis nereikėtų pasikliauti priimant investavimo sprendimus.

Šis turinys nėra finansinė konsultacija ir neskirtas rekomenduoti jokių konkrečių produktų ar paslaugų pirkimo. MEXC neprisiima atsakomybės už nuostolius, patirtus remiantis, naudojant ir (arba) pasikliaujant bet kokiu turiniu, paskelbtu mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose. Svarbu žinoti, kad skaitmeninio turto kainos yra susijusios su didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Jūsų investicijos vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir nėra garantijos, kad atgausite iš pradžių investuotą sumą. Galiausiai tik jūs esate atsakingi už savo investicinius sprendimus, o MEXC neatsako už jokius jūsų galimus nuostolius. Atminkite – ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Turėtumėte investuoti tik į produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš priimdami investavimo sprendimus gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu.