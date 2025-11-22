Beta Finance (BETA) Kainos prognozavimas (USD)

Gaukite Beta Finance kainų prognozes 2026, 2027, 2028, 2030 ir kt. Numatykite, kiek BETA augs per ateinančius 5 metus ar ilgiau. Akimirksniu prognozuokite būsimus kainų scenarijus, remdamiesi rinkos tendencijomis ir nuotaikomis.

Įveskite skaičių nuo -100 iki 1,000, kad nuspėtumėte Beta Finance kainą
%

*Atsakomybės apribojimas: Visos kainų prognozės yra pagrįstos naudotojo įvestimis.

Beta Finance kainos prognozė
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-11-22 23:33:57(UTC+8)

Beta Finance Kainų prognozė 2025–2050 m. (USD)

Beta Finance (BETA) Kainų prognozė 2025 m. (šiais metais)

Remiantis jūsų prognoze, Beta Finance galėtų augti 0.00%. Ji gali pasiekti $ 0.008924 prekybos kainą 2025 m.

Beta Finance (BETA) Kainų prognozė 2026 m. (kitiems metams)

Remiantis jūsų prognoze, Beta Finance galėtų augti 5.00%. Ji gali pasiekti $ 0.009371 prekybos kainą 2026 m.

Beta Finance (BETA) Kainų prognozė 2027 m. (po 2 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2027 m. BETA ateities kaina yra $ 0.009839 su 10.25% augimo norma.

Beta Finance (BETA) Kainų prognozė 2028 m. (po 3 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2028 m. BETA ateities kaina yra $ 0.010331 su 15.76% augimo norma.

Beta Finance (BETA) Kainų prognozė 2029 m. (po 4 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, BETA 2029 m. tikslinė kaina yra $ 0.010848, o augimo norma – 21.55%.

Beta Finance (BETA) Kainų prognozė 2030 m. (po 5 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, BETA 2030 m. tikslinė kaina yra $ 0.011390, o augimo norma – 27.63%.

Beta Finance (BETA) Kainų prognozė 2040 m. (po 15 metų)

2040 m. Beta Finance kaina galėtų išaugti 107.89%. Ji gali pasiekti $ 0.018554 prekybos kainą.

Beta Finance (BETA) Kainų prognozė 2050 m. (po 25 metų)

2050 m. Beta Finance kaina galėtų išaugti 238.64%. Ji gali pasiekti $ 0.030222 prekybos kainą.

  • 2025
    $ 0.008924
    0.00%
  • 2026
    $ 0.009371
    5.00%
  • 2027
    $ 0.009839
    10.25%
  • 2028
    $ 0.010331
    15.76%
  • 2029
    $ 0.010848
    21.55%
  • 2030
    $ 0.011390
    27.63%
  • 2031
    $ 0.011960
    34.01%
  • 2032
    $ 0.012558
    40.71%
  • 2033
    $ 0.013186
    47.75%
  • 2034
    $ 0.013845
    55.13%
  • 2035
    $ 0.014537
    62.89%
  • 2036
    $ 0.015264
    71.03%
  • 2037
    $ 0.016027
    79.59%
  • 2038
    $ 0.016829
    88.56%
  • 2039
    $ 0.017670
    97.99%
  • 2040
    $ 0.018554
    107.89%
Trumpalaikės Beta Finance kainos prognozė šiandien, rytoj, šią savaitę ir 30 dienų

  • November 22, 2025(Šiandien)
    $ 0.008924
    0.00%
  • November 23, 2025(Rytoj)
    $ 0.008926
    0.01%
  • November 29, 2025(Šią savaitę)
    $ 0.008933
    0.10%
  • December 22, 2025(30 dienų)
    $ 0.008961
    0.41%
Beta Finance (BETA) Kainų prognozė šiandien

November 22, 2025(Šiandien) numatoma BETA kaina yra $0.008924. Ši projekcija atspindi apskaičiuotą pateikto augimo procento rezultatą, todėl naudotojai gali susidaryti vaizdą apie galimą šiandienos kainų judėjimą.

Beta Finance (BETA) Kainos prognozavimas rytoj

November 23, 2025(Rytoj), kainos prognozė BETA, naudojant 5% metinio augimo įvestį, yra $0.008926. Šie rezultatai suteikia apytikslę tokeno vertės perspektyvą, pagrįstą pasirinktais parametrais.

Beta Finance (BETA) Kainos prognozė šią savaitę

Pagal November 29, 2025(Šią savaitę), kainos prognozė BETA, naudojant 5% metinį augimo normą, yra $0.008933. Ši savaitės prognozė apskaičiuojama remiantis tuo pačiu augimo procentu, kad būtų galima susidaryti idėją apie galimas kainų tendencijas artimiausiomis dienomis.

Beta Finance (BETA) Kainos numatymas 30 dienų

Žvelgiant 30 dienų į priekį, numatoma BETA kaina yra $0.008961. Ši prognozė gaunama naudojant 5% metinio augimo įvestį, siekiant įvertinti, kur tokeno vertė galėtų būti po mėnesio.

Dabartinė Beta Finance kainų statistika

--

$ 8.92M
$ 8.92M$ 8.92M

1.00B
1.00B 1.00B

Naujausia BETA kaina yra --. Per 24 valandas jo vertė pasikeitė 0.00%, o 24 valandų prekybos apimtis pasiekė --.
Be to, BETA turi 1.00B apyvartą ir $ 8.92M bendrą rinkos kapitalizaciją.

Beta Finance istorinė kaina

Pagal naujausius duomenis, surinktus tiesioginiame kainų puslapyje Beta Finance, dabartinė Beta Finance kaina yra 0.008924USD. Apyvartinė Beta Finance (BETA) pasiūla yra 1.00B BETA, todėl jos rinkos kapitalizacija yra $8,924,868.

  • 24 valandos
    -5.62%
    $ -0.000532
    $ 0.009457
    $ 0.008541
  • 7 dienos
    -1.61%
    $ -0.000144
    $ 0.012066
    $ 0.000114
  • 30 dienų
    -25.34%
    $ -0.002262
    $ 0.012066
    $ 0.000114
24 valandų pasirodymas

Per pastarąsias 24 valandas Beta Finance kaina pasikeitė $-0.000532, atspindinti -5.62% vertės pasikeitimą.

7 dienų našumas

Per paskutines 7 dienas Beta Finance buvo prekiaujama aukščiausia $0.012066 ir žemiausia $0.000114. Kainos pokytis buvo -1.61%. Ši naujausia tendencija parodo BETA potencialą tolesniam judėjimui rinkoje.

30 dienų pasirodymas

Per pastarąjį mėnesį Beta Finance įvyko -25.34%pasikeitimų, atspindinčių maždaug $-0.002262 vertę. Tai rodo, kad BETA artimiausiu metu kainos gali keistis.

Kaip veikia Beta Finance (BETA) kainų prognozės modulis?

Beta Finance Kainų prognozės modulis yra patogus įrankis, skirtas padėti įvertinti galimas būsimas BETA kainas, remiantis jūsų augimo prielaidomis. Nesvarbu, ar esate patyręs prekiautojas, ar smalsus investuotojas, šis modulis siūlo paprastą ir interaktyvų būdą prognozuoti būsimą tokeno vertę.

1. Įveskite savo augimo prognozę

Pradėkite įvesdami norimą augimo procentą, kuris gali būti teigiamas arba neigiamas, atsižvelgiant į jūsų rinkos perspektyvas. Tai gali atspindėti jūsų lūkesčius Beta Finance ateinantiems metams, penkeriems metams ar net dešimtmečiams į ateitį.

2. Apskaičiuokite būsimą kainą

Įvedę augimo tempą, spustelėkite mygtuką „Apskaičiuoti“. Modulis akimirksniu apskaičiuos numatomą BETA būsimą kainą ir aiškiai parodys, kaip jūsų prognozė paveiks tokeno vertę laikui bėgant.

3. Susipažinkite su skirtingais scenarijais

Galite eksperimentuoti su įvairiais augimo tempais, kad sužinotumėte, kaip skirtingos rinkos sąlygos gali paveikti Beta Finance kainą. Šis lankstumas leidžia analizuoti tiek optimistines, tiek konservatyvias prognozes, o tai padeda priimti labiau pagrįstus sprendimus.

4. Naudotojų nuotaikos ir bendruomenės įžvalgos

Modulis taip pat integruoja naudotojų nuotaikų duomenis, leidžiančius palyginti savo prognozes su kitų naudotojų prognozėmis. Šis bendras indėlis suteikia vertingų žinių apie tai, kaip bendruomenė įsivaizduoja BETA ateitį.

Techniniai kainų prognozavimo rodikliai

Siekiant padidinti prognozės tikslumą, modulis naudoja įvairius techninius rodiklius ir rinkos duomenis. Tai apima:

Eksponentiniai slankusis vidurkiai (EMA): Padeda sekti tokeno kainų tendenciją išlygindama svyravimus ir suteikdama įžvalgų apie galimus tendencijų pasikeitimus.

Bolingerio juostos: Matuoja rinkos nepastovumą ir nustato galimas perpirkimo ar perpardavimo sąlygas.

Santykinio stiprumo indeksas (RSI): Įvertina BETA pagreitį, kad nustatytų, ar jis yra didėjimo ar kritimo fazėje.

Slankiojo vidurkio konvergencijos skirtumai (MACD): Įvertina kainų svyravimų stiprumą ir kryptį, kad nustatytų galimus įėjimo ir išėjimo taškus. Sujungus šiuos rodiklius su realaus laiko rinkos duomenimis, modulis pateikia dinamišką kainų prognozę, padedančią gauti gilesnių įžvalgų apie būsimą Beta Finance potencialą.

Kodėl BETA kainų prognozė yra svarbi?

BETA kainų prognozės svarbios dėl kelių priežasčių, investuotojai jas naudoja įvairiais tikslais:

Investavimo strategijos kūrimas: Prognozės padeda investuotojams suformuluoti strategijas. Įvertinę būsimas kainas, jie gali nuspręsti, kada pirkti, parduoti ar laikyti kriptovaliutą.

Rizikos vertinimas: Suprasdami galimus kainų pokyčius, investuotojai gali įvertinti riziką, susijusią su konkrečiu kriptovaliutų turtu. Tai būtina norint valdyti ir sumažinti galimus nuostolius.

Rinkos analizė: Prognozės dažnai apima rinkos tendencijų, naujienų ir istorinių duomenų analizę. Ši išsami analizė padeda investuotojams suprasti rinkos dinamiką ir veiksnius, turinčius įtakos kainų pokyčiams.

Portfelio diversifikavimas: Prognozuodami perspektyvias kriptovaliutas, investuotojai gali diversifikuoti portfelius ir paskirstyti riziką tarp skirtingo turto.

Ilgalaikis planavimas: Investuotojai, ieškantys ilgalaikės naudos, pasikliauja prognozėmis, kad nustatytų kriptovaliutas, turinčias augimo potencialą ateityje.

Psichologinis pasirengimas: Žinodami galimus kainų scenarijus, investuotojai būna geriau pasiruošę emociškai ir finansiškai rinkos svyravimams.

Bendruomenės įsitraukimas: Kriptovaliutų kainų prognozės skatina diskusijas investuotojų bendruomenėje, plečia supratimą ir kuria bendrą išmintį apie rinkos tendencijas.

Dažnai užduodami klausimai (DUK):

Ar verta investuoti į BETA dabar?
Pagal jūsų prognozes, BETA pasieks -- undefined, todėl tai bus vertas dėmesio tokenas.
Kokia kito mėnesio BETA kainų prognozė?
Remiantis Beta Finance (BETA) kainos prognozavimo įrankiu, prognozuojama BETA kaina undefined pasieks --.
Kiek kainuos 1 BETA 2026 m.?
1 vieneto Beta Finance (BETA) kaina šiandien yra --. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, BETA padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2026 m.
Kokia prognozuojama BETA kaina 2027 m.?
Beta Finance (BETA) prognozuojama, kad kasmet bus 0.00%, o iki 2027 m. 1 BETA kaina pasieks --.
Kokia numatoma tikslinė BETA kaina 2028 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, Beta Finance (BETA) augs 0.00%, o numatoma kaina 2028 m. bus --.
Kokia numatoma tikslinė BETA kaina 2029 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, Beta Finance (BETA) augs 0.00%, o numatoma kaina 2029 m. bus --.
Kiek kainuos 1 BETA 2030 m.?
1 vieneto Beta Finance (BETA) kaina šiandien yra --. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, BETA padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2030 m.
Kokia BETA kainų prognozė 2040 metams?
Beta Finance (BETA) prognozuojama, kad kasmet padidės 0.00%, o iki 2040 m. 1 BETA kaina pasieks --.
Atsakomybės apribojimas

Turinys mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose pagrįstas MEXC naudotojų ir (arba) kitų trečiųjų šalių pateikta informacija ir atsiliepimais. Jis pateikiamas „toks, koks yra“ informaciniais ir pavyzdiniais tikslais, be jokių garantijų. Svarbu pažymėti, kad pateiktos kainų prognozės gali būti netikslios ir neturėtų būti tokiomis laikomos. Ateities kainos gali labai skirtis nuo pateiktų prognozių ir jomis nereikėtų pasikliauti priimant investavimo sprendimus.

Šis turinys nėra finansinė konsultacija ir neskirtas rekomenduoti jokių konkrečių produktų ar paslaugų pirkimo. MEXC neprisiima atsakomybės už nuostolius, patirtus remiantis, naudojant ir (arba) pasikliaujant bet kokiu turiniu, paskelbtu mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose. Svarbu žinoti, kad skaitmeninio turto kainos yra susijusios su didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Jūsų investicijos vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir nėra garantijos, kad atgausite iš pradžių investuotą sumą. Galiausiai tik jūs esate atsakingi už savo investicinius sprendimus, o MEXC neatsako už jokius jūsų galimus nuostolius. Atminkite – ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Turėtumėte investuoti tik į produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš priimdami investavimo sprendimus gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu.