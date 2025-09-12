BENQI Liquid Staked AVAX (SAVAX) Kainos prognozavimas (USD)

Gaukite BENQI Liquid Staked AVAX kainų prognozes 2026, 2027, 2028, 2030 ir kt. Numatykite, kiek SAVAX augs per ateinančius 5 metus ar ilgiau. Akimirksniu prognozuokite būsimus kainų scenarijus, remdamiesi rinkos tendencijomis ir nuotaikomis.

Įveskite skaičių nuo -100 iki 1,000, kad nuspėtumėte BENQI Liquid Staked AVAX kainą
%

*Atsakomybės apribojimas: Visos kainų prognozės yra pagrįstos naudotojo įvestimis.

BENQI Liquid Staked AVAX kainos prognozė
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 20:52:17(UTC+8)

BENQI Liquid Staked AVAX Kainų prognozė 2025–2050 m. (USD)

BENQI Liquid Staked AVAX (SAVAX) Kainų prognozė 2025 m. (šiais metais)

Remiantis jūsų prognoze, BENQI Liquid Staked AVAX galėtų augti 0.00%. Ji gali pasiekti $ 34.79 prekybos kainą 2025 m.

BENQI Liquid Staked AVAX (SAVAX) Kainų prognozė 2026 m. (kitiems metams)

Remiantis jūsų prognoze, BENQI Liquid Staked AVAX galėtų augti 5.00%. Ji gali pasiekti $ 36.5295 prekybos kainą 2026 m.

BENQI Liquid Staked AVAX (SAVAX) Kainų prognozė 2027 m. (po 2 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2027 m. SAVAX ateities kaina yra $ 38.3559 su 10.25% augimo norma.

BENQI Liquid Staked AVAX (SAVAX) Kainų prognozė 2028 m. (po 3 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2028 m. SAVAX ateities kaina yra $ 40.2737 su 15.76% augimo norma.

BENQI Liquid Staked AVAX (SAVAX) Kainų prognozė 2029 m. (po 4 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, SAVAX 2029 m. tikslinė kaina yra $ 42.2874, o augimo norma – 21.55%.

BENQI Liquid Staked AVAX (SAVAX) Kainų prognozė 2030 m. (po 5 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, SAVAX 2030 m. tikslinė kaina yra $ 44.4018, o augimo norma – 27.63%.

BENQI Liquid Staked AVAX (SAVAX) Kainų prognozė 2040 m. (po 15 metų)

2040 m. BENQI Liquid Staked AVAX kaina galėtų išaugti 107.89%. Ji gali pasiekti $ 72.3259 prekybos kainą.

BENQI Liquid Staked AVAX (SAVAX) Kainų prognozė 2050 m. (po 25 metų)

2050 m. BENQI Liquid Staked AVAX kaina galėtų išaugti 238.64%. Ji gali pasiekti $ 117.8112 prekybos kainą.

Metai
Kaina
Augimas
  • 2025
    $ 34.79
    0.00%
  • 2026
    $ 36.5295
    5.00%
  • 2027
    $ 38.3559
    10.25%
  • 2028
    $ 40.2737
    15.76%
  • 2029
    $ 42.2874
    21.55%
  • 2030
    $ 44.4018
    27.63%
  • 2031
    $ 46.6219
    34.01%
  • 2032
    $ 48.9530
    40.71%
Metai
Kaina
Augimas
  • 2033
    $ 51.4006
    47.75%
  • 2034
    $ 53.9707
    55.13%
  • 2035
    $ 56.6692
    62.89%
  • 2036
    $ 59.5027
    71.03%
  • 2037
    $ 62.4778
    79.59%
  • 2038
    $ 65.6017
    88.56%
  • 2039
    $ 68.8818
    97.99%
  • 2040
    $ 72.3259
    107.89%
Trumpalaikės BENQI Liquid Staked AVAX kainos prognozė šiandien, rytoj, šią savaitę ir 30 dienų

Data
Kainos prognozė
Augimas
  • September 12, 2025(Šiandien)
    $ 34.79
    0.00%
  • September 13, 2025(Rytoj)
    $ 34.7947
    0.01%
  • September 19, 2025(Šią savaitę)
    $ 34.8233
    0.10%
  • October 12, 2025(30 dienų)
    $ 34.9329
    0.41%
BENQI Liquid Staked AVAX (SAVAX) Kainų prognozė šiandien

September 12, 2025(Šiandien) numatoma SAVAX kaina yra $34.79. Ši projekcija atspindi apskaičiuotą pateikto augimo procento rezultatą, todėl naudotojai gali susidaryti vaizdą apie galimą šiandienos kainų judėjimą.

BENQI Liquid Staked AVAX (SAVAX) Kainos prognozavimas rytoj

September 13, 2025(Rytoj), kainos prognozė SAVAX, naudojant 5% metinio augimo įvestį, yra $34.7947. Šie rezultatai suteikia apytikslę tokeno vertės perspektyvą, pagrįstą pasirinktais parametrais.

BENQI Liquid Staked AVAX (SAVAX) Kainos prognozė šią savaitę

Pagal September 19, 2025(Šią savaitę), kainos prognozė SAVAX, naudojant 5% metinį augimo normą, yra $34.8233. Ši savaitės prognozė apskaičiuojama remiantis tuo pačiu augimo procentu, kad būtų galima susidaryti idėją apie galimas kainų tendencijas artimiausiomis dienomis.

BENQI Liquid Staked AVAX (SAVAX) Kainos numatymas 30 dienų

Žvelgiant 30 dienų į priekį, numatoma SAVAX kaina yra $34.9329. Ši prognozė gaunama naudojant 5% metinio augimo įvestį, siekiant įvertinti, kur tokeno vertė galėtų būti po mėnesio.

Dabartinė BENQI Liquid Staked AVAX kainų statistika

$ 498.73M
$ 498.73M$ 498.73M

14.34M
14.34M 14.34M

Naujausia SAVAX kaina yra --. Per 24 valandas jo vertė pasikeitė 0.00%, o 24 valandų prekybos apimtis pasiekė --.
Be to, SAVAX turi 14.34M apyvartą ir $ 498.73M bendrą rinkos kapitalizaciją.

BENQI Liquid Staked AVAX istorinė kaina

Pagal naujausius duomenis, surinktus tiesioginiame kainų puslapyje BENQI Liquid Staked AVAX, dabartinė BENQI Liquid Staked AVAX kaina yra 34.79USD. Apyvartinė BENQI Liquid Staked AVAX (SAVAX) pasiūla yra 14.34M SAVAX, todėl jos rinkos kapitalizacija yra $498,728,582.

Laikotarpis
Keisti(%)
Keisti(USD)
Aukšta
Žemas
  • 24 valandos
    -1.85%
    $ -0.658113
    $ 35.96
    $ 34.6
  • 7 dienos
    14.62%
    $ 5.0861
    $ 36.0397
    $ 29.5450
  • 30 dienų
    12.90%
    $ 4.4893
    $ 36.0397
    $ 29.5450
24 valandų pasirodymas

Per pastarąsias 24 valandas BENQI Liquid Staked AVAX kaina pasikeitė $-0.658113, atspindinti -1.85% vertės pasikeitimą.

7 dienų našumas

Per paskutines 7 dienas BENQI Liquid Staked AVAX buvo prekiaujama aukščiausia $36.0397 ir žemiausia $29.5450. Kainos pokytis buvo 14.62%. Ši naujausia tendencija parodo SAVAX potencialą tolesniam judėjimui rinkoje.

30 dienų pasirodymas

Per pastarąjį mėnesį BENQI Liquid Staked AVAX įvyko 12.90%pasikeitimų, atspindinčių maždaug $4.4893 vertę. Tai rodo, kad SAVAX artimiausiu metu kainos gali keistis.

Kaip veikia BENQI Liquid Staked AVAX (SAVAX) kainų prognozės modulis?

BENQI Liquid Staked AVAX Kainų prognozės modulis yra patogus įrankis, skirtas padėti įvertinti galimas būsimas SAVAX kainas, remiantis jūsų augimo prielaidomis. Nesvarbu, ar esate patyręs prekiautojas, ar smalsus investuotojas, šis modulis siūlo paprastą ir interaktyvų būdą prognozuoti būsimą tokeno vertę.

1. Įveskite savo augimo prognozę

Pradėkite įvesdami norimą augimo procentą, kuris gali būti teigiamas arba neigiamas, atsižvelgiant į jūsų rinkos perspektyvas. Tai gali atspindėti jūsų lūkesčius BENQI Liquid Staked AVAX ateinantiems metams, penkeriems metams ar net dešimtmečiams į ateitį.

2. Apskaičiuokite būsimą kainą

Įvedę augimo tempą, spustelėkite mygtuką „Apskaičiuoti“. Modulis akimirksniu apskaičiuos numatomą SAVAX būsimą kainą ir aiškiai parodys, kaip jūsų prognozė paveiks tokeno vertę laikui bėgant.

3. Susipažinkite su skirtingais scenarijais

Galite eksperimentuoti su įvairiais augimo tempais, kad sužinotumėte, kaip skirtingos rinkos sąlygos gali paveikti BENQI Liquid Staked AVAX kainą. Šis lankstumas leidžia analizuoti tiek optimistines, tiek konservatyvias prognozes, o tai padeda priimti labiau pagrįstus sprendimus.

4. Naudotojų nuotaikos ir bendruomenės įžvalgos

Modulis taip pat integruoja naudotojų nuotaikų duomenis, leidžiančius palyginti savo prognozes su kitų naudotojų prognozėmis. Šis bendras indėlis suteikia vertingų žinių apie tai, kaip bendruomenė įsivaizduoja SAVAX ateitį.

Techniniai kainų prognozavimo rodikliai

Siekiant padidinti prognozės tikslumą, modulis naudoja įvairius techninius rodiklius ir rinkos duomenis. Tai apima:

Eksponentiniai slankusis vidurkiai (EMA): Padeda sekti tokeno kainų tendenciją išlygindama svyravimus ir suteikdama įžvalgų apie galimus tendencijų pasikeitimus.

Bolingerio juostos: Matuoja rinkos nepastovumą ir nustato galimas perpirkimo ar perpardavimo sąlygas.

Santykinio stiprumo indeksas (RSI): Įvertina SAVAX pagreitį, kad nustatytų, ar jis yra didėjimo ar kritimo fazėje.

Slankiojo vidurkio konvergencijos skirtumai (MACD): Įvertina kainų svyravimų stiprumą ir kryptį, kad nustatytų galimus įėjimo ir išėjimo taškus. Sujungus šiuos rodiklius su realaus laiko rinkos duomenimis, modulis pateikia dinamišką kainų prognozę, padedančią gauti gilesnių įžvalgų apie būsimą BENQI Liquid Staked AVAX potencialą.

Kodėl SAVAX kainų prognozė yra svarbi?

SAVAX kainų prognozės svarbios dėl kelių priežasčių, investuotojai jas naudoja įvairiais tikslais:

Investavimo strategijos kūrimas: Prognozės padeda investuotojams suformuluoti strategijas. Įvertinę būsimas kainas, jie gali nuspręsti, kada pirkti, parduoti ar laikyti kriptovaliutą.

Rizikos vertinimas: Suprasdami galimus kainų pokyčius, investuotojai gali įvertinti riziką, susijusią su konkrečiu kriptovaliutų turtu. Tai būtina norint valdyti ir sumažinti galimus nuostolius.

Rinkos analizė: Prognozės dažnai apima rinkos tendencijų, naujienų ir istorinių duomenų analizę. Ši išsami analizė padeda investuotojams suprasti rinkos dinamiką ir veiksnius, turinčius įtakos kainų pokyčiams.

Portfelio diversifikavimas: Prognozuodami perspektyvias kriptovaliutas, investuotojai gali diversifikuoti portfelius ir paskirstyti riziką tarp skirtingo turto.

Ilgalaikis planavimas: Investuotojai, ieškantys ilgalaikės naudos, pasikliauja prognozėmis, kad nustatytų kriptovaliutas, turinčias augimo potencialą ateityje.

Psichologinis pasirengimas: Žinodami galimus kainų scenarijus, investuotojai būna geriau pasiruošę emociškai ir finansiškai rinkos svyravimams.

Bendruomenės įsitraukimas: Kriptovaliutų kainų prognozės skatina diskusijas investuotojų bendruomenėje, plečia supratimą ir kuria bendrą išmintį apie rinkos tendencijas.

Dažnai užduodami klausimai (DUK):

Ar verta investuoti į SAVAX dabar?
Pagal jūsų prognozes, SAVAX pasieks -- undefined, todėl tai bus vertas dėmesio tokenas.
Kokia kito mėnesio SAVAX kainų prognozė?
Remiantis BENQI Liquid Staked AVAX (SAVAX) kainos prognozavimo įrankiu, prognozuojama SAVAX kaina undefined pasieks --.
Kiek kainuos 1 SAVAX 2026 m.?
1 vieneto BENQI Liquid Staked AVAX (SAVAX) kaina šiandien yra --. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, SAVAX padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2026 m.
Kokia prognozuojama SAVAX kaina 2027 m.?
BENQI Liquid Staked AVAX (SAVAX) prognozuojama, kad kasmet bus 0.00%, o iki 2027 m. 1 SAVAX kaina pasieks --.
Kokia numatoma tikslinė SAVAX kaina 2028 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, BENQI Liquid Staked AVAX (SAVAX) augs 0.00%, o numatoma kaina 2028 m. bus --.
Kokia numatoma tikslinė SAVAX kaina 2029 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, BENQI Liquid Staked AVAX (SAVAX) augs 0.00%, o numatoma kaina 2029 m. bus --.
Kiek kainuos 1 SAVAX 2030 m.?
1 vieneto BENQI Liquid Staked AVAX (SAVAX) kaina šiandien yra --. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, SAVAX padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2030 m.
Kokia SAVAX kainų prognozė 2040 metams?
BENQI Liquid Staked AVAX (SAVAX) prognozuojama, kad kasmet padidės 0.00%, o iki 2040 m. 1 SAVAX kaina pasieks --.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 20:52:17(UTC+8)

Atsakomybės apribojimas

Turinys mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose pagrįstas MEXC naudotojų ir (arba) kitų trečiųjų šalių pateikta informacija ir atsiliepimais. Jis pateikiamas „toks, koks yra“ informaciniais ir pavyzdiniais tikslais, be jokių garantijų. Svarbu pažymėti, kad pateiktos kainų prognozės gali būti netikslios ir neturėtų būti tokiomis laikomos. Ateities kainos gali labai skirtis nuo pateiktų prognozių ir jomis nereikėtų pasikliauti priimant investavimo sprendimus.

Šis turinys nėra finansinė konsultacija ir neskirtas rekomenduoti jokių konkrečių produktų ar paslaugų pirkimo. MEXC neprisiima atsakomybės už nuostolius, patirtus remiantis, naudojant ir (arba) pasikliaujant bet kokiu turiniu, paskelbtu mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose. Svarbu žinoti, kad skaitmeninio turto kainos yra susijusios su didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Jūsų investicijos vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir nėra garantijos, kad atgausite iš pradžių investuotą sumą. Galiausiai tik jūs esate atsakingi už savo investicinius sprendimus, o MEXC neatsako už jokius jūsų galimus nuostolius. Atminkite – ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Turėtumėte investuoti tik į produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš priimdami investavimo sprendimus gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu.